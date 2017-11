TV PREPORUKA DANA: Tu je komedija Vikend kod Bernieja u režiji Teda Kotcheffa te ratna drama Sretan Božić s Diane Krüger i Bennom Fürmannom

HRT2, 13.35, DRAMA, Opasna zarada

Ashley (S. Locke) je odlična učenica i poduzetnog duha. Kako želi sama zarađivati za džeparac, podučava mlađu djecu. Zanimanje roditelja za podučavanje je veliko, pa ona angažira i svoje tri najbolje prijateljice, te tako pokrene mrežu pod imenom Family Bond, koja omogućuje roditeljima da zatraže njihove usluge i njima da planiraju raspored. Obitelj s kojom Ashley najviše radi jesu Mark (R. McPartlin) i Linda (P. Reeves), koji imaju dvoje djece. Kad Ashleyni roditelji zapadnu u dugove i moraju uzeti novac iz Ashleynog fonda za koledž, ona je potresena, cijela njezina budućnost je uništena, jer si više ne može priuštiti prestižan i kvalitetan studij koji otvara vrata i budućim zaposlenjima. Prvi kojima se pojada su Mark i Linda. Na njezino iznenađenje, Mark joj nudi pomoć za upis na Pressman, koledž prestižniji čak i od Berkeleya, za koji je Ashley namjeravala aplicirati. Mark je spreman platiti i cijelu školarinu ako Ashley bude “njegova djevojka”.

Ono što Ashley nije znala jest da su Rachel (A. Appel) i Janet (L. York) već počele koristiti Family Bond kao izvor dodatne zarade: osim što podučavaju djecu, spavaju sa “zainteresiranim” očevima, koji te usluge izdašno plaćaju.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Imena višnje

Dirljiva intimna priča govori o starijem bračnom paru koji se odlučuje vratiti u svoje selo nakon što su obnovili ratom razrušenu kuću i nastaviti život tamo gdje je nasilno bio prekinut. U prošlom nastavku vidjeli smo kako se starac sve teže nosi sa staričinom promjenom ponašanja. Umjesto da joj pomogne, postaje sve grublji i agresivniji jer poslovi u domaćinstvu su jasno podijeljeni. Naposljetku, kada shvati da je starica teško bolesna, starac mijenja svoj odnos prema njoj. No, nažalost prekasno.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Tada & Sada – Hrvatska

U dokumentarnoj seriji autora Gorana Milića, u četiri pedesetominutna nastavka uspoređuje se život u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj s današnjicom u samostalnoj Republici Hrvatskoj. Iz bogate arhive Hrvatske radiotelevizije i drugih izvora, uz snimke nastale u nekoliko posljednjih godina, analitički se i statistički, uz izjave svjedoka i stručnjaka, prikazuje život u komunizmu od poraća do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i uspoređuje s današnjim u mnogim područjima – politici, gospodarstvu, životnome standardu, proizvodnji i uslugama, zaposlenosti, infrastrukturi, školstvu, zdravstvu, stambenome standardu, kulturi, sportu itd. Što smo mogli kupiti za prosječnu plaću 1968. godine, koliko se čekalo na stanarsko pravo u društvenim stanovima, kako se ljetovalo, kakav je bio odnos prema medijima, civilnomu društvu, vjerskim i ljudskim pravima, LGBT populaciji, kakav je bio odnos prema borcima Narodno-oslobodilačkoga rata (NOR) u usporedbi s odnosom prema onima iz Domovinskoga rata, pitanja su kojima se bavi televizijska serija Tada & Sada – Hrvatska. U njoj se, među ostalim, donosi i pogled na Jasenovac, Bleiburg, Goli otok te na položaj SR Hrvatske u SFR Jugoslaviji iz današnje perspektive.

HRT2, 21.00, CRNA KOMEDIJA, Vikend kod Bernieja

Zbunjeni Richard Parker (J. Silverman) i njegov najbolji prijatelj, lakomisleni Larry Wilson (A. McCarthy), mladi službenici njujorškog osiguravajućeg društva, jednog vrućeg ljetnog poslijepodneva, pregledavajući poslovne dokumente tvrtke, otkriju da je netko kompaniju “olakšao” za dva milijuna dolara. Odlučivši novost smjesta dojaviti svom šefu Bernieju Lomaxu (T. Kiser), Richard i Larry ne slute da je upravo on pljačkaš. Bernie ne želi da njegovu operaciju ugroze dvojica šeprtlja, pa ih pozove da u njegovoj luksuznoj kući na otoku provedu vikend. I angažira plaćenog ubojicu.

VIASAT HISTORY, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Projekt nacizam: Planirano zlo

30. siječnja 1933. Adolf Hitler postao je državni kancelar Njemačke. Njegov plan bio je stvoriti novu naciju i ”novi poredak” kojemu je namjeravao podvrgnuti Europu.

Nacistička Njemačka postala je totalitarna policijska država, s jednim od najstravičnijih despotskih režima u povijesti. Generacije se od tada pitaju kako su nacisti uvjerili obične ljude u Njemačkoj da prihvate Hitlerovu viziju, koja je na kraju dovela do genocida i totalnog rata.

Ova serija kroz šest epizoda istražuje kako su Nijemce zaveli da podrže nacizam kroz uvjerljivu moć izvanrednog dizajna, briljantnog inženjeringa i podmukle propagande. Koliko je nevjerojatno da je mala, ekstremna politička stranka, koju je vodio propali umjetnik, uspjela uvjeriti cijelu naciju da joj da apsolutnu moć?

DOMA TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Kosti

Vladini agenti zatvaraju Jeffersonianov institut i zahtijevaju da Brennan i njezin tim utvrde uzrok smrti neidentificiranih, ali veoma povjerljivih ostataka. Dok tim počinje sumnjati da istražuje poznati atentat na jednog predsjednika, Boothu njegov šef pomaže provaliti u labos i otkriti istinu, a frustrirana se Cam brine da Michelle možda od nje skriva veliku tajnu. Ljudski je kostur otkriven u rovu stare bojišnice iz građanskog rata, a kosti pripadaju lokalnom zubaru. Boothov brat Jared vraća se sa svojih putovanja i donosi iznenađujuće vijesti.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard se suočava s prošlošću kada pronađe očevo pismo koje mu je poslao na njegov 18. rođendan. Dok on razmišlja treba li ili ne otvoriti pismo, Leonard i Penny u stanu organiziraju večeru „za odrasle“.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Mihaela Mužek ima troje djece, nezaposlena je te ima problema sa zdravljem. Njen najstariji sin ima zdravstvenih problema, s kralježnicom, te mu je odobreno da se školuje od kuće. Mlađi sin obolio je od PTSP-a radi jednog traumatičnog iskustva iz djetinjstva, a najmlađa kćerka Nika imala je mononukleozu i reumu. Za većinu bolesti koje imaju djeca, majka krivi prostor u kojem žive. Sve je puno vlage i nemaju grijanje. U jednoj sobi spava kćerka Nika i srednji sin, majka Mihaela spava u kuhinji, a najstariji sin u maloj sobi. Prostor je pun vlage, namještaj je dotrajao, stolarija je stara, a ulazna vrata se ne daju zaključati. Njihov dom ima problema sa strujnim instalacijama, zidovi su puni plijesni, vlage, neki dijelovi su obloženi stiroporom, a tijekom zime mogu ugrijati samo jednu prostoriju. Djeca spavaju na starim improviziranim krevetima, što je posebno neprimjereno za tinejdžera koji ima problema s kralježnicom. ”Vlaga je posvuda, sve se slijeva niz zid. Osjećam se frustrirano, što djeci ne mogu omogućiti najbitnije.” – iskrena je Mihalela. Ova obitelj puna je ljubavi i međusobno podrške, a ekipa emisije ”Dom iz snova” napravit će sve od sebe da i ovoj obitelji vrati osmjeh na lice. Obitelj će na nekoliko dana morati napustiti svoj dom, no kada se vrate, iznenađenja neće nedostajati.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Stigla je zamjena za Wesa Leytona: inspektorica Elizabeth Flynn (Sharon Small) odlučna je u nakani da udari svoj pečat na Odjel za velike istrage, uvođenjem vlastitih pravila za zločine počinjene nožem. Ironijom sudbine, prvi slučaj koji joj padne u ruke jest ubojstvo nožem. Pod pritiskom sa svih strana, Ronnie i Joe nastoje prikupiti dovoljno dokaza da optuže mladića kojeg smatraju odgovornim, Bobbija Washingtona (Kasey McKellar). Međutim, kad se Bobbi slučajno ispovijedi Ronniju, on se ponada da će ga ščepati. Ali to priznanje nije snimljeno, a nije ni dano pred svjedocima i Ronnie počinje uviđati da policijskim snagama više ne vjeruju kao nekoć. Jake i Kate mu vjeruju, ali to ne znači da će vjerovati i porota. Nakon gotovo četrdeset godina službe, Ronnie se osjeća izgubljeno.

U epizodnim su ulogama Colin Salmon i Tony Gardner.

HRT3, 22.45, RATNA DRAMA, Sretan Božić

Godina je 1914. i počeo je najveći rat u dotadašnjoj povijesti čovječanstva. U rat odlazi mladi Škot Jonathan (S. Robertson) sa svojim bratom Williamom (R. Laing), njemački operni pjevač Nikolaus Sprink (B. Fürmann) te francuski poručnik Audebert (G. Canet) čiji je otac (B. Le Coq) general u vojsci. I dok se u kasnu jesen na zapadnoj bojišnici vodi krvavi rovovski rat, a tisuće se ubijenih broje na obje strane, predstojeći će Božić nakratko zaustaviti nasilje. Kada među njemačke vojnike stigne Sprinkova ljubavnica, danska sporanistica Anna Sörensen (D. Krüger), pjesma će ujediniti međusobno suprotstavljene vojnike.

HRT1, 23,25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Iva Babaja

Dizajnerica Iva Babaja bivša je predsjednica Svjetskog savjeta za dizajn ico-D. Prva je osoba iz Republike Hrvatske koja je bila na čelu neke svjetske organizacije u kulturi. S Ivom Babajom razgovaramo o tome što je to ico-D, čime se puno desetljeće bavila na čelu vodeće svjetske dizajnerske udruge, što je to multidisciplinarni dizajn, spada li dizajn u kulturu, kako funkcionira svjetski kulturni networking, što Hrvatska može naučiti iz svjetskog iskustva, čime se bavi Grupa za nacionalne strategije, kako stoje stvari u Hrvatskoj u sferi dizajna, o odnosima s domaćim institucijama i problemu sinergije, o tome što je to Montreal Design Declaration te koliko su ti ciljevi realni, o tome što je to dizajn kao socijalno-građanski program, kolika je kvaliteta hrvatskog dizajna, što njezin rad razlikuje od kolega, o tradiciji hrvatskog dizajna, o odrastanju u Hrvatskoj uz dva poznata oca, o informiranosti hrvatskih dizajnera, izdaji nacionalnih ideala, te konačno o tome zašto se vratila i ostaje u Hrvatskoj.