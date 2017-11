TV PREPORUKA DANA: Radnja filma Snowpiercer smještena je u budućnost i bavi se katastrofalnim posljedicama jednog eksperimenta

HRT2, 13.30, TRILER, Opasna profesorica

Molly Matson (J. Davis) dolazi na zamjenu kao nastavnica u srednju školu i izaziva osmijehe na licima muških učenika jer je izrazito zgodna i seksi. I ona primjećuje njih, a najzgodniji među njima, Danny (C. Deane Stewart), brzo postaje predmet njezine posebne naklonosti. Na ruku joj ide to što je Danny odličan sportaš, no loš učenik i uvjet da ostane u timu jest da popravi ocjene. Gđica Matson nudi mu svoju pomoć nakon nastave. Danny ima curu, Jamie (K. Stranahan), kolegicu iz razreda, jednu od najboljih učenica u školi. Iako su joj roditelji osiromašili jer je otac izgubio posao, želi se upisati na dobar koledž i zato se bori da joj ocjene budu što bolje. Međutim, nakon dolaska gđice Matson čini se da joj to ne polazi za rukom, jer joj nova nastavnica uporno daje trojke. Istodobno, Danny kao da je počinje izbjegavati. Jamie sluti da bi njegovo ponašanje moglo imati veze sa seksi nastavnicom.

Ono što ne znaju ni Danny ni Jamie jest da Molly Matson može biti i vrlo opasna ako osjeti da nije toliko privlačna i poželjna koliko bi htjela biti.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch i kolege istražuju smrt mlade sufražetkinje.

VIASAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Psi – nevjerojatna životinjska porodica

Patrick Aryee putuje na mjesta daleko od civilizacije, od brazilskih prašuma, preko sjevernoameričkih prerija i afričkih pustinja, da bi u prirodi pronašao najopasnije i najkarizmatičnije divlje pse te nam otkrio kako je grabežljivac, kojeg smo se najviše bojali, postao čovjekov najbolji prijatelj.

Kroz uzbudljive bliske susrete te pomoću prekrasnih fotografija divljine, terenskih demo snimaka i računalno obrađenog obiteljskog stabla, vidjet ćemo kako su se članovi te obitelji fizički razvijali i kako su im njihovo inteligentno ponašanje i usko povezane društvene skupine dopustili da napreduju u nekima od najvećih divljina na planetu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo život: Smrt na kredit

Zbog financijske krize 2008. stanovništvo u Europi ponovno se počelo prekomjerno zaduživati. Ovaj dokumentarni film informativna je i zabrinjavajuća studija o paklu dužničkog ropstva.

U Francuskoj se svaki dan tri osobe ubiju jer ne mogu otplatiti dugove. Claudine Schnegg, majka četvero djece, ubila se u kolovozu 2009., ostavivši za sobom 200.000 eura duga nakon što je podigla 27 različitih kredita u samo tri godine. U društvu obilja u kojem je napast sveprisutna, vjerovnici se služe sve suptilnijim tehnikama kako bi namamili potrošače u svoju zamku lakih zajmova. Lagardeov zakon iz 2010. trebao je zaštititi dužnike ograničavanjem tzv. revolvinga, zajmova uz vrlo visoku kamatu, prisutnu u 90 posto slučajeva zaduživanja. Ali agresivnim reklamama i prijevarama nemoguće je stati na kraj.

Udruge poput Crésusa u Francuskoj mobilizirale su se kako bi pomogle prezaduženima. Programi financijske izobrazbe, slabo razvijeni u Europi, također se polako pojavljuju, primjerice u Njemačkoj u kojoj srednjoškolci sada uče raspolagati novcem. U Španjolskoj građani pokreću kolektivne akcije kako bi se suprotstavili masovnim deložacijama obitelji koje vjerovnici maltretiraju. Slijedeći nekoliko žrtava sa svih strana Europe na putu oporavka, ova detaljna istraga, potkrijepljena analizama ekonomista i sociologa, nadilazi fatalistički pogled na problematiku pretjeranog zaduživanja te pokušava pronaći rješenja.

HRT2, 21.00, PUSTOLOVNI FILM, Snowpiercer

Da bi zaustavili globalno zagrijavanje, znanstvenici su pokušali promijeniti klimu, ali pošlo je po zlu i naglo je zavladalo ledeno doba. Stradao je gotovo sav život na Zemlji, tek se nekoliko ljudi spasilo. Sretnici se nalaze u vlaku koji se neprekidno kreće i uspostavili su svoje društveno uređnje: prednji dio vlaka s dobrim uvjetima za život je viša klasa, a lošiji uvjeti su pri kraju vlaka i tamo živi niža klasa. Međutim, niža klasa se pobunila protiv elite…

Kritičari su hvalili maštovitost, režiju i glumu (C. Evans i T. Swinton), a mnogi su film uvrstili na svoju listu 10 najboljih u 2014.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: Maškarate i veljuni

Pokladna vremena su oni dani u godini kada dubrovačke gospare obuzme njihovo oriđinalsko naličje. Istodobno je to zbunjujuće za prave neponovljive dubrovačke likove jer tada neki naizgled ozbiljni ljudi preuzimaju njihovu ulogu na pozornici Grada. Dubrovačke su maškarate stoga uvijek prožete duhom satire, a neponovljivi su Dubrovčani, poput primjerice Frana Miša, oduvijek imali tu privilegiju da nesmetano javno iznose ono što drugi nisu htjeli ili smjeli govoriti. Dubrovačka tradicija su i šaljivi listovi, najčešće izdavani u danima od karnevala, a njihovi autori i izdavači često su sami bili obilježeni statusom neponovljivih.

DOMA TV, 21.55, KRIMI SERIJA, Kosti

U 100. epizodi serije Brennan i Booth prisjećaju se prvoga slučaja na kojem su radili za Sweetsovu gotovo završenu knjigu. Mladi buntovnik Booth traži pomoć tima antropoloških znanstvenika i uličnog umjetnika. Iako se nalaze na nepoznatom teritoriju, dr. Brennan, njezin student Zack i Hodgins prihvaćaju se posla i impresioniraju Bootha sposobnošću otkrivanja novih tragova i potvrdom njegove teorije o okružnom sucu s dobrim vezama. Brennan i Booth idu na tajni zadatak kao bračni par na njezinu godišnjicu mature kako bi istražili ubojstvo jednog od njezinih nekadašnjih razrednih kolega. Brennan i kao odraslu osobu predvidljivo pogrešno shvaćaju, a jedini joj je prijatelj neobično mračni i nekonvencionalni podvornik. Hodgins otkriva tajnu iz labosa.

NOVA TV, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Enes (Žan Marolt) je dobio zadatak od predsjednika u Stranci angažirati nekoga iz penzionerske populacije. Enesov izbor je naravno Izet (Mustafa Nadarević). Senka i Spomenka (Milena Dravić), neovisno jedna od druge pokušavaju osvojiti Izeta. Izet se nalazi u slatkoj dilemi da izabere jednu od njih dvije. Njegov novi politički angažman i promiskuitetan privatni život, međutim, ne idu zajedno.

HRT3, 22.55, TRILER, Meta

Kriminalac Willie Parker (T. Stamp) na sudu svjedoči protiv svojih dotadašnjih kolega predvođenih Corriganom. Deset godina kasnije Parker živi u Španjolskoj gdje se sklonio pred osvetom onih koje je izdao. Corriganovi plaćenici, Braddock (J. Hurt) i Myron (T. Roth), uđu Parkeru u trag i otmu ga. Njihov je zadatak da ga dopreme u Pariz, no španjolska policija vrlo brzo kreće u potjeru za njima. Otmičari se privremeno sklone u jedan luksuzni stan u Madridu, u kojem neočekivano nailaze na bivšeg kriminalca Harryja (B. Hunter) i njegovu mladu priležnicu Magdalenu (L. del Sol) zvanu Maggie.

HRT2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Doug Judy, prijestupnik kojeg je uhitila Rosa, ima informacije o kradljivcu automobila kojeg Jake već godinama traži. Za to vrijeme Charles se vraća na posao pa detektivi nastoje udovoljiti njegovim prohtjevima, što im baš i ne polazi za rukom. Kapetan Holt pokušava udomiti dva psića.

RTL2, 23.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Na njegov rođendan, Phil odluči iznenaditi Jaya tako da ga odvede na tajnu proslavu. U međuvremenu, Cam i Mitch se raspravljaju oko usvojenja dijeteta dok Gloria nastoji prikriti trudnoću.

NOVA TV, 23.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Moje veliko grčko vjenčanje

Mlada Grkinja se zaljubljuje u ne-Grka i želi se s njim vjenčati što se nimalo neće svidjeti njenoj konzervativnoj obitelji… Svi u obitelji Portokalos brinu se za Toulu koja je neudata, a ima već trideset godina. Touli je s druge strane dosta posla u restoranu svojih roditelja i spremna je na promjenu, ali ostatak obitelji, na njenu nesreću – nije. Nakon što se ipak zaposli u tetkinoj putnoj agenciji, zaljubljuje se u Iana, učitelja koji je visok, zgodan i sasvim sigurno nije Grk. Toula nije sigurna hoće li njenog oca više uznemiriti što je on stranac ili što je vegeterijanac. Ali sve to nije bitno kada je on pita da se uda za njega. Tada započinje pravo ludilo na velikom debelom grčkom vjenčanju.