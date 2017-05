TV PREPORUKA DANA: Reality seriji prati avanture dva para (ljubavni parovi, članovi obitelji, prijatelji) na njihovom prvom putovanju

HRT2, 13.40, TRILER, I dive ubijaju, zar ne?

Sloan McBride (J. Beals) popularna je pop-rock pjevačica koja je usprkos brojnim ovisnostima i rehabilitacijama uspjela ostati na samom vrhu već punih 17 godina. Jedina osoba kojoj bahata pjevačica vjeruje njezin je dugogodišnji prijatelj tekstopisac Jay (D. Bowe). Sloanina osobna pomoćnica Diane (M. Hagan) zapošljava mladu i na prvi pogled izuzetno nevinu i dragu djevojku Jenny (K. L. Pratt) koja se vrlo dobro snalazi u poslovima nove pomoćnice. Nakon niza neobičnih događaja postaje jasno da netko želi nauditi pjevačici, a svi tragovi vode do Jenny..

HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Stari Egipat – Blaga doline Nila

Gotovo tri tisućljeća dolina Nila dom je jedne od najznamenitijih civilizacija u povijesti svijeta. Izum pisanog jezika – nastalog na temelju slikovnog pisma, hijeroglifa, nedugo nakon pojave klinastog pisma u Mezopotamiji 3300. g. pr. Kr. – obilježio je napredak s kojim je čovječanstvo izašlo iz razdoblja prapovijesti. Faraonski Egipat razvijao se velikom brzinom, dostigavši zlatno doba u 8. st. pr. Kr. Iza njega je ostao monumentalan doprinos svjetskoj baštini. Od svih veličanstvenih dostignuća koje su ostavili stari Egipćani tri velike piramide u Gizi najdojmljiviji su i najreprezentativniji ostaci ove drevne civilizacije.



VIASAT HISTORY, 19.00, DOKUMENTARNI FILM, Specijal: Stogodišnjica rođenja Johna F. Kennedyja

Život Johna F. Kennedyja često se definira njegovom smrću. Kennedyjevo ubojstvo u studenom 1963. smatra se prijelomnom točkom za Ameriku, pomakom iz doba nevinosti i nade u doba nasilja i promjena. Sam JFK od običnog je čovjeka postao legenda. No takvo tumačenje povijesti lako može prikriti fascinantnu i kontradiktornu osobu koji stoji iza te legende.

Budući da slavimo stogodišnjicu JFK-ova rođenja, ovaj novi program istražuje kako se stvarao predsjednik. JFK-ov život u dinastiji Kennedy. Njegova putovanja kroz nacističku Njemačku i fašističku Italiju.

DOMA TV, 19.45, AKCIJSKA SERIJA, Glades

Ovo je proceduralna policijska serija o detektivu iz odjela za ubojstva koji se preseli u uspavani zabačeni gradić Palm Glade u Floridi u potrazi za životom drukčijim od onog u čikaškoj policiji. No ubrzo otkriva da ovaj gradić kraj nacionalnog parka Everglades i nije toliko idiličan jer nailazi na niz ubojstava.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Sjeverna Koreja – Gladna djeca komunizma

Kako se živi u najzatvorenijoj i najtajanstvenijoj zemlji svijeta? Kako izgleda obožavanje dragog vođe? Zašto nema viceva ni automobila a postoji samo organizirana zabava? Kako izgleda najveći slet na svijetu sa 100.000 sudionika? Zašto stranci oko ruke nose posebne trake? Što je Tito poklonio narodu i vodstvu Sjeverne Koreje? Odgovore na ova pitanja

pronađite u ovom dokumentarnom filmu.

Ekipa HTV-a, Josip Šarić i Jure Ožić Bebek imali su jedinstveni uvid u život ove izolirane države koja je u stalnom ratu s južnim susjedima.

Pogledajte nikada viđene snimke države čiji stanovnici ne znaju za raspad istočnog bloka, SSSR-a i promjene na svjetskoj sceni u posljednjih 20 godina.

NOVA TV, 21.30, REALITY SERIJA, Moje prvo putovanje

Kandidatkinje showa ne mogu sakriti svoje oduševljenje putovanjem koje je pred njima. „Jako sam uzbuđena i veseli me što ću upoznati neku novu državu i običaje tih ljudi. Svejedno mi je koji grad ću upoznati jer i tako nisam nigdje bila.“ kazala je Anica Kralj, domaćica iz Petrove Gore, a uzbuđenje s njom dijeli i kći Martina Tenšek koja kaže da je kao svog suputnika na putovanju odabrala majku iz razloga što joj niti jedna prijateljica ne bi povjerovala. „Mama isto nije imala mogućnost da putuje, pa ovo je sad izuzetna prilika.“ dodala je Martina.

No, osim što će kandidatkinje po prvi puta otići na putovanje, po prvi puta će se voziti i avionom. Strah, uzbuđenje, napetost istovremeno će osjetiti tijekom svog prvog leta avionom, a dok će dvije najbolje prijateljice Maja i Natalija let provesti uz vrisku i smijeh, majki Anici i kćeri Martini neće baš biti do smijeha. „Malo sam se bojala, zaboljela me jako glava i zub. Kad smo slijetali, nisam se osjećala dobro, kao da propadam.“ opisala je Anica svoj prvi let avionom. Kako će putnice doći od aerodroma do hotela, s kakvim će se sve izazovima susreći te koga će nenadani problemi dovesti do ruba suza, ne propustite pogledati već u prvoj epizodi showa ‘Moje prvo putovanje’.

HRT2, 21.45, SPORTSKA DRAMA, Rocky Balboa

Umorni Rocky Balboa (S. Stallone) isluženi je dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji koji otuđen od sina Roberta (M. Ventimiglia) u New Yorku vodi mali ali uspješni restoran nazvan imenom njegove pokojne supruge Adrian, za kojom tiho tuguje. Kad računalna simulacija pokaže da bi ostarejli Rocky u zamišljenom susretu mogao pobijediti aktualnog svjetskog prvaka Masona Dixona (A. Tarver), on odluči prihvatiti izazov i sudjelovati u ekshibicijskom susretu. Dok se priprema uz potporu prijatelja Paulieja (B. Young), Rocky će se početi zbližavati s privlačnom i emotivnom konobaricom Marie (G. Hughes), koja ima razumijevanja za njegovu odanost pokojnoj Adrian. Također, usporedno s tjelesno i psihički zahtjevnim pripremama za težak meč, Rocky će pokušati obnoviti veze s plahim Robertom.

HRT2, 22.30, RATNI AKCIJSKI FILM, Kasno je za heroje

U proljeće 1942. kapetan američke vojske John Nolan (H. Fonda) priključi poručnika Sama Lawsona (C. Robertson) britanskoj jedinici koja treba izvršiti specijalni zadatak u japanskoj pozadini na Novim Hebridima. Lawson je stručnjak za japanski jezik, a priključio se vojsci uvjeren da će rat provesti u pozadini, prevodeći s japanskog. Šokiran je pogibeljnim zadatkom čiji je cilj onesposobiti japanski radijski odašiljač te potom lažne poruke, koje će on prevesti na japanski, poslati u Japan. Utjehu mu ne pruža ni kapetan Hornsby (D. Elliott), zapovjednik britanske jedinice koja kreće u akciju, a čiji je najosebujniji član zakleti individualist Tosh Hearne (M. Caine).

HRT1, 23.00, KRIMI SERIJA, Istrage gospođice Fisher

Neidentificirana žena ubijena je kraj zrakoplovne baze u kojoj radi Phryneina stara ljubav satnik Lyle Compton, što dovodi do napetosti između vojske i policije te između Phryne i Jacka.

RTL TV, 23.10, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Camillina prijateljica Aimee sruši se i umre na brodu u vlasništvu lokalnog poduzetnika Stephena Morrisona i njegove supruge Eloise. Aimee je otrovana, a njezin stan je pronađen u neredu, koji je ostavio provalnik. Aimee je trebala uskoro otputovati u Miami i snimiti album, što je bio uzrok svađe s Morrisonom, dok je Eloise bila zavidna što je Aimee bolja pjevačica od nje.

NOVA TV, 00.30, AKCIJSKI FILM, Operacija Geronimo

U središtu radnje je potjera za Osamom bin Ladenom i njegovo ubojstvo 2011. godine. Kada je otkriveno mjesto na kojemu se skrivao, CIA sakupi ekipu iskusnih pripadnika specijalne postrojbe američke ratne mornarice koje očekuje najvažnija misija u kojoj su sudjelovali. Usprkos nesigurnim dokazima da se njihova meta uistinu nalazi u skloništu te mogućim opasnim posljedicama napada na pakistansko područje, Pentagon naredi napad. Odabrana ekipa kreće u misiju života.