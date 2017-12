TV PREPORUKA DANA: Triler o povučenoj slijepoj reporterki koja živi mirno u New Yorku na vrhu zgrade sve dok joj se u život ne uvuče kriminalac (Slijepi strah)

HRT2, 13.30, OBITELJSKI FILM, Sve što želim za Božić

Film u kojemu se desetogodišnji Jesse javlja na reklamni natječaj velike kompanije koji poziva djecu da napišu što najviše žele za Božić, a on želi naći muža za svoju mamu.

I to, naravno, bez maminog znanja. Sara (G. O’Grady) vodi dobrotvornu ustanovu za beskućnike, koju je osnovala poslije smrti svojega muža, i upravo je pred Božić u nevolji s financijskim sredstvima. Vrijeme provodi više na poslu nego kod kuće, a Jesse (J. ‘Jax’ Pinchak) je za to vrijeme pretežno s njihovim susjedom Benom (R. Mailhouse), koji zbog Jessea čak zanemaruje svoju djevojku.

Direktori i reklamni stručnjaci kompanije Toy Co nisu očekivali tako golemi odjek svoje kampanje “Sve što želim za Božić”. Među stotinama pisama ipak se izdvoji jedno kao najljepše i najoriginalnije, u kojemu desetogodišnji Jesse piše kako želi da njegova mama,koja je lijepa i pametna i dobra, ponovno ima muža i potpun život. Jesse dobiva nagradu za najoriginalniju želju, ali je problem što Sara o tome ništa ne zna. No, prije nego što se snašla, Jesse i njegova želja postali su najveći nacionalni predbožićni događaj i cijela nacija navija da mu se želja ostvari. Saru proganjaju reporteri i potencijalni kandidati koji je zasipaju ponudama.





HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Strujni udar ubije postarijeg mladoženju pa Murdoch posumnja u crnu udovicu. Za to vrijeme Crabtree upoznaje Lucy Maud Montgomery na tečaju pisanja koji vodi.

DOMA TV, 19.30, KRIMI SERIJA, Mentalist

Jane i CBI-ev tim pokušavaju suziti popis sumnjivaca nakon ubojstva imućnog trgovca koji boluje od neizlječiva raka. U međuvremenu Cho je prisiljen suočiti se sa svojim demonima. Tijekom istrage ubojstva zaposlenika kasina Jane susreće magičara s kojim je išao na turneje dok je radio kao mentalist te doznaje da on skriva zaprepašćujuću tajnu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Franjo – papa koji želi promijeniti svijet

Tko je papa koji izaziva čuđenje i oživljava kršćanstvo? Je li njegovo proglašenje papom čudo kojem se malena država Vatikan već bila prestala nadati? Jesu li kardinali u konklavi očajnički željeli preživjeti uslijed nepremostivih poteškoća koje pogađaju Katoličku Crkvu? Otkako je izabran za papu, Argentinac Jorge Mario Bergoglio ne prestaje izazivati čuđenje, odjeke, potrese. Kako je taj nepoznati 76-godišnjak uspio u samo nekoliko mjeseci vratiti kršćanstvo u život? I tko je taj argentinski jezuit koji ima ambiciju promijeniti ne samo Crkvu nego i svijet? Koji su trenuci u njegovu životu ili školovanju postavili temelje njegova aktivizma koji kao da nema granica? Kako bi odgovorio na ta pitanja, Hugues Nancy proveo je višemjesečnu istragu kako bi snimio prvu televizijsku biografiju pape Franje.

HRT2, 21.00, TRILER, Slijepi strah

Stara godina je i čini se da je u New Yorku svatko spreman za zabavu. Sara se vraća u stan koji joj se čini prazan jer ne vidi da joj dečko Ryan leži mrtav na podu. U stanu je i ubojica koji zaskoči Saru, sveže je za krevet te podvrgne ispitivanju o dijamantima koje mu je ukrao Ryan. Sara pri tome dozna da je Ryan zapravo Chad i da je on lopov…

Napet krimić u kojem se izmjenjuju neočekivane situacije i obrati, koji podsjeća na filmska ostvarenja iz pedesetih.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: Oriđinalski perpetuum mobile

Davne 1935. godine splitski je Jadranski dnevnik zapisao da se u Dubrovniku lako postane oriđino. “Ima ih tamo da Bog pomože”, piše u tekstu, “pa kad jedan umre, dvojica ga odmah zamijene”. Ova je epizoda posvećena tom dugom dubrovačkom samoobnavljajućem nizu, a prikazuje razne oriđinale kroz sjećanja suvremenika na njihove zgode i nezgode. Više naraštaja Dubrovčana posebno sentimentalna sjećanja vežu uz Meštra Mata ili Mata Novinara. Taj neponovljivi dubrovački kolporter gotovo pola stoljeća prodavao je tiskovine po ulicama Grada, a na njegovom posljednjem ispraćaju 1971. okupio se “cijeli Dubrovnik”.

NOVA TV, 22.30, REALITY EMISIJA, Ljubav na slijepo

U današnje vrijeme sve je više usamljenih ljudi. Veze se raskidaju zbog najmanje sitnice i nitko više nije spreman boriti se za pravu i iskrenu ljubav, a brak, brak je postao gotovo nedostižni ideal. Stoga, kako bi se razbila ova ne tako mila statistika, slobodnim ljudima iz cijele Hrvatske u pomoć priskače stručna komisija kako bi im pomogla pronaći, ono što je u životu jedino važno i čemu svi teže, a to je ljubav.

Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva, članovi komisije iskoristit će svo moguće znanje kako bi na osnovu profila slobodnih muškaraca i žena napravili idealan par. Analizirajući njihove psihološke profile kao i dosadašnju “romantičnu povijest”, oni se trude napraviti spoj koji će garantirati uspjehom. Preklapat će se psihologija, astrologija, numerologija, biznis, menadžment i još mnoštvo područja, a sve zbog jednog, jedinog cilja – pronalaska idealnih partnera.

RTL2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Alan pristane raditi s majkom samo kako bi se mogao iseliti i biti sam s Melissom. Chelsea je zabrinuta zbog načina na koji se Jake odnosi prema njoj.

HRT2, 23.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Sve zbog jednog dječaka

Will Freeman živi u San Franciscu, potpuno bezbrižno. Poslije uspjeha pjesme koju je skladao može uživati u slobodnom vremenu, slobodnoj ljubavi i slobodi od financijskih problema. Samac je, nezaposlen, i u tome uživa. Zamislite kako se iznenadio kad su mu prvi susjedi postali zahtjevna i pomalo naporna samohrana mama Fiona (Minnie Driver, Good Will Hunting, Grosse Pointe Blank) i njezin neobično simpatični 11-godišnji sin Marcus (Benjamin Stockham, 1600 Penn), i time narušili njegov savršeni svijet. Kad Marcus počne nenajavljeno svraćati k njemu, Will nije baš siguran želi li biti dječakov novi najbolji prijatelj. No Will uskoro počne uživati u posjetima i čak se počne i brinuti za dječaka. Zbog tog novog prijateljstva možda i nauči ponešto o sebi i brizi o bližnjima što prije nije mogao ni zamisliti.

NOVA TV, 00.05, DRAMA, Sedam duša

Prije dvije godine Tim Thomas (Will Smith) prouzročio je prometnu nesreću jer je pisao poruku dok je vozio. Sedam je ljudi poginulo: šest nepoznatih osoba i njegova zaručnica Sarah Jenson (Robinne Lee). Želeći se iskupiti, Tim želi spasiti živote sedam dobrih ljudi. Godinu nakon nesreće, nakon što je dao otkaz na mjestu aeronautičkog inženjera, Tim svom bratu Benu (Michael Ealy), djelatniku porezne uprave, donira jedan režanj plućnog krila. Šest mjeseci poslije donira dio jetara socijalnoj radnici Holly (Judyann Elder). Nakon toga počinje tražiti još kandidata koji bi primili njegove organe. Nalazi Georgea (Bill Smitrovich), trenera hokeja mlađih dobnih skupina, i donira mu bubreg. Koštanu srž donira dječaku po imenu Nicholas (Quintin Kelley).Dva tjedna prije smrti naziva Holly i pita je poznaje li nekoga tko zaslužuje pomoć. Ona predlaže Connie Tepos (Elpidia Carrillo), djevojku koja živi s nasilnim dečkom.