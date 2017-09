TV PREPORUKA DANA: Talk showovi U svom filmu i Žene, povjerljivo!, drama Prodavačica i dokumentarac Kozmos

HRT2, 13.15, DRAMA, Kodeks časti

West Point, ugledna američka vojna akademija, školuje najvrsnije mladiće za časnike koji će voditi zemlju. A najvažnije što moraju ponijeti s akademije jest kodeks časti. Godine 1951., uoči proslave stopedesete godišnjice slavne institucije, trener Blaik (G. Scott) vodi uspješan ragbijaški tim. No, kao što je to često slučaj, mladići koji su najbolji u sportu nisu uvijek uspješni u drugim predmetima. Nekolicina njih počinje razmjenjivati ispitna pitanja. Među njima je i George Holbrook (J. Roop), koji je izvrstan u engleskom, ali mu poteškoće zadaje fizika. Iako s osjećajem grižnje savjesti, George pristaje dobiti odgovore za test iz fizike od svog timskog kolege koji nema sličnih skrupula. A kad Georgeovom cimeru Brianu (Z. Brian) zapne u matematici, George će mu ponuditi da uđe u krug onih koji razmjenjuju pitanja. Brian je iznenađen i pogođen onim što je čuo, savjetuje se s ocem što bi trebao učiniti i, pogrešno shvaćajući očev savjet, prijavljuje slučaj komisiji za kodeks časti, jer vjeruje u ono što su ga učili: časnik koji laže ne može stajati na čelu američke vojske.

No, istina je često najteži put.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Lice koje imate u svojim dvadesetima dar je prirode. Ono koje imate u tridesetima oblikuje život, dok u pedesetima imate lice kakvo zaslužujete, izjavila je čuvena Coco Chanel. IN magazin stoga donosi savjete o tome kako najbolje njegovati, ne samo lice već cijelu kožu.

Nakit obogaćuje izgled, a svojom ljepotom naglašava dio tijela koji se želi istaknuti. Njime šaljemo poruku i uz njega vežemo uspomene. Kako bi imao vrijednost, ne mora nužno biti skup. Novinarka IN magazina Maja Perica predstavlja troje talentiranih dizajnera i njihove priče o nakitu.

U Podravkinoj kuhinji gledatelji IN magazina mogu doznati recept za falafel.

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

Gosti u emisiji bit će uspješni pojedinci – poslovni ljudi, znanstvenici, umjetnici, sportaši i političari, koji će u pedeset minuta s gledateljima podijeliti svoje iznimne priče. Prva će za to priliku imati Sandra Perković, olimpijska pobjednica i svjetska prvakinja u bacanju diska. Njezina priča nadahnjuje mlade ljude, ali i sve generacije, a osobito žene jer pokazuje kako se životne okolnosti i pojedini događaji koji vam ne idu na ruku mogu pretvoriti u pobjede.

Ovom emisijom autorica Tončica Čeljuska publici želi pokazati kako iza svakoga uspjeha stoji osoba koja je donijela odluku i držala se svojega filma, unatoč svemu, a njihove pozitivne priče mogu potaknuti druge da se i od svoje priče potrude učiniti nešto dobro.

Za emisiju U svom filmu novinarka Danijela Stanojević osmišljavat će uvodne priloge, svojevrsni životni vremeplov odabranih gostiju, a novinarka Koraljka Maričić i snimatelj Natanael Đuran u rubrici Svjedoci svojega života kroz anegdote i sjećanja životnu priču gostiju prikazat će u novom svjetlu.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Uvijek ispočetka

U prvoj emisiji u novoj sezoni razgovaramo o počecima – koliko smo puta život okretali naglavačke i počinjali ispočetka. O svojim profesionalnim i intimnim zaokretima govore: pjevačica i voditeljica Sanja Doležal, glumica i bivša ravnateljica kazališta Žar ptica, sada umirovljenica, Marija Sekelez i life coach (životna savjetnica) Bojana Svalina.

RTL2, 20.20, KRIMI SERIJA, Kosti

Wendell Bray teško se fokusira na slučaj jer ga čeka zadnji pregled koji bi trebao potvrditi da se karcinom potpuno povukao, a povrh svega, njegova omiljena medicinska sestra spremna je s njim izaći na spoj. I dok se Booth koncentrira na prometni ispit, dijelovi tijela nađeni su u kontejneru smeća, a žrtva je identificirana kao profesor Randall Fairbanks.

HRT3, 20.30, DOKUMENTARNA EMISIJA, Što je klasik?: Pipi Duga Čarapa

Zašto je “Pipi Duga Čarapa” švedske autorice Astrid Lindgren jedna od onih knjiga na koju su odrasli zaboravili i zbog čega ju moramo opet pročitati? Dakako, necenzuriranu verziju, jer smo tek 1996. godine dobili cjelovito prevedenu knjigu. Što je to smetalo cenzorima da su izbacili čak šest poglavlja? Zašto Pipi spava s nogama na jastuku i u čemu je prijelomna uloga toga djela u povijesti dječje književnosti? Koliko je subverzivna? Zašto nije samo zločesto dijete, nego buntovnica s razlogom? O tome u emisiji Što je klasik? govore znanstvenice Dubravka Zima i Nataša Govedić.

HRT2, 21.00, DRAMA, Prodavačica

Mlada Mirabelle Buttersfield (C. Danes) ni po čemu nije tipična djevojka kakva je većina ostalih prodavačica u Saksu Fifth Avenue, skupom dućanu na Beverly Hillsu. Mirabelle je umjetnica, slikarica, a kao prodavačica zarađuje za život. Sklona je sanjarenju i po prirodi je povučena i tiha. U Saksu radi na odjelu rukavica. Jednom prilikom za njezinim pultom pojavi se bogati stariji muškarac koji bira ženske rukavice i nju moli da mu pomogne izabrati. Sutradan iznenađena Mirabelle pred svojim vratima nađe luksuzno zamotan paket sa skupim rukavicama i porukom: “Želio bih vas pozvati na večeru”. Tih dana Mirabelle je upoznala i mladića svojih godina, Jeremyja (J. Schwartzman), siromašnog prodavača zvučnika i neostvarenog glazbenika. Jeremy je pomalo tip klauna, djeluje šašavo, ali se ispod zvrkastog ponašanja krije toplo srce. Mirabelle pristaje na večeru s bogatim muškarcem, Rayom Porterom (S. Martin), i očarana je njegovim ponašanjem i pažnjom koju joj ukazuje.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Ustrajanje na Mliječnom putu

Nastanak života na Zemlji jedan je od neriješenih znanstvenih misterija. Ma koliko to bilo nevjerojatno, ma koliko mi bili udaljeni ili drukčiji, još otkrivamo što nas sve povezuje.

Pridružite nam se na putovanju prostorom i vremenom u ponovljenom izdanju jedne od najutjecajnijih znanstvenih serija koja je unijela revoluciju u dokumentarni žanr – vizionarskog i nagrađivanog “Kozmosa: Osobnog putovanja” slavnog Carla Sagana. U seriji “Kozmos: Odiseja u prostor-vremenu” poznati astrofizičar Neil deGrasse Tyson donosi nam nepoznate priče o junačkim potragama za znanjem te vodi gledatelje širom svemira kako bi im dao što veći uvid u kozmos.

Serija nam na domišljat način približava znanost i otkriva nepreglednu veličinu svemira, a pritom zadržava omiljene elemente originalne serije kao što su Kozmički kalendar i Brod mašte. Najzamršenije znanstvene ideje predstavljene su jasno i razumljivo u ovom spoju skepse i divljenja u kojem se znanost isprepleće s emotivnim i duhovnim poimanjima.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

I u drugoj sezoni detektivka Harlee Santos (Jennifer Lopez) i dalje se trudi odgajati svoju kćer tinejdžericu i istodobno nastavlja braniti svoju čvrsto povezanu ekipu korumpiranih policajaca koji ne prežu čak ni pred zaobilaženjem zakona kako bi zaštitili svoje područje i jedni druge. Nakon što je ubila oca svoje kćeri, Harlee mora učiniti sve što je potrebno da prikrije tragove. Sada kad poručnik Wozniak (Ray Liotta) zna da je bila doušnica FBI-a, Harlee se očajnički trudi dokazati mu svoju odanost ne bi li zadobila njegovo povjerenje. U međuvremenu, Stahl (Warren Kole) i FBI nastavljaju pomno pratiti ekipu jer se bivša članica Wozniakove ekipe (gostujuća uloga, Anna Gunn) kandidira za gradonačelnika.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što oluja uništi pomorsku bazu u Bahrainu, Elizabeth moli predsjednika Daltona da preispita svoj odnos prema klimatskim promjenama i svoj pristup vanjskoj politici, što bi moglo ugroziti njegovu predsjedničku kandidaturu. Jose Campos (Carlos Gómez) pokušava vratiti Henryja pod okrilje DIA-je. Obitelj McCord zabrinuta je zbog činjenice da ih netko uhodi nakon što otkriju da je netko možda hakirao Jasonov laptop.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Sve što djevojka može poželjeti

Daphne Reynolds (Amanda Bynes) ima sve što svaka djevojka želi. Ova duhovita mlada Amerikanka ima jedinstveni stil, nekonvencionalan, ali dobar odnos s majkom Libby (Kelly Preston) i budućnost punu mogućnosti. Unatoč svemu, Daphne je nepotpuna. Sanja o susretu s ocem kojeg nikad nije upoznala, s čovjekom s kojim je Libby bila u turbulentnoj vezi prije 17 godina i koji je na kraju otišao, jer je njegova aristokratska obitelj mislila da ona nije prikladna žena za njega.

Odlučna da oživi svoj san i napiše knjigu priča o odnosu sa svojim izgubljenim ocem, Daphne se ukrca na avion za London gdje ubrzo otkrije da je njezin otac visokopozicionirani političar lord Henry Dashwood (Colin Firth).

Kad Henry otvori svoj život i raspored kćeri za koju nije ni znao, Daphnein ulazak u visoko društvo izazove urnebes koji prijeti njegovoj političkoj karijeri. Daphne ne želi dovesti u opasnost njegovu predizbornu kampanju pa zatomi svoju živahnu osobnost, promijeni način odijevanja i uđe u vrtlog uštogljenih britanskih zabava. Unatoč Henryjevoj potpori, njegova zaručnica (Anna Chancellor) i njezina ljubomorna kći (Christina Cole) nimalo joj je pomažu i žele uništiti Daphne po svaku cijenu.