TV PREPORUKA DANA: Spektakl bi trebao biti zajamčen izlaskom nogometaša Real Madrida i Tottenhama na travnjak Santiago Bernabeua u utakmici 3. kola skupine H

HRT2, 14.25, TRILER, U zatvoru sa 17

Nakon trideset godina službe profesor Gilbert Adkins (R. Stewart) optužen je za seksualno napastovanje. Optužila ga je studentica Devon Cavanor (C. Rose), a o događaju je svjedočila njezina kolegica Traci Scott (E. Sanders), koja je pred ravnateljicom, a potom i pred policijom izjavila kako je vidjela cijeli događaj. Adkins je očajan, posao mu je važniji od svega, bio je ponosan što je odgojio generacije učenika i što su mu se mnogi javljali godinama nakon studija kako bi mu zahvalili što je u njima razvio ljubav prema znanju. Međutim, Traci je lagala kako bi pomogla prijateljici, jer ju je Devon uvjerila da joj nitko neće vjerovati ako nema svjedoka, bit će njezina riječ protiv njegove, a s obzirom na njegov ugled, svi će misliti da ona laže. Traci pristaje na laž jer je jednom i sama doživjela kako je to kad ti nitko ne vjeruje, no unatoč tome uznemirena je i osjeća se krivom što je lagala. Stvar postaje još mnogo gora kad policija nađe Adkinsov automobil, oproštajnu poruku, a potom i njegovo tijelo u rijeci. Slučaj se smatra završenim, jer je neizravno Adkins u oproštajnom pismu rekao da se “ispričava zbog pogrešaka”, jedino njegova kći June (A. Paxton-Beesley) vidi mnoge nedosljednosti u cijeloj priči, uvjerena je da otac ne bi mogao napastovati studenticu, te pronalazi neke sumnjive pojedinosti oko oproštajnog pisma.





RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Ljubav je na selu

U večerašnjoj emisiji, Zvonkova mama svim će se silama truditi pomiriti Zvonkove odabranice Nikolinu i Danijelu, i to uz spravljanje slavonske gibanice zvane „gužvara“. Kako će proći susret Danijele i Nikoline u kuhinji, saznat ćemo večeras, baš kao i jesu li Vinkove „vučice“ sposobne istjerati krave na ispašu, a da se pritom nijedna ne izgubi.

Za to vrijeme, Zoran će svoje djevojke odvesti na književnu večer, gdje će biti i gost, a kada curama odluči pročitati pjesme pred publikom, neće naići na reakciju kakvu je očekivao.

DISCOVERY CHANNEL, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zlatna groznica

Prije početka nove rudarske sezone, Todd Hoffman stavlja sve na kocku i pristaje na okladu s 22-godišnjim Parkerom Schnabelom. Todd vjeruje da može pronaći najviše zlata ove sezone. Ako ne uspije, duguje Parkeru 3 kilograma zlata vrijednih više od 100 tisuća dolara. Ova oklada označava početak natjecanja dvojice rivala u novoj, osmoj sezoni serije Zlatna groznica.

To je hrabar potez za Todda, pogotovo nakon prošlogodišnje katastrofe. Njegov cilj od 140 kilograma je ostao neostvaren u Oregonu, a cijeli tim se raspao. Ove sezone, Todd i njegov tim nalaze se u Coloradu gdje im se pridružuje njegov otac Jack i 18-godišnji sin Hunter. Todd vjeruje kako će napokon postati najuspješniji tragač za zlatom sada kada vrši iskop na tri lokacije u isto vrijeme – izazov koji nijednom rudaru u seriji nije pošao za rukom. U međuvremenu, Hunter traži promaknuće i želi pokrenuti vlastitu operaciju. Ali može li podnijeti pritisak?

HRT1, 20.05, TALK SHOW, U svom filmu

U večerašnjoj emisiji gost je turski investitor Ferit Sahenk, čovjek koji je po Forbesovim listama među najbogatijim ljudima svijeta. Vrijednost njegove kompanije procjenjuje se na 108 milijardi eura, što je 7 puta više od godišnjeg proračuna Republike Hrvatske. Posljednjih godina Sahenk širi svoje poslovanje u Hrvatskoj: u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru vlasnik je dvaju luksuznih hotela i nekoliko marina, a projekt koji je u tijeku jest izgradnja prvog Hyatta u Hrvatskoj, u staroj zgradi tvornice Maraska u Zadru.

Govoreći o razlozima tako brzog širenja u Hrvatskoj, Sahenk je izjavio kako vidi Hrvatsku kao jednu od najprestižnijih destinacija u budućnosti, čija je glavna prednost što je uspjela sačuvati svoje prirodne resurse. Pritom je zgradila fenomenalnu infrastrukturu poput autocesta i sl. Također je izrazito oduševljen talentom i postignućima hrvatskih sportaša i upravo u tome vidi prostor za još bolju turističku priču. Sahenkova ideja je da se u Hrvatskoj otvore sportske akademije za djecu i mlade unutar turističkih resursa u kojima bi ih trenirali najpoznatiji hrvatski sportaši. Osobno je veliki prijatelj s puno njih. Od olimpijskog pobjednika Šime Fantele već godinama uči o jedrenju i zajedno se natječu u jednoj od najprestižnijih regata. Za Šimu voli reći da mu je brat i prijatelj, a u Hrvatskoj se osjeća kao doma.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Prijateljice

Jesu li nam odnosi s prijateljicama idilični poput prijateljica iz “Seksa i grada” ili više kao iz “Dinastije”, gdje si žene čupaju perike s glave? Mogu li prijateljice imati neraskidivu vezu, poput sestara, uskaču li uvijek kad je najveća “frka” i jesu li katkad ljubomorne jedna na drugu? O svom dugogodišnjem prijateljstvu pričaju glumice Marija Škaričić i Lana Barić te skladateljice Ines Prajo i Arijana Kunštek, a glazbena gošća je njihova mlada prijateljica i suradnica Ana Opačak.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Real Madrid – Tottenham

Utakmica dviju neporaženih momčadi s potpuno identičnom razlikom pogodaka (6-1) bit će i posebno emotivna za hrvatskog veznjaka španjolske momčadi budući da je Luka Modrić transfer u Real ostvario baš iz kluba kojem će sada prijetiti u pokušaju da braniteljima naslova u ovom natjecanju omogući produljenje niza od 26 utakmica bez poraza u posljednjih 29 ogleda u prestižnom klupskom nogometnom natjecanju. Aktivan je još jedan niz španjolskih prvaka, onaj u ogledima protiv sljedećeg suparnika. Posljednja tri dvoboja Reala i Tottenhama otišla su na stranu momčadi koju vodi Zinedine Zidane, a koja je u svakom od njih zadržala mrežu netaknutom.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prelomilo se u četrdesetima

Pete (P. Rudd) i Debbie (L. Mann) dosegnuli su famoznih četrdeset godina, ali umjesto da slave, zaglibili su u krizu srednje dobi. Djeca su im neotesana, imaju dugove, pa se nezadovoljstvo gomila. Pete ima problema s poslom a Debbie s promjenama na svojem tijelu. Bliži se proslava Peteovog rođendana i njih dvoje morat će se suočiti sa svojim godinama i svojim odnosom.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Skriveno u svjetlosti

Ključevi tajni kozmosa nalaze se posvuda, samo ih treba pronaći. Sama svjetlost krije odgovore na mnoge tajne, no nismo ih znali pronaći sve dok nismo naučili osnovna počela znanosti.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Navy CIS

U nacionalnom parku pronađen je ubijeni narednik marinaca te Gibbs i ekipa Navy CIS-a udružuju snage s narednicom konjičke policijske postrojbe May Dawson (Elisabeth Röhm) kako bi riješili niz povezanih zločina u parku.

HRT3, 22.45, DRAMA, Dječak A

Prošlo je mnogo godina, Jack (A. Garfield) je izašao iz zatvora i dobio novi identitet u novom gradu. Njegov nadzornik pomaže mu snaći se u svakodnevnom životu, gotovo kao otac. Uz njegovu potporu Jack nađe posao, prijatelje i djevojku. Međutim, tajna o odvratnom zločinu koji je počinio kao dječak pritišće ga i Jack spoznaje kako nije lako pobjeći od prošlosti…

“Dječak A”, snimljen prema romanu “Boy A” Jonathana Trigella, dobitnik je brojnih nagrada na festivalima, među ostalim televizijske BAFTA-e u četiri kategorije, nagrade ekumenskog žirija u Berlinu i dr.

NOVA TV, 23.50, TRILER, Kod mafije

Braća Mike i Tre u potrazi su za boljim životom i pokušavaju ostaviti svoje demone iza sebe. Nakon što je Mike pušten iz zatvora u kojem je bio zbog zločina kojeg nije počinio, sve što želi je zaštititi svoju kćerku od njenog bivšeg dečka. No, pravda koja ga čeka na ulicama mnogo je gora od ičega što je Mike doživio u zatvoru. Njegov stariji brat Tre nevoljko pristaje na posljednju ‘dostavu’, pokušavajući osloboditi Mikea i njegovu novu djevojku od kriminala. Ono što se događa divlja je nesreća u kojoj se nekoliko života nesvjesno isprepliće i gdje se donose odluke koje će ih vječno proganjati.