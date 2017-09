TV PREPORUKA DANA: Triler o slijepom mediju i dvoje znanstvenika koji se bave istraživanjem paranormalnih pojava (Crvena svjetla)

HRT2, 13.30, KRIMI DRAMA, Njezin potajni ubojica

Tinejdžerica Emma Miller (M. Vega) teško je bolesna, a njezini roditelji, Sharon (J. Newmarch) i Garrett (B. Cotton), izgubili su skoro svaku nadu da će se naći odgovarajući donor čije bi srce Emmin organizam prihvatio. Spašena je u zadnji čas i poslije operacije Emma se u snoviđenju sjeća djevojke čije je tijelo ležalo pored njezinoga u operacijskoj dvorani i opsjednuta je pitanjem tko je ta djevojka. Od majke doznaje kako se radi o Constance, Emminoj sestrični, kojoj su odavno izgubili svaki trag, jer je odrasla po domovima. Policijski izvještaj kaže da je Constance počinila samoubojstvo. Emma se počinje sjećati Constance kakva je bila kad su bile djevojčice, zajedno se igrale i bile jako bliske. Unatoč majčinoj zabrani, počinje istraživati zašto je Constance počinila samoubojstvo. Od detektivke Roberts (T. Waterhouse), koja je vodila istragu, dozna Constancinu adresu, a potom upozna njezinog bivšeg dečka Setha (B. Sullivan). Zajedno otkrivaju kako je, nakon odlaska od Setha, Constance živjela u elitnom dijelu grada, u vrlo skupom stanu koji si sama sigurno nije mogla priuštiti.





RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Profesionalac

U namještenoj borbi, u kojoj je morao izgubiti, bivši policajac i borac, Luke Wright (Jason Statham) neočekivano pobijedi i naljuti Emila Docheskija (Sándor Técsy), glavešinu ruske mafije. Za kaznu, Dochekijev sin Vassilly (Joseph Sikora) i njegovi ljudi ubiju Wrightovu trudnu suprugu, ali mu i zaprijete da će ubiti svakoga s kim se zbliži. Luke ostavi svoj život iza sebe i postane beskućnik. U međuvremenu, u Kini, djevojčicu Mei (Catherine Chan), matematičku genijalku, otima vođa trijade Han Jiao (James Hong), koji želi izbrisati sve svoje elektroničke tragove ilegalnog poslovanja. Mei pošalje u New York, gdje je da na čuvanje brutalnom gangsteru Quanu Changu (Reggie Lee). Godinu dana kasnije Han stiže iz Kine te traži od Mei da zapamti brojeve dugačkog koda. Vozilo u kojem je bila napadne ruska mafija, a Mei odvode Emilu, koji od nje traži da otkrije kod. Mei odbija, a prije nego je nastave ispitivati, upada policija na čelu s korumpiranim kapetanom Wolfom (Robert John Burke), koji radi za Hana. Uslijed sveg tog kaosa Mei bježi u podzemnu željeznicu, gdje naleti na Lukea koji razmišlja o samoubojstvu.

HRT3, 20.00, PRIJENOS, 42. samoborska glazbena jesen

Uvijek rado zavirujemo u Samobor, grad u kojemu se spajaju povijest i priroda, tišina i harmonija, kulturne i gurmanske delicije. Ovoga petka ondje nas privlači zov Euterpe, glazbene muze, jer idućih deset dana Samobor postaje poprište glazbenih svečanosti. U župnoj crkvi svete Anastazije u samom središtu grada otvara se 42. Samoborska glazbena jesen, festival čiji je ovogodišnji simbol osušeni list u obliku violončela. No prvo glazbalo koje otvara desetodnevni glazbeni niz je klavir na kojemu će cjelovečernji recital održati naša najbolja pijanistica Martina Filjak. Svoje neprijeporne kvalitete dokazala je još pobjedama na međunarodnim natjecanjima, nakon čega je osvojila i srca velikih koncertnih pozornica poput Konzerthausa u Berlinu, Musikvereina u Beču ili Carnegie Halla, dvorane Zankel, u New Yorku. Do danas ona je čvrsto premostila put od darovite mlade pijanistice ovjenčane nagradama do zrele umjetnice koja ima što reći u karakternom tumačenju glazbenih remek-djela. Za ovu je prigodu odabrala poznata djela bečke klasike, njemačkog baroka i srednjoeuropskog romantizma.

HRT1, 20.05, TRILER, Crvena svjetla

Dr. Margaret Matheson (S. Weaver), žena britka uma, posvetila se razotkrivanju paranormalnih prijevara sa svojim suradnikom, fizičarom Tomom Buckleyem (C. Murphy). U javnosti se ponovno pojavio, nakon desetljeća izbivanja, poznati medij Simon Silver (R. De Niro). Njegov nastup pred publikom poklopio se s iznenadnom smrću dr. Matheson, a i njezin prethodnik u istraživanju umro je u sličnim okolnostima. Smrt dr. Matheson potaknula je Buckleyja da se opsesivno posveti istraživanju sposobnosti Simona Silvera s namjerom da ga javno raskrinka i dokaže da je sve velika opsjena.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kad voditeljica pivnice završi zdrobljena tijekom magičarske predstave u Midsomer Oaksu, Barnaby i Nelson otkriju sukob između seoske crkve i starih poganskih tradicija. Je li slavni magičar Gideon Latimer krivac ili meta?

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Tim daje sve od sebe kako bi zaustavio Begovic prije nego što opet napadne, ali uskoro postane jasno da ona ne radi sama. U međuvremenu Begovic posumnja u vlastite postupke i motive svojih saveznika, a time i u svoje planove. No događaji je brzo povuku pa izgubi konce iz ruku, a teroristička ćelija odnese još jedan život. Slijedeći trag smrti, tim dolazi do novih spoznaja o Begovic i njezinim zemljacima, a sama ekstremistica rastrgana je između fundamentalističke vjere s jedne i svog sina s druge strane.

RTL TV, 21.50, AKCIJSKI TRILER, 96 sati: Istanbul

Umirovljeni CIA agent Bryan Mills (Liam Neeson) poziva kći Kim (Maggie Grace) i bivšu suprugu Lenore (Famke Janssen), koja se u međuvremenu rastala od drugog supruga, da zajedno provedu nekoliko dana u Istanbulu, gdje on sada radi. No patrijarh albanske bande koja krijumčari ljude, Murad (Rade Šerbedžija) traži osvetu za smrt sina i organizira novu otmicu Millsa i njegove obitelji.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Salvador Dali i Gala Eluard

Gala se rodila 1896. u Kazanu. Dok je 1912. s obitelji bila u Švicarskoj, upoznala je Paula Éluarda u kojeg se tako zaljubila da je 1916., u jeku Prvog svjetskog rata, iz Rusije došla u Pariz kako bi se udala za njega. U Parizu se kreće u umjetničkim krugovima te 1929. upoznaje deset godina mlađeg Salvadora Dalija. Smjesta je buknula ljubav i strast koja će trajati više od pedeset godina. Iako i Gala i Dali cijelog života, uz uzajamno odobravanje, imaju i druge ljubavnike, Gala će uvijek ostati Dalijeva muza i najsjajnija zvijezda.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Začin za brak

Kay (Meryl Streep) i Arnold (Tommy Lee Jones) srednjovječni su par koji je u braku već trideset godina. Kay je već dosta monotonije te je odlučila vratiti žar u njihov brak. Inspirirana knjigom dr. Felda (Steve Carell) Kay je odlučila nagovoriti svoga supruga na bračno savjetovanje. Iako Arnold smatra da je s njihovim brakom sve u redu, ipak je pristao na savjetovanje. Doktor im pokušava uz pomoć iskustva objasniti što mogu napraviti da začine svoj brak. Čak i uz savjet liječnika, Kay i Arnold shvate da obnavljanje bračne vatre predstavlja izazov za oboje.

HRT3, 22.25, DRAMA, Velika ljepota

Jep Gambardella (T. Servillo) pripadnik je visokog društva. U svojim dvadesetima napisao je roman koji ga je proslavio i omogućio mu vrlo udoban život. Piše kolumne o kulturnim i društvenim zbivanjima, te je posvećen uživanju u rimskom noćnom životu. Kad se njegov 65. rođendan poklopi s nečim šokantnim iz prošlosti, Gambardelli naviru sjećanja i preplavljuje ga osjećaj neispunjenosti.

HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Nakon što su detektivi identificirali žrtvu u podrumu kao Jimmyja Sullivana, počinje lov na ubojicu. Cassie i Sunny odlučuju istražiti imena zapisana u Jimmyjevu dnevniku. U Liverpoolu se Cassie susreće s Jimmyjevom majkom koja osjeća veliko olakšanje što bi napokon mogla saznati što se dogodilo s njezinim sinom nakon što je nestao. Ime “Frankie C” odnosi se na Sir Phillipa Crossa, novoga moćnog poduzetnika kojeg je postavila vlada. No Sir Phillip poriče da je ikada upoznao Jimmyja. “Beth” je zapravo Lizzie Wilton koja živi u Croydonu. I ona niječe da je poznavala Jimmyja, no jasno je da je u 70-ima, prije sadašnjeg braka, bila mnogo drukčija.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Luzeri

Napeta priča o dvostrukoj prijevari, članovima elitne specijalne postrojbe koji su poslani u bolivijsku džunglu u opasnu misiju. Prevareni, nasamareni i ostavljeni, odlučuju se osvetiti. Moraju ostati strogo skriveni dok traže neprijatelja koji im je smjestio. Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Chris Evans, Idris Elba i Columbus Short čine tim, a hvaljeni glumac Jason Patric glumi moćnog neprijatelja, agenta CIA-e koji je potpuno poludio. Redatelj filma je Sylvain White, a producenti Joel Silver (´Matrix´) i Oscarom nagrađeni Akiva Goldsman (‘Ja sam legenda’).