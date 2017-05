TV PREPORUKA DANA: Sa sedam Oscara nagrađeni povijesni spektakl Davida Leana s Peterom O’Tooleom u glavnoj ulozi (Lawrence od Arabije)

HRT2, 13.25, DRAMA, I u dobru i u zlu, zauvijek

Ben (W. Baldwin) i Maura (K. Matchett) oboje imaju dobre poslove, razmjerno su dobrostojeći i imaju skladnu obitelj, dvoje djece od kojih je jedno već na studiju, a drugo upravo odlazi. Ono što jedno drugome ne žele priznati jest da se pribojavaju kakav će im život biti “u praznom gnijezdu”. K tome Maura dobiva unosnu poslovnu ponudu koju ne može odbiti, jer se radi o visokoj i dobro plaćenoj funkciji, no u ogranku kompanije koji je u drugoj državi. Odlazi privremeno dok ne vidi hoće li posao biti stalan i hoće li se Ben preseliti za njom. Ben sve više vremena provodi s kolegicom s posla, Siennom (K. Drummond), što njegov sin Adam (S. Love) pomno motri i javlja sestri, dok Lacey (A. Forsyth), koja je s majkom, sve sumnjičavije motri kako majka mnogo vremena provodi sa svojim šefom Thomasom (R. Stewart). Njih dvoje čine sve da se ne dogodi ono od čega strahuju, rastava braka njihovih roditelja.

HRT3, 15.30, DRAMA, Zatvor

Filmskom redatelju (H. Ekman) dolazi njegov bivši profesor matematike s idejom za film koji će prikazati zemlju u rukama đavla. On odbije takvu ideju, međutim, događaji iz života njegovog prijatelja, scenarista (B. Malmstein) i mlade prostituke (D. Svedlund) koju voli, čini se da daju krila profesorovoj ideji…



Ovo je još jedan od Bergmanovih filmova u kojima razmatra etička i filozofska pitanja.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Dnevnici

Ovaj specijal gledatelje vodi iza kulisa da bi pokazao što sve TV ekipa čini kako bi snimila nezaboravne prizore iz iznimno uspješnog prirodoslovnog serijala “Planet Zemlja II”.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, 10 jakih

Dokumentarni film o sportskim uspjesima i životu hrvatskih veslača, braći Martinu i Valentu Sinkoviću. Naslov filma “10 jakih” je veslačka naredba koja je ovaj bratski dvojac dovela do mnogih pobjeda. Vidjet ćemo svakodnevni život Martina i Valenta, od odlazaka na natjecanja do priprema za najvažnije natjecanje u životu. U filmu govore njihovi dosadašnji treneri, kolege veslači, drugi sportaši i članovi njihove obitelji. Zanimljivo će se biti upoznati s upornošću i ustrajnošću braće, vrijednim poukama trenera Nikole Bralića i kombinacijom koja ih je dovela do 29 uzastopnih pobjeda, uključujući i onu najvažniju – olimpijsku. Zauvijek će ostati upamćena uzbudljiva utrka na Olimpijskim igrama u Riju de Janeiru te sreća zbog osvojenoga zlata.

HRT2, 21.00, POVIJESNI SPEKTAKL, Lawrence od Arabije

Kontroverzni vojnik i pustolov T. E. Lawrence (P. O’Toole) gine u prometnoj nesreći, vozeći motocikl. Nakon komemoracije, među prisutnima se povede razgovor o pokojniku. Ključno razdoblje pokojnikova života bio je Prvi svjetski rat. U to doba Lawrence je bio poručnik britanske vojske u Kairu. Ljubitelj arapske kulture, Lawrence je bio na glasu kao svojeglav i neposlušan časnik. Ipak, zbog poznavanja arapske kulture, Lawrence je poslan u misiju kako bi istražio šanse arapskog princa Faisala (A. Guiness) u pobuni protiv Turaka. Izuzetno šarmantan i snalažljiv, Lawrence postaje važan čimbenik u događajima koji će promijeniti povijest.

KANAL FOX, 21.00, SF SERIJA, Flash

U drugoj sezoni, Barry pokušava na sve načine pronaći pravog krivca za smrt svoje majke. Kopajući po svojoj prošlosti, Barry otkriva tajne koje mu se neće svidjeti. Uz to, mora se suočiti i sa novim zlikovcima koji napadaju Central City. U borbi sa jednim od njih, on saznaje kako su svi zlikovci poslani od strane novog strašnog neprijatelja – Zooma. Kreće nova bitka za spas građana Central Cityja, ali i vlastitog života jer Zoom želi samo jedno – ubiti Barryja i zavladati svijetom.

NOVA TV, 22.00, INFO MAGAZIN, Provjereno

‘Provjereno’ donosi ekskluzivne snimke uhićenja Vanesse Raney! Gledatelji imaju priliku doznati kako je izgledala potraga Eme Branice za opasnom Amerikankom. Na koji ju je način novinarka pronašla za četiri dana, dok policija nije godinama?

Anu su stavljali u luđačku košulju i pokušavali je izliječiti od lezbijstva! Ravnateljica bolnice, Mirjana Vulin, nakon gotovo deset godina nepravomoćno je osuđena na deset mjeseci zatvora zbog nesavjesnog liječenja. A kako je Ana danas? Pogledajte u ‘Provjerenom’.

Ekipa ‘Provjerenog’ bila je u izbjegličkom kampu u Ugandi u kojemu je trenutno smješteno više od 270 tisuća ljudi! Svaka obitelj koja pristigne dobije svoj komad zemlje. Ondje se kupuje i prodaje, igraju se igre, sije se i uzgaja. Mjesto je to koje, usprkos teškim okolnostima, živi!

Dječak Ismail Zulfić jedan je od onih koji ruše predrasude! Iako je rođen bez ruku i s jednom deformiranom nogom, on crta, piše, samostalno jede i, najfascinantnije – pliva. Na regionalnom prvenstvu Hrvatske u plivanju osvojio je zlatnu medalju!

NATIONAL GEOGRAPHIC, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Primitivno preživljavanje

Hazen Audel, instruktor preživljavanja i vodič kroz divljinu, putuje na neka od najekstremnijih mjesta na planetu i sam kreće u izazove koji će do krajnjih granica iskušati njegovo znanje, izdržljivost i vještine. Kako bi uspio, oslonit će se na drevne tehnike domorodaca koji u tim sredinama žive već tisućama godina. Njegova misija je preživjti izazove koje mu nameće moćna sila prirode.

KLASIK TV, 22.00, DRAMA, Ime: Dobrica, prezime: nepoznato

Dobricu život nije mazio. Još kao bebu, roditelji su ga napustili. Iako je veći dio života proveo u sirotištu i zatvoru, zahvaljujući blagoj naravi on u ljudima vidi samo dobro. Oni se isprva smiju Dobričinoj naivnosti, no njegova prostodušnost brzo ih razoruža. A onda se Dobrica zaljubi u ženu s društvene margine – prostitutku i narkomanku.

HRT3, 22.15, DRAMA, Pričesnici

Pastor Thomas Ericsson (G. Björnstrand), čija je ljubavnica agnostička učiteljica Märta (I. Thulin), ne uspijeva spasiti tjeskobnog ribara Jonasa Perssona (M. von Sydow) od samoubojstva. Pastor Thomas gubi vjeru u Boga…

Ovo je Bergmanov drugi film iz trilogije (Kroz tamno ogledalo, Šutnja) koja se bavi odnosom čovjeka i boga.

HRT1, 23.35, TALK SHOW, Romano Bolković: 1 na 1

Večerašnji je gost potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner.

Akademik Reiner bio je protagonist saborskoga zasjedanja tijekom kojega je okončana, za sada, kriza Vlade. Čut ćemo što je bit sukoba HDZ-a i Mosta, potom o spekulacijama o uhićenjima Todorićevih, krizi Agrokora, o tome bi li HDZ-u odgovarali prijevremeni izbori, frakcijama u HDZ-u i mogućoj katarzi stranke na prijevremenim izborima. Zatim o tome da je SDP slabiji no ikad, razlozima zbog kojih IDS i HNS ne žele izbore, inicijativi HNS-a za opoziv Vlade, odnosu Predsjednice spram krize Vlade, supstituiranju ministara, odnosima sa Slovenijom i propusnosti granice te o tome može li Hrvatska imati par godina političke stabilnosti.

HRT3, 23.35, DOKUMENTARNI FILM, Film… moja ljubavnica

Portret Ingmara Bergmana, umjetnika koji je svaki svoj film učinio izazovom za sebe i za ljude s kojima je radio, i za glumce i za kolege iza kamere.

O Bergmanovom utjecaju na njih govore poznati svjetski filmaši: Woody Allen, Olivier Assayas, Bernardo Bertolucci, Arnaud Desplechin, John Sayles, Martin Scorsese i Lars von Trier.

NOVA TV, 00.00, TRILER, Umorstvo u bazi Presidio

Policajac James Chandler (Lou Diamond Phillips) odluči temeljito istražiti ubojstvo narednikove supruge u vojnoj bazi te započne istragu o umorstvu, unatoč tome što ga vojna policija uvjerava kako je narednikova supruga žrtva pljačke. Kako bi utvrdili način na koji je žrtva umrla, Tara Jeffries (Victoria Pratt) odluči pomoći Chandleru u istrazi. Tijekom istrage Chandler se zbližava sa svojom novom partnericom, a shvati i kako mu preostaje sve manje vremena da razotkrije pravog ubojicu.