TV PREPORUKA DANA: Radnja Ratova zvijezda: Sila se budi započinje trideset godina nakon događaja prikazanih u filmu Povratak Jedija

HRT2, 13.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vesela zabuna

Alice Chapman (A. Witt), vlasnica malog dućana antikvitetima, koji je naslijedila od oca, najviše uživa u svojoj trgovini, među stvarima koje ju podsjećaju na oca. Kako je trgovina na dobrom mjestu, mnogi su joj nudili da je proda, no ona na to i ne pomišlja. Iako nije previše sigurna u svoje osjećaje, rekla je da kad ju je Will Mitchum (S. Gibson) zaprosio, možda zato što ju je zaprosio na neodoljivo romantičan način… Međutim, ono što ne zna jest da Will u njezino ime pokušava prodati antikvarijat moćnom poduzetniku koji tu želi izgraditi nešto mnogo unosnije. Zbog tih pregovora Will ostaje u gradu, iako je roditeljima obećao da će za Božić doći kući, zajedno s Alice.

Alice putuje sama k Mitchumovma, ali tu nevolje tek počinju: na aerodromu je izgubljena njezina prtljaga, a jedan suputnik prolije kavu po njezinom mobitelu, u kojemu je adresa Mitchumovih. Ipak, slučaj je htio da je taj suputnik Matt Mitchum (M. Wiebe), koji ima brata Billyja, pa i on i Alice podrazumijevaju da je ona Billyjeva zaručnica. Matt je vodi kući, a ona je očarana veselom obitelji Mitchum, kao i oni njome. Jedino joj je malo neobično što joj Will nikad nije spomenuo da ima brata i to što ga svi u obitelji zovu Billy, a ne Will.





HRT3, 15.20, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prestani mi slamati srce

Chi-yan (Gao Yuanyuan) je slomljena jer je upravo prekinula s dečkom koji ima dijete s drugom. Ona se sviđa Seanu (Louis Koo), koji je poznaje tako što ima ured nasuprot njezinom. Tu je i arhitekt Kevin (D. Wu), koji je alkoholičar, ali pomaže Chi-yan nakon prekida. Obojica traže mjesto u njezinom životu, svaki na svoj način.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Prilikom sklapanja braka supružnici se obično obvezuju na ono “zajedno u dobru i zlu.” Barbarini gosti osim bračnog dijele i poslovni život. Poznati bračni parovi, Zorica Kondža i Joško Banov, te Sandra Bagarić i Darko Domitrović, u veseloj i dinamičnoj atmosferi otkrivaju koji je recept za uspješan brak i dugogodišnju poslovnu suradnju.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Ratovi zvijezda VII: Sila se budi

Trideset godina nakon uništenja Zvijezde smrti i kraja galaktičkog rata, Prvi red digao se iz pepela Carstva te želi uništiti Novu republiku. Snage otpora na čelu s Leijom (Carrie Fisher), koju podupire Galaktička republika, pruža im otpor. Istovremeno, Leia pokušava pronaći svog izgubljenoga brata Lukea Skywalkera (Mark Hamill). Na planetu Jakku, pilot snaga otpora Poe Dameron (Oscar Isaac) susreće starješinu sela Lora Sana Tekkeu (Max vn Sydow), kako bi se domogao mape koja vodi do Lukeove lokacije. No jurišnici Prvog reda, koje predvodi Kylo Ren (Adam Driver), unište selo i zarobe Poea. Poeov droid BB-8 s mapom uspije pobjeći i pronaći lokalnu djevojku Rey (Daisy Ridley), koja radi na otpadu. No dok Kylo Ren muči Poa, pilotu pomogne jedan od jurišnika FN -2187, kojeg Poe nazove Finn (John Boyega) i koji je odlučio dezertirati nakon što je svjedočio pokolju u selu. Obojica bježe iz baze te se s ukradenim borbenim brodom sunovrate na Jakuu. Finn preživi, no Poe je poginuo pri sletanju. Finn susreće Rey i BB-8, no za petama su im jurišnici. Ipak, Finn, Rey i BB-8 uspijevaju pobjeći s planete u Han Solovom (Harrison Ford) „Millennium Falconu“, kojeg pronađu na otpadu.

HRT1, 20.05, DRAMA, In memoriam – Slobodan Praljak: Povratak Katarine Kožul

Katarini Kožul u Njemačkoj je stradao suprug Vinko. Mlada i privlačna udovica s malim djetetom sada odlazi iz rodnog sela u potragu za poslom u inozemstvo. Upusti se u ljubavnu vezu s Talijanom Silviom, koja ubrzo propadne ali Katarina je trudna. Tek što je napravila pobačaj, dolazi kum Luka i uzme joj teško zarađeni novac.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Dosje Beethoven

Djelo Ludwiga van Beethovena je legendarno, a bilo je takvo još za njegova života. Slavan je u cijelome svijetu, ali malo se zna o uvjetima u kojima je komponirao glazbu. Jedno je sigurno: većinu je svojih remek-djela skladao nakon što su nastupile poteškoće sa sluhom. Kad je komponirao slavnu Devetu simfoniju, više nije čuo ništa! Gluhi skladatelj? Kako je to moguće?

Gotovo dvjesto godina nakon Beethovenove smrti Dosje Beethoven rasvjetljava jednu od najvećih nepoznanica glazbene povijesti.

Dosje Beethoven iznova istražuje Beethovenovo nasljeđe. Biograf Jan Caeyers opisuje Beethovenov gotovo manijakalni radni žar, koji je reakcija na početak gluhoće. Koncertni pijanist Lars Vogt i dirigentica Simone Young istražuju genij Beethovenovih skladbi. Bečki forenzički stručnjak i sveučilišni profesor dr. Christian Reiter ispituje uvojak Beethovenove kose i traži indikacije koje otkrivaju uzrok njegove smrti i bolesti.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U 19. sezoni jedne od najgledanijih i najdugovječnijih britanskih kriminalističkih serija inspektor John Barnaby u prelijepom, ali ubojitom midsomerskom kraju rješava šest novih intrigantnih slučajeva.

Little Auburn je selo duhova napušteno još od rata. Kad je tijekom njegovog svečanog ponovnog otvaranja ubijen mladić, viši inspektor Barnaby i narednik Winter moraju raspetljati zlokobnu mrežu laži iz prošlosti i sadašnjosti kako bi ulovili ubojicu.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Viši inspektor Banks

Slučaj koji počne kao potraga za nestalom osobom uskoro se razvije u istragu otmice s otkupninom, ali kako počinitelji lukavo ostaju korak ispred policije, jasno je da su daleko od prosječnih kriminalaca. Slučaj još više komplicira činjenica da je žrtva bogati poduzetnik koji je došao u Leeds bježeći od zakona u svojoj rodnoj Kini. Banks se pita bi li motiv mogao biti povezan s njegovom prošlošću. Zahvaljujući instinktivnim reakcijama policajaca, žrtva je oslobođena i čini se da je slučaj riješen dok ne dođe do neočekivanog obrata koji se razvije u pravu istragu ubojstva i bliske tragedije.

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Federico Fellini & Giulietta Masina

Samantha Morton istražuje vezu velikog talijanskog redatelja Federica Fellinija s njegovom muzom Giuliettom Masinom, koja je trajala više od četrdeset godina.

NOVA TV, 22.15, DRAMA, Prijevara

Robert Miller (R. Gere) tajkun je fonda za osiguranje koji očajnički pokušava završiti prodaju svoje kompanije, prije nego se dozna istina o njegovim mutnim poslovima. Čak mu ni supruga i kći nemaju pojma koliko je duboko zaglibio njihov patrijarh, naviknut na luksuzan život. No kad mu plan propadne, za pomoć se obrati sumnjivom čovjeku za kojega se nadao da ga više neće nikada vidjeti. Da situacija bude gora, policijski istražitelj upravo je otkrio ključne dolaze koji bi Roberta mogli natjerati da plati za svoje grijehe.

RTL TV, 22.55, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Ratovi zvijezda IV: Nova nada

Neka Sila bude s njim. Galaktika se nalazi usred rata. Pobunjenici su ukrali planove Zvijezde smrti Galaktičkog imperija, svemirske postaje koja svojim moćnim oružjem može uništiti bilo koju planetu. Vođa pobunjenika, princeza Leia (Carrie Fisher) u posjedu je planova, no nju zarobe snage Carstva, kojima zapovijeda Darth Vader (David Prowse, James Earl Jones). Prije nego što padne u zarobljeništvo, Leia sakrije planove u droidu R2-D2, koji je zajedno s C-3PO (Anthony Daniels) u posljedni trenutak poslan na planetu Tatooine. Tamo droide uhvate Jawa trgovci, koji ih prodaju Owenu (Phil Brown) i Beru Lars te njihovom nećaku Lukeu Skywalkeru (Mark Hamill). Dok čisti R2-D2, Luke slučajno aktivira Leiainu holografsku poruku, u kojoj ona traži pomoć od Obi-Wan Kenobija (Alec Guinness). Već iduće jutro Luke je potrazi za Obi-Wanom, koji mu otkriva da je on nekada bio jedi vitez Galaktičke republike te da je Darth Vader njegov bivši učenik, koji se okrenuo tamnoj strani Sile.

HRT2, 23.10, KRIMI SERIJA, Nestanak

Sam je u bolnici, odbija ženu i sina od sebe i čini se da obitelj počinje pucati. Gemma daje izjavu novinarima i mora se suočiti s poraznom istinom o razaranju koje je snašlo njezinu obitelj. Julien s njemačkim policajcem Jornom Lenhartom pregledava snimku s nadzornih kamera i otkriva neočekivanu vezu kojom doznaju za još jednog važnog sumnjivca.

Godine 2016. Julien i Stefan vraćaju se u Erbil istražiti informaciju koju su dobili i otkriju šokantnu istinu koja optužuje dvojicu sumnjivaca iz Njemačke. Gemma i dalje odlučno i očajnički želi doznati istinu o kćerinom nestanku te traži pomoć od Eve Stone. No, čini se da je njezina istraga došla do nepremostive prepreke.

HRT3, 23.40, DRAMA, Nesvjesno

Film o ponašanju ljudi u skupini kroz pet paralelnih priča…

Redatelj Ruben Östlund je svoj film ukratko opisao kao tragičnu komediju ili komičnu tragediju. Zapažen je na međunarodnim festivalima s brojnim pozitivnim kritikama, a bio je i švedski predstavnik u utrci za Oscara.

NOVA TV, 00.20, AKCIJSKI TRILER, Urota

Jerry Fletcher (Mel Gibson) živi u strahu od prošlosti koje se ne može sjetiti. Radni dan provodi vozeći taksi u New Yorku, opsjednuto govoreći o urotama za koje misli da vrebaju sa svih strana. Od fluora u vodi preko međunarodne monetarne politike, Jerry Fletcher ima mišljenje o svemu – a njegovo je mišljenje da ‘oni’ sve kontroliraju te da smo svi mi samo žrtve neke goleme, strašne zavjere. No Jerry nije običan čudak. Zato što negdje u njegovoj memoriji postoje djelići sjećanja toliko zastrašujući, toliko stvarni i toliko zlokobni u svojim implikacijama da je Jerry Fletcher siguran da ne umišlja. Kada Jerry ne vozi taksi, sjedi kod kuće i opsjednuto skuplja sve informacije koje može naći o mogućim zavjerama. Sa svojim spisima i teorijama Jerry odlazi do osobe za koju vjeruje da jedina ima volje slušati njegova upozorenja iako je već bio izbačen iz ureda Alice Sutton. Alice (Julia Roberts) je marljiva odvjetnica u Ministarstvu pravosuđa u New Yorku koja ima i vlastite opsesije. Otkad joj je otac, savezni sudac, misteriozno ubijen prije nekoliko godina, Alice nikako ne može prihvatiti službeno objašnjenje njegove smrti – ili identitet ubojice.