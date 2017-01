TV PREPORUKA DANA: Priča o životu Johna Reeda, američkog komunista koji je bio svjedok važnih događaja tijekom Prvog svjetskog rata (Crveni)

HRT2, 13.30, LJUBAVNA DRAMA, Ljubavnik Lady Chatterley

Constance (H. Grainger) je uvijek bila djevojka oštrog uma i oštrog jezika, nimalo sklona licemjernom prenemaganju svoje klase. Zbog toga se, uz njezinu ljepotu, u nju zaljubio Clifford Chatterly, (J. Norton). Prije nego što su mladi mogli uživati u braku, Clifford je otišao u rat i iz rata se vratio kao invalid, oduzet od struka i impotentan. Connie je bila puna ljubavi i želje da mu pomogne, no Clifford je prelako odustao i od života i od bračne ljubavi: više sa ženom nije izmjenjivao ni poljupce. Razočarana, Connie provodi sve više vremena sama, a u jednoj od šetnji šumom upoznaje mladog lugara Olivera Mellorsa (R. Madden). Zaljubljuju se i postanu strasni ljubavnici.

DOMA TV, 13.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Prijatelji

Ross i Rachel bude se mamurni – i vjenčani. Chandler i Monica nisu se vjenčali, no on je umjesto toga pita bi li živjeli zajedno. Chandler i Monica kažu Joeyju i Rachel da žele živjeti zajedno. Monicu je uvrijedilo to što Rachel ne reagira žustro kao Joey. Phoebe pokušava saznati što točno Ross osjeća prema Rachel.



HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, 24 sata na Zemlji: Svijet danju

Ovaj fascinantni dvodijelni dokumentarac vodi nas kroz dan, od zore do sumraka i noći, prikazujući kako su se različite životinje prilagodile i kako iskorištavaju svaki trenutak najbolje što mogu. Sunce diktira dnevni ritam života na Zemlji; iz sata u sat točan položaj Sunca od presudne je važnosti. Za svaku životinju, svaki je dan prepun kako opasnosti, tako i prilika. Neke love u jeku podnevne vrućine, druge noću, pod okriljem tame. Životinje su razvile nevjerojatne strategije kako bi iskoristile ključne trenutke u ciklusu našega planeta. 24 Hours on Earth prati uspjehe i padove u njihovoj svakodnevnoj borbi za preživljavanje.

HRT2, 21.00, BIOGRAFSKA POLITIČKA DRAMA, Crveni

John Reed (W. Beatty), novinar socijalističkog magazina “Mase”, upozna umjetnicu i aktivisticu Louise Bryant (D. Keaton). Očarana Reedom, Louise ostavlja supruga te se doseli k Reedu. Razočaran deklaracijom predsjednika Wilsona o ratu s Njemačkom, Reed postaje komunist i osnivač partije u SAD-u. Kada u Rusiji izbije revolucija, Reed je prvi na listi putnika, no njegov se odnos s Louise u međuvremenu pogoršao. Po povratku iz Rusije Reed pokušava obnoviti odnos sa suprugom, no burni ga događaji s druge strane Atlantika ponovno zovu natrag.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Sezonci: Rovinj

Nada, bivša tekstilna radnica, nekoliko mjeseci godišnje radi kao pomoćnica u kuhinji cijenjenog restorana. Paklene vrućine, naporan posao u dvije smjene i snovi o povratku u voljeni Vukovar njezina su svakodnevica, a sezona je tek u začetku. Grga, gitarist flamenco banda angažiranog u meksičkom restoranu, zagrebački je dečko u neprestanoj potrazi za vlastitom slobodom i toliko potrebnim mirom koji ona donosi.

HRT3, 22.45, TRILER, Berlinska priča

Po završetku Drugog svjetskog rata Susanne Mallinson (C. Bloom) odlazi u posjet svome bratu Martinu (G. Toone), bojniku koji je premješten u Berlin gdje se i oženio Njemicom Bettinom (H. Knef). U Berlinu Susanne upoznaje nekadašnjeg odvjetnika Ivu Kerna (J. Mason), koji ima mračnu ratnu prošlost, a i sada je upleten u špijunsku mrežu. Susanna, koja u Kernu vidi samo njegovu bolju stranu, zaljubi se u njega. Iako bi Kern i sam želio prijeći na Zapad, tamošnjim je vlastima sumnjiv zbog nacističke prošlosti. Kada Susanne i sama postane žrtvom otmice, Kern tu vidi svoju priliku da se iskupi. Želi joj pomoći, ali pritom mora riskirati sve.

NOVA TV, 23.30, TRILER, Mjesto udara

Kelly od života želi samo jedno – da je pamte kao veliku odbojkašicu. Po uspjehu na terenu, to će joj vrlo vjerovatno poći za rukom, ali ubrzo će otkriti i negativnu stranu uspjeha. Na nju će se okomiti fanatik opsjednut sportašicama koji uvijek pronađe način kako da se nađe uz njih na zabavama nakon utakmica. Upravo se Kelly našla na meti „čudaka“ koji je, čini se, povezan za šarmantnim, misterioznim sportskim novinarom Holdenom. Holden stupi u kontakt sa Kelly, praveći se da je očaran njenom karijerom u želji da ispriča njenu priču. No njegove prave namere su ipak nešto drugačije.