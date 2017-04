TV PREPORUKA DANA: Ratna drama Randalla Wallacea o prvoj velikoj bitci u Vijetnamu između američkih i vijetnamskih snaga (Bili smo vojnici)

HRT2, 12.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Maryna umirovljenička služba

Mary Portas otvara agenciju za zapošljavanje kako bi umirovljenicima koji posjeduju sjajne profesionalne vještine, a kojima je mirovina teško pala, pružila priliku da se vrate na posao, a od njihova će znanja i rada svi imati koristi. Njezina je glavna poruka da zapostavljamo vještine i iskustvo umirovljenika, dok se oni osjećaju izolirano i pate od depresije. Cilj ove serije je otkloniti predrasude i staviti naglasak na njihove vještine i znanja.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slučaj vjenčanje

Carnegie Kincaid (E. Durance) angažirana je da organizira vjenčanje Nicky Perry (C. Simmons). Nickyn otac vrlo je bogat i prati ga sumnja da se obogatio na nezakonit način, što je razlog da se oko te obitelji, pa time i oko organizatorice vjenčanja, neprekidno nalazi novinar Aaron Gold (A. W. Walker). Douglas Perry, Nickyn otac, ima, kažu, samo dvije slabosti: jedna je njegova kći, a druga slabo srce. Ipak u svemu mu usrdno pomaže Clara Perry (G. Rose), njegova druga supruga i, kako misli Carnegie, najbolja maćeha na svijetu.

No, sve krene krivo na dan vjenčanja: jedna je djeveruša nastradala u automobilu pod sumnjivim okolnostima, Aaron se pojavljuje kad je to najmanje potrebno, Carnegie gubi kontrolu nad pomno planiranim događajem, osobito nakon što upozna tajanstvenog neznanca Holta Walkera (B. Beemer)… A kulminacija je daleko gora od svega što je očekivala: obitelj Perry optužuje ju da je ukrala dio novca planiranog za troškove vjenčanja, Douglas Perry doživi srčani udar, a Nicky je naočigled uzvanika oteta!

HRT3, 15.20, DRAMA, Izbezumljenost

Murielle i Mounir u strastvenoj su ljubavnoj vezi. Mladi Mounir još od djetinjstva živi s doktorom Pingetom, koji mu omogućava udoban život. Kad se Mounir i Murielle odluče vjenčati i imati djecu, njihova ovisnost o doktoru postane još jača. Murielle se nađe u nezdravom emocionalnom okružju koje na podmukao način vodi obitelj prema tragičnom ishodu.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Alexandra odlučuje ostati u Schönrodi i prihvatiti ljubav između Hanne i Maximiliana. Hanna i Alexandra pune pouzdanja počinju s preuređenjem Ribarske kolibe, no Alexandra shvaća da neće moći podnijeti Hanninu i Maximilianovu sreću. Maximilian neočekivano nailazi na teškoće s projektom hotelskoga kompleksa. Sluti da se iza toga krije Oskar i pita se na kakve je sve kompromise spreman za ispunjenje svog poslovnog sna. Jonas i Dana uspjeli su do daljnjega izgladiti svađu. Caro se puna sumnji u sebe pita ne smatra li je Florian možda predebelom. Dijetom i sportom pokušava što brže smršavjeti.

RTL TV, 19.15, DRAMSKA SERIJA, Horvatovi

U domu Horvatovih izbila je svađa zbog daljinskog upravljača. Stjepan je u problemima jer ga nakon nogometne utakmice sve boli, a i Lila ga počinje zadirkivati zbog debljine pa odlučuje da će na dijetu. Grga se približava Evi pa je Borna ljubomoran i bijesni po školi, a naposljetku se on i Grga potuku. Kako bi se umilila djeci, Lila vodi Bornu i Krešu iz škole i obećava im ispuniti sve želje. No kad se vrate kući, pronađu Evu i Grgu u nezgodnoj situaciji.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Apokalipsa: Drugi svjetski rat – Izbavljenje

U listopadu 1917. kod Kobarida Talijani kreću u krvavu bitku protiv Njemačke i Austro-Ugarske koja završava ponižavajućim porazom Talijana.

U isto vrijeme u Rusiji vođa boljševika Lenjin pokreće Oktobarsku revoluciju. Novi

gospodari Rusije komunisti potpisuju u ožujku 1918. mirovni sporazum sa Centralim silama u Brest-Litovsku.

Nijemci se tako mogu usredotočiti samo na Zapadno bojište. Okupljaju vojsku i kreću na Francusku zbog čega prestrašeni stanovnici Pariza bježe iz glavnoga grada.

No sada su i američka pojačanja spremna na borbu. Do srpnja 1918. na europskom je tlu prisutno 1.300.000 američkih vojnika.

HRT2, 21.00, RATNA DRAMA, Bili smo vojnici

Na prvome ratnom zadatku u Vijetnamu pukovnik Hal Moore (M. Gibson), zapovjednik 7. konjičke pukovnije, nađe se sa svojim neiskusnim vojnicima u okruženju brojčano nadmoćnijega neprijatelja. Za razliku od svojega slavnoga prethodnika, generala G. A. Custera, koji je na čelu istoimene postrojbe stotinjak godina ranije poginuo, Moore uspijeva preživjeti u sukobu s borcima Vietkonga i čak odnijeti pobjedu. No, cijena koju plaća je užasna.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Večerašnja gošća je Sandra Švaljek koja će Tihomiru Dujmoviću odgovarati na pitanja: je li ju Josipović gurnuo u politiku, gdje je puklo između nje i Bandića, u čemu je razlika između nje i Anke Mrak Taritaš, zašto se priklonila Bandićevom rješenju referendumom o promjeni naziva Trga maršala Tita, ima li mjesta za trg žrtava komunizma u središtu grada, treba li probijati tunel kroz Medvednicu da se poveže Zagorje s metropolom, hoćemo li ikada u Zagrebu imati podzemnu željeznicu, kako dosegnuti zaradu od turizma kakvu imaju Prag i Budimpešta te zašto misli da je ona najbolji izbor za zagrebačkog gradonačelnika.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Smrt mladog botaničara vodi CBI-ev tim u unosni svijet medicinske marihuane, a Cho radeći s timom za brze intervencije opet dolazi u kontakt s bivšom djevojkom i doušnicom Summer Edgecombe (gostuje Samaire Armstrong).

NOVA TV, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Damir je krenuo u posao sa Samirom – prodaju hodometre. Budući da Izet ima problema s visokim tlakom, Damir mu postavlja ultimatum – ili će hodati pet kilometara dnevno ili ide u bolnicu. Međutim, Izet ima rješenje za svaki problem, pa je tako ovoga puta pronašao rješenje u poštaru Darku. Faruka kontaktira holivudska producentica Milica Milica s prijedlogom da režira film u Hollywoodu. Iako je Milica Milica puno mlađa od njega, Faruk je uvjeren da je s njom nekad davno imao morsku avanturu. Međutim, bio je toliko pijan da se ne može sjetiti kako izgleda. I dok on ne želi dobivati poslove preko kreveta, ni ne sluti da Milica Milica zove isto kao i njezina majka.

HRT3, 22.15, GLAZBENI ROMANTIČNI FILM, Maroa

Maroa (Y. Domínguez) živi u na rubu društva i na rubu Caracasa u teškom siromaštvu, a za nju se brine baka jer nama druge rodbine. Kad ju jednom prilikom baka pretuče, pobjegne od kuće i pridruži se dječjoj bandi. Ubrzo završi u školi za delinkvente i na satu glazbenog odgoja zaljubi se u Mozarta, ali i učitelja glazbe Joaquina (T. Ulloa) koji je kod nje prepoznao rijedak talent i odlučio joj pomoći da ga razvije.

NOVA TV, 00.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav i drugi poroci

Poznati njujorški arhitekt Porter (Warren Beatty) nalazi se na životnoj raskrsnici. U braku je s dizajnericom interijera Ellie (Diane Keaton) i imaju dvoje djece, no Porter se upušta u kratkotrajnu vezu s jednom mladom glazbenicom. U to vrijeme raspada se brak najboljih prijatelja Mone (Goldie Hawn) i Griffina (Garry Shandling) zbog njegove prijevare. U trenutku kada treba biti podrška svojoj prijateljici Moni, poneseni trenutkom, njih dvoje završe u krevetu. Iako se oboje slože da je to bila pogreška, opet se nađu u istoj situaciji, a ovaj put ih skoro na djelu uhvati i Ellie. Ona u međuvremenu saznaje da ju Porter vara s mladom glazbenicom te ga izbacuje iz stana tako da Griffin i Porter odlaze u njegovu vikendicu na planini.