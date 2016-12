TV PREPORUKA DANA: Propalom piscu se zahvaljujući tajanstvenoj drogi otkrivaju njegove skrivene sposobnosti (Savršena formula)

HRT2, 13.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kristinin davni Božić

New York, Badnjak. Kristin provodi večer na “tematskoj” zabavi na temu prošlih Božića. Kad pred jutro stigne kući, s bocom šampanjca za koju ne zna odakle joj, lamentira svojoj mački kako za Božić nije bila kod kuće, kod roditelja, još od svoje sedamnaeste godine. S tim mislima zaspe… a probudi se na Badnjak 1996., i prvi koga vidi je još jedna ona, ali sa 17 godina. Nakon prvog šoka, Kristin i njezino mlađe ja, Krys, smišljaju kako će majci objasniti prisutnost starije djevojke. Tek tada uviđa kako joj se pružila nevjerojatna prilika da popravi ono što je pogrešno učinila tog davnog Božića 1996., nakon kojega je njezin život krenuo tijekom koji ju je doveo do ovoga kakva je danas.

HRT1, 18.05, DOKUMENTARNI FILM, Zašto dama sjedi sama?

Ovo je priča o sve većem broju djevojaka koje unatoč obrazovanju, stalnom radnom mjestu, situiranosti, voljom za druženjem i izlascima, ne mogu pronaći odgovarajućeg partnera. Sve se manji broj mladih odlučuje na zajednički život, sve im je važnija njihova samostalnost. No, da li oni to uistinu žele ili su muškarci izgubili hrabrost, a žene postale snažne, same sebi dovoljne? Ovo je trend koji nije prisutan samo u Hrvatskoj, ovo je univerzalna priča i sve je češća. U dokumentarnom filmu Zašto dama sjedi sama? pratimo priču pet mladih žena koje su bez partnera i koje otvoreno govore o tome zašto je to tako.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Luda noć vještica

Noć vještica u Clevelandu vrijeme je kada građani imaju priliku prikladno se odjenuti i tako barem na jedan dan prisvojiti tuđu osobnost, koje ih nije sram kao njihove vlastite. Tako barem misli srednjoškolka Wren DeSantis (Victoria Justice), koja je ponovno zajedno s bratom Albertom (Jackson Nicoll) i majkom Joy (Chelsea Handler), prvi put nakon smrti oca. Svi članovi obitelji na svoj način tuguju zbog njegovog preranog odlaska te svatko ima svoj način kako se s time nosi, pa je tako Jen obojila kosu u plavo i viđa se s 26-godišnjim „Keevinom“. Wren se s prijateljicom April (Jane Levy) sprema na tulum povodom Noći vještica, na kojem će biti sve popularne face iz mjesta, no prije toga mora svog mlađeg brata odvesti u kostimirani obilazak susjedstva u potrazi za slatkišima.

HRT1, 20.25, DRAMSKA SERIJA, Crno-bijeli svijet

Ladin i Žacov razred je na ekskurziji prepunoj uzbuđenja, Jura se sprema u Njemačku, Dominikove kolege s taksi stajališta završile su u pritvoru, a Marina i Kipo napokon će se naći na istoj valnoj dužini.

HRT2, 20.35, SF TRILER, Savršena formula

Propali pisac Eddi Morra (B. Cooper) uz pomoć tajanstvene pilule koja pojačava funkcije njegovog mozga postaje financijski čarobnjak. Nevjerojatan uspjeh dovodi mu život u opasnost. Život mu pretvara u uspjeh za uspjehom, ali počinje se nazirati i tamna strane priče… savršena formula ipak ima svojih mana, a misteriozni ubojice prate svaki njegov trag.

HRT3, 21.20, DRAMA, Hollywoodski frizer

Studeni 1968., dani u vrijeme izbora za predsjednika SAD-a, u jeku je proniksonovska kampanja. Mladog Georgea (W. Beatty) koji radi u poznatom holivudskom frizerskom salonu za žene muče, međutim, drugi problemi. Uživa gostoprimstvo svoje djevojke, mlade glumice Jill (G. Hawn) koja ga iskreno voli, ali on, osjećajno nezreo i moralno nestabilan, ne može odoljeti napastima koje vrebaju u njegovom salonu. Ljubuje s Felicijom (L. Grant), suprugom producenta Lestera (J. Warden) za kojeg se nada da će mu financirati otvaranje frizerskog salona, a privlači ga i “nekonvencionalna” Jackie (J. Christie), Lesterova ljubavnica. Tijekom dva dana taj će se konglomerat odnosa zamrsiti, a odmrsit će se u zoru, nakon Nixonovog izbornog trijumfa.

RTL TV, 21.45, KOMEDIJA, Pink Panther

Osvajanje Svjetskog nogometnog prvenstva pretvori se u tragediju kada je trener francuske nogometne reprezentacije Yves Gulant (Jason Statham) ubijen na slavlju nakon velike pobjede. Gulantova djevojka, pop-zvijezda Xania (Beyoncé Knowles), sjedila je pokraj njega kada ga je pogodila otrovna strelica. U kaosu koji je nastao nakon ubojstva, drski lopov ukrao joj je vrijedni dijamantni prsten koji joj je Gulant poklonio. Prsten je na sebi imao jedan od najvrjednijih i najvećih dijamanata, tzv. Pinka Panthera. Javnost zahtijeva da se ubojica i lopov hitno pronađe pa glavni inspektor Dreyfus (Kevin Kline) na zadatak poziva svog najboljeg čovjeka – inspektora Jacquesa Clouseaua (Steve Martin).

HRT2, 22.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Barnabyjeva svekrva insistira da je on odvede na sajam u selo u kojemu već tradicionalno traje rat spolova. Kada ondje starija gospođa i lokalni vikar budu ubijeni u istome razdoblju, Barnaby se boji da je to tek početak.

NOVA TV, 22.30, PUSTOLOVNI AKCIJSKI FILM, Čudesni Spider-Man

Priča o Peteru Parkeru (Andrew Garfield), nesigurnom srednjoškolcu kojega su roditelji napustili u djetinjstvu i ostavili ga ujaku Benu (Martin Sheen) i ujni May (Sally Field). Poput ostalih tinejdžera, Peter pokušava pronaći samoga sebe, ali i otkriti više o svojoj obitelji. Kad pronađe tajanstvenu aktovku koja je pripadala njegovu ocu, počne shvaćati koje su to okolnosti dovele do nestanka njegovih roditelja. To ga dovodi izravno do korporacije Oscorp i laboratorija dr. Curta Connorsa (Rhys Ifans), nekadašnjeg partnera njegova oca. Peter će ubrzo morati donijeti velike odluke koje će oblikovati njegovu sudbinu i učiniti ga junakom.

HRT3, 23.10, DRAMA, Zagubljeni svijet

Paul Kromberger (M. Habich) slučajno je naišao na internetu na fotografiju američke operne pjevačice Caterine Fabiani (B. Sukowa) koja je zapanjujuće slična njegovoj pokojnoj ženi Evelyn. Od toga se trenutka njegov život, kao i njegove kćeri Sophie (K. Riemann), prilično zakomplicirao. Budući da je poodmakle dobi, Paul je nagovorio Sophie da otputuje u New York i istraži o čemu se radi.

RTL TV, 23.25, AKCIJSKI TRILER, Nemoguća misija

Jim Phelps i tim koji čine njegova supruga Claire i Ethan Hunt poslani su na zadatak u Prag. Ondje stvari krenu po zlu i misija propada, a Ethan Hunt jedini preživi. Glavešina agencije sumnja da je Ethan razlog zbog kojeg je misija propala i smatra da je kriv za smrt svojih kolega. Ethan, koristeći se svim svojim znanjem i umijećem, morat će dokazati da nije kriv i otkriti tko mu je podvalio…

Realiziran prema svim pravilima špijunskih klasika u izvanserijsko ostvarenje i ludu adrenalinsku vožnju iza koje stoji legendarni redatelj Brian de Palma, veliki kino hit iz 1996. „Nemoguća misija” remake je popularne američke TV serije koji je u holivudskom stilu specijalnim efektima pretvoren u megahit za velika platna. Očekujte ruske špijune koji pokušavaju prodati međunarodne tajne, dvostruke agente, mnoštvo špijunskih pomagala na kojima bi Tomu Cruiseu i sam James Bond pozavidio, nevjerojatne obrate i akcijske scene. Ukratko, od ovog filma s pravom – očekujte nemoguće!

HRT1, 00.45, TRILER, Posljednje zavođenje

Newyorčanka Bridget Gregory nagovorila je svog muža, pomaknutog liječnika Claya, da proda medicinski kokain dilerima droge za velik novac. No kad se on pojavi kod kuće s gomilom dolara i vrati se s tuširanja, shvatit će da Bridget taj novac želi samo za sebe. Pobjegla je s gotovo milijun dolara u nepoznatom smjeru i on joj pomoću privatnog detektiva pokušava ući u trag. U međuvremenu Bridget se privremeno skrasila u gradiću na Srednjem zapadu i ušla u seksualnu vezu s naivnim mladićem Mikeom. Međutim, Mike želi ozbiljniji odnos i Bridget shvati da bi ga mogla iskoristiti u svom obračunu s mužem.