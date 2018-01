TV PREPORUKA DANA: Steve Martin u ulozi oca koji nije oduševljen kćerinim izborom životnog partnera (Mladenkin otac)

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje

Dvoje ljudi opljačkaju pošiljku dijamanata koja je upravo oklopnim vozilom dopremljena u draguljarnicu. Bježe s mjesta događaja. Nešto kasnije objavljeno je kako je par poginuo u automobilu. Dijamanti nisu nađeni. Pet godina kasnije Jennifer Shannon i njezina partnerica i prijateljica Danny (S. Strange) odlaze na još jednu od tzv. garažnih rasprodaja. Unatoč tome što krov iznad trgovine prokišnjava i što im je alarmni sustav zastario, Jenniferino izvježbano oko uočava lijep stolić iz 19. stoljeća i uspijeva pobijediti na licitaciji, te svu robu dobiti za 1550 dolara. Kad kasnije raspakiravaju stvari, ona i Danny ne nalaze ništa drugo posebno vrijedno, no otkrivaju nekoliko neobičnih podudarnosti: među robom su novine stare pet godina i još neke pojedinosti koje kazuju da je roba uskladištena pet godina ranije.

HRT2, 14.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Dizajn interijera u rukama amatera

Za titulu najboljeg borit će se 27 nadarenih amaterskih dizajnera.

Natjecanje će nadgledati voditelj i povjesničar arhitekture Tom Dyckhoff dok će suci biti predsjednik Britanskog instituta za unutarnji dizajn Daniel Hopwood te stilistica interijera i novinarka Sophie Robinson. Njih će dvoje odlučiti tko ima sve kvalitete da postane novo veliko ime u dizajnu interijera.

U ovoj ćemo emisiji putovati diljem V. Britanije i kroz razdoblja, od srednjevjekovnih domova do viktorijanskih kuća u nizu, od kućica na plaži iz 1920-ih do suvremenih ekoloških zgrada. U svakoj će epizodi troje amaterskih dizajnera interijera preuređivati slične sobe u tri susjedne kuće. Imat će tri dana, 1000 £ i pomoć omanjeg tima kako bi ispunili želje vlasnika i realizirali svoj dizajn.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Nova australska kriminalistička serija vodi nas u australsku provinciju pedesetih godina prošlog stoljeća, a doživljaje pomalo neuobičajenog i složenog glavnog lika te zanimljive slučajeve koje rješava gledat ćemo u pet sezona ove izvrsne serije.

Godine 1959., nakon nekoliko desetljeća izbivanja, dr. Lucien Blake vraća se u rodni Ballarat kako bi preuzeo praksu od svog oca na umoru. “Mladi” dr. Blake je dobrodržeći 52-godišnji svjetski čovjek.

Taj bivši vojnik liječnik i ratni zarobljenik liječnik je opće prakse i gradski policijski liječnik, što znači da često istražuje smrti, prirodne i neprirodne. Obrazovan je, proputovao je svijet i vidio najgore što ljudi mogu učiniti jedni drugima.

Nakon studija u Škotskoj dr. Blake je kao vojni liječnik u britanskoj vojsci služio na Dalekom istoku tijekom Drugoga svjetskog rata. Bez znanja obitelji oženio se Kineskinjom i dobili su dijete. Ali u doba pada Singapura izgubili su kontakt. Zauvijek.

Progone ga uspomene na ratne užase, zatočeništvo u zloglasnom zarobljeničkom logoru u Tajlandu i njegov osobni gubitak.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Željko Bebek objavio je novi videospot ”Gospodari noći” i najavio svoju regionalnu turneju. U Hrvatskoj će posjetiti Zagreb, Split i Osijek a ekipa IN magazina zavirila je u tonski studio da sazna kako teku pripreme. Bebek se prisjetio i svojih početaka te otkrio da se sa svoje 72 godine osjeća kao 22-godišnjak. Sabina Sabljak pripovjedačica je bajki za djecu i odrasle. Jedna je od nekoliko profesionalnih bajkopričalica u Hrvatskoj, a s tim se počela baviti prije pet godina. Zašto svoj posao danas ne bi mijenjala ni za što na svijetu otkrila je za IN magazin. Je li ove godine gripa uistinu opasnija i ima li je više nego inače? Kako je razlikovati od obične prehlade? Kada je vrijeme za posjet liječniku? Odgovore na ova pitanja potražite u novom izdanju IN magazina.

RTL2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

House želi raskrinkati petnaestogodišnjeg iscjelitelja (Thomas Dekker) kao foliranta, no dječak ipak pomogne jednom pacijentu u bolnici, čiji se tumor počne povlačiti. I sam je primljen u bolnicu jer mu je potrebna operacija na glavi, no odbija zahvat. Situacija mu se uskoro pogoršava pa House i tim moraju donijeti odluku.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Maslenica

Siječanjsko primirje 1992. nije donijelo olakšanje stanovnicima Dalmacije koji su uz stalnu nestašicu hrane, struje i vode trpjeli i svakodnevne topničke udare, a prometno bili gotovo izolirani od sjevera Hrvatske. Zato je za Hrvatsku vojna akcija bila jedino rješenje. Ograničena ofenziva Hrvatske vojske i policije kodnog naziva “Gusar” počela je 22. siječnja 1993. U samo tri dana oslobođena je tzv. ružičasta zona okupiranoga zadarskog zaleđa te važni visovi južnog Velebita. Oslobođen je cijeli prostor na potezu Maslenica – Zadar, od Rovanjske, Maslenice, Posedarja, Novigrada, Pridrage, Škabrnje, Islama Latinskog, pa do Zemunika i tamošnje zrakoplovne luke, a kasnije i brana Peruća koju su pobunjeni Srbi minirali. Time je nakon godinu i pol okupacije oslobođena cijela hrvatska obala, a gotovo svakodnevno granatirani, napaćeni grad Zadar napokon je dočekao mir. Cilj akcije bio je stvaranje uvjeta za nesmetanu gradnju novoga Masleničkog mosta, čime bi se prekinula dugotrajna prometna izolacija sjevera i juga Hrvatske, koji su dotada bili povezani preko Paškoga mosta i trajektnom linijom Prizna – Žigljen. Ipak, briljantna pobjeda vrlo se lako mogla pretvoriti u strašan poraz.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Lucija (Judita Franković) ne odolijeva izazovu i odlazi na sastanak s Kostom (Danko Ljuština), bivšim novinarom i suradnikom tajnih službi bivše države. Kosta će potvrditi ono što je Lucija naslutila vršljanjem po vijestima iz arhive – nešto je sumnjivo s iznenadnim smrtima djece prvaka hrvatske tranzicije. Prvi “zaboravljeni” slučaj koji će Lucija i njezina dvojica neobičnih pomagača otvoriti bit će onaj Nevene Bedrice (Katarina Strahinić), kćeri utjecajnog medijskog magnata Vjerana Bedrice (Sreten Mokrović) čiju je zagonetnu smrt svojedobna policijska istraga proglasila samoubojstvom.

HRT2, 21.00, OBITELJSKA KOMEDIJA, Mladenkin otac

Georgea S. Banksa (S. Martin) duboko je potresla vijest o kćerinom vjenčanju za gotovo nepoznatog mladića. I kad se uvjeri da je budući zet dobar mladić iz imućne obitelji, činjenica da Annie (K. Williams) više nije samo “tatina princeza” tjera ga na neprimjereno ponašanje. Njegovo nezadovoljstvo raste kako planovi i troškovi vjenčanja postaju sve veći i veći…

Američka komedija “Mladenkin otac” remake je istoimenog filma Vincenta Minellija iz 1950., sa Spencerom Tracyjem i Elisabeth Taylor u glavnim ulogama. Novu verziju predvodi izvrstan S. Martin (Tri amigosa, Mala prodavaonica užasa), kojemu je po nekim američkim kritičarima ovo najbolja filmska uloga. Njegovu suprugu, za razliku od njega oduševljenu kćerinim izborom životnog partnera, tumači slavna D. Keaton (Annie Hall), dok je najsmješnija uloga – koordinatora vjenčanja – povjerena komičaru M. Shortu (Mars napada). Potaknut uspjehom ovog filma, redatelj Charles Shyer (Volim nevolje, Zamka za roditelje) snimio je i njegov nastavak 1995. godine, u kojemu su glavni junaci zaokupljeni tek rođenom kćerinom bebom.

DOMA TV, 21.115, KRIMI SERIJA, Mentalist

Dvije godine nakon zaključivanja slučaja Red Johna Janeov novostečeni mir prekida iznenađujuća poslovna ponuda koja bi mogla promijeniti sve. Emily Swallow pridružuje se glumačkoj ekipi kao Kim Fischer u epizodi koju je režirao Simon Baker.

RTL TV, 22.45, KRIMI SERIJA, Blue Bloods

Prilikom renoviranja zgrade, u zidu su pronađeni ostaci dječaka. Frank preuzima slučaj i čvrsto odlučuje pronaći ubojicu kako bi mogao zatvoriti slučaj koji je neriješen već 25 godina – od nestanka mladog dječaka. Za to vrijeme, Danny i Jackie traže krivca za ubojstvo escort dame, a Jamie ima uznemirujući susret sa Sonny Malevsky.

HRT3, 22.55, DRAMA, Nebeske žene nizinskih marijaca

Kratke priče o ženama ugrofinskog naroda Marijaca u Ruskoj Federaciji. Neke od njih su vesele i tužne, a neke neobične i strašne. To je filmski kalendar koji nam govori o filozofiji, tradiciji i suvremenosti Marijaca.

Film je snimljen na marijskom jeziku, a svaka od priča predstavlja specifičan pristup seksualnosti “posljednjih autentičnih europskih pogana”. Nagrađivan je u Rusiji, kao i na svjetskim festivalima.

NOVA TV, 23.05, TRILER, Skrivena istina

Bivši CIA-in operativac Jack Begosian biva unajmljen od strane nepoznate žene kako bi istražio kakvu ulogu u masakru u Južnoj Americi ima njezin poslodavac. Jack uspije pronaći svjedoke koji žele svjedočiti, no situacija se zakomplicira te se svi nađu u životnoj opasnosti.