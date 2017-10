TV PREPORUKA DANA: Stallone kao policajac kojem je lakše izaći na kraj s gangsterima nego s vlastitom mamom (Stani! Ili će moja mama pucati)

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Radnik u prehrambenoj industriji otkriva najveće opasnosti u hrani koju jedete. Tvrdi da hrana koju stavljate na tanjur nastaje u laboratoriju i da ste vi pokusni kunići. Otkrit će vam uznemirujuće podatke o načinima kojima se prehrambena industrija koristi kako bi vas natjerala da jedete više.

HRT2, 13.25, KOMEDIJA, Rokeri Mongoletti

Tom Berger (M. von Thun), rock-gitarist, ostao je bez svoje vrlo vrijedne električne gitare, kolekcionarskog primjerka, zbog duga od četiri tisuće eura. Kako bi skupio novac da otkupi gitaru, Tom prihvaća posao koji u normalnim okolnostima nikad ne bi prihvatio: da bude učitelj glazbe mentalno hendikepiranoj djeci u katoličkoj školi. Kako bi dobio posao, prisiljen je lagati: da je završio studij, da je katolik, da je oženjen, odnosno udovac… A djeca, tinejdžeri čiji mentalni hendikep ima različite uzroke, daleko su od toga da proizvedu išta nalik glazbi. Od Toma se traži da djecu pripremi za proslavu dvadesete godišnjice škole i da ih nauči svirati i pjevati neke svete pjesme. Međutim, Hank (B. Seidel), Mark (C. Puttins), Fredi (A. Lange), Luna (N. Lawiszus), Johannes, Felix i ostali bune se protiv te glazbe i kažu da je dosadna. Kad na internetu otkriju da Tom ima rock-sastav, traže od njega da ih podučava takvoj glazbi. Tom je iznenađen njihovim zahtjevom, ali i motiviran kad vidi kako su djeca živnula. K tome, među nastavnicama je privlačna Maria (K. Wackernagel), čija je kći također polaznica Tomovih satova, simpatična i privržena Fredi. Ukratko, ono što je za Toma počelo kao neugodan posao pretvorilo se u nešto mnogo više.

DOMA TV, 13.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Prizemlje

Na samom početku druge sezone, nakon što se Brody i Jenny vrate iz Pariza, Brody se mora suočiti s posljedicama nakon što je Mansfielda ostavio na cjedilu, a Jenny se mora nositi s činjenicom da je odbijeni Harvard otpustio gotovo sve iz prizemlja. Vratiti Mansfieldovu naklonost bit će teže nego što je Brody mislio, posebice sada kad je njegovo mjesto zauzela žena po imenu Lindsay koja je financijski genij, ali bez društvenih vještina.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Tin… trideset godina putovanja…

Politički angažman u omladinskim nacionalističkim krugovima priskrbio je mladom Ujeviću tijekom 1912. godine više dana provedenih u zatvoru nego na slobodi.

Učestali progoni i izgon iz Kraljevine Hrvatske i Slavonije na deset godina nisu zaustavili njegovo političko djelovanje i pisanje. U Splitu ga ponovno uhićuju i ovaj put provodi četiri mjeseca u zatvoru. Nakon izlaska iz zatvora put ga vodi u Pariz, grad u koji će stići polovicom 1913., u kojemu će provesti nekoliko godina i koji će ga u potpunosti promijeniti.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski premijeri osobno: Ivica Račan

Epizoda je posvećena Ivici Račanu, prvom premijeru nakon osamostaljenja RH koji ne dolazi iz redova HDZ-a. “Račan je vodio veliku bitku s konzervativnom i prosrpskom strujom u SKH, koja nije htjela samostalnost Hrvatske”, svjedoče za seriju njegovi suradnici Zdravko Tomac i Branko Caratan. O hrvatsko-slovenskoj sprezi i raspadu SKJ na čuvenom 14. kongresu govori Milan Kučan bivši slovenski predsjednik. Dijana Pleština, udovica pokojnog Račana, otkriva detalje njihove ljubavne i bračne veze te potvrđuje: “Laž je kako je Ivica prije smrti odredio svog nasljednika.”

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Stani! Ili će moja mama pucati

Joe Bomowski (S. Stallone) radi kao policijski detektiv u Los Angelesu. U ljubavnoj je vezi sa svojom šeficom poručnicom Gwen Harper (J. Williams) koja mu ljubomorno prigovara zbog telefonskih razgovora s nekom ženom. Ta žena je Joeova mama Tutti (E. Getty) koja živi u New Yorku i upravo mu stiže u posjet. Mama je mala, ali odlučna i obožava sina. Još uvijek je on za nju dijete kojem ona želi samo najbolje. Najprije mu dobro očisti kuću, koja je doduše bila čista, a onda mu i službeni pištolj opere u deterdžentu. Kako bi ga razveselila za rođendan, kupi mu mali mitraljez čija je prodaja zabranjena. Ona se udalji od prodavača, a njih napadnu i pobiju drugi kriminalci. Mama je svjedok ubojstva i zato odmah ode u Joeovu policijsku postaju. I dok Joe crveni od stida, mama zabavlja njegove kolege. No, to je tek početak. Mama će se umiješati i u Joeov ljubavni život, a “pozabavit” će se i s kriminalcima koje bi on trebao pohvatati.

RTL2, 22.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Veza Amy i Sheldona dolazi u krizu kada u prestižnom časopisu objave Amyn članak, a Sheldon na to nikako ne reagira. Nakon što ga Penny upita o tome, Sherldon joj govori da se ne može natjerati da glumi oduševljenje, kad nema dobro mišljenje o biologiji. Kasnije se pokušava iskupiti Amy, a Leonard mu savjetuje da joj nešto kupi.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Tročlana obitelj Goran, Anita i Valentina Milišić žive u stanu u obiteljskoj kući Goranovih roditelja u Solinu. Kuća u kojoj Milišići žive je puna vlage, kuhinja ima stare elemente u raspadnutom stanju, pećnica nije u funkciji, u kupaonici suHRT najveći problem nedovršeni zidovi, bez pločica, i plafon, a Valentina spava u sobi zajedno s roditeljima. ”Najviše bi mi bilo drago da se kuća sredi zbog Valentine jer mi to financijski nismo u mogućnosti”, izjavio je Goran Milišić. Da bi se Valentinine želje ostvarile ovoj obitelji u pomoć stiže ekipa emisije ”Dom iz snova” koja će učiniti sve što je u njihovoj moći da njihov dom postane ljepše, sretnije i funkcionalnije mjesto za život.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Zakon i red: UK

Suicidalni Finn Tyler (Aidan McCardle), vozeći automobil preko pruge, izazove sudar s vlakom. Tyler uspije pobjeći, a u nesreći pogine nekoliko ljudi, uključujući dječaka koji umre na rukama narednika Sama Caseya (Paul Nicholls). Prvi je dan na poslu inspektoru Wesu Leytonu (Paterson Joseph), starom prijatelju narednika Ronnieja Brooksa (Bradley Walsh) te on spremno preuzima vodstvo kad vidi da je Sam shrvan. Ronnie i Sam nastavljaju istragu i iznenada nabasaju na krivca.

HRT3, 23.05, BIOGRAFSKA DRAMA, Korczak

Tridesetih godina 20. stoljeća Henryk Goldszmit (W. Pszoniak) postao je poljska ikona, kao pedagog i pisac te kao Janusz Korczak u radijskom programu namijenjenom djeci. Utemeljio je sirotište za židovsku djecu i dolaskom nacista u Poljsku svi su završili u getu. Odbio je bolje uvjete samo za sebe, jedino mu je bilo važno da najslabije pokuša zaštititi od nasilja i gladi. Kad su djecu deportirali u logor Treblinka, odbacio je zadnju priliku za bijeg koja mu se nudila, pridružio im se i zajedno s njima ušao u plinsku komoru…

Predlažući Andrzeja Wajdu za počasni Oscar 2000. godine, američki redatelj Steven Spielberg o filmu “Korszak” napisao je da je to jedan od najvažnijih europskih filmova o holokaustu.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Ninja ubojica

Raizo (azijska pop-zvijezda Rain) je jedan od najopakijih ubojica na svijetu. Kao dijete završio je na cesti te je postao jedan od najboljih ubojica Ozunu Clana, tajnog društva čije se postojanje smatra mitom. Progoni ga činjenica da je Clan okrutno ubio njegova prijatelja. Raiz se oslobađa od Clana, bježi i priprema osvetu. Agentica Europola Mika Coretti (Naomie Harris) u Berlinu nailazi na novac povezan s nekoliko političkih ubojstava i podzemnom mrežom neuhvatljivih ubojica s Dalekog istoka. Oglušujući se na naredbe nadređenog Ryana Maslowa (Ben Miles), Mika dođe do tajnih dosjea kako bi saznala istinu koja stoji iza ubojstava. Zbog te istrage ona postaje metom, a Ozunu Clan šalje tim ubojica koji predvodi opasni Takeshi (Rick Yune). Raizo spašava Miku od napadača, no on zna da Clan neće stati dok njih oboje ne budu mrtvi. Upleteni u opasnu igru mačke i miša na ulicama Europe, Raizo i Mika moraju vjerovati jedno drugome ako žele preživjeti i srušiti Ozunu Clan.