TV PREPORUKA DANA: Rocky se nakon smrti bliskog prijatelja sprema za borbu protiv nadmoćnog protivnika (Rocky 4)

HRT2, 13.25, DRAMA, Puna kuća: Neslužbena priča

Ono što je 1987. godine na TV mreži ABC počelo kao nepretenciozni obiteljski sitcom o samohranom ocu koji se brine za svoje tri kćeri, uz pomoć prijatelja i šogora, već za vrijeme prve sezone postalo je popularno, pa su šefovi odlučili da se snima nastavak. I tako, sezonu po sezonu, serija je trajala osam godina. Za to vrijeme glavni glumci su se zbližavali i postajali poput prave obitelji, dijelili su teme i probleme iz svog privatnog života, znalo se tko se zaljubljuje a tko rastaje, tko se nikad nije poljubio s dečkom, koga bije glas da je otrov za žene, a on čezne za nježnom ljubavi… Serija je proslavila sve svoje protagoniste, ali od samoga početka, a počele su s tri godine, miljenice publike postale su blizanke Olsen, Mary-Kate i Ashley. Ponude za njihove nastupe pljuštale su sa svih strana, a sa sedam godina već su bile milijunašice.

HRT2, 14.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Dizajn interijera u rukama amatera

Nova sutkinja, dizajnerica interijera svjetskog glasa Kelly Hoppen, pridružit će se Danielu Hopwoodu, predsjedniku Britanskog instituta za dizajn interijera. Domaćin i voditelj bit će povjesničar arhitekture Tom Dyckhoff, koji će nam u svakoj emisiji otkrivati zanimljive priče iz prošlosti britanskih ulica.

Kelly i Daniel pratit će i savjetovati devet talentiranih dizajnera amatera koji će se boriti za titulu pobjednika u ovom natjecanju.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Najnoviji teroristički čin Harpera Dearinga razrušio je sjedište NCIS-a u napetoj završnici prošle sezone, pokrenuvši lov više agencija na taj zločinački um.

Kada tijelo nestale radnice u zgradi NCIS-a pronađu četiri mjeseca nakon bombaškog napada na Navy Yard, NCIS-ovu je timu dodijeljena istraga tog neobičnog slučaja, a krivac je jedan od njihovih ljudi. Tim u međuvremenu mora obaviti obveznu psihičku evaluaciju kod psihologa za krizne situacije, a Gibbsa zabrinjavaju noćne more koje Abby neprestano ima nakon bombaškog napada.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Naličje pobjede – Bleiburg

Nakon trodijelne serije proizvedene 1991. godine, napravljena je kraća verzija koja započinje zbivanjima u travnju 1945. godine i završava predajom hrvatske vojske na Bleiburškom polju.

Tijekom istraživanja otkrivene su mnoge do tada neobjavljivane fotografije i vrijedni filmski materijali koji su, uz izjave, pomogli da se stvori što vjerodostojnija slika tih zbivanja. U seriji sudjeluju povjesničari, ondašnji partizanski generali, ustaški časnici, engleski časnici i sudionici križnih putova. Uz britanske časnike, koji iskreno otkrivaju kako im je to bio najteži zadatak koji su morali izvršiti, razgovarali smo s Tobyjem Lowom, kasnije lordom Aldingtonom, kojeg je Lord Tolstoj optužio da je izravno odgovoran za izručenja. Materijal je sniman u Austriji na Bleiburškom polju, u Klagenfurtu, u Londonu i Welsu, Sloveniji, Dravogradu, Kočevskom rogu, u Beogradu te na mnogim mjestima diljem Hrvatske gdje su prema svjedočanstvima prolazile kolone smrti. Mnogi sudionici serije više nisu živi te su njihova svjedočanstva i komentari tim vredniji.

RTL TV, 21.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Ljubav je na selu

Da je voditeljica Marijana Batinić svestrana, dokazuje to iz sezone u sezonu.

I dok je u prošlim sezonama “Amorova vila” jahala magarce, vozila traktore, orala njive, i u ovoj je pokazala da bi se odlično snašla na selu! Tako je jahala konja, vozila farmera u tačkama, cijepala drva, svirala gusle, ali i fino jela. Radila je baš sve što i njezini farmeri rade na selu.

Jedanaestero novih farmera gledatelji će upoznati večeras.

HRT2, 21.45, SPORTSKA DRAMA, Rocky 4

U Ameriku dolazi sovjetska sportska delegacija i predstavlja amaterskog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, oficira Crvene armije Ivana Draga (D. Lundgren) u čijem je timu i njegova supruga i glasnogovornica Ljudmila (B. Nielsen). Sovjeti američkim medijima demonstriraju Dragovu metodu treninga, koja je znanstveno utemeljena i kompjuterski kontrolirana. Sam Drago više se doima kao stroj negoli čovjek. Umirovljeni bivši svjetski profesionalni prvak Apollo Creed (C. Weathers) dođe na ideju da se upusti u egzibicijski meč s Dragom, kojim će pokazati da on nije nikakvo nepobjedivo najnovije dostignuće znanosti, kao što tvrde Sovjeti. Traži od Rockyja (S. Stallone) da bude njegov trener u tom meču, na što Rocky pristane samo iz prijateljskih razloga. Naime, on nije oduševljen Apollovom idejom i inzistiranjem na meču, jer iako je nekadašnji veliki šampion u dobroj formi, pet godina nije boksao, a pritisnule su ga i godine. Meč završi tragedijom: niz teških udaraca Apolla dovodi na rub svijesti, a posljednji silovit udarac skonča mu život. Rocky je pogođen i gubitkom prijatelja i udarcem na američki nacionalni ponos, jer Drago je trijumfirao u srcu Amerike. Stoga odluči boksati s Dragom kako bi osvetio Apolla, ali na iznenađenje i zaprepaštenje američke javnosti – usred Rusije, gdje Americi želi vratiti dostojanstvo.

HRT3, 22.20, TRILER, Telefon

Odbjegli agent KGB-a Nikolaj Dalčimski domogao se supertajnog popisa tajnih KGB-ovih agenata u Americi, tzv. spavača koji nisu ni svjesni da su sovjetski agenti, nego žive normalnim obiteljskim životima u mjestima koja su u blizini američkih vojnih objekata. Aktiviraju se tajnom lozinkom koju čine stihovi velikog američkog pjesnika Roberta Frosta, i onda nesvjesni, u stanju hipnoze, kreću u akciju. Do sad Sovjeti nisu imali potrebe pokrenuti tu operaciju, nazvanu Telefon, međutim, odmetnuti Dalčimski stigao je u Ameriku i počeo aktivirati spavače. KGB za njim šalje pukovnika Grigorija Borzova, čija je američka veza i dragocjena pomoćnica Barbara.

HRT1, 23.15, KRIMI SERIJA, Istrage gospođice Fisher

U brzom svijetu ženskog automobilskog servisa Phryneina mehaničarka Alisa (Rachel Blake) priprema se za godišnji reli Autokluba. Sve se mijenja kad vozačicu ženskog tima Gerty nađu mrtvu u trkaćem autu. Sudar ozbiljno ugrožava položaj vozačica pa se Phryne svim silama trudi uvjeriti Jacka da smrt njezine prijateljice nije bila nesreća. I Jack vodi unutarnju borbu: pokušavajući shvatiti očaj koji ga je obuzeo kad je pomislio da je u nesreći stradala Phryne Fisher, zaključuje da se moraju udaljiti.

HRT2, 23.20, HUMORISTIČNA SERIJA, Seks i grad

Na svom prvom službenom spoju s Facom Carrie se pita je li ju odveo u određeni restoran zato što je se stidi. Njezine sumnje sve su veće kad je ne upozna sa svojim prijateljima. Miranda, Samantha i Charlotte shvaćaju razne stvari o svojim ljubavnicima, što ih dovodi do pitanja: Koliko nas se seksa s ljudima koje se stidimo predstaviti svojim prijateljima?

NOVA TV, 00.00, KRIMI FILM, Susret sa zlom

Kad John Fleton, obiteljski čovjek u depresiji i nedavno otpušten agent u prodaji nekretnina, ponudi pomoć strancu Richieu sa automobilom, biva uvučen u seriju umorstava koja kao da su iz noćne more i koja ga prisiljavaju da preispita sve u svom životu, svoj način ophođenja i samu prirodu zla.