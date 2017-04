TV PREPORUKA DANA: Sylvester Stallone u ulozi boksača koji će dati sve od sebe kako bi ostvario svoje snove (Rocky)

24KITCHEN, 13.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kruh i peciva Paula Hollywooda

Iako mu je pečenje oduvijek u krvi, Paul je u početku radio kao kipar sve dok ga njegov otac koji je bio vrsni pekar nije nagovorio da se uključi u obiteljski posao. Tako je Paul u posljednih 30 godina postao strastveni pekar koji vjeruje kako svatko može napraviti svoj kruh. Radio je i u nekim od najekskluzivnijih hotela poput Cliveden, The Chester Grosvenor i The Dorchester, zbog čega je stekao ugled inovatora i umjetnika u pečenju kruha i raznih peciva. Svoju tehniku pečenja usavršio je putujući po svijetu – posebice u Cipru, Egiptu i Jordanu, gdje je naučio tehnike pečenja kruha koje potječu iz drevnih civilizacija, a jednom je imao i priliku ispeći kruh u pustiniji koristeći se posebnom tehnikom Beduina.

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moji nesuđeni psi

Jedne kišne večeri u mali restorančić sva pokisla ulazi djevojka u vjenčanici s tri psa. Vlasnici restorana primaju je iako je radno vrijeme završilo, a kako je prizor neobičan, napeto čekaju kakvu će im priču ona ispričati. Zove se Bailey (E. Christensen), a psi su Adam, Eva i Shirley. Priča je duga, a ako je oni žele poslušati, rado će je ispričati.

Bailey je nastavnica književnosti, ima najbolju prijateljicu Amber (E. Holmes) i majku Dinu (T. Rothery). Zadovoljna je svojim životom, no od nje se, kao i od svake mlade djevojke, očekuje da izlazi, zabavlja se i nađe dečka. A onda je upoznala šarmantnog Wadea (J. Hutch), koji je po svemu bio savršen, samo je imao jednu manu – volio je zavoditi. On je imao psa Adama.

RTL TV, 17.00, DRAMSKA SERIJA, Priča o lozi

Nakon pogreba pokojne Tonke, Berto održi karmine u lokalnoj gostionici. S obzirom da najmlađa kći Zala jedina nema dečka, mještani su počeli s nagađanjem u koga ni se ona mogla zaljubiti. Svađu među Špacanovima oko toga tko ima pravo naslijediti Tonkin dio imanja prekida svećenik Bonifacij, koji dolazi s vrlo važnim dokumentom – Tonkinom oporukom!

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska moj izbor: Šupica i Godec

Bračni par Godec, Goran i Anne Kathrin, užurbani gradski tempo Kölna zamijenili su seoskim životom u zaleđu Crikvenice.

Supružnici Branko Šupica i Danijela Pešut vratili su se iz Den Haaga u Janju Goru kod Plaškog. Povratak korijenima i potraga za mirom obje je obitelji vratila u Hrvatsku.

NOVA TV, 22.00, INFO MAGAZIN, Provjereno

Skandalozno: ekipa ‘Provjerenog’ ima dokaz kako su godinu dana znali da je voda zatrovana ali građane nitko nije obavijestio! Slučaj arsena u vodi u Komletincima pokazuje fijasko u sustavu nadzora kvalitete vode koju građani piju. Tko je sljedeći?

„Prosvjed protiv diktature“, „Vučiću, lopove!“ Tisuće mladih uzvikuje to na ulicama Beograda, a u tamošnjim medijima o prosvjedu ni slova! Ali zato društvene mreže gore. Uspoređuju prosvjede s onima protiv Miloševićeva režima 1996. i poručuju – ovo je početak kraja!

Ekipi ‘Provjerenog’ zabranila snimanje, a ona njih potajno snimala kamerama koje su instalirane u boravku i na balkonu! Priča o ženi koja se bavi nadriliječništvom. Preko Facebooka za 400 kuna prodaje bočicu joda i na svoju ruku propisuje terapije, a nezadovoljnike blokira.

‘Provjereno’ donosi priču o čovjeku koji je poliven benzinom pa živ zapaljen! Svaki njegov udah novo je čudo. 32-godišnji Aldin, u zamračenoj sobici, ne može pričati, ne može se micati i pokreće samo oči, ali Aldin se bori za život!

KANAL FOX, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, Zakon braće

Novih 9 epizoda serije snimane su na lokacijama u Maroku te su nastavak originalne serije. Radnja se odvija 8 godina nakon navodne Michaelove smrti. Wentworth Miller i Dominic Purcell ponovno će se pojaviti u ulogama slavne braće, a u seriju će se vratiti i ostali izvorni likovi. Michael je tijekom 8 godina radio za terorističku organizaciju i nitko nije znao je li živ ili nije. Kada je vidio da više ne može izdržati, teroristi su ga odlučili kazniti te su ga poslali u zatvor u Jemenu. Nakon što Lincoln i Sara otkrivaju kako je Michael živ i u zatvoru, njih dvoje dogovaraju plan i slažu tim koji će im pomoći u izvlačenju Michaela iz zatvora. T-Bag, C-Note i Sucre pristaju pomoći, te svi zajedno kreću planirati najveći bijeg iz zatvora ikada; No jedna od najvećih zločinačkih organizacija na svijetu to nikako neće dopustiti jer Michael zna tajne koje bi ih potpuno uništili.

HRT2, 22.20, SPORTSKA DRAMA, Rocky

Rocky Balboa (S. Stallone) ima trideset godina i živi u sobici u siromašnom dijelu Philadelphije. Povremeno utjeruje sitne dugove za nekog gangstera. Njegova je životna vokacija boks, no unatoč tome što je nastupio u mnogobrojnim mečevima, ostao je na dnu. Njegov trener, stari Mickey (B. Meredith), misli da je Rocky čovjek s velikim talentom koji je sam upropastio i zato ga pomalo prezire. Rocky je zaljubljen u sramežljivu Adrian (T. Shire), sestru svog prijatelja Paulieja (B. Young), no i ta se ljubav nekako vrti u krugu. Sve će se promijeniti onog dana kad svjetski boksački šampion u teškoj kategoriji, Afroamerikanac Apollo Creed (C. Weathers), odluči u Philadelphiji održati spektakularan meč sa svojim izazivačem. Ali taj se boksač ozlijedio i ne može nastupiti. Iz reklamnih razloga Apollo odluči boksati s nekim nepoznatim boksačem, a izbor slučajno padne na Rockyja, možda najviše zato što ima zvučni nadimak “Talijanski pastuh”. Nakon presudnog razgovora s trenerom, Rocky odluči nastupiti i počne ozbiljno trenirati. Za njega će to biti mnogo više od običnog meča – bit će to prilika da nađe smisao u životu i konačno stekne Adrianinu ljubav. Zato mu ne pada na pamet da izgubi

HRT1, 23.10, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1 Đorđe Ivanov

Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbio je dati mandat za sastavljanje vlade Zoranu Zaevu. O razlozima te odluke s predsjednikom Makedonije razgovaramo u Skopju. Razgovor se nastavlja tematiziranjem odbacivanja poziva visoke predstavnice EU da se ta odluka preispita, što podrazumijeva “platforma Tirane”, potom političkih rezona Zaeva i o potpori EU koja mu je pružena, o tome tko je sugovornik s albanske strane, o odnosu Skopja, Washingtona i Moskve, o Makedoniji kao konfederaciji, o tome je li Makedonija žrtva prekrajanja granica na Balkanu, o investicijama i planovima velikih sila u Makedoniji, o pristupu NATO-u i problemima s Rusijom, o stanju spora Makedonije i Grčke, o temeljnim problemima odnosa Makedonije i EU, o tome koliko je Makedonija žrtva migrantske krize te kako riješiti uzroke migrantske krize, o socioekonomskoj situaciji Makedonije, o demografskoj situaciji Makedonije i projekcije te situacije, te o odnosima Makedonije i Hrvatske.

HRT3, 23.15, DRAMA, Tišina

Sestre Ester (I. Thulin) i Anna (G. Lindblom), te Annin sin Johan (J. Linström) vraćaju se u Švedsku. Usput odsjedaju u jednom gradu da bi se teško bolesna Ester mogla odmoriti. Njihov je odnos napet što se očituje u čestim svađama. Istodobno, Johan luta hodnicima hotela te susreće putujuću trupu zabavljača patuljaka. Dok Ester ostaje u hotelskoj sobi, Anna izlazi i vraća se u hotel s konobarom iz obližnje kavane i s njim upušta u seks…

Ovo je treći Bergmanov film iz trilogije (Kroz tamno ogledalo, Pričesnici) o bogu i naslovom izravno asocira na trajnu preokupacije trilogije, božju šutnju.

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kuća na jezeru

Dr. Kate Foster (Sandra Bullock) 2006. godine odlazi u grad i ostavlja poruku za idućeg stanara u poštanskom sandučiću kuće. Moli ga da joj prosljeđuje poštu i kaže da su otisci šapa koje će primijetiti kod ulaznih vrata već bili ondje kad se ona doselila. No idući stanar vidjet će nešto potpuno drukčije kada dođe. Alex Wyler (Keanu Reeves), darovit, ali frustriran arhitekt koji radi na obližnjem gradilištu, nalazi kuću u lošem stanju: prljava je, puna prašine i zarasla u korov. Kuća ima posebno značenje za Alexa. U neko sretnije doba izgradio ju je njegov otuđeni otac (Christopher Plummer), poznati arhitekt koji je dopustio da mu slava raste po cijenu obiteljskog života. Alex u kući osjeća mir i obvezuje se da će vratiti njezinu nekadašnju ljepotu. Ne obraća pozornost na Kateinu poruku sve dok nekoliko dana poslije prilikom ličenja starog mola ne vidi psa lutalicu koji će preko svježe boje otrčati do ulaza u kuću i ostaviti tragove šapa točno ondje gdje je Kate opisala.