TV PREPORUKA DANA: Triler o bračnom paru čiju svakodnevicu ugrožava jedan policajac bez kontrole

HRT2, 13.25, TRILER DRAMA, Tatice sponzori

One su odlične učenice i ambiciozne djevojke koje planiraju budućnost i visoko obrazovanje, no obitelj ih ne može financirati. Kara (T. Gildersleeve Black) je odlična učenica, na zadnjoj je godini koledža. Namjerava upisati pravo, a njezina profesorica prava već u njoj primjećuje kvalitete nužne za odličnog odvjetnika: inteligentna je, marljiva i ambiciozna.

Shawna (A. McCarthy), Karina cimerica, nije zainteresirana za učenje. Izlazi, zabavlja se i dolazi u skupoj odjeći. Ona nagovara Karu da dođe s njom na jednu posebnu zabavu na kojoj će i ona, ako želi, dobiti priliku za provod. Kara odbija Shawnine ponude sluteći o čemu se radi, no kad dozna da njezini roditelji ne samo da neće moći plaćati njezinu školarinu nego da će možda izgubiti i kuću, jer osiguranje ne želi podmiriti medicinske troškove njezina oca, koji je imao ozljede u prometnoj nesreći, prihvati Shawnin poziv. Na zabavi upozna starog, bogatog, neobično obzirnog Granta (P. Strauss), kojega sve djevojke smatraju glavnim zgoditkom.

RTL2, 18.05, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Njemačka – Makedonija

U vrlo zanimljivoj skupini C, koja se igra u Zagrebu, dočekuju nas dvije reprezentacije koje će međusobnim susretom direktno odlučiti o prvom mjestu u skupini. Stopostotni Makedonci, koji se trenutno nalaze na samom vrhu grupe, susrest će se s favoritom skupine, Njemačkom, koja je u drugom kolu nakon dramatične utakmice izvukla bod protiv Slovenije te sada s pobjedom i neriješenim ulazi u završno kolo skupine.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Mladi marinac ubijen je u Iraku, no dotični je bio pod policijskom istragom zbog ubojstva mlade djevojke u svojemu rodnom gradu. Pri pretraživanju njegove osobne imovine nalaze tijelo te djevojke. Lokalna policija vjeruje da je marinac ubojica, no Gibbs vjeruje da je nedužan i to će pokušati dokazati uz pomoć Faith Coleman (Alicia Coppola). Kad Tony otvori tajnovito pismo, misleći da je upućeno njemu, iz njega izlazi oblačić bijelog praška koji možda sadrži smrtonosni virus. Kate poziva pomoć i uskoro se ona i Tony iz predostrožnosti nađu u izolaciji. McGee i Gibbs pokušavaju otkriti tko je poslao omotnicu i kako izliječiti svoje prijatelje prije nego bude prekasno. U međuvremenu, Tonyjevo zdravlje se pogoršava.

HRT2, 20.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Vjerujem u anđele

Šime otvara Deina pisma koje ona piše naslovljena na sestru Klaru i saznaje da joj se sviđa. To ga još više zagrijava i zato otvoreno zaprijeti gradonačelniku, koji također pokušava pristupiti Dei, da će otkriti tajnu o njegovim lažnim kvalifikacijama, koju je također saznao čitajući njegovu poštu. U želji da osvoji njezinu naklonost, Šime joj kupuje figuricu anđela, našto ga ona dirnuta tom pažnjom poziva k sebi na večeru. To će biti početak romanse između mjesnog poštara i tajanstvene neznanke. Svi će primijetiti da se Šime naglo promijenio, da su ga obuzeli osjećaji i postat će predmetom mjesnih “ćakula”.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Granice: Velika iluzija

U posljednjem desetljeću industrija oružja cvate u Europi. Proizvođači oružja uvjerili su Europsku uniju da militarizira 9000 kilometara svojih vanjskih granica kako bi se zaštitila od prijetnje ilegalnih imigranata.

Na poticaj industrije oružja Europa nije svoje granice samo pretvorila u militarizirane zone, već se upustila u opasno nadmetanje s SAD-om i Izraelom u utrci za dominacijom nad golemim svjetskim tržištem nadzora granica. Europa želi svoj komad toga kolača. No vodi li možda pogrešan rat?

Ova istraga o nadzoru granica vodi nas od Francuske preko Španjolske pa skroz do Sjedinjenih Američkih Država.

RTL TV, 20.20, PRIJENOS, EP U RUKOMETU: Španjolska – Danska

U posljednjoj utakmici prvog kruga, po mnogima u najjačoj, D skupini prvenstva, koja se igra u Varaždinu, susrest će se dvije velike, svjetske reprezentacije: Španjolska i Danska. Podsjetimo se, u prvom kolu Španjolska je deklasirala Češku (32-15), a u drugom kolu, u izjednačenoj utakmici pobijedila Mađarsku (27:25). S druge strane, Danska je u prvom kolu dobrom igrom svladala Mađarsku (32-25) te u idućoj utakmici iznenađujuće izgubila od Češke (27-28).

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Marko Antun de Dominis: Lomača na Trgu cvijeća

Zbog inkvizicije De Dominis bježi iz Venecije u London gdje tiska Crkvenu državu u kojoj pobija razloge primata pape, zalaže se za biskupski kolegijalitet i ekumenizam. U Londonu postaje windsorski dekan, savjetnik kralja Jakova za vanjsku politiku, drži predavanja na najprestižnijim engleskim sveučilištima. Ova epizoda govori prije svega o odnosu između Marka Antuna i engleskog kralja Jakova te o stanju u engleskom društvu i Anglikanskoj Crkvi početkom 17. stoljeća. Ipak de Dominis ne uspijeva u svojoj ekumenskoj misiji približavanja Anglikanske i Katoličke Crkve. Na poziv Pape vraća se u Rim, ali nedugo nakon povratka uhićen je i suđen kao najveći heretik. Osuda je bila strašna.

HRT2, 21.00, TRILER, Policajac bez kontrole

Michael Carr (K. Russell) i njegova supruga Karen (M. Stowe) dobrostojeći su par iz Los Angelesa koji uživa u svojoj vili s bazenom ne sluteći da će im se život uskoro pretvoriti u pakao. Naime, jedne noći u njihovu kuću upadne provalnik prijeti ubojstvom, ali se supružnici uspiju obraniti. Pozovu policiju i upoznaju vrlo susretljiva policijskog časnika Petea Davisa (R. Liotta) koji im obeća svu potrebnu pomoć. Međutim, Pete počne sve više boraviti u njihovoj kući.

HRT3, 21.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Još uvijek otvoreni

David Jason ponovno je trgovac Granville, koji je naslijedio mali dućan od voljenog, ali škrtog ujaka Arkwrighta.

Granville sada vodi dućan zajedno sa svojim veselim i zgodnim sinom Leroyom, koji se rodio iz kratkog ljubavnog susreta otprije dvadesetak godina. Granville je i dalje na usluzi zajednici na svoj neponovljivi način.

Željan zarade, Granville smišlja razne nepromišljene planove za poticanje kupaca da ostave što više novca, ali rijetko kad postiže očekivane rezultate.

Leroyu ne nedostaje ženske pozornosti, a Granvilleovo udvaranje staroj ljubavi Mavis stalno ometa njezina žestoko zaštitnička sestra Madge. Tu je i uvijek prisutna Crna Udovica, koja je također bacila oko na Granvillea, čini se.

HRT3, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Sestre u zakonu

Dokumentarac se bavi slučajevima nasilja nad ženama i time kako one traže pravdu u toj afričkoj državi za sebe i svoju djecu.

Dugometražni dokumentarni film “Sestre u zakonu” osvojio je nagradu publike na Međunarodnom festivalu dokumentarnoga filma u Amsterdamu, nagradu C.I.C.A.E. u Cannesu i još mnoge druge.

NOVA TV, 23.25, DRAMA, Istina o Emanuel

Problematična Emanuel (Kaya Scodelario) je opsjednuta svojom misterioznom novom susjedom Lindom (Jessica Biel) koja neobjašnjivo liči na njezinu pokojnu majku. Kada se ponudi da čuva Lindinu bebu, Emanuel ulazi u fikcsijski fragilni svijet kojeg će postati čuvaricom.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alici večer krene nizbrdo kad organizira proslavu u čast Howardova (Jerry Adler) i Jackina (Mary Beth Peil) skorog vjenčanja. Eli zamoli Jasona da istraži Petera tijekom priprema za suđenje.