TV PREPORUKA DANA: Rijeka u prvoj kvalifikacijskoj utakmici na Rujevici dočekuje velšku momčad The New Saints

HRT2, 14.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Odljubljivanje

Laura (F. Pernel) i Bertrand (B. Wolkowitch) su u braku 12 godina. Laura ima 18-godišnju kćer Sophie (M. Béraud) iz prvog braka. Laura radi kao urednica u izdavačkoj kući, predana je svome poslu, više vremena provodi na poslu nego kod kuće i najuspješnija je u urednica u svojoj firmi. Betrand je arhitekt. Kad su se upoznali, bio je pun ideala, zbog čega mu se Laura neizmjerno divila i poštovala ga. Ali i Bertrand je pokleknuo pred svemoćnim diktatom zarade, što Lauru duboko razočara. Jedna stvar vodi drugoj: Laura previše radi, muči je Bertrandov odnos prema poslu, Bertrand sve više putuje, i to sa svojom seksi suradnicom Charlotte (C. Bois). Njihova veza, koja je bila uzor svim njihovim prijateljima, počinje pucati.





HRT2, 16.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Još uvijek otvoreni

Vremena su se možda promijenila, ali neke redovite mušterije nisu, uključujući bivšu medicinsku sestru Gladys Emmanuel i Crnu Udovicu. Granville se pokušava naći sa starom ljubavi Mavis, a da to ne dozna njezina strašna sestra Madge. Leroy ne želi stari dostavljački bicikl i narudžbe dostavlja na privlačniji način. Podli novi plan za prodaju velike količine paštete od inćuna ima neočekivane nuspojave.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je talijanski ratni brod odgovorio na poziv u pomoć broda koji je prevozio libijske izbjeglice, Elizabeth ima 20 minuta da odluči hoće li ispitati putnika koji tvrdi da zna gdje se nalazi Jibral Disah, najtraženiji terorist na svijetu. Stevie roditeljima predstavlja svog dečka Jaretha (Chris O’Shea).

HRT3, 20.00, DRAMA, Danak anđelima

Nakon što mu Leonie rodi dijete, sitni prevarant i kriminalac, dvadeset i nešto godina star Robbie odluči da ne želi da mu dijete ima životni put sličan njegovom. Odluči prihvatiti dobrotvorni rad u zamjenu za zatvorsku kaznu. Ubrzo on i njegovi prijatelji Rhino, Albert i Mo dođu do zaključka da je nemoguće naći radno mjesto zbog kaznene evidencije. No kada odu u razgledavanje destilerije viskija, Robbie otkriva da ima jako dobro razvijen njuh što ga odvede dalje u proučavanju viskija i njegove proizvodnje, a upoznaje i vrsnog kolekcionara te dobiva šansu promijeniti svoj život.

HRT2, 20.40, NOGOMET, KVALIFIKACIJE LP (2. PRETKOLO): Rijeka – The New Saints

Počinje riječka priča u Europi. Prvak Hrvatske svoj lov na Ligu prvaka započinje u 2. pretkolu na Rujevici protiv velškog TNS-a.

Iako je Rijeka na papiru favorit, ovo nikako neće biti laka utakmica za njih jer velški sastav i nije baš takva kanta za napucavanje, kako neki možda smatraju. Znaju to i u taboru bijelih s Rujevice.

Loša vijest za Rijeku je što postoje problemi u kadru za utakmicu. Iako je prošlog tjedna izgledalo sve idilično, otpao je prvi vratar Prskalo, a prema Kekovim riječima, upitan je Alexander Gorgon.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani u sjeni: David Schwartz – strast prema letenju

Popularni zagrebački Obzor donio je 11. rujna 1896. godine sljedeću vijest:

“Već prekjučer obavijestio nas je brzojav, da je Zagrepčanin David Schwarz izumio zrakoplov, za koji se nada, da će se moći po volji ravnati. Ogromni zrakoplov sagrađen je do najsitnijeg vijka iz aluminija, odnosno aluminijske mješavine, koju izumitelj drži u tajnosti. Prvi pokus s ovim zrakoplovom bit će izveden 27. ovog mjeseca kad se njemački generalštab vrati s inspekcionog putovanja u Berlin.”

Cijeli svijet iščekivao je čudo toga 27. rujna, no ono se nije dogodilo. Letjelica se srušila a zlobni kritičari su likovali da čovjek nikad neće izgraditi letjelicu s kojom će moći upravljati.

No Schwarzova letjelica uspješno je uzletjela 3. studenoga 1897. godine pred brojnom publikom. Tim letom se ljudska rasa konačno odlijepila od zemlje a da pri tome ima punu kontrolu.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Howard treba popraviti kolica Stephena Hawkinga i namjerava povesti Sheldona da upozna svog idola. Sve prolazi uredu, dok Sheldon ne izvrijeđa Hawkinga govoreći mu da nema pojma o fizici. Na kraju, nakon bezgraničnog prepucavanja, Howard popusti i odluči Hawkingu pokazati Sheldonova posljednja istraživanja Higgsovog bozona.

RTL TV, 22.50, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Chef kuhinje Robert Holt ubijen je nožem nakon otvorenja svog restorana Le Calmer. Njegov mobitel i novčanik su nestali, no ne i skupocjeni sat. Njegova partner Anouk, sin Matt, zamjenik Dexter i chef Kim bili su u vili u vrijeme ubojstva, a jedino njegov bankrotirani brat nema alibi.

HRT2, 22.50, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Ekipa istražuje brutalno ubojstvo perspektivne glumice koja je preko interneta dogovorila spoj. Ali istraga pada u drugi plan jer se Brenda mora pripremiti za razgovor u vezi s imenovanjem novog načelnika policije, radnim mjestom oko kojega se ona i dalje nećka.

HRT1, 22.55, DRAMA, Obitelj Jones

Kad se četveročlana obitelj Jones doseli u raskošnu kuću u idiličnom američkom predgrađu, to privuče veliku pozornost njihovih novih susjeda. Sasvim razumljivo, jer je glava obitelji Steve (D. Duchovny) naočit i nevjerojatno ljubazan muškarac, njegova supruga Kate (D. Moore) je privlačna i prema svima izuzetno prijateljski raspoložena žena, a njihova već odrasla djeca Jenn (A. Heard) i Mick (B. Hollingsworth) su mladi ljudi kakve se samo može poželjeti. Kad uskoro prirede veliku zabavu na koju pozovu sve susjede, među kojima su i supružnici Larry (G. Cole) i Summer Symonds (G. Headly), članovi obitelji Jones se sa svima lako sprijatelje. No nitko od njih ne može ni pretpostaviti da obitelj Jones zapravo ne postoji, već da su svi četvero djelatnici tvrtke LifeImage koja ljudima prodaje “američki san”. Njihov je zadatak sve u novom susjedstvu uvjeriti da je upravo njihov način i stil života jedini pravi i najbolji mogući, te da se svima itekako isplati potrošiti što više novca da budu što sličniji obitelji Jones.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje 2

Roger Murtaugh (Danny Glover) dosad je već trebao naučiti. Prošle su tri godine otkad je počeo raditi s Martinom Riggsom (Mel Gibson) i uzorak ponašanja sasvim je jasan. Murtaugh se uvijek trudi igrati po pravilima, dok Riggs više voli igrati… spontano. Isto je s njihovim posljednjim slučajem. Nakon što su primili dojavu o velikoj narkoskupini, Murtaugh to želi prijaviti u stanicu, dok je Riggs već krenuo za njima…

Film je bio treći na ljestvici najuspješnijih filmova 1989. godine.