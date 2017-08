TV PREPORUKA DANA: Provokativni film o odnosu slavnog redatelja Alfreda Hitchcocka i kontroverzne glumice Tippi Harden (Djevojka)

HRT1, 14.10, DOKUMENTARNA SERIJA, U potrazi za svetim: Sveti nemir

Prva epizoda nastoji ponuditi okvir cijeloj seriji odgovarajući na tri temeljna pitanja: Što to znači tražiti sveto? Tko su tražitelji svetoga? Što pokreće na traganje za svetim? U potrazi za odgovorom na ta pitanja epizoda se bavi četvoricom velikih tražitelja svetoga: Abrahamom, Mojsijem, Ivanom Krstiteljem i apostolom Petrom. Njihovi primjeri zapravo su slika ljudske sudbine: čovjek je biće čežnje i nade, koji traži svoje ispunjenje. Baš zbog toga potraga za svetim ne može tek biti zatvorena u korice svetih knjiga ili povijesno udaljenih ljudi. Svaki čovjek traži svoj smiraj i zato je traganje za svetim trajni izazov u svakom vremenu.





HRT2, 14.25, KOMEDIJA, Vječni pripravnik

Ben Kremer (R. Knizka) ima trideset i dvije godine, inteligentan je sposoban i ambiciozan, prema kolegama je strpljiv, prema poslodavcima odan, no unatoč tome ni na jednom poslu nije uspio odmaknuti dalje od pripravnika. Najnoviji posao u financijskoj tvrtki napokon nešto obećava, počevši od zgodne djevojke na recepciji, Jane (A. Brüggemann), koja mu se svidi na prvi pogled. Njegov šef Kamprath (A. Zirner) obećava mu napredovanje, no do tada Ben strpljivo izvršava sve njegove prohtjeve, ne samo zbog svoje karijere, nego i zato što Kamprath može kreditom spasiti Benova oca, koji je u financijskim nevoljama. Kad Kamprath zatraži od Bena da njegovu ženu izvede na operu i na večeru umjesto njega, jer on ima važan sastanak, Ben i na to pristane, no slučaj će htjeti da te večeri otkrije kako je došlo vrijeme za reći ne.

HRT3, 20.00, RATNA DRAMA, Stupaj ili umri

Pripadnik Legije stranaca bojnik Foster (G. Hackman), Amerikanac kojeg progone mračna sjećanja na Veliki rat u kojem je sudjelovao, angažiran je da štiti grupu arheologa pri iskopavanju u Maroku dvadesetih godina 20. stoljeća. Kad su arheolozi u obližnjem selu otkrili prastaro naselje prekriveno pijeskom koje Arapi drže svetim, plemena su se ujedinila pod vodstvom El Krima (I. Holm) i napala legionare… Glazbu za film skladao je Maurice Jarre.

RTL TV, 21.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Andrija i Anđelka

Andrija i Anđelka su u dućanu, a kupnja intimnih maramica prerasta u avanturu kada prodavačica postane neljubazna. Iživcirana, zamolila ih je da više nikad ne dolaze.

Anđelki je umrla teta, ali Andrija čak i na sprovodu ima komentare o svojoj punici. Anđelka se napila i objašnjava Andriji kakvu sahranu želi, ali njemu je u glavi samo kalkulacija.

HRT1, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Novine

Teška prometna nesreća, u kojoj smrtno strada troje ljudi, pokreće mehanizam promjene vlasništva u riječkom dnevnom listu “Novine”. Mariju Kardumu (Aleksandar Cvjetković), utjecajnom građevinskom tajkunu, najednom se jako žuri da preuzme “Novine” jer se mladi novinar Andrej Marinković (Goran Marković) počeo baviti istraživanjem misteriozne prometne nesreće s kojom je budući vlasnik tijesno povezan. Nagla promjena vlasništva pokreće i unutarnja previranja u redakciji izazvana željom za moći, taštinom, ambicijama. U središtu su tih previranja novinarski veterani redakcije Dijana Mitrović (Branka Katić) i Nikola Martić (Trpimir Jurkić) te Martin Vidov (Zijad Gračić) i Alenka Jović-Marinković (Olga Pakalović) koji se smjenjuju na funkciji glavnog urednika.

Serija govori o turbulentnoj tranzicijskoj svakodnevici domaćeg dnevnika “Novine”. Pratit ćemo osobne odnose i sukobe nekoliko ključnih novinara i urednika redakcije, rastrganih između profesionalnog integriteta, žutila i komercijalizacije novinarstva i prljavih zakulisnih igara. Serija će nas uvesti u svijet tiskanog dnevnog novinarstva, kao i njegovo naličje – zamršenu mrežu interesa obavještajnog podzemlja, krupnog kapitala i visoke politike.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dok je Sheldon u posjeti majci u Teksasu, ostatak društva ukrašava božićno drvce i razmišlja kako je Sheldon utjecao na njihove živote.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Laurine tajne

Detektivi upoznaju njujorški tjedan mode dok istražuju ubojstvo darovitog pripravnika dizajnera luksuzne odjeće. Osumnjičeni obuhvaćaju od supermodela do švercera, pa Lauru i Billyja istraga vodi od modne piste do trgovina jeftinom odjećom. Jake razmatra Maxov položaj u postaji. Gilles Martini glumi dizajnera Toma Burkea.

HRT2, 23.05, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Ravnatelj gimnazije ubijen je dok je pokušavao promijeniti politiku škole u sjeni jednoga skandala. Brenda i njezina ekipa otkrivaju da se slučaj preklapa s trenutačnom istragom FBI-a, što izaziva trzavice između Brende i Fritza.

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Opasno plavetnilo

Jared Cole (Paul Walker) živi na Bahamima s djevojkom Samanthom (Jessica Alba), stručnjakinjom za morske pse. Jared sanja o životu na visokoj nozi, a nakon što ih posjeti Samin školski prijatelj Bryce Dunn (Scott Caan), Sam i Jared mu pokažu najbolja mjesta uz obalu gdje može provesti odmor s djevojkom. Roneći s prijateljima, Jared pronađe olupinu aviona koja se koristila za krijumčarenje droga i shvati kako je to šansa koju je čekao cijeli život. Uskoro će se naći u velikoj opasnosti.

HRT1, 23.15, BIOGRAFSKA DRAMA, Djevojka

Britanski redatelj Alfred Hitchcock (T. Jones) 1962. je bio na vrhuncu slave i kreativnosti. Njegova dotadašnja glumica Grace Kelly napustila je film, otišla u Monako i udala se za kneza Rainiera. Hitchcock je pripremao svoj najambiciozniji projekt “Ptice” i odlučio je glavnu ulogu dodijeliti nepoznatoj manekenki, Tippy Hedren (S. Miller). Ali dok je oblikovao Hedren u savršenu plavušu iz svojih filmova, Hitchcock je postao opsjednut željom da osvoji njezinu ljubav. U tome nije uspio i to je loše utjecalo na njihove karijere.