TV PREPORUKA DANA: Osim komedije o ženskaru i djevojci koja je varala dečka (Veza bez obaveza) tu je i utakmica Lige prvaka (Borussia D. – Real M.)

HRT2, 13.15, TRILER, Moja osramoćena kći

Peyton Harris (T. Skovbye) ima osamnaest godina, uspjela se upisati na željeni koledž, ima roditelje s kojima se dobro slaže i najbolju prijateljicu još od djetinjstva. Sve je savršeno do jednog trenutka neopreznosti koji je gotovo uništio ne samo njezin život nego i živote njezinih roditelja. Jedne večeri sama je sebe fotografirala mobitelom, samo u gaćicama, isprobavajući kako bi izgledala da su joj grudi malo veće, jer upravo je namjeravala s majkom razgovarati o tome bi li joj dopustila da ih poveća. Dan poslije, njezine su fotografije osvanule u e-mailovima svih ljudi iz njezinog adresara, na Facebooku i na stranici koja joj je do tada bila nepoznata, ExMyEx, namijenjenoj onima koji se žele osvetiti svojim bivšima tako što će ih sramotiti intimnim fotografijama. Peyton postaje predmet ismijavanja, a kad se njezina majka (E. Röhm) odluči uhvatiti u koštac s internetskim zlostavljačem, on postaje sve opasniji. Uspio je zamrznuti sve njezine kreditne kartice, provaliti u policijski sustav i formirati lažnu tjeralicu za njezinim mužem, pa čak ih napasti i dronom, neprekidno šaljući prijeteće poruke da će ih uništiti ako Elaine ne odustane od istraživanja.





HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Političar je ubijen u zgradi pokrajinskog parlamenta, a svjedok, noćni čuvar Howard Briggs, tvrdi da je to djelo duha. Ubijeni je bio povjerenik za državno zemljište i izravno povezan s nezakonitim bacanjem klaoničkog otpada izravno u jezero Ontario. Zbog političkih i poslovnih veza ubijenog Murdoch brzo odbaci Crabtreejeve ideje o nadnaravnom ubojici. Crabtree svejedno istražuje navodne paranormalne aktivnosti u zgradi. Kad prizna svoju teoriju dr. Grace, ugodno se iznenadi jer ona dijeli njegovu fascinaciju pa zajedno krenu dokazivati da je za ubojstvo odgovoran gnjevni duh.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Kada dozna da svjedoka u Navy CIS-ovu slučaju traži Američka imigracijska i carinska služba, Torres hrabro krši protokol. Uz to, Abby, Bishop i McGee ulaguju se stanodavcu Tonyju DiNozzu Starijem (Robert Wagner) u nadi da će unajmiti Tonyjev stan.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Borussia D. – Real Madrid

Nijemcima susret dolazi u najboljem trenutku jer su pokazali zavidnu formu proteklog vikenda kada su slavili sa 6:1 u derbiju dvije Borrusije.

Madriđani su pak prošlog tjedna ubilježili poraz od Betisa dok su za vikend teško stigli do pobjede nad Alavesom golovima Danija Ceballosa.

Cristiano Ronaldo posljednje dvije odigrane utakmce nije pronašao put do mreže, a upravo će njegovi golovi biti silno potrebni s obzirom na to da Zinedine Zidane ne može računati na Karima Benzemu.

Ono što s posebno ide u prilog Dortmundu, a trebalo bi zabrinuti Madrid je činjenica za Real na gostovanju kod vodeće momčadi Bundeslige ne zna za pobjedu.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Veza bez obaveza

Lainey (A. Brie) i Jake (J. Sudeikis) bili su se sreli davnih dana u studentskom domu i imaju zajedničke uspomene. Njihov ponovni susret zbio se na terapiji. Povjerili su jedno drugome svoje seksualne probleme, a Jake joj je priznao da želi s njom spavati. Lainey je odlučila da nije vrijeme za to nego da će se njih dvoje družiti kao prijatelji.

TLC, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Slavni borci protiv debljine

Duboko u slikovitoj britanskoj unutrašnjosti sedam slavnih osoba ulazi u zahtjevni kamp da bi se suočilo s ekstremnim izazovom gubitka težine. Zadatke će im zadavati Galia Grainger, koja im mora pomoći da se riješe loših životnih navika. U kamp stižu s nezdravim željama i neriješenim problemima emocionalne prirode, no Galia ima samo pet dana da ih dovede u red. Tijekom boravka u kampu odredit će im dnevnu prehranu od samo 400 kalorija i više od osam sati intenzivne i nekonvencionalne tjelovježbe. Mogu li se riješiti želje za slatkim i izdržati jedan tjedan?

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Što mogu molekule

Život je transformacija. Umjetnom selekcijom od vuka je nastao pas ovčar i sve ostale pasmine koje danas volimo. A tijekom eona vremena prirodna selekcija stvorila je iznimno zamršeno ljudsko oko od mikroskopskog djelića pigmenta.

KANAL FOX, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, Crna lista: Iskupljenje

Nakon što se desetljećima nalazio na popisu najtraženijih kriminalaca, Raymond “Red” Reddington (James Spader) predaje se FBI-u te im nudi svoju Crnu listu – popis najopasnijih svjetskih kriminalaca. Na toj listi nalazi se tajni operativac Tom Keen (Ryan Eggold) – najtraženiji i najopasniji kriminalac koji se sada želi iskupiti za sva svoja nedjela. Njegova želja je okupiti tim najopakijih zločinaca koji imaju jedan zajednički cilj – odužiti se za sve loše što su napravili i pomoći vladi kako bi ulovila preostale zločince s kojima je cijeli tim nekada blisko surađivao. Ovaj ekipa na čelu s Tomom, tako počne raditi u „Sivoj tvari“ – tajnoj i unosnoj privatnoj vojnoj organizaciji koja obavlja nemoguće zadatke koje bi vlada i velike korporacije inače morale zanijekati. Organizaciju „Siva tvar“ vodi tajnovita šefica Susan „Scottie“ Hargrave kojoj ništa ne može stati na put. Tom i njegov tim morat će se suočiti sa najopasnijim moćnicima, ali što će se dogoditi kada grijesi iz prošlosti dođu na naplatu?

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon, Leonard, Raj i Howard namjeravaju pogledati još neviđene epizode „Raiders of the Lost Ark“, no ekipi se ne da ići na projekciju u kazalište, posebno Sheldonu, koji je doznao da će tamo biti i njegov stari neprijatelj Wil Wheaton. Nakon što su ga nagovorili da ipak pođe s njima,momci otkriju da je Wil Wheaton, na Sheldonov veliki užas, bio jedini pozvan na projekciju. No, ipak, momci imaju sreće jer Sheldon otkriva vatrogasni ulaz.

HRT3, 22.45, DRAMA, Vrata

Film o posebnom odnosu između dviju žena, mlade spisateljice Magde (M. Gedeck) i njezine kućne pomoćnice Emerenc (H. Mirren), prijateljstvu koje se polako gradi s puno poštovanja. Zbog povjerenja koje osjeća prema Magdi, Emerenc joj otkrije traume iz svoje prošlosti…

Drama mađarskog redatelja, scenarista i oskarovca Istvána Szabe (Mefisto) nastala je na temelju istoimenog romana jedne od najcjenjenijih mađarskih književnica, Magde Szabó, o odnosu dviju jakih ženskih ličnosti. U ulozi zagonetne Emerenc nastupa oskarovka H. Mirren (Gosford Park, Kraljica), a mladu spisateljicu glumi jedna od najboljih njemačkih glumica, Martina Gedeck (Život drugih).

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je skorašnju državnu večeru Sjedinjenih Država i Francuske ugrozio operativac CIA-e kojega je uhitila francuska obavještajna služba, Elizabeth mora pregovarati o njegovu oslobađanju i paziti pri tome da ne otkažu večeru. Russell pokušava privući velike donatore u Daltonovu kampanju. Obitelj McCord dobiva važne vijesti o osobi koja ih uhodi.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKA KOMEDIJA, 21 Jump Street

Policajci Schmidt (Jonah Hill) i Jenko (Channing Tatum) dvojica su neuspješnih policajaca koji, zahvaljujući svojem mladolikom izgledu, dobivaju poseban zadatak: moraju se ubaciti u srednju školu te ondje otkriti tko učenike opskrbljuje opasnom sintetičkom drogom.