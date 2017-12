TV PREPORUKA DANA: Rijeka će utakmicom na Rujevici protiv Milana završiti svoje nastupe u EL

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Božićna priča o mačku i vatrogascu

Marla je studentica veterine. Uvjerena je da će, kad završi studij, sresti ljubav svog života. Na drugoj strani grada živi Zachary, jako zgodni vatrogasac. On je cinik koji je uvjeren da se nikad neće zaljubiti ni oženiti. Ali, u priči će se pojaviti svojeglavi mačak Ambrose, koji odluči da će mu dom biti kod Zacharyja… I od tog trenutka više ništa neće biti isto….

Snimljeno prema istoimenom romanu Sheile Roberts.

HRT3, 15.35, TRAGIKOMEDIJA, Berlin, Boxhangener Platz

Priča o događajima u Istočnom Berlinu 1968. Holger je često posjećivao svoju baku Otti da se makne od kuće u kojoj su se njegovi roditelji neprekidno svađali. Otti je nadživjela nekoliko svojih partnera i na groblju srela novog…

Filmska adaptacija romana Torstena Schulzea o zbivanjima u blizini Trga Boxhagener u Istočnom Berlinu.

HRT2, 18.55, NOGOMET, EL: Rijeka – Milan

Milan je u prošlom kolu bio na pragu senzacije, a sada talijanskog velikana dočekuju na svojoj Rujevici. Riječani nemaju šanse proći skupinu te u ovaj susret ulaze rasterećeni.

LAUDATO TV, 20.30, TALK SHOW, Život na stijeni

U najnovijoj epizodi i prvoj emisiji fratri nas pozivaju na razmišljanje o Euharistiji, zajedništvu i povjerenju. U studiju gostuje mladi Will Baumbach, koji govori o organizaciji ‘Fraternus’. Kroz razne priloge, videa, glazbu i razgovor, emisija približava realnost mladih u vjeri i radost utemeljenja života na Stijeni.

HRT1, 21.00, KRIMI SERIJA, Milijarde

Axe uvodi stroge mjere pridržavanja propisa da tvrtku zaštiti od istrage Saveznog tužilaštva. Wendy kritizira Axeove metode i on je natjera da dokaže odanost tvrtki. Chuckovu istragu privremeno omete preusmjeravanje resursa u slučaj protiv Axeovog suparnika milijardera Stevena Bircha. Axeov čovjek u pozadini Hall osigurava doušnika u Saveznom tužilaštvu, a Axe povlači agresivan potez pod krinkom dobrotvorne donacije da bi se osvetio nekom iz prošlosti.

HRT2, 21.15, TRILER, Posljednji posao

On je XXXX (D. Craig), uspješni opskrbljivač Londona kokainom, ugledan među pripadnicima engleske mafijaške elite. Da bi mogao otići u mirovinu, njegov zaštitnik i dobavljač Jimmy Price (K. Cranham) traži od njega da ispuni dva uvjeta. Jedan je da pronađe kćer njegovog kompanjona koja je nestala s dečkom iz centra za rehabilitaciju, a drugi da otkupi veliku količinu ecstasyja i proda. Pokazalo se da je nestala tinejdžerica oteta, a njezin dečko ovisnik nađen je mrtav. Ecstasy je vruća roba jer je ukraden srpskoj bandi, a oni već šalju ubojicu da sredi prodavače. Put u mirovinu pokazao se dug i trnovit.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, MINI SERIJA, Dian Fossey: Tajne u magli

Dian Fossey otišla je iz Sjedinjenih Država u Afriku, u prosincu 1966. godine te ubrzo nakon toga započela proučavati gorile. Tijekom boravka u Ruandi u središnjoj Africi, Fossey se zaljubila u tu vrstu i posvetila svoj život osiguravanju njihova preživljavanja. Postala je međunarodna ikona i cijenjena primatologinja istodobno vodeći beskonačnu bitku protiv krivolovaca. Zbog te je borbe Fossey vjerojatno i izgubila svoj život, iako njezino ubojstvo nikad nije riješeno.

Serija je ispunjena Fosseynim opaskama zapisanim u njezinim bilješkama kojima je život udahnula Sigourney Weaver. Weaver ima posebnu vezu s Fossey koja je započela osvajanjem nagrade Zlatni globus te nominacijom za nagradu Oscar za utjelovljenje Dian u filmu iz 1988. godine „Gorile u magli“. Weaver je tako u jedinstvenom položaju te ima mogućnost prepričati Fosseyne misli i osjećaje iz prve ruke. Izvršni producent mini serije hvaljeni je redatelj, producent i scenarist James Marsh.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Kosti

Ljudski ostaci izrone iz 150 godina starog broda koji je prevozio robove, „Amalia Rose“, što vodi do otkrića povezanog s nedavnim ubojstvom. Booth i Brennan odlaze na nešto drukčiji brod gdje saznaju da je žrtva viđena neposredno prije smrti. Sweets pokušava održati opuštenu vezu s Daisy, a Cam otkriva iznenađujuću i emocionalnu povezanost s brodom „Amalia Rose“. Ljudski su ostaci otkriveni u najvećoj čokoladi na svijetu koju proizvodi ekscentrični proizvođač. U međuvremenu Cam se bori sa kćerinom odlukom da pohađa sveučilište koje ne zadovoljava njezine visoke standarde, a Hodgins zamoli Angelu da organizira tulum na kojem će objaviti i ne tako tajnu trudnoću.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Sumnjive promjene GUP-a. Zemljište na kojem je trebao biti sagrađen vrtić prodano privatniku od kojeg sada Grad Zagreb iznajmljuje prostor za vrtić. Neoprezom u dječjoj igri, Mehmed se zapalio. Iza njega je 66 postotno oštećenje opeklinama, 20 dana kome, zatajenje bubrega i sepsa. Iako su liječnici govorili da neće preživjeti, Meho svojim vicevima nasmijava cijelo medicinsko osoblje. Je li se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo dijete, a za upravljačem bila 73-godišnjakinja mogla spriječiti? Koja je dobna granica za produživanje vozačke dozvole? Priča koja ruši predrasude! Siniša i Sindy, dvoje Roma koji su svojim radom i marljivošću glavni protagonisti predstave ‘Pogledaj me’, a kruna njihova rada je Nagrada hrvatskog glumišta.

HRT3, 22.50, TRILER, Njuškalo

Andrew Wyke (L. Olivier) uspješan je autor krimića koji živi u palači na ladanju. Ljubitelj igara i kazališta pozove ženinog ljubavnika Tindela (M. Caine), frizera talijanskog podrijetla, k sebi da rasprave situaciju. Wyke mu daje do znanja da je umoran od svoje žene i da je Tindel slobodan preuzeti je. Opskrbit će ga i novcem da se može brinuti o njoj, a do novca će doći fingiranom krađom. Naime, Wyke predlaže Tindelu da uzme nakit iz kuće, a on će tražiti nadoknadu od osiguranja zbog krađe…

Film je snimljen prema istoimenoj nagrađenoj kazališnoj predstavi čiji autor Anthony Shaffer je ujedno i scenarist filma. Za svoju glumu i Olivier i Caine nominirani su za Oscara, kao i redatelj Mankiewicz kojemu je to bio posljednji film u karijeri.

Redatelj Kenneth Branagh 2007. snimio je film istoga naslova za koji je scenarij napisao Harold Pinter prema kazališnom komadu Anthonyja Shaffera, a u glavnim ulogama nastupaju Jude Law i Michael Caine.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Julianna Margulies tumači naslovnu ulogu Alicie Florrick, osramoćene supruge političara koja obnavlja odvjetničku karijeru nakon što je njezin muž Peter Florrick bio umiješan u seksualni skandal i osuđen na zatvorsku kaznu. Nakon što osnuje novi odvjetnički ured s kolegama Caryjem Agosom i Diane Lockhart, Peterov pouzdani savjetnik Eli Gold uvjeri Aliciu da se kandidira za državnu tužiteljicu, položaj koji je nekoć obnašao njezin ozloglašeni suprug. Nakon vodstva u anketama poslije žestoke izborne kampanje, Alicia je prisiljena povući se s položaja kad izborna prijevara ugrozi položaj Demokratske stranke u saveznoj državi Illinois. Kad shvati da je njezina politička karijera završila i prije nego što je počela, a usto je izgubila i svoj odvjetnički ured, oprezno počinje raditi kao samostalna odvjetnica samo uz pomoć Jasona Crousea, staloženog i iskusnog istražitelja kojeg honorarno zaposli. Alicia mora naći način da ponovno izgradi svoj život. Za to vrijeme Peter, sada guverner države Illinois, razmatra ponudu da se kandidira za predsjednika zbog koje bi se Alicia ponovno mogla naći u središtu pozornosti.

NOVA TV, 00.00, KRIMI DRAMA, Muškarci koji mrze žene

Prije četrdeset godina Harriet Vanger nestala je s obiteljskog okupljanja. Njezino tijelo nije pronađeno, a njezin je ujak uvjeren da je ubojica član njegove povezane, ali disfunkcionalne obitelji. Unajmljuje novinara Mikaela Blomkvista (Daniel Craig) i snalažljivu hakericu Lisbeth Salander (Rooney Mara) kako bi istražili slučaj. Kada povežu nestanak Harriet i brojna groteskna ubojstva koja su se dogodila prije četrdesetak godina, počinju otkrivati tamnu povijest obitelji. Ali Vangerovi su jak klan i Blomkvist i Salander će morati otkriti koliko su daleko spremni ići da bi zaštitili sami sebe.