TV PREPORUKA DANA: Triler sa Seanom Pennom na specijalnom zadatku (Gunman) i romantična komedija s Lily Collins, Na kraju duge

HRT2, 14.30, OBITELJSKI TRILER, Izgubljeni sin

U Sjedinjenim Državama svakih četrdeset sekundi nestane jedno dijete, kaže Laura Harris (V. Madsen), žena čiji je sin Mitchell nestao kad je imao tri godine i kojega ona nikada, ni nakon petnaest godina, nije prestala tražiti. Štoviše, osnovala je udrugu koja traga za nestalom djecom. U međuvremenu, rastala se od muža. Njezin mlađi sin Jonathan (J. Buster) živi s njom, a kći, koja je Michellova sestra blizanka, (S. Bacon) živi s ocem (M. Valley) i njegovom zaručnicom Amandom (C. Pope). Iznenada, jednog dana, pred Laurom se pojavljuje mladić koji bi po godinama mogao biti Mitchell, u ruci drži plakat na kojemu je fotografija malog Mitchella i molba njegovih roditelja, Laure i Grega, da im se javi onaj tko išta zna o dječaku. Cijela obitelj, svi osim Laure, mladića primaju rezervirano i očekuju da se dokaže da je to njihov Mitchell (M. Fahey), jedino Laura osjeća da je to njezino dijete. No, stvari uskoro postaju sumnjive.





RTL TV, 19.50, AKCIJSKI TRILER, Gunman

Jim Terrier (Sean Penn) bivši je pripadnik specijalaca, a danas, u svojim nešto poznijim godinama postao je plaćenik. Kao dio tima koji plaća jedna korporacija, Terrier je u Kongu i radi kao operativac na tajnim projektima. U međuvremenu, Terrier se zaljubi u Annie (Jasmine Trinca), doktoricu u lokalnoj bolnici. Iako je zemlja u rasulu zbog građanskog rata, multinacionalne kompanije ne pristaju na eksploataciju rudarske industrije. Ministar je spreman proglasiti ugovore rudarskih kompanija nevažećima te započeti nove pregovore pa multikorporacije angažiraju Terriera i njegov tim da likvidira ministra. Terrier zadatak obavi brzo i efikasno, pobjegne iz zemlje te ostavi Annie.

HRT3, 20.00, PRIJENOS, 52. Festival kajkavskih popevki – Popevke za navek

S 52. Festivala kajkavskih popevki pratimo prijenos večeri Popevke zanavek, koje nas uvijek podsjete na popularne kajkavske skladbe zahvaljujući sjajnim izvedbama Festivalskog orkestra i izvođača koji rado dolaze iz svih krajeva naše Domaje. Dirigent i umjetnički direktor Festivala je Siniša Leopold, a organizator Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo.

Uz Zbor Ilirce, s nama su: Ilirčeki, Zbor Osnovne glazbene škole Krapina, grupe: Kirjales, Kavaliri, ŽVA. Kušlec i Kvartet Gubec, operni solisti: Barbara Suhodolčan, Josipa Lončar uz posebnog gosta iz Istre Zoran Tomaića. Tu su još i Marija Borić, Ivan Benc, Adam Končić, Duško Modrinić, Renata Končić Minea, Marko Vukes, Tanja Mršić, Tomislav Brajša, Gordana Ivanjek Tušek, Iva Ranogajec Inkret, Maja Vučić, Lea Bulić, Toni Šimonović, Bojan Jambrošić, Anita Huđek, Miljenko Golub, Tanja Mršić, Ivica Pepelko, Mili, Željko Grozaj, Radek Brodarec, Zdenka Kovačiček te prvi put Alka Vuica i Ibrica Jusić.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

U narednikovoj kući pronalaze štap s tragovima plavoga praha i pisaću mašinu na kojoj je, vjerojatno, napisano anonimno pismo koje je Francesco primio. Što se mladoga Sormanija tiče, Ferraris je upleten u smrt njegove majke. Dvoje se zaljubljenih opet mora rastati.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo: Naslijeđe

Svaki naraštaj djece obitelji Kennedy rađa se u obilju i bogatstvu, no nije sve vezano uz ime Kennedy bajno, kao što se vidi na primjerima iz života Kennedyja u 21. stoljeću.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Alarmantno curenje podataka iz Bijele kuće potakne Francisa i Claire da poduzmu drastične mjere, čak i protiv svojih pouzdanika.

RTL TV, 22.00, AKCIJSKI FILM, Divljaci

Najbolji prijatelji Chon (Taylor Kitch) i Ben (Aaron Taylor-Johnson) uzgajivači su marihuane u Kaliforniji. Chon, bivši vojni mornar prokrijumčario je sjemenje iz Afganistana te se zajedno s prijateljem odlučio baciti u biznis dilanja. Ben je završio botaniku i poslovno je obrazovan te se njih dvojica savršeno upotpunjuju u poslu. Osim ljubavi prema travi, prijatelji dijele osjećaje i prema Opheliji (Blake Lively), djevojci obojice. Kada plaćenik kartela (Benicio Del Toro) ponudi partnerstvo prijateljima te inzistira da se pridruže kartelu koji treba njihovu stručnost, oni odbijaju. Iako im korumpirani agent za suzbijanje droga (John Travolta) predlaže da pristanu, oni ipak odluče pobjeći u Indoneziju s Ophelijom, no prije nego što uspiju, šefica kartela (Salma Hayek) otme djevojku.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Na kraju duge

Rosie (Lily Collins) i Alex (Sam Claflin) najbolji su prijatelji od djetinjstva. Nakon niza godina koje su proveli u bliskom prijateljstvu, Alexova obitelj preseli se u Ameriku, zauvijek. Rosie je bez Alexa potpuno izgubljena pa se odlučuje se preseliti k njemu u Boston, no tada primi vijest koja će joj zauvijek promijeniti život i zadržati je kod kuće u Irskoj. Usprkos godinama koje prolaze, oni ostaju i dalje povezani, a Rosie se pita bi li njih dvoje ipak trebali biti nešto više od prijatelja.

HRT1, 23.00, LJUBAVNA DRAMA, White Palace

Vrlo zgodan i uspješan mladi službenik Max (J. Spader), omiljen kod kolega i imućnog židovskog društva u kojem se kreće, poželjan je mladoženja, ali još uvijek tuguje za suprugom koja je poginula u prometnoj nesreći. Nakon pijanke u uredu nađe se za šankom u baru pokraj Nore (S. Sarandon), konobarice iz lokala brze hrane White Palace s kojom se ranije porječkao, nezadovoljan uslugom. Kad sazna da mu je žena umrla, Nora se počne nekontrolirano smijati, a on se zaustavi na odlasku kada mu kaže da je i njezin sin umro. Pijani završe u krevetu, a na njezino čuđenje on se počinje vraćati i ono što izgleda samo kao dobar seks pretvara se u iskrenu ljubav koju čekaju teška iskušenja zbog razlika u godinama i mjesta u društvu što postaje dramatično kada je on konačno prvi put vodi u svoje društvo.

HRT3, 00.20, DRAMA, Ljubav i modrice

Tek što je stigla u Pariz iz Kine studentica Hua već se razočarala. Njezin pariški ljubavnik zbog kojeg je i došla odmah joj objasni da s njom više ne želi ništa te da i ono što su imali bila je tek avantura. Potresena Hua luta gradom te upozna radnika Mathieua. Nakon nasilnog seksa, na rubu silovanja, počinju vezu koju prožima tjelesna privlačnost no i začinjena je Mathieuovom pretjeranom ljubomorom. Sumnjajući da Hua liježe sa svakim koji naiđe, Mathieu se dogovori sa svojim prijateljem da pokuša zavest Huu. Međutim, prijatelj ju siluje pa i istuče, a par se nađe na rubu prekida. Začarani intenzivnom fizičkom privlačnošću Hua i Mathieu prevladaju situaciju no tada Hua otkrije Mathieuovu tajnu.

RTL TV, 00.30, KRIMI DRAMA, Portal smrti

Specijalna agentica Jennifer Marsh (Diana Lane) živi u predgrađu Portlanda sa svojom kćeri Annie (Perla Haney-Jardine) i majkom Stellom (Mary Beth Hurt). Noćima radi u FBI-ovom cybercrime odjelu s Griffiniom Dowdom (Colin Hanks) u sprječavanju krađa identiteta i drugim kriminalističkim radnjama na internetu. Jedne večeri, zahvaljujući nepoznatoj dojavi, Marsh posjeti stranicu KillWithMe.com na kojoj se nalazi video mučenja i ubijanja mačke. Website se ne može ugasiti jer svakog puta kada se server zatvori mini server lansira svoju stranicu. Ubrzo na siteu se počnu prikazivati i ubojstva ljudi, a što više se ljudi ga posjeti to ubojstva postanu gora i češća.

NOVA TV, 00.30, DRAMA, Granice ljubavi

24-godišnji Walter (Ashton Kutcher) je hrvač u američkoj reprezentaciji. Nakon što sazna da mu je sestra ubijena, doseli se kući kako bi pomogao majci. Ondje upozna udovicu Lindu (Michelle Pfeiffer), čji suprug je također ubijen. Linda ima sina tinejdžera koji je gluhonijem i koji se ubrzo zbliži s Walterom. Svatko od njih nosi se s velikim teretom nasilnog gubitka voljene osobe dok Walter iščekuje presudu u slučaju ubojstva svoje sestre. Ova će presuda uvelike utjecati na njihove živote.