TV PREPORUKA DANA: Turski prvak Besiktas u prvom četvrtfinalnom okršaju dolazi u goste francuskom Lyonu

HRT2, 13.35, DRAMA, Mršavi ideal.com

Sedamnaestogodišnja Hannah (L. Slade Wiggins) izvrsna je plesačica, po prirodi perfekcionistica. Živi u skladnoj obitelji, po svemu prilično tipičnoj: majka (C. Thorne) pazi što jede da se ne udeblja, a otac (M. Giamatti), trener hrvanja, trenira Hanninog mlađeg brata Lea (B. Meyer), od kojega očekuje pobjedu u predstojećem natjecanju. Jednom prilikom Hannina najbolja prijateljica Kayden (E. Dumont) slučajno joj pokaže popularnu stranicu pod imenom Thinspiration (mršavljenje kao inspiracija), na kojoj djevojke jedna drugu potiču na gladovanje, na neodustajanje od željene težine, koja je uglavnom na razini kostura. Hannah počne posjećivati stranicu, uskoro se i registrira, a vrlo brzo najutjecajnija među anoreksičarkama, djevojka s nadimkom Butterfly (I. Miko), uzme je pod svoje i upućuje je kako će se odupirati izazovu hrane. Prije nego što roditelji išta primijete, Hannah već počinje odbijati hranu i mršavjeti.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNI FILM, David Suchet na tragu svetog Petra: Rim

Glumac David Suchet kreće u istragu o jednoj od najzagonetnijih osoba u povijesti – čovjeku kojeg danas znamo kao svetog Petra. Proučavajući elemente tradicije i slabo poznate podatke o Petrovu životu, Suchet otkriva stvarnu osobu skrivenu iza priča iz Novoga zavjeta. Na Galilejskome moru Suchet istražuje Petrove mlade dane, dok je bio običan ribar u prvom stoljeću naše ere, i pita se zašto se Petar odlučio pridružiti Isusu, čovjeku kojemu je bilo suđeno da se kad-tad sukobi s Rimom.



LAUDATO TV, 20.00, VJERSKA EMISIJA, Getsemanska sveta ura

Nakon posljednje večere Krist se uputio u Getsemanski vrt gdje je u molitvi, krvavom znoju i suzama čekao početak smrtnog mučenja. Svake godine na istom mjestu u Jeruzalemu, kustos Svete zemlje predvodi molitvu Getsemanske svete ure, a ove godine taj događaj pratimo i na Laudato TV. Uz tisućljetne masline i kameno tlo iz doba Isusa Krista, budite i vi dionici tog događaja koje priprema za Veliki petak.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Planine

Veliki planinski lanci neki su od najspektakularnijih krajolika na planetu, ali nemilosrdna su mjesta za život i tek nekoliko životinja ima ono što je potrebno da bi živjele na ekstremnoj visini. Planinske životinje među najneuhvatljivijima su na svijetu pa ovaj dokumentarac pruža jedinstven i intiman pogled u njihove tajne živote. Posvjedočite trenutku okupljanja četiri snježna leoparda kad se majka i mladunče nađu zarobljeni između dva suparnička mužjaka. Pridružite se grizlijima dok plešu uz drvo kako bi skinuli zimsko krzno i vinite se sa surim orlovima dok love među snijegom prekrivenim vrhovima Europe.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Lyon – Besiktas

Najzanimljiviji par četvrtfinala Europske lige čine francuski Lyon i aktualni turski prvak Besiktas. Francuzi su u šesnaestini finala isprašili nizozemski AZ s ukupnih 11-2, a onda napravili ogroman posao izbacivši u četvrtfinalu favoriziranu Romu. S druge strane, Besiktas je vodeći u turskom prvenstvu i juri prema obrani naslova, a velike ambicije ima i u Europi. U istanbulskom sastavu igra, podsjetimo, jedini preostali Hrvat u natjecanju – bivši stoper Rijeke Matej Mitrović.

HRT2, 21.20, DOKUMENTARNA EMISIJA, City Folk: Amsterdam

Kick boxer Jeroen Weerdenburg već se osam godina pokušava probiti kao pjevač. Njegov trener tvrdi da je bio veoma blizu naslova svjetskog prvaka, no Jeroenovi su snovi mnogo nježniji – srce mu je u glazbi. Iznenadna i prerana smrt njegove majke potaknula ga je da učini sve kako bi ostvario svoje želje.

Matje Blaak je 25 godina radila kao prostitutka, od eskorta do izloga u amsterdamskoj četvrti crvenih svjetiljki iz kojih “prijateljice noći” pozivaju na intimna druženja. O svemu tome Matje govori otvoreno. Dio je to osobne terapije. Bila je malena djevojčica kada je doživjela prvo u nizu seksualno zlostavljanje što je dovelo do teškog poremećaja dvostruke osobnosti. Njezin alter ego je Daatje Smit koja se znala nositi s često nasilnim “klijentima”.

Maurts Delchot odrastao je u jednom od siromašnijih amsterdamskih četvrti. Sin samohrane majke i oca alkoholičara postajo je narkodiler. No, osim kriminala, sa surovih je ulica “ubrao” i rap. Bio je to trenutak kada je krenula njegova raperska, ali i glumačka karijera.

HRT3, 22.15, DRAMA, Jesenje sonate

Charlotte (I. Bergman) je slavna norveška pijanistica koja prvi put u sedam godina posjećuje kći Evu (L. Ullmann), ženu pastora u malome švedskom mjestu. Iako majka i kći nastoje biti pristojne, duboki emocionalni jaz između njih majčin posjet polako pretvara u pravu noćnu moru. Prošlost se ne može zaboraviti. Eva optužuje majku da joj je uništila život zato što se više bavila karijerom nego obitelji. Da stvar bude još gora, Charlotteina druga kći Elena (L. Nyman) teško je hendikepirana i može komunicirati samo neartikuliranim zvukovima. Elena sad živi s Evom i njezinim mužem Viktorom (H. Björk) koji se brinu o njoj. Charlottein će dolazak naravno pogoditi i Elenu. Charlotte koja se još oporavlja od nedavne muževe smrti pokušava naći opravdanje za sebe, no propuste iz prošlosti ne može više nadoknaditi.

HRT1, 23.15, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Zdravko Tomac

Zdravko Tomac uskoro slavi osamdeset godina života i tim povodom priprema djelo koje će rezimirati njegove poglede na hrvatski patriotizam, pitanje hrvatstva u povijesnoj perspektivi i njegov sadašnji značaj. Tim povodom s profesorom Tomcem razgovarat ćemo o tome što je danas hrvatstvo, može li se biti patriot, a ne biti nacionalist, povijesna kronologija i geneza hrvatstva, nacionalni suverenizam predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, hrvatstvo Andreja Plenkovića kao hrvatstvo XXI. stoljeća, razlike konceptualnih pogleda na hrvatstvo u današnjem HDZ-u, pozicija Hrvatske u EU i budućnost EU, hrvatski revizionizam, položaj Hrvata u BiH, kako smo se doveli u tako tešku situaciju, povijest problema: hrvatska krivnja, Robert Barry i nedaće Hrvata u BiH, perspektive: biskupska koncepcija, specijalni rat protiv Hrvatske, tri knjige o Tuđmanu, perspektive Balkana: rat ili mir.

NOVA TV, 23.30, DRAMA, Cake: Razlog za život

Claire (Jennifer Aniston) se pokušava pomiriti s posljedicama automobilske nesreće u kojoj je poginuo njezin sin i zbog koje živi s kroničnom boli. Ubrzo postane fascinirana samoubojstvom žene iz njezine grupne terapije (Anna Kendrick), te se zbliži s njezinim suprugom. Drama prikazuje na koje načine Clareina bol i tuga utječu na njezino ponašanje i odnose s ljudima koji je okružuju.

HRT2, 00.20, KRIMI SERIJA, Završni udarac

Pojavljuje se truplo davno nestaloga, 16-godišnjeg člana bande s Provenzinom posjetnicom u džepu. Navodno je dečko prije nekoliko godina pokušao razgovarati s Provenzom o pucnjevima ispaljenima na policijski auto, ali je ubrzo nakon toga nestao. Kad je usred istrage uhićen svećenik, koji je mijenjao živote članova bandi štiteći ih od policije, Gabriel staje u njegovu obranu. U međuvremenu, Fritz se slučajno javi na Brendin mobitel kad je zove otac i oda tajnu o tome da on i Brenda žive zajedno.