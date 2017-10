TV PREPORUKA DANA: Remake istoimenog argentinskog filma snimljenog prema romanu Eduarda Sacherija (Tajna u njihovima očima)

RTL TV, 20.00, KRIMI DRAMA, Doušnik

Vlasnik građevinske tvrtke John Matthews (Dwayne Johnson) dozna od bivše supruge Sylvije Collins (Melina Kanakaredes) da je njihov sin Jason (Rafi Gavron) optužen za distribuciju narkotika. Iako Jason nije glava operacije, prijatelj mu je namjestio kako bi smanjio svoju kaznu nakon uhićenja. Jasonu sada prijeti minimalno 10 godina iza rešetaka. John odmah dogovara sastanak s državnom odvjetnicom Joanne Keeghan (Susan Sarandon), koja vodi vrlo proaktivnu kampanju protiv droga kako bi povećala svoje šanse za ulazak u Kongres.





HRT3, 20.00, PRIJENOS, 12. Zagrebački međunarodni festival komorne glazbe

Prvu koncertnu večer 12. izdanja ovog jedinstvenog festivala posvećenog vrhunskom muziciranju pratimo iz Preporodne dvorane palače Narodnog doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Pod vodstvom umjetničke ravnateljice i violinistice Susanne Yoko Henkel nastupaju sjajni glazbeni individualci: violinist Boris Brovtsyn, violist Hartmut Rohde, čelisti Isang Enders i Monika Leskovar te klavirist Ian Fountain, udruženi u različitim komornim sastavima koje ne možete nigdje čuti i vidjeti.

HRT1, 20.05, PSIHOLOŠKI TRILER, Tajna u njihovim očima

FBI-ev istražitelj Ray Kasten (C. Ejiofor) i istražiteljica tužiteljstva Jess Cobb (J. Roberts) dobili su anoniman poziv da je u blizini džamije Al-Ankara pronađeno žensko tijelo. Na teren je otišao Ray i otkrio da je silovana i ubijena djevojka Jessina kći. Jess je to potpuno slomilo, a uspješan tim kojem je pripadala i Claire Sloan (N. Kidman) se raspao. Ray je nakon 13 godina istraživanja našao novi trag koji razotkriva tajne iz prošlosti i ubojicu te se ponovno sastao s Jess.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Posjetiteljima na predstavljanju vina pjenušac prisjedne zbog otrova u čašama. Tko ima na zubu vinariju Midsomer Vinae i kakve veze ima napad s djetetom koje je ubio nesavjesni vozač?

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Kad na Odjel za vatreno oružje otvore paljbu, poljska tinejdžerica slučajno smrtno strada tijekom operacije naoružanih policijskih snaga. Nakon provedene istrage policajca oslobode krivnje, no uskoro potom unakaženo tijelo Turčina pronađu u blizini prvobitnog incidenta. Istražiteljica Povjerenstva za pritužbe na rad policije Vicky Sharp posumnja da je jedno povezano s drugim i obrati se Lyellu za pomoć u razmatranju dokaza. Nikki i Thomas ne vjeruju u Sharpine motive, ali Jack je sve uvjereniji u njezine teorije. Istraga otkrije dodatne pojedinosti, no pojavljuju se nova trupla, a ekipa na svom putu nailazi na turske mafijaše, obitelj koja je naumila istjerati pravdu i policijsku jedinicu koja jedva čeka da može podvući crtu i zaboraviti nedaće iz prošlosti.

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Picasso & Dora Maar

Pablo Picasso je u vezi s Marie-Thérese s kojom ima malu kćer Mayu kad jednog dana u pariškom kafiću primijeti mladu Doru Maar, nadarenu fotografkinju i slikaricu hrvatskog podrijetla iz Argentine. Dora Maar je umjetnica i kreće se u nadrealističkim krugovima, a njezina strastvena i impulzivna narav neodoljivo privlači Picassa koji ulazi s njom u vezu. Nakon devet godina strasti i kriza, tijekom kojih ju je Picasso nagovorio da se na uštrb fotografije posveti slikanju u kojemu je on očito dominantan, Picasso je napokon ostavlja zbog čega ona slomljena završava na psihijatriji kod Jacquesa Lacana.

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Oko sokolovo

Nakon tajanstvene smrti njegova ambicioznog brata blizanca, besperspektivnom Jerryju Shawu (Shia LaBeouf) počinju se događati iznimno neobične stvari. Prvo primijeti kako se na njegovu bankovnu računu odjednom našlo pravo bogatstvo, zatim u svome stanu ugleda golemu količinu netom dostavljenog oružja, te naposljetku primi telefonski poziv upozorenja kako mu je policija na tragu. Slijedeći upute neidentificiranoga glasa na mobitelskoj liniji, Jerry stupa u kontakt s potpuno mu stranom ženom, samohranom majkom Rachel Holloman (Michelle Monaghan).

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Tako to ide

Oren Little (Michael Douglas) egoistični je i antipatični prodavač nekretnina. Nakon smrti žene, okrenuo je leđa svojim susjedima. Njegova susjeda Leah (Diane Keaton) svoju tugu za preminulim suprugom pretočila je u pjevanje. Oren nije ljubitelj djece pa se nađe zatečen kada mu se pojavi sin i zamoli ga da mu pričuva devetogodišnju kćer Sarah (Sterling Jerins). Ova molba ne bi bila toliko čudna da je Oren znao da ima unuku. Malo po malo, Oren počinje otvarati svoje srce.

HRT1, 22.55, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Jesu li personalizirano liječenje i osobna terapija kao medicina budućnosti zakucali i na hrvatska vrata? U emisiji Hrvatska za 5 izravno govore Lidija Bach-Rojecky, Dragan Primorac, Sara Šipicki te studenti farmacije, biokemije i liječnici.

HRT2, 23.30, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Istraga Jimmyjeve smrti nastavlja se otkrićem tragova na njegovu tijelu koji upućuju na poznate gangsterske metode mučenja. Cassie i Sunny ispituju Sir Phillipa kako bi doznali kako je točno bio povezan s poznatom zločinačkom obitelji iz istočnog Londona, a Eric i Claire pripremaju proslavu obljetnice braka.

NOVA TV, 00.20, AKCIJSKI FILM, Putnik 57

Međunarodni terorist Charles Rane, poznat kao Strašni Rane (Bruce Payne) upravo se sprema proći plastičnu operaciju promjene izgleda da bi izmaknuo vlastima. Izvan zgrade, federalni agenti i specijalci spremaju ga se uhvatiti. Postaje jasno da plastični kirurg i njegov tim znaju za plan. Rane postaje sumnjičav i bježi, usput ubivši kirurga. Nakon naporne jurnjave gradskim ulicama, Rane je napokon uhićen. FBI ga odluči prebaciti u Los Angeles. Proganjan ubojstvom svoje supruge tijekom pljačke, bivši policajac John Cutter (Wesley Snipes) zaposlio se kao voditelj obuke stjuarda i zaštitara tijekom koje ih podučava kako se nositi s opasnim situacijama, uključujući i otmice. Cutterov i Raneov put ispreplest će se na zrakoplovnoj liniji za Los Angeles kamo FBI odvodi kriminalca na suđenje.

HRT3, 00.35, CRNA KOMEDIJA, Pjesme s drugog kata

Film je sastavljen od nepovezanih vinjeta, a zajedničko im je da ispituju različite aspekte suvremenog života. Priče govore o potrebi za ljubavlju, ljudskoj zbunjenosti, veličini, sićušnosti, a povrh svega ranjivosti i potrebi za društvom…

U filmu se koriste brojni citati peruanskog pjesnika Césara Vallejoa, kao motiv koji se stalno vraća. To je prvi film iz trilogije koju je snimio redatelj Roy Andersson, slijedili su “You, the Living” (2007.) i “A Pigeon Sat on a Branch Reflection on Existence” (2014.). Kritičar Chicago Sun-Timesa filmu je dao najvišu ocjenu i napisao: “Možda u njemu nećete uživati, ali nećete ga ni zaboraviti.” Roy Andersson u Cannesu je 2000. osvojio nagradu žirija, a nominiran je za Zlatnu palmu; osvojio je i nagradu norveških filmskih kritičara. Dansku nagradu Bodil osvojio je film u kategoriji za najbolje neameričko ostvarenje, te švedsku nagradu Guldbagge u pet kategorija.