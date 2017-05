TV PREPORUKA DANA: Real Madrid na Vicente Calderon dolazi s velikom prednošću od 3:0 iz prve utakmice i puno je bliži finalu od Atletica

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Mladoženja pri ruci

Kate Lawrence (V. Marcil) popularna je savjetnica za ljubavne veze, ima svoj blog, a potpisala je i ugovor za knjigu. Njezin zaručnik Brian nije baš oduševljen time što Kate objavljuje i mnoge pojedinosti iz svog osobnog iskustva, ali čini se da nije problem samo u tom, jer na dan kad ona pred kamerama treba objaviti njihove zaruke i predstaviti ga okupljenim gledateljima, Brian joj prizna da se ne želi njome oženiti, da misli kako nisu jedno za drugo i kako ima drugu.

Posve slučajno tu je njezin prijatelj iz djetinjstva Lucas (D. Sutcliffe), koji očito prema Kate osjeća nešto više od prijateljstva. Kako bi izvukao Kate iz nevolje, on stupi na pozornicu i predstavi se kao njezin zaručnik. No, stvar tu ne završava, jer, kako kaže Kateina agentica, i dalje se moraju pretvarati da su par, sve dok Kate ne potpiše ugovor za knjigu. A da bi bili uvjerljivi, moraju dijeliti apartman u hotelu.

HRT1, 14.00, TALK SHOW, Kod doktora

Upoznajte majku petero djece koja je potrošila više od 5000 dolara na estetskim zahvatima kako bi bila slična lutki Barbie. Vidjet ćemo i muškarca kojeg su u školi zvali Debeljko i koji je izgubio polovicu svoje tjelesne težine. Raspravljat ćemo i o ženi koja je povratila tijekom natjecanja dizanja utega i o razvedenom ocu koji je izradio robota kako bi češće viđao djecu

HRT3, 15.10, DRAMA, Slučajnosti

Myriam Lini, vrsna balerina, kada odluči roditi dijete izgubi svoje baletne angažmane te je primorana raditi predstave zabavnog karaktera no uskoro gubi i čovjeka kojeg voli. Nekoliko godina kasnije, boraveći u Veneciji sa svojim osmogodišnjim sinom Sergom, upozna zanimljivog krivotvoritelja slika, Pierra Turia. Njih troje isplaniraju zajedničko putovanje koje uključuje obilazak medvjeda u Kanadi, ronjenje u Acapulcu te obilazak Turske. Sve bilježe videokamerom…

Priča o ženi koja je u životu izgubila sve najvažnije te kroz sekvence sjećanja koja su većinom snimljena malom privatnom kamerom autor postavlja dilemu o sudbini, koincidenciji ili šansama koje određuju životni tijek. Sekvence privatnog života i onog profesionalnog koji kreće od klasičnog baletnog postava pa do kabaretskih predstava prikazuju razna razdolja života Myriam Lini koja se na kraju suočava s velikim gubicima te prepuštena tuzi pokušava uhvatiti razlog i smisao te nastavlja planirano putovanje koje je bilo naglo prekinuto.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Atletico Madrid – Real Madrid

Gradski suparnici sastaju se u elitnom natjecanju po četvrti put u posljednje četiri godine. Dosad je u sva tri puta Real bio uspješniji, pobijedio je Atletico u dva finala Lige prvaka (2014., 2016.) i četvrtfinalu. Sve se čini da će Luka Modrić i društvo slaviti i ovaj put. Atleticu za finale treba čudo, pobjeda od četiri i više golova razlike, a samo je jednom Simeoneova momčad bila bolja s 4:0 od Reala. Bilo je to prije dvije godine.

Ovaj polufinale ima posebno emotivno značenje za Atletico koji će večeras odigrati posljednju europsku utakmicu na svom legendarnom stadionu Vicente Calderonu.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Gost je povjesničar prof. dr. Josip Jurčević, a teme su: kako to da austrijske vlasti ove godine dozvolu za okupljanje na Bleiburgu nisu izdale niti sedam dana prije te manifestacije, što je o Bleiburgu u četvrt stoljeća hrvatske države neupitno utvrđeno, a da još uvijek nije postalo dio neupitne hrvatske historiografije, je li sramota da nam slovenski povjesničar otkriva tajne Drugog svjetskog rata, a da naši povjesničari o tome ništa nisu otkrili, je li neupitna Titova odgovornost za bleiburšku tragediju i na čemu se zasniva s obzirom da pisanih dokaza nema, kako gleda na Komisiju za suočavanje s prošlošću, što bi ta komisija zapravo trebala utvrditi i je li točno da će postati njezin član.

HRT3, 22.35, KOMEDIJA, Kineska priča

Roberto (R. Darín) je poklonik reda, ima željeznariju i živi u Buenos Airesu. U slobodno vrijeme izrezuje iz novina bizarne vijesti i lijepi ih u album. Postoji žena (M. Santa Ana) kojoj je Roberto važan, ali on se drži povučeno. Jednoga dana u blizini aerodroma slučajno upozna Kineza (I. Huang) koji ne zna ni riječi španjolskog. Tek ima tetoviranu adresu na ruci pa se njih dvojica upute na to mjesto. Ispostavi se da je tamo živio Junov ujak koji je sve prodao i otišao prije tri i pol godine. U potrazi za ujakom Roberto vodi Juna u policiju, kinesko veleposlanstvo, susjedima Kinezima ne bi li nešto saznali o nestalom rođaku. Potraga nije dala rezultata pa je Roberto Juna doveo svojoj kući.

RTL2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie govori Alanu da se nije oženio s Miom jer je tražila da se Alan i Jake odsele, ali Alanu se čini da njegovo ponašanje nije logično. Charlie i Alan imaju problema s bučnim susjedom, za kojeg na kraju ispada da je to Steven Tyler.

NOVA TV, 23.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Izetovi (Mustafa Nadarević) pokušaji da otjera Senadu (Snježana Marković) iz stana konačno urode plodom. Senada (Snježana Marković) napušta Faruka (Senad Bašić) i odlazi živjeti kod svoje mame. Faruk je očajan i prepušta se alkoholu. Kao pravi kum, Čombe (Miraj Grbić) je tu da mu pruži rame za plakanje. Ono što Faruk ne zna je da se Izetova brat Ismet nakon četrdeset godina vratio iz Švedske. Depresivnom i pijanom Faruku će to stvoriti dodatne probleme.

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Sir Alanova potraga za pripravnikom ušla je u jedanaesti tjedan. Ovog puta kandidati neće moći upirati prstom u druge niti se iza njih skrivati.

Četvero preostalih kandidata provest će u višesatnim rigoroznim razgovorima s trojicom Sir Alanovih zahtjevnih kolega, gdje će morati objašnjavati svoje postupke.

Na vidjelo izlaze nevjerojatne informacije koje bacaju novo svjetlo na kandidate, a oni se bore za opstanak.

Nakon što inkvizitori obavijeste Sir Alana o svojim saznanjima, otkaz će dobiti ne samo jedan, već dva kandidata.

NOVA TV, 00.10, ROMANTIČNA DRAMA, Jedan dan

Na dan svoje mature na sveučilištu u Edinburghu 15. srpnja 1988. godine Emma Morley (A. Hathaway) upozna svog vršnjaka Dextera Mayhewa (J. Sturgess). Iako noć provedu zajedno, Emma i Dexter odluče ostati samo prijatelji, ne znajući da će tijekom sljedeća dva desetljeća njihovi životi krenuti u različitim smjerovima te da će se kroz to razdoblje na datum kad su se upoznali ponekad i sretati. Sljedeće godine 15. srpnja Emma radi kao konobarica u meksičkom restoranu u Londonu, a Dexter putuje svijetom vrijeme provodeći u opijanjima i površnim vezama s djevojkama. Dok on postaje uspješan voditelj kasnonoćnog TV showa, Emma počinje karijeru školske učiteljice te se zbližava sa simpatičnim Ianom (R. Spall), komičarom kojeg ne smatra duhovitim. Tijekom sljedećih godina Dexter će se suočiti s teškom bolešću svoje majke Alison (P. Clarkson), te s činjenicom da se ni njoj ni njegovom ocu Stevenu (K. Stott) ne sviđa razvoj sinove karijere. A kad shvati da ju veza s Ianom sve više guši, Emma će se ponovno naći s Dexterom. No njihov susret neće biti nimalo ugodan.