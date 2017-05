TV PREPORUKA DANA: Trudnu tinejdžericu zamijene s preminulom suprugom bogatog nasljednika (Gospođa Winterbourne)

HRT2, 13.25, TRILER, Mladenka s interneta

Tri prijateljice blogerice, zaigrane internetom, dođu na ideju da stvore lažni profil djevojke koja preko oglasa traži dečka. Izaberu fotografiju atraktivne djevojke, izmisle podatke i čekaju tko će se uhvatiti na mamac, s namjerom da na svom blogu vode “dnevnik projekta”. Odlično se zabavljaju kad nasjedne prva žrtva njihove šale. I ne slute kako je mladić koji se zaljubljuje u virtualnu ljepoticu socijalno neprilagođen, živi gotovo u izolaciji, frustriran nemogućnošću da osvoji djevojku koja mu se sviđa i koji u stvarnom svijetu od djevojaka doživljava samo podsmijeh i poniženja. Ne slute da je njihova žrtva kompjutorski programer i kako lako može otkriti tko stoji iza prijevare. Njegova psihička neuravnoteženost i kompjutorska pismenost čine ga opasnijim nego što lakomislene djevojke mogu i slutiti.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Angažiranom reklamom Hanna nastoji privući dovoljan broj polaznika kuharskog tečaja kako bi zaradila novac za otplatu kredita, dok se Oskar i Alexandra bore protiv toga. Oskarov se plan da Sizifovim poslom Florianu ogadi život u Schönrodi izjalovi zbog jednog dosad neprepoznatog Florianova talenta. Maximilian je zabrinut za Finna, ali ostaje pri odluci da pred njim ne glume sretnu obitelj. Maji je posljednja nada prijetnja Maximilianu da će se s Finnom vratiti u Marseille. Blef upali i Maximilian u posljednji trenutak zamoli Maju i Finna da ipak ostanu u Schönrodi.

HRT2, 20.00, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Svekrva, mitsko čudovište

Jesu li svekrve mitska čudovišta o kojima se raspredaju vicevi i horor-priče ili su ipak dragocjene saveznice u životu? O svojim svekrvama govore četiri snahe; glumice Mirela Brekalo i Ana Begić Tahiri, pjevačica Emilija Kokić i kostimografkinja Emina Kušan. Da ipak bude malo ravnoteže, o snahama priča jedna svekrva, umirovljena glumica Helena Buljan.

HRT1, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Jack i Douglas osobno se pozabave Sir Richardom kad prihvatilištu zaprijeti opasnost. Elizabeth doznaje neugodnu istinu o sebi, a Carolyn sve više voli Jacka. Sarah uskoro treba roditi i nešto moli i Georgea i Elizabeth. James se sjeća Harryja i bori se sa svojim starim osjećajima. Olivia donosi vrlo važnu odluku o budućnosti maloga Georgea. Anna i Gino odlaze u svoju talijansku pustolovinu i Rose će učiniti uslugu. Sarah i Elizabeth pomažu Doris u emocionalnoj situaciji. Regina ucjenjuje Harryja.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Gospođa Winterbourne

Connie Doyle (R. Lake) ima osamnaest godina, trudna je, a njezin dečko odriče svaku odgovornost i izbaci je iz stana. Luta New Yorkom i slučajno se zatekne na kolodvoru, a zatim i u vlaku gdje upozna bogatog nasljednika Hugha Winterbournea (B. Fraser) i njegovu trudnu suprugu Patriciu. Dogodi se nesreća, Connie završi u bolnici gdje dozna da su njezini suputnici mrtvi. Njoj se obraćaju kao ženi Hugha Winterbournea, Hughova majka (S. MacLaine) je primi u svoju kuću i Connie upozna Hughovog brata blizanca Billa (B. Fraser).

RTL2, 21.25, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Dok u St. Louisu BAU tim istražuje otmicu djece, koja imaju problematične majke, Rossi se ponovno sreće sa svojom prvom ženom, koja za njega ima uznemirujuće vijesti.

DOMA TV, 22.10, KRIMI SERIJA, Škorpion

Nakon što Sylvester osvoji mnogo novca u kvizu THE PRICE IS RIGHT, tim Škorpion mora se infiltrirati u bandu krijumčara skupih automobila koji kane prebaciti biološko oružje u Južnu Ameriku.

HRT3, 22.35, KRIMI DRAMA, Tvrd orah

Kad se Miriam (J. Elvers) rastavi od svojeg bogatog ljubavnika, ona i njezin petnaestogodišnji sin Michael (D. Kross) moraju se odseliti iz otmjenog Zehlendorfa u Berlin-Neukölln. U novoj četvrti s uglavnom ilegalnim imigrantima Michael je našao prijatelje u susjedstvu, ali u školi ga Errol i njegova ekipa zlostavljaju i iznuđuju novac. Popuštanje zlostavljače samo ohrabruje, pa Michael očajniči traži bolje rješenje…

Redatelj Detlev Buck na festivalu u Berlinu nagrađen je u dvije kategorije; “Tvrd orah” proglašen je njemačkim filmom 2006. itd. Snimljeno prema romanu Gregora Tessnowa.

HRT2, 22.50, DRAMSKA SERIJA, Ljubimac publike

Marie je potresena nakon susreta s jednom od žena koje je njezin muž navodno silovao i neugodnog razgovora s Paulovom odvjetnicom Zoe tijekom kojeg istina o njihovu braku izlazi na vidjelo. Počinje se pitati zašto je tolike godine ostala s njim iako ju je varao. Je li ga voljela ili se samo zavaravala?

Gerry podastire Paulu dokaze koji bi mogli diskreditirati ženu koja ga je optužila za silovanje, ali ako ih objelodani, povrijedit će ljude koje voli. Paul je rastrzan.

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Ljubavna stipendija

Cougars Inc., postaje posao za Sam koji je izbačen iz škole. Naime riječ je o eskort poslu u koji se Sam uplelo ne znajući ni sam što će ga sve dočekati. Sve to je posljedica izbacivanja iz svake škole koju je pohađao i jedino što mu je preostalo jest pronaći brzu zaradu kako bi si mogao platiti školarinu.