TV PREPORUKA DANA: Sevilla dočekuje Leicester City, a Mandžukićev Juventus ide u goste Portu

HRT2, 13.30, OBITELJSKA DRAMA, Moj sin

Mathilde (M. Laroque) je predana svom poslu, iskusna, savjesna i suosjećajna socijalna radnica koja je kroz godine službe susrela mnogo mladih, izgubljenih djevojaka koje su se našle pred odlukom kako nakon neplanirane i neželjene trudnoće nastaviti dalje. Sve su te djevojke u Mathildi imale pomoć kakva im je trebala. Kad joj u ured dođe 16-godišnja Lea (R. Bret) kako bi dobila pilulu koja se daje nakon snošaja da se izbjegne trudnoća, iskusna Mathilde osjeća da strah od trudnoće nije jedini problem. Navodeći djevojku na razgovor, otkriva da je Lea bila silovana na tulumu. Bez oklijevanja, nagovara Leu da silovatelja prijavi policiji, no kad djevojka spomene ime mladića, Mathildi se zaledi krv u žilama: ime Florian (M. Perrin) nije tako često, a njezin se šesnaestogodišnji sin tako zove. Otkrivajući malo- pomalo što se uistinu dogodilo, Mathilda vodi dramatičnu borbu sama sa sobom: instinkt majke koja želi zaštititi svoje dijete počinje prevladavati nad njezinim istinoljubljem i savjesti.

RTL TV, 20.10, ANIMIRANA ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dama i skitnica

a božićno jutro Jim Dear svojoj supruzi poklanja štene koker španijela, kojeg ona naziva Dama. Zajedno s vlasnicima, Dama uživa u životu i druži se s dva lokalna psa, škotskim terijerem Jockom i krvosljednikom Trustyjem. U međuvremenu na drugom kraju grada, mješanac lutalica koji se zove Skitnica, živi sam i hrani se ostacima iz Tonyjevog restorana. Skitnica je također pas dobrog srca koji pomaže svojim prijateljima uvijek kada padnu u ruke živodera. Jednog dana, Dama se ražalosti kada vlasnici prema njoj više ne postupaju s toliko ljubavi kao nekada. Jock i Trust odlaze u posjet svojoj prijateljici te uvide da je razlog promjene ponašanja vlasnika Damina trudnoća.



HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Porto – Juventus

Talijanski Juventus dao je do znanja kako ove sezone želi otići do kraja. Međutim uoči prve utakmice osmine finala Lige prvaka iz Italije je stigla vijest da je Max Allegri iz momčadi izbacio Leonarda Bonuccija. Branič je kažnjen jer je tijekom susreta protiv Palerma opsovao trenera pa će susret pratiti s tribine. Najavljeno je pak da će Mario Mandžukić započeti utakmicu od prve minute, dok će Marko Pjaca priliku čekati s klupe za pričuve.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Sevilla – Leicester City

Nakon sezone iz bajke trupe Claudija Ranierija u potpunosti su podbacile. Sve su bliže zoni ispadanja iz Premier lige, a jedino što može usrećiti njihove navijače je dobar rezultat u Ligi prvaka. Nešto će se ipak pitati i Sevillu, koja je sasvim sigurno favorit u ovom susretu. Ipak je riječ o trećeplasiranoj momčadi španjolskog prvenstva.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Zbog čega je Tuđman odbio provesti lustraciju nakon Oluje, zašto su zapravo Mesić i Manolić ustali protiv Tuđmana, tko je kriv za povijesni gubitak izbora 3. siječnja, bi li i danas u izboru Pašalić ili Sanader stao uz Ivu Sanadera, zašto je zapravo Sanader abdicirao, zašto se slagao da Jadranka Kosor ne treba protukandidata na izborima za šefa HDZ-a, je li točno da je htio izbaciti Hebranga iz stranke, tko je danas za njega Branimir Glavaš: zločinac ili svetac, zašto ga Karamarko nije volio i što danas misli o njegovom mandatu, boji li se novih ratnih sukoba na ovim područjima te ako smo ostvarili svoje političke snove, zašto ljudi mahnito bježe iz Slavonije?

To su pitanja i teme o kojima će s doajenom hrvatske političke scene, Vladimirom Šeksom, u večerašnjoj emisiji razgovarati Tihomir Dujmović.

DOMA TV, 21.30, AKCIJSKA SERIJA, Laži mi

Cal je pozvan u umobolnicu kako bi otkrio drže li pacijenta protiv njegove volje. Pokušavajući osloboditi pacijenta, Cala povuku vlastiti demoni zbog kojih počne propitivati vlastiti razum.

HRT3, 23.00, DRAMA, Polja makova

Priča o kolumbijskom farmeru Emiliju i njegovom devetogodišnjem sinu Simonu, koji su zbog ratnih okolnosti prisiljeni napustiti svoje selo. Jedan rođak ponudi im smještaj, a Emilio, iako se ispočetka tome protivi, ubrzo je prisiljen raditi na poljima maka. Posao opasan, ali vrlo unosan. Emilio se upozna s devetogodišnjom Luisom, koja se silno želi igrati sa psićem, koji ne može biti njezin, pa ga Simon svakog dana "posuđuje" i navečer vraća. Kad njegov rođak to otkrije, iskoristit će to za svoj vlastiti gramzljivi plan…

Sniman na jugu Kolumbije, film je priča o teškim prilikama u kojima se nalaze civili u izbjeglištvu i o tome kako su često prisiljeni na sudjelovanje u ilegalnim poslovima.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

U trgovačkom centru u Peckhamu Rodney upozna Victoriju koja izgleda kao osiromašena glumica, no ispostavi se da je kći vojvode od Mayleburyja. Nadajući se da će ostaviti snažan dojam na prvom spoju, Rodney uspije nabaviti dvije ulaznice za rasprodanu “Carmen”. Vicky je oduševljena, no to joj oduševljenje naglo promijeni nazočnost Dela i njegove izblajhane fufice, osobito kad usred opere počnu jesti grickalice. Kad Vicky pozove Rodneyja na zabavu u očev dvorac na ladanju, čini se da će njihova romansa završiti vjenčanjem, sve dok se ne pojavi Delboy, oplete po vinu i sve upropasti.

NOVA TV, 23.55, KOMEDIJA, Kućna zečica

Shelley Darlington (Anna Faris) živi bezbrižnim životom u Playboyevoj vili. Sve dok se jedna njezina suparnica ne pobrine da je izbace. Shelley je očajna i nema kamo otići. No sudbina je odvede u sestrinstvo Zeta Alpha Zeta. Zete se nalaze u nevolji – naime, ukoliko ne uspiju pridobiti nove članice ostat će bez svoje kuće koja će pripasti njihovim suparnicama, sestrinstvu Phi Lota Mu. Članice sestrinstva u borbi za kuću trebaju Shelleyjnu pomoć, ona će ih naučiti zavoditi i šminkati. S druge strane, one mogu pomoći Shelly da se osamostali.