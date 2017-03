TV PREPORUKA DANA: Robert Redford kao radikalni antiratni aktivist kojeg traže zbog pljačke banke i ubojstva (Pravilo šutnje)

HRT2, 11.35, KRIMI SERIJA, Ubojstvo, napisala je

Sedma sezona serije u kojoj Angela Lansbury glumi spisateljicu krimića, dragu i blagu Jessicu Fletcher koja ima itekakav njuh za zločin!

Jessica je počela pisati da bi se oporavila od suprugove smrti, a kad joj je prvi roman postao uspješnicom, Jessica se odlučila posvetiti rješavanju zločina ne samo u fikciji, već i u stvarnosti. Tako će Jessica često biti daleko od svog pisaćeg stroja, a blizu ulozi prave detektivke. Njezina će je pronicljivost i dobro poznavanje zločinačkoga uma često odvesti u opasne situacije, ali to je nikada neće spriječiti da postupi hrabro i po građanskoj dužnosti.



Jessica živi u 85 godina staroj viktorijanskoj kući u Cabot Coveu u državi Maine, gradiću s 3560 stanovnika. Svojom iskrenom otvorenošću i šarmom ulijeva povjerenje svakom s kime dođe u kontakt, a zdravim razumom uvijek postigne ono što policiji ne uspijeva ortodoksnim pristupom.





HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ružno pače i fotograf

Rex (S. Elrod) je slavan u modnom svijetu, a mogao bi biti i bogat da ne gubi na kladionici. Zbog toga se zadužio kod svog kolege i rivala Alberta (C. Leon). Kako je Rex vrlo samouvjeren i misli da je sva privlačnost njegovih modela u njegovoj kameri, te da može od bilo koga stvoriti manekenku, Albert mu nudi izazovnu okladu: ako uspije neku djevojku koja nije ljepotica dovesti do naslovne stranice modnog magazina, Albert će mu oprostiti dug, a ako ne uspije, tada se više nikad ne smije baviti modnom fotografijom u New Yorku. Rex pristaje, i njemu je to izazov, no prilično je obeshrabren kad Albert izabere djevojku: to je smušena Dessi (E. Portnoy), sa zaštitnom mrežicom na kosi i mirisom ribe, jer radi u ribljem restoranu. Strankinja je, pa ne zna ni jezik, nema manire, nije obrazovana, ne zna hodati na visokim petama, nosi naočale i općenito izgleda kao beznadan slučaj.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Hanna ne može spavati zbog ljubomore na Alexandru. Kako bi se zaokupila nečim drugim, odlazi na internet i preko čavrljanja upozna svog omiljenoga kolumnista Juliusa Sterna, koji je iznenađujuće drag i simpatičan. Caroine strepnje da će biti nemoćna protiv Oskara potvrđuju se kad mu Edith pruži potporu. Caro posluša Florianov savjet pa daje otkaz i pušta Floriana da joj pokaže kako se uživa u životu. No ubrzo nasluti da je možda poslušala krivog savjetnika. Oskar iskoristi prvu priliku da Jonasa šikanira na poslu. No bez uspjeha. Očinski osjećaji Jonasu daju snagu da se izbori protiv Oskara.

DOMA TV, 19.45, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Radeći na slučaju tijekom Božića, tim se susretne s neobičnom situacijom. Naime otkriju da je glavni osumnjičeni u slučaju mrtva već skoro sedamnaest godina. Tijekom slučaja tima počne dolaziti do zapanjujućih osobnih otkrića.

McGee (Sean Murray) se nađe u ženskom zatvoru nakon što ubojstvo čuvara dovodi do zauzimanja zatvora. Tim je tada prisiljen otkriti istinu o ubojstvu čuvara kako bi oslobodio McGeea.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Apokalipsa: Prvi svjetski rat – Pakao

Rujan 1915. Milijuni muškaraca postali su kotačići u golemom ratnom stroju.

Gori cijela Europa: od rovova u Francuskoj do talijanskih Alpa i Balkana te sve do vrata koja vode u istočni svijet.

Novo oružje, nova obrana. Sada se ratuje industrijom i kemijskim sredstvima. Borbe dosežu neviđene razine nasilja. Topništvo nesmiljeno udara po neprijateljima. U napad se kreće bojnim otrovima, bacačima plamena i šrapnelima, mješavinom baruta i peleta koji uništavaju tijelo i lice. Od lakomislenih napada ledi se krv u žilama. Zaglušujuće čelične oluje tjeraju vojnike u ludilo. Rane su jezive, higijena i životni uvjeti u ratnim zonama naprosto su strašni, a epidemije unose kaos. Ovo je pakao na Zemlji.

U veljači 1916. Nijemci u Francuskoj pokreću veliku ofenzivu u Verdunu. Francuska obrana mora izdržati pod svaku cijenu. Bitka na Sommi, najkrvavija bitka cijeloga rata, počinje 1. srpnja 1916. U samo nekoliko sati Britanci su izgubili 30.000 vojnika. U prvih 16 mjeseci ratovanja poginulo je pet milijuna ljudi. No moćnici smatraju da se rat mora nastaviti zbog silnih ljudskih i materijalnih gubitaka. Neprijatelj mora platiti. Kako zaustaviti ovo ludilo, kako umiriti bijes?

HRT2, 21.00, POLITIČKI TRILER, Pravilo šutnje

Uspješno se skrivao od FBI-a trideset godina predstavljajući se kao odvjetnik. Međutim, njegov je identitet otkrio mladi i agresivni reporter Ben Shepard (S. LaBeouf). Grant je postao bjegunac koji istodobno mora pronaći bivšu ljubavnicu Mimi (J. Christie) koja mu jedina može pomoći prije negoli ga pronađe FBI. Ako mu to ne uspije, izgubit će sve i jedanaestogodišnju kćer Isabel…

Film je snimljen prema istoimenom romanu Neila Gordona, a režirao ga je slavni Robert Redford koji nastupa i u glavnoj ulozi. Redatelj Redford na festivalu u Veneciji je 2012. za “Pravilo šutnje” nagrađen u dvije kategorije.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Gost ovotjedne emisije Tihomira Dujmovića je HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika , Andro Krstulović Opara. Zašto tvrdi da je glas za Keruma zapravo glas za SDP, što povezuje Kerumovu gradnju zapadne obale splitske rive s odlagalištem otpada na Karepovcu, navija li dio splitskog SDP-a potajno za Marijanu Puljak kako bi u slučaju debakla SDP-ovog kandidata u Splitu bila otvorena vrata za rušenje Bernardića, što misli o ideji Marijane Puljak da se vjeronauk zabrani u školi, zašto tvrdi da je Split zapravo prostor od kupreških do splitskih vrata i kako misli ostvariti svoj ključni dio programa po kojem će od Splita napraviti središnje gospodarsko, kulturno i turističko mjesto ovog dijela Mediterana?

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Sedmi je tjedan i preostalih osam kandidata naći će se pred velikim izazovom u najvećoj trgovini odjećom u Europi – Topshopu na Oxford Circusu.

Kako bi postigli uspjeh u stresnom maloprodajnom okruženju, ekipe moraju shvatiti kako razmišljaju njihovi ciljani kupci – tinejdžeri.

U ovoj epizodi Sir Alan će nenajavljeno navratiti zajedno s vlasnikom Topshopa, milijarderom Phillipom Greenom. Kao i uvijek, dok se kandidati pokušavaju snaći u svijetu mode, doći će do sukoba. Jedna će osoba dobiti otkaz.

NOVA TV, 23.35, ROMANTIČNA DRAMA, Princeza i marinac

Američki marinac Jason Johnson (Mark-Paul Goselaar) poslan je na zadatak u Bahrain. Ondje upozna lijepu Meriam (Marisol Nichols) ne znajući da je ona princeza. Meriam ne želi prihvatiti dogovoreni brak, ali je također svjesna da njezini roditelji neće prihvatiti vezu s Jasonom, jer je on mormon, a ona muslimanka. Zato zaljubljeni Meriam i Jason bježe u Ameriku gdje se mogu oženiti.