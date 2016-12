TV PREPORUKA DANA: Priča s Danielom Radcliffeom o potpuno neočekivanoj ljubavi (Što ako?)

HRT2, 13.40, OBITELJSKA DRAMA, Božićne kape

Trgovina božićnih kapa najveseliji je i najšareniji dućan u gradu. O tome se brine vlasnik poduzeća, Michael (J. Brazeau), koji smatra da su svi njegovi zaposlenici jedna velika obitelj. Jedna od njegovih najdražih i najpouzdanijih zaposlenica je Mia (H. Duff), koja za njega radi već deset godina. Zato, kad je Michaelova tajnica nazove da dođe k šefu, Mia je sigurna da je čeka promaknuće. No, razočarana je: Michael od nje traži da poučava novog upravitelja koji je njegov sin Nick (A. Cupo). Nicka prati glas da je neodoljiv i arogantan, no pokazat će se da nije tako strašan. Jedino što mu se čini smiješnim da prodaje božićne kape i, još gore, izabere jednu koju će i sam nositi cijelo radno vrijeme. Jedva čeka da se vrati u New York, no otkrit će da očevo poduzeće ima ozbiljne novčane probleme. I još nešto: Mijinog sina Scottyja, privrženog dječaka koji pati za ocem i strpljivo podnosi život u kolicima.

HRT2, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Kada Frank Prady odluči napasti guvernera Petera Florricka u svojoj kampanji, Alicia mora odlučiti hoće li i ona napasti Petera. Florrick, Agos i Lockhart prihvate predmet čovjeka koji je ostao paraliziran u nezgodi s neispravnim pištoljem načinjenim s pomoću 3D printera te pozovu Kurta McVeigha za sudskog vještaka, zbog čega se Diane sukobi s mužem.

RTL TV, 20.10, OBITELJSKA KOMEDIJA, Plan igre

Joe Kingman (Dwayne Johnson) je velika ragbi zvijezda, njegov klub igra odlično i na sigurnom je putu za finale, a Joeu ne manjka ni novca ni žena. Iako zagriženi neženja, prije dosta godina Joe je bio u braku koji nije dobro završio i danas je samo blijedo sjećanje. No kada sportaš dozna da iz bračne veze ima sedmogodišnju kći Peyton (Madison Pettis), njegov život se preko noći počne mijenjati… Disneyeva sportska komedija “Plan igre“ prvenstveno je zabava za čitavu obitelj, koja nudi priču o sportskom talentu na putu prema vrhu, koji glamurozni život zvijezde mijenja za obiteljske vrednote. U glavnoj ulozi gledamo bivšu NHL i hrvačku zvijezdu Dwaynea „The Rock“ Johnsona, koji je u stvarnom životu sportske terene zamijenio za posao pred kamerama. Njegovu kćer glumi slatka Madison Pettis, a u roli Joejeve ambiciozne agentice gledamo Kyreu Sedgwick, u filmu uz koji ćemo se dobro nasmijati i provesti.

HRT3, 20.10,PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Vjetar i lav

Maroko, 1904. Skupina Berbera predvođenih šeikom Mulaijem Ahmedom Raisulijem (S. Connery) upada u raskošnu palaču u gradu Tangieru i otima Amerikanku Eden Perdicaris (C. Bergen) i njezinu djecu, sina Williama (S. Harrison) i kćer Jennifer (P. Gottesman). Ponosni i vrlo okrutni Raisuli želi otmicom pokazati svim marokanskim plemenima kako je marokanski sultan sluga zapadnih gospodara. Američki predsjednik Theodore Roosevelt (B. Keith) koristi priliku kako bi javnosti dokazao svoju hrabrost i odlučnost te odluči poslati vojsku u Maroko.

HRT1, 20.15, SNIMKA KONCERTA, Božićni koncert u Palači HAZU – Hrvatski barokni ansambl

Ovogodišnji, šesti po redu Božićni koncert u Atriju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu donosi bogatu glazbenu ostavštinu barokne ere u djelima A. Vivaldija i H. Purcella. Ugledni i jedinstveni Hrvatski barokni ansambl specijaliziran je za izvođenje glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, a nastupio je pod umjetničkim vodstvom njihove ravnateljice, violinistice Laure Vadjon. Ovim koncertom iz predivnog ambijenta Palače HAZU pridružujemo se slavlju u povodu nadolazećih blagdana.

HRT2, 20.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što ako?

Wallace (D. Radcliffe) je odustao od medicinske škole kad je otkrio da se njegova djevojka petlja s njegovim nastavnikom iz anatomije. Sad radi i živi u Torontu sa sestrom i nećakom. Na jednom tulumu upozna Chantry (Z. Kazan) koja mu se svidi, ali ona ima dugogodišnjeg dečka Bena (R. Spall). Bena posao odvede u Irsku, a Wallace i Chantry produbljuju svoj odnos koji procvjeta u pravu povezanost i duboko prijateljstvo… Glavnu ulogu u ovoj romantičnoj komediji tumači zvijezda Harryja Pottera, sad već odrasli, Daniel Radcliffe.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

Henry Talbot poziva Crawleyje da ga gledaju u automobilskoj utrci u Brooklandsu, ali slijed događaja teško će pogoditi Mary. Violet kuje plan koji će iznenaditi obitelj, a razveseliti Denker, a dokučit će i razlog neobičnog prijateljstva između Amelie Cruikshank i Isobel. Gospodin Molesley i Daisy moraju se pošteno potruditi na ispitu, dok će gospođa Patmore i gospođa Hughes očitati bukvicu gospodinu Carsonu. Andyjeva tajna izlazi na vidjelo, a Thomas se osjeća sve usamljenije.

NOVA TV, 22.30, KOMEDIJA, Sretna Nova godina!

Film slavi ljubav, nadu, opraštanje, pružanje drugih šansi i nove početke. Priča o parovima i samcima, o pulsiranju grada i čaroliji New Yorka u najblještavijoj noći u godini. Zvjezdanu ekipu čine Jessica Biel, Jon Bon Jovi, dvostruki oskarovac Robert De Niro, Josh Duhamel, Zac Efron, Hector Elizondo, Katherine Heigl, Ashton Kutcher, Seth Meyers, Lea Michele, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Til Schweiger, Ryan Seacrest, dvostruka oskarovka Hilary Swank i Sofia Vergara.

HRT3, 23.35, KRIMI DRAMA, Kraljevi ulice

Kwita (M. Kbab), Omar (M. Hansali), Boubker (H. Moussaune) i Ali Zaoua (A. Zhayra) napuštaju skupinu i žele postati neovisni. Igrom slučaja Alija je ubio jedan od članova ulične grupe a trojica njegovih prijatelja odlučila su mu prirediti dostojan sprovod… Film je sudjelovao na mnogobrojnim međunarodnim filmskim festivalima gdje je osvojio mnoge nagrade, kao što su Brončani konj u Stockholmu, Nagrada publike u Amiensu itd.