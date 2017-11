TV PREPORUKA DANA: Susret između Hrvatske i Grčke, drama Grace od Monaca i nova serija Brooklyn 99

HRT1, 12.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Pokaži mi svoj vrt

U dvorištima Velike Britanije kriju se neki od najčarobnijih, najzagonetnijih i najosebujnijih vrtova. Iza svakog od njih stoji strastveni vlasnik vičan vrtlarenju koji se ponosi komadićem zemlje koji je uredio, i to toliko da je spreman natjecati se s dva druga obližnja zaljubljenika u vrtlarstvo kako bi dokazao da ima najljepši vrt u gradu. Da bi osvojio 500 funti i zlatnu ručnu lopaticu, svaki nas vrtlar mora jedan dan ugostiti i pokazati nam sve čari svoje okućnice koja ga toliko raduje. Osim što će otvoriti vrata svojih dvorišta, natjecatelji se također moraju iskazati nekom hortikulturnom vještinom ili podijeliti kakvu tajnu s drugim vrtlarima.

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Danas doznajte kako se zauvijek riješiti žgaravice. Ako se borite protiv bolnog refluksa kiseline, znajte da niste jedini. A lijekovi možda više štete nego što koriste. Otkrijte kojom hranom najbolje neutralizirati kiseline i očistiti tijelo.

HRT2, 13.25, TRILER, Mračni um

Film u kojemu glavnu i vrlo mračnu ulogu ima mladi student Shane, koji je u koledž došao zahvaljujući sportskoj stipendiji, ali je očito da ne pripada društvu bogatih studenata.

Prvi s kim se Brandon (B. Borello) upoznao po dolasku na koledž bio je Shane (N. Robuck), njegov vršnjak, sportaš kao i on i k tome cimer. Shane je zgodan, ugodan dečko, no na spomen obitelji i novca zatvara se i postaje agresivan. Brzo postaje jasno i Brandonu i ostalima kako je Shane siromašan i kako njegova obitelj, za razliku od njihovih, nije moćna ni utjecajna. No nitko i ne sluti koliko su traume od života uz oca zlostavljača utjecale na Shanea. Shane postaje posesivan u prijateljstvu s Brandonom, ljubomoran je kad on provodi vrijeme s drugim prijateljima ili s djevojkom. Sretan je kad ga Brandon pozove k svojima u goste i kad upozna njegove roditelje, Caren i Phila. Pred zrcalom, kad je sam sa sobom, predstavlja se kao Brandon Michaels i osluškuje kako to zvuči. Kako bi znao što više o Brandonu, hakira njegov kompjutor i prati ga gdje god se nalazio uz pomoć kompjutorskog programa i kamere, čak i u kupaonici. Brandonu treba dugo vremena da shvati Shaneovu opsjednutost, no kad shvati, događaji će se oteti kontroli.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNI FILM, Uporište divova

Uporište divova vodi nas na fascinantno putovanje u Indiju, gdje ćemo istražiti život azijskoga slona i čudesnu biološku raznolikost sjeveroistočne džungle oko rijeke Brahmaputre. Susrest ćemo se s izazovima koji predstoje azijskom slonu i drugim ugroženim vrstama kao što su bengalski tigar, indijski nosorog i drugi. Snažni su sukobi između ljudi i životinja dok populacija ljudi naglo raste oko tih ekoloških žarišta i drevnih teritorija slonova. Može li Indija, zemlja prožeta duhovnošću, spasiti svoje šume u ovo doba izumiranja vrsta i klimatskih promjena?

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Mia i grupa Fluentes

U večerašnjoj emisiji dolaze nam gosti iz Osijeka koji su zadnjih mjeseci baš poharali domaće top-liste: Mia s Bezimenim i singlom Sunce, oblak, vjetar, a grupa Fluentes s pjesmom Pusti neka ljubav nosi me. Oni će predstaviti svoje nove singlove: Mia Kišu a Fluentes Kraj. Bit će tu i iznenađenja iz naše arhive, neobičnih priloga, te puno smijeha. Saznat ćemo, naravno, i neke detalje iz njihovih karijera, kao i ono što im je tek u planu.

Bit će tu i naše stalne rubrike, Koktel vijesti i Snimam ti pismo, stari prijatelju moj.

HRT1, 20.35, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018.: Hrvatska – Grčka

Hrvatska će večeras odigrati prvu od dvije utakmice dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji iduće godine. Maksimir bi trebo biti krcat, ulog je ogroman i nadamo se kako će naši igrači uspjeti pobijediti tvrde Grke.

HRT2, 21.00, DRAMA, Grace od Monaca

Priča o holivudskoj zvijezdi Grace Kelly (N. Kidman) koja se udala za Rainiera od Monaka (T. Roth) 1956. Šest godina je prošlo od “vjenčanja stoljeća”, teče 1962. godina i u tijeku je kriza u kojoj bi francuski predsjednik Charles de Gaulle mogao nametnuti Monaku porez i zauzeti ga silom. U krizi je i brak kneževske obitelji, jer oskarovka Grace Kelly udajom se odrekla glume, a sada je redatelj Afred Hitchcock zove da prihvati glavnu ulogu u njegovom novom filmu “Marnie”. Tako se Njezina Svjetlost našla i u teškoj osobnoj situaciji…

Obitelj Grace Kelly, tj. njezina djeca Caroline, Albert i Stéphanie, bila je nezadovoljna filmom zbog zamagljivanja činjenica i povijesne netočnosti. Čak je izdano kneževsko priopćenje u kojem se navodi da se to djelo ni u kome slučaju ne može smatrati biografskim filmom.

Film “Grace od Monaka” nominiran je u dvije kategorije za nagradu Primetime Emmy.

RTL TV, 21.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, Tri mušketira

Francuska, 1625. Nakon smrti oca D’Artagnan (Chris O’Donnell) se nada postati član garde u službi francuskog kralja, dok ga istovremneo Gérard i njegova braća optužuju da je okaljao čast njihove sestre. U sjedištu mušketira kapetan Rochefort (Michael Wincott) i kardinalova garda raspustili su mušketire prema naredbi samog kardinala i kraljevog ministra Richelieua (Tim Curry), kako bi navodno francuske snage mogle krenuti u rat protiv Engleske. No Rochfort se povjerava kardinalu i otkriva mu da postoje tri mušketira koji su odbili napustiti svoju službu i koji su se zakleli da će braniti francuskog kralja. Oni su Athos (Kiefer Sutherland), Porthos (Oliver Platt) i Aramis (Charlie Sheen). U međuvremenu, na putu za Paris D’Artagnan susreće kraljičine sluškinje od kojih mu se jedna od njih, Constance posebno svidi. Kada stigne u Paris, tvrdoglavi D’Artagnan susreće se s mušketirima te se pojedinačno sa svakim od njih nađe u duelu.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Privatni detektivi

Nakon burne prošlosti, bivši profesionalni hokejaš Matt Shade traži pomoć vatrene privatne detektivke Angie Everett koja je nakon smrti svog oca preuzela detektivsku agenciju Everett Investigations. Potpuna Mattova suprotnost, Angie ga smatra naivnim i djetinjastim; no polako počinje mijenjati mišljenje o njemu nakon što zajedno krenu rješavati slučaj ubojstva. U drugoj sezoni, Matt će se i službeno pridružiti Angienoj agenciji kao njezin partner, no tek će sada oboje uvidjeti koliko su zapravo različiti. Ipak, kombinacija Angienog strateškog razmišljanja i Mattove impulzivnosti, pokazat će se kao prava kombinacija u hvatanju kriminalca. Novi, zamršeniji slučajevi uvest će ih u svijet auto-utrka, prodaje nekretnina i visoke mode. Unatoč svađama i neslaganju, među njima postoji romantična privlačnost koja se ne može zanijekati, te koju će prije ili kasnije oboje morati priznati.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Rat na taxy tržištu. Jedni ne plaćaju porez, drugi pronalaze rupe u zakonu. Zašto vlasnik Taxy Cammea ima registrirano oko 200 tvrtki, u svakoj – on direktor! Je li to način izbjegavanja plaćanja poreza?

Svake godine 10 djece se ubode na odbačenu špricu. Posjetili smo dječje parkiće po Zagrebu noć kada postaju narkomanska legla!

Svjedočanstva onih koji su Balkanskog krvnika gledali oči u oči: tko je Ratko Mladić? Uoči presude u Haagu: zašto su zločini po Hrvatskoj izuzeti iz optužnice?

Želja jednog dječaka odjeknula je ne samo Hrvatskom, nego svijetom! San da otplate kuću samo nekoliko dana poslije – postao je nadohvat ruke.

HRT3, 22.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Vincent i Theo

Film o slikaru Vincentu van Goghu (T. Roth) i njegovom bratu Theodoreu (P. Rhys) koji mu je financijski pomagao i podržavao ga. Bliži se kraj 19. stoljeća, braća van Gogh žive u Parizu, a povezuje ih umjetnost. Dok se Vincent u potpunosti posvećuje slikanju, Theo je galerist i prodaje djela koja mu se često ne sviđaju da bi mogao udobno živjeti.

HRT3, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

U novoj, dvama Zlatnim globusima nagrađenoj humorističnoj seriji (najbolja humoristična serija i najbolji glumac) pratimo darovitog i ležernog detektiva te njegove osebujne kolege koji se preko noći moraju dokazati novome kapetanu policijske postaje Brooklyn 99. Scenaristi i producenti su Emmyjem nagrađeni Dan Goor i Michael Schur (Parkovi i rekreacija), a u glavnim su ulogama sjajni Andy Samberg (Saturday Night Live) i Andre Braugher (Odjel za umorstva, Men of a Certain Age).

Jake Peralta (Andy Samberg) talentirani je detektiv, zbog čega se nikad nije morao ubijati od posla i slijepo se držati pravila. Budući da je uhitio više zločinaca od kolega, tijekom karijere svi su ga držali kao kap vode na dlanu. Sve dok u postaju nije došao novi zapovjednik, kapetan Ray Holt (Andre Braugher). Kapetan Holt poštuje pravila i propise, koje su detektivi 99. postaje dugo zanemarivali. Jakeovi kolege vrsni su i sposobni detektivi, ali kronično im nedostaje reda i discipline. Međusobno se nadmeću, idu si na živce, tračaju i flertaju, ali u konačnici jedni druge štite. Detektivka Amy Santiago (Melissa Fumero), dežurna čistunka u postaji, oduševljena je novim vodstvom. Budući da je odrasla sa sedmoricom braće, voli se nadmetati u svakom smislu te riječi. Silno želi uhititi više zločinaca od Jakea i svjesna je koliko se mora potruditi da bi u tome uspjela.

NOVA TV, 00.00, HOROR, Prizivanje

Godina je 1971. Carolyn (Lili Taylor) i Roger Perron (Ron Livingston) s obitelji se usele u trošnu kuću na Rhode Islandu, no ondje im se ubrzo počnu događati zastrašujuće stvari. Carolyn iz očaja kontaktira istražitelje paranormalnih pojava, Eda (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera Farmiga), koji shvate da su u kući prisutne mračne demonske sile koje će pratiti Perronove kamo god oni otišli. Kako bi zaustavili ovaj teror i sasjekli ga u korijenu, Warrenovi se moraju osloniti na svoje vještine i duhovnu snagu.