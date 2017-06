TV PREPORUKA DANA: Serija se bavi ratnom prošlošću te njihovom povezanošću s aktualnim kriminalističkim slučajevima (Zločini na Jadranu)

HRT2, 14.25, TRILER, Oteti snovi

Laura Paddington (B. Langton), odvjetnica, prezaposlena je majka trogodišnje djevojčice Zoe. Ipak odvaja vrijeme da dijete odvede u park. No telefonski poziv samo na trenutak odvrati joj pozornost od djeteta i ono nestane. Policijska potraga ne daje rezultate. Laurin život toga se trenutka zaustavio. Dugo joj treba da se vrati poslu, ali niti svoj privatni život nikad nije obnovila. S mužem Richardom (M. Dopud) više nije u vezi, iako formalno nisu rastavljeni. Opsesivno traži svoje dijete i nekoliko puta u proteklih četrnaest godina učinilo joj se da ju je našla. Čak je dala izraditi i kompjutorsku projekciju Zoe kako bi mogla izgledati kao sedamnaestogodišnjakinja. Na grupnoj terapiji na koju ide zajedno s drugim ljudima kojima su djeca nestala upoznaje šarmantnoga Jacoba (P. Benson), kojemu je, kako kaže, prije više godina oteta mlađa sestra. Jacob se zaljubljuje u Lauru i prosi je, no za nju je to prenaglo, mora se najprije osloboditi svoje prošlosti. Prvi korak je da sve Zoine stvari, koje su stajale netaknute, odnese u prihvatilište za napuštenu djecu. Ondje upoznaje djevojku Rebeccu (S. Bennett) , za koju osjeti da bi mogla biti Zoe. No, Richard nema isti osjećaj, unatoč tome što DNK analiza potvrđuje srodnost.





HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Serija s radnjom smještenom u Toronto 1895. godine istražuje intrigantni svijet Williama Murdocha (Yannick Bisson, Sue Thomas F.B. Eye), naočitog mladog detektiva koji radikalnim forenzičnim tehnikama, kao što su analiza otisaka prstiju i tragova, rješava neka od najtežih ubojstava u gradu. Iako njegov nekonvencionalni pristup izaziva porugu kolega i sumnjičavost šefa, inspektora Brackenreida, Murdoch je često jedini koji može riješiti slučaj.

Murdochov uski krug osoba od povjerenja obuhvaća patologinju Juliju Ogden, nepokolebljivu saveznicu koja s detektivom dijeli fascinaciju forenzičnom znanošću, i policajca Georgea Crabtreeja, koji je Murdochova vrijedna, ali neiskusna desna ruka. To dvoje dragocjenih saveznika koji pomažu Murdochu da riješi različite zločine i kreće se kroz brojne slojeve viktorijanskog društva.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Téa Leoni glumi Elizabeth McCord, sposobnu i odlučnu državnu tajnicu SAD-a, pokretačku silu međunarodne diplomacije, koja se bori s uredskom politikom, zaobilazi protokol te istovremeno pregovara o globalnim i domaćim problemima, kako u Bijeloj kući, tako i u vlastitu domu. Elizabeth je sveučilišna profesorica i bivša briljantna CIA-ina analitičarka koja je taj posao napustila zbog etičkih razloga. Političkom se životu vratila na molbu predsjednika Conrada Daltona nakon sumnjive smrti državnog tajnika. Predsjednik cijeni Elizabethine stavove, iscrpno znanje o Bliskome istoku, talent za strane jezike te činjenicu da često uopće ne priznaje da postoje okviri, a kamoli da razmišlja unutar njih. U njezinom su timu šefica osoblja Nadine Tolliver, pisac govora Matt Mahoney, koordinatorica za medije Daisy Grant te šarmantni pomoćnik Blake Moran. Elizabethine rasprave o problemima Trećega svijeta, susreti sa stranim dužnosnicima te sukobi s ratobornim šefom predsjednikova osoblja Russellom Jacksonom samo su uvod u obiteljski život. Muž Henry u svemu je podupire, a tu je i troje djece pa riječi poput “politike” i “kompromisa” dobivaju novi smisao.

HRT3, 20.00, SF TRILER, Posljednja zraka sumraka

Odmetnuti američki general Lawrence Dell (B. Lancaster) pobjegao je iz vojnog zatvora. Sa suradnicima se ubacio u središte iz kojeg se lansiraju nuklearni projektili i ucijenio američku vladu. Prijeti da će izazvati treći svjetski rat ako mu ne isplate 10 milijuna dolara i ako predsjednik ne objavi tajni dokument.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

April (Italia Ricci) je pametna, karizmatična i ambiciozna novinarka. Dvadeset (i nešto) joj je godina. Kad nije zauzeta potragom za novom ekskluzivnom pričom, April pokušava uskladiti posao i obitelj koju čine njezina obudovjela majka Sara (Mary Page Keller), buntovna mlađa sestra Brenna (Haley Ramm) i baka (Rebecca Schull). Upoznajemo April u ključnom trenutku njezinog života: ukazala joj se jedinstvena prilika da zadivi strogog urednika bostonskih novina za koje radi. Usto, njezina se uredska romansa sa seksi kolegom Dominicom (Richard Brancatisano) upravo rasplamsala. Neobičnom igrom sudbine April se nađe u bolnici u kojoj kao onkolog radi njezin davno otuđen ujak George (Steven Weber).

Tamo saznaje užasnu vijest – ima rak.

Serija prati April u trenucima njezinog suočavanja sa strašnom istinom. I to u onom razdoblju života u kojemu bi trebala, kao i svaka druga djevojka njezine dobi, razmišljati jedino o ljubavi i uspjehu. No April se odlučuje boriti i odbija se odreći svojih snova i ciljeva. Na tom mučnom putu pronaći će u sebi novu snagu i strast te otkriti da je suočavanje sa smrću možda jedini način da se doista počne živjeti.

RTL TV, 20.20, KRIMI SERIJA, Zločini na Jadranu

Konzervativni šef splitske policije Tomislav Kovačić (Max Herbrechter) teška srca odobri mladoj i vrlo ambicioznoj policijskoj inspektorici Branki Marić (Neda Rahmanian) da sama riješi svoj prvi slučaj – ubojstvo ratnog veterana Ante Remića. Njegova udovica Tereza (Alma Prica) otkriva kako je iz njihovog stana ukraden novac, ali i „suveniri“ iz Domovinskog rata. Novi dokazi ukazuju da je Remić bio pripadnik iste vojne jedinice zajedno s bivšim ratnim ‘kolegama’ – Pravdanom Kneževićem (Leon Lučev), te s Jerkom Novakom (Ralph Herforth), sada vrlo uspješnim poduzetnikom kojeg se proziva “splitskim vragom”. S vremenom Branka otkriva kako će se morati nositi s okrutnim ratnim događanjima, ali i starim obiteljskim ranama jer je i njezin brat bio pripadnik iste ratne jedinice kao i, sada već pokojni Remić

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Vaše more, naše more

Kada je češki oskarovac Jiří Menzel bio dijete, nije mogao putovati na more. Željezna zavjesa čvrsto je stezala obruč oko njegove domovine. I tako je dječak u trošnome dvorištu industrijskoga predgrađa Praga – sanjao o moru. Dovukao je drveno korito u dvorište, ulio vodu i sol, legao u kupaćim gaćicama unutra i uživao u nekoliko zraka toploga sunca koje su se probile kroz gusti smog.

Kada je već kao odrastao čovjek napokon došao na Jadran, ustanovio je da je more baš onako čarobno kako ga je i sanjao. Zajedno s njim tada su dolazile već stotine Čeha u derutnim Škodama logorovati na hrvatskome Jadranu, kupati se u kristalno plavome moru i sunčati na toplome suncu.

RTL TV, 21.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Andrija i Anđelka

Andrija i Anđelka, par u srednjim tridesetima, tipičan su primjer onog što se događa kada muškarac i žena žive zajedno. Iako su godinama u vezi i iskreno se vole, jedno drugom često idu na živce, bilo da su u spavaćoj sobi, trgovini ili na večeri s prijateljima.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Klica zla

Sedam godina nakon misterioznog nestanka kćeri Josefin policijska istražiteljica Eva Thörnblad (Moa Gammel) još se bori s tugom i boli zbog tragičnog gubitka. Emocionalno je zatvorena i izbjegava bliskost s ljudima, a u policijskom radu posvetila se zaštiti i spašavanju onih najranjivijih – djece.

Iako se Josefin službeno utopila, Eva se ne može otrgnuti osjećaju da je netko oteo njezinu kćer toga kobnog dana na jezeru u Silverhöjdu. Kada u istoj šumi nestane dječak, Eva se odluči vratiti u rodni gradić Silverhöjd. Svima govori kako je došla prodati drvoprerađivačku tvornicu Thörnblad, koju je naslijedila nakon smrti svog oca Johana Thörnblada.

No pravi razlog njezina dolaska je sumnja da je nestanak tog dječaka povezan sa slučajem njezine kćeri.

Kako se Eva sve više upleće u istragu, doznaje za sve više misterioznih nestanaka u Silverhöjdu. Postaje joj jasno da se za otkrivanje tajne mora suočiti s nečime veoma mračnim. Eva će morati dati odgovor na možda najteže pitanje: Je li spremna žrtvovati tuđe dijete da bi spasila svoje?

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carriena istraga ubojstva vlastite sestre napreduje, no njezina nemogućnost da se udalji od prošlosti može ugroziti potragu za nestalim djetetom čiji otac je ubijen.

Carrie i Al istražuju smrt javnog branitelja, no ubrzo otkriju da ubojica ima veći plan koji može završiti novim ubojstvom.

HRT1, 23.10, TRILER, Crveni ugao

Američki pravnik Jack Moore (R. Gere) stigao je u Kinu kako bi Kinezima prodao prava za prikazivanje američkih kablovskih i satelitskih televizijskih programa. U pekinškom noćnom lokalu upozna lijepu Kineskinju koja pokuša nacrtati njegov portret. Odu u hotel gdje provedu noć. U rano jutro u sobu upadne policija i vrlo grubo probudi Moorea. On je sav krvav, a Kineskinja je umorena ubodima noža. Odmah ga uhite i optuže za umorstvo. Kazna je za takav zločin – smrt. Po kineskim zakonima ne može ga braniti američki odvjetnik nego samo kineski kojeg odredi nadležno ministarstvo. Kolega Bob Ghery (B. Whitford) obrati se odmah američkom veleposlanstvu, no konzul Ed Pratt (R. Stanton) kaže da mu ne mogu mnogo pomoći. Ipak, nabave mu engleski prijevod kineskog zakona. Kineske vlasti odrede da ga brani mlada i lijepa odvjetnica Shen Yuelin (B. Ling). Moore najprije mora nju uvjeriti da je nevin. Kad to postigne, ona će mu pomoći da to dokaže i na sudu.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Od kolijevke pa do groba

Nakon što mu otmu kćerku te za nju traže vrijedne dijamante, vođa lopova mora se odlučiti na ekstreman korak. Anthony Fait (DMX) vođa je skupine profesionalnih lopova, a nakon otmice prisiljen je sklopiti savez s tajvanskim službenikom Suom (Jet Li). Naime Su je jedini koji može spasiti Anthonyjevu kćerku.