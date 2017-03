TV PREPORUKA DANA: Remek-djelo Boba Fossea s Lizom Minelli u glavnoj ulozi nagrađeno s čak osam Oscara (Kabaret)

HRT2, 13.30, DRAMA, Životna škola

James Adams (J. Lafferty) radio je kao financijski menadžer u uglednoj tvrtki. Otkaz je dobio zbog propusta koji je svjesno načinio. U vrijeme kad je ostao bez prihoda upravo je bio kupio kuću na kredit, a njegova žena Becky (J. Gonzalo) željela je da imaju dijete. Jim je potjecao iz obitelji marljivih i uspješnih poduzetnika, a njegov djed je smatrao da on nikad nije radio “pravi posao” od kojega se dobiju žuljevi na rukama. Zato je Jim, nakon što se bez uspjeha javio na mnoge oglase, odlučio raditi kao konobar u restoranu brze hrane “Waffle Fact”. Rad ondje bio je mukotrpan, no upoznao je nekoliko divnih ljudi, a osobito se isticao kuhar Edward (D. Glover), mudar čovjek, od kojega je Jim mnogo naučio. Radio je i po tri smjene u komadu, a motiviralo ga je to što je dobio riječ starog vlasnika da će mu, kad bude odlazio u mirovinu, prodati restoran. Zbog te je perspektive Jim prodao i novu kuću, što je razočaralo inače nadljudski strpljivu Becky koja ga je u svemu podržavala.

HRT3, 15.30, GLAZBENA KOMEDIJA, Starci u berbi hmelja

Priča o ljubavnim jadima sedamnaestogodišnjaka. Prva ljubav javlja se između glavnih junaka u vrijeme berbe hmelja za dobro poznato češko pivo.

RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Bambi

Bambi je lane koje će jednog dana nositi titulu princa šume, koju danas ponosno nosi njegov otac, čuvar svih šumskih stvorenja. Kada nije uz majku, Bambi provodi vrijeme s prijateljima, zecom Thumperom, srnom Faline i tvorom Flowerom. Radoznalo i veselo lane, Bambi stalno zapitkuje majku o svijetu koji ga okužuje te o opasnostima koje stanovnicama šume prijete svaki dan. Jednog dana tragedija pogodi šumu – lovci ubiju majku, a Bambi ostane sam.

Peti animirani film u Disneyevoj produkciji, klasik animacije, snimljen prema priči Felixa Saltena, doista je jedan od najljepših animirani filmova ikada snimljen, u kojem će gledatelji svih generacija moći uživati.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Skrivena carstva: Pod otvorenim nebom

Protagonisti serije minijaturna su čuda manja od stope, no iako su ovi junaci možda maleni, znaju pokazati i snagu koja kudikamo nadmašuje njihovu težinu. Ovo je napeta priča drukčijih razmjera, prepuna žustre akcije, srčanosti i emocija.

Od prugastih vjeverica do bubica, sva su ova mala bića prepuštena na milost i nemilost prirodnim silama koje im u trenu mogu zbrisati sav svijet. Stvorenja od tek nekoliko centimetara kišne kapi doživljavaju kao da na njih padaju meteori, zrnca pijeska za njih su bolna poput šljunka, a iznenadni nalet vjetra osjećaju kao tornado.

Ovdje i vrijeme ima drukčije značenje, a ritam života je iz temelja drukčiji. Tupaja, primjerice, mora jesti svaka tri sata da bi preživjela. Svaki je trenutak dragocjen, a sat otkucava od rane zore do sumraka… Nalik na patuljke u svijetu divova, ovi se sićušni junaci suočavaju s golemim nedaćama i upuštaju se u junačke pustolovine.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNI FILM, Alfe – ratni put

Krenuli su iz Zagreba 1991. ne znajući što ih čeka. U četiri godine prošli su Topusko, Veliku Bunu, Velebit, Maslenicu, medački džep, “Bljesak” i konačno “Oluju”. Bili su jedno tijelo i jedan duh. Bili su domoljubi, profesionalci i prijatelji.

Danas se sastaju i čuvaju uspomenu na poginule. Oni su Alfe.

HRT2, 20.55, MJUZIKL, Kabaret

Njemačka, tridesete godine, vrijeme uspona nacionalsocijalizma. Amerikanka Sally Bartes (L. Minnelli) sanja o glumačkoj karijeri, a u očekivanju velike uloge nastupa u berlinskom noćnom klubu Kit-Kat kao pjevačica. Upoznaje stidljivog Briana Robertsa (M. York) kojega prima u svoj stan i s njim započinje ljubavnu vezu. Kada upoznaju bogatog Nijemca baruna Maximilliana von Heunea (H. Griem) oboje se zaljube u njega i nastaje ljubavni trokut u kojemu se svi troje izvrsno zabavljaju. Barun ih napušta, a Sally otkriva da je trudna.

HRT1, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Ja se zovem Safet Hodžić

Film prikazuje jedan prosječan radni dan rudara u metanskoj jami rudnika u Banovićima (BiH), s naglaskom na svu težinu i opasnosti posla kojim se bavi glavni lik ove priče. Rano u zoru oni se spuštaju duboko pod zemlju.

Kopaju crno zlato. Dijele zalogaj kruha i gutljaj vode, vjeruju jedan drugome. Oni su rudari metanske jame iz Banovića.

HRT3, 22.40, MINI SERIJA, Prizori iz bračnog života

Serija je podijeljena u šest prizora koji svaki postupno otkrivaju kontradiktornu prirodu bračnih odnosa. Erland Josephson tumači lik supruga Johana, koji je u neku ruku Bergmanov alter ego. Liv Ullmann je dojmljiva u ulozi pasivne supruge Marianne, osobito zbog izražajnosti njezina lica u krupnim planovima koje je Bergman toliko volio. Uz Liv Ullmann koja je dugo bila u vezi s Bergmanom, u filmu je dobru ulogu Katarine ostvarila još jedna njegova bivša ljubavnica, Bibi Andersson. TV serija, kao dakako, i film odlikuju se gotovo sirovim realizmom s mnogo krupnih planova, radnje je zapravo malo i temelji se isključivo na razgovorima, prizora okoliša je malo, nema ni glazbe ni reminiscencija iz prošlosti ili snova.

HRT3, 23.30, DRAMA, Nakon probe

Racionalan i zahtjevan, jake samokontrole, kazališni redatelj Henrik Volger (E. Josephson) često ostaje poslije probe razmišljati i planirati nove poteze. I toga se dana Anna (L. Olin), koja nastupa u glavnoj ulozi njegove nove produkcije Strindberga, vratila navodno u potrazi za svojom narukvicom. Počela je govoriti o svojoj netrpeljivosti prema majci, sada mrtvoj, koja je nekad bila Volgerova zvijezda i ljubavnica, a postala je alkoholičarka. Volger se prepustio sanjarenju o Anninoj majci, Rakel (I. Thulin), koja je došla nakon probe k njemu. Iz sanjarenja ga je prenula Anna govoreći zašto se je zapravo vratila…

Ovaj TV film neki kritičari svrstavaju među Bergmanove klasike.

NOVA TV, 23.40, DRAMA, Pomajka

Jackie (Susan Sarandon) i Luke (Ed Harris) se razvode, a njihova djeca, Anna (Jena Malone) i Ben (Liam Aiken) teško se mire s činjenicom da im se roditelji razvode te da u očevu životu postoji nova žena, uspješna fotografkinja Isabel (Julia Roberts). Ona se trudi da se djeca osjećaju ugodno i kad su s ocem, no obožava svoj posao i ne namjerava odustati od njega. Njihova majka Jackie smatra Isabelin trud uvredljivo nedovoljnim. Ne shvaća kako joj posao može biti važan koliko i djeca. Njihov sukob produbljuje iznenadna dijagnoza tumora koji bi za Jackie mogao biti smrtonosan.