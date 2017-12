TV PREPORUKA DANA: Priča o tinejdžerima zaluđenima slavnim osobama i njihovim bogatstvom u režiji Sofie Coppole (Bling Ring)

HRT2, 11.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Veličanstveni kolači Fione Cairns

U ovoj seriji Fiona Cairns, vrhunska slastičarka i kreatorica kraljevske svadbene torte, podijelit će s vama svoje glamurozne i zabavne tajne pečenja kolača. U deset epizoda pokazat će gledateljima kako kod kuće ispeći i ukrasiti veličanstvene kolače i torte.

Od klasičnih recepata i jednostavnih kolača do slavljeničkih torta i sofisticiranih remek-djela koja će vas ostaviti bez daha, u ovoj seriji će i najmanje iskusni kuhari i slastičari naučiti jednostavne tehnike i trikove dostupne svima.

U svakoj epizodi doznat ćete korisne savjeta za pečenje i ukrašavanje slastica, dok će Fiona Cairns pripremati slasne i predivne kolače koje će i gledatelji moći reproducirati u svojim kuhinjama. Otkrit će nam i otkud crpi nadahnuće i zašto voli raditi sa sezonskim namirnicama.





HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Anđeli i ukrasi

Corrine (J. Gilsig) je bila u vezi s prevrtljivim Timom, koji ju je varao i napustio, i to ne jednom. Ipak, ona ga voli, i uvijek ga prima natrag. Radi u trgovini glazbenih instrumenata, kod svog prijatelja iz djetinjstva Davea (G. Abbey). Tim je napušta nekoliko tjedana prije Božića, već je viđen s drugom djevojkom i Corrine je neutješna. Za Božić zaželi samo jednu želju: da doživi pravu, veliku ljubav, kakvu je imala njezina baka, čiji album sa slikama često gleda. Tek što je to zaželjela, na njezina vrata pokuca skupina božićnih pjevača, a među njima i Harold (S. Di Zio) koji se nekim čud

HRT1, 20.05, SATIRA, Bling Ring

Tek pristigao u Kaliforniju, Marc Hall sprijatelji se s Rebeccom Ahn koja je opsjednuta slavom. Počelo je na zabavi u njezinoj kući kada su ušli u nezaključane aute te uzeli novac i kreditne kartice. Slijedila je provala u bogatašku kuću Marcova poznanika iz koje je Rebecca ukrala torbicu kakvu nosi slavna Lindsay Lohan, pokupila novac i ključeve porschea kojim su pobjegli. Zatim su na internetu tražili podatke i saznavali tko od bogatih i slavnih neće biti u svojoj kući da je opljačkaju, u čemu su im se pridružili neki prijatelji… Snimljeno prema članku iz Vanity Faira “The Suspects Wore Louboutins” Nancy Jo Sales u kojem se govori o bandi poznatoj kao “The Bling Ring” koja je pljačkala kuće i stanove slavnih, među ostalima Orlanda Blooma i Paris Hilton.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Priča o Egiptu: Kaos

Doba gradnje piramida završilo je katastrofom. U jednoj od zadnjih piramida podignutih u Sakari Joann otkriva dokaze o nestašici i gladi. Klima se u mladoj egipatskoj državi pogoršavala. Praznih riznica, Egipat ponire u mračno doba i građanski rat. Zemlja se dijeli na brojne manje državice. Saznajemo o poglavarima malih gradova čija je moć postupno jačala. U manje poznatoj grobnici u Tebi dr. Fletcher otkriva priče o ratnicima koji su se borili u krvavoj bici koja je označila početak ponovnog ujedinjenja Egipta. Na tom se mjestu nalazi prvo vojno groblje koje ujedno predstavlja početak uzdizanja Tebe. Zemlja se obnavlja i počinju se ponovno graditi piramide za egipatske kraljeve i kraljice. Doseljenici iz Kanaana, poznatiji kao Hiksi, pokušali su se uvući u vladajuće strukture i preuzeti prijestolje. No njihova je vladavina bila kratkoga vijeka jer su ih vladari Tebe prognali i time postavili temelje za izgradnju najvećeg carstva u povijesti Egipta. Zlatno doba Egipta započelo je u Tebi i njezinoj Dolini kraljeva.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U Lower Pamplingu napetost raste jer nova varijanta kriketa prijeti stoljetnoj tradiciji. Kad zvijezda kriketa umre na turniru, višeg inspektora Barnabyja i narednika Wintera istraga uvlači u opasnu igru s iznenadnim gostom iz Barnabyjeve prošlosti.

HRT1, 21.35, DOKUMENTARNI FILM, Misterij Agathe Christie s Davidom Suchetom

David Suchet putuje diljem Britanije i u inozemstvo kako bi posjetio mjesta na kojima je Agatha Christie živjela, ljude koji su je privatno poznavali, krajolike koji su je nadahnjivali i biografe koji su o njoj pisali. Saznaje da se rodila 1890. u Torquayu i otkriva kako je nakon idiličnog djetinjstva u Devonu postala majstorica za mračni svijet otrova i umorstava. Njezini slikovito oblikovani likovi i mjesta, od pastoralnih, idealnih britanskih ladanjskih kuća, do egzotičnog i tajanstvenog Orijenta, savršena su kombinacija koja je očarala milijune čitatelja.

David doznaje da nisu samo Agathini romani ovijeni velom tajne. Istražuje preljub njezina muža, što ju je navelo da bizarno iščezne 1926. kad je lažirala vlastitu smrt i uvjerila naciju da je podlegla jednako groznoj sudbini kao žrtve u njezinim romanima. David istražuje bliske veze između Agathina iznimnog života i rada te otkriva što je ovoj ženi iz Torquaya, rođenoj potkraj Viktorijanskog doba, omogućilo da postane najpopularnijom autoricom krimića u povijesti. Tom je počasnom titulom i danas ovjenčana.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Vera

Premijerom 7. sezone nastavlja se prikazivanje izvrsne britanske kriminalističke serije s Brendom Blethyn u glavnoj ulozi.

U ovoj sezoni neobična, ali genijalna viša inspektorica Vera Stanhope istražuje nove zločine koja samo ona može riješiti. Vera se ne sprijateljuje lako – mrzovoljna je i prijeke naravi, ali nedostatak šarma nadoknađuju njezina mudrost i oštroumnost. Tim rješava četiri složena slučaja među kojima su tajnovita smrt čuvarice prirode, smrt narkomana bačenog u rijeku, smrt talentiranog studenta koji je poginuo u padu u sumnjivim okolnostima te smrt tinejdžerice čije je tijelo nađeno zakopano na vrištini.

RTL TV, 21.45, PUSTOLOVNI FILM, Ostavljeni na Antarktici

Američki geolog Davis McClaren (Bruce Greenwood) nalazi se na Antartici kako bi sudjelovao u istraživanju koje provode znanstvenici. Davis se sprijatelji s vodičem Jerryjem Shepardom (Paul Walker) i njegovim najboljim prijateljem Cooperom (Jason Biggs). Geolog uskoro dozna da Shepard ima osam pasa koji su ga izvukli iz mnogih teških situacija. Prijatelji istražuju planinski lanac, no iznenadi ih snježna oluja pa su prisiljeni ostaviti osam prijatelja i vratiti se helikopterom. No Shepard ne namjerava ostaviti pse u bezizlaznoj situaciji.

NOVA TV, 22.15, KRIMI DRAMA, Fokus

Nicky Spurgeon (Will Smith) iskusni je prevarant koji svakoga može uvjeriti u bilo što. Nicky pod svoje okrilje uzima zanosnu plavušu Jess (Margot Robbie) i stvari između njih postanu osobne. Nicky se sve više i više zaljubljuje u nju te polako počinje gubiti fokus. Jess odlično savladava tajne zanata iako je ustvari riječ samo o jednome: Sve se svodi na skretanje pažnje.

HRT2, 23.20, KRIMI SERIJA, Nestanak

Godina je 2015. Julienovo zdravlje slabi, no on je odlučan u nakani da nađe nestalu djevojku i još nije završio sa slučajem Webster. Novinari se u Njemačkoj obruše na suđenje u Eckhausenu kad se pojavi naizgled ključan novi dokaz. Gemmu iznenadi Julienov telefonski poziv, ali otkriva i novi cilj, što je izvlači iz obamrle ravnodušnosti.

Godinu poslije Julien i dalje traži svog trećeg sumnjivca, a onda naiđe na poznato ime. No ponestaje mu vremena jer prijatelji u Eckhausenu počinju sumnjati u njegove umne sposobnosti. Može li ikoga uvjeriti da posluša što govori? I hoće li na vrijeme stići do nestale djevojke?

RTL TV, 00.00, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Sahara

Avanturist i bivši američki marinac Dirk Pitt (Matthew McConaughey) sa svojim šaljivim kompanjonom Alom Giordinom (Steve Zahn) kreće u pustolovinu života, u potragu za ratnim brodom imena Brod smrti koji datira iz vremena Građanskog rata. Brod je plovio rijekom Niger i prevozio tajni teret koji je sada izgubljen negdje u pustinji zapadne Afrike. Dvojici avanturista pridruži se briljantna i prelijepa znanstvenica zaposlena u Ujedinjenim narodima, doktorica Eva Rojas (Penélope Cruz), koju progoni okrutni diktator. Ona vjeruje da je skriveno blago zapravo velika opasnost za sve.

NOVA TV, 00.15, AKCIJSKI FILM, Smrtonosni let

John Sands (Steven Seagal) je specijalni agent koji radi za tajnu sekciju Američkog zrakoplovstva. Kada njegovo iskustvo te razna sudjelovanja u tajnim misija počinju predstavljati problem, vojni vrh ga odluči zatvoriti te mu potpuno izbrisati sjećanje. Sands ipak uspije pobjeći iz svog dobro čuvanog centra, no tada se suoči s činjenicom kako može biti slobodan. Skupina je otela avion bombader koji je bio na tajnoj misiji, a Sandsu vojska ponudi primamljivu ponudu. Naime ukoliko vrati avion dobit će natrag svoju slobodu. No ukoliko John ne uspije vratiti avion, on će dopasti u ruke terorista te tako ugroziti sve ljude na zemlji.

HRT3, 00.20, DRAMA, Turist

Tomas (J. Kuhnke), njegova supruga, Norvežanka Ebba (L. Loven Kongsli), te djeca Vera (C. Wettergren) i Harry (V. Wettergren) došli su na skijanje u francuske Alpe. Dok drugi dan iz restorana promatraju kako prema njima klizi kontrolirana lavina, digla se snježna prašina pa je izgledalo kao da će stići do njih i sve zatrpati. Na to nastane strka i panika, Tomas koji je do tada snimao spektakl, pobjegne glavom bez obzira, a Ebba pokušava zaštititi djecu. Srećom ništa se nije dogodilo samo se iz temelja prodrmao Tomasov i Ebbin brak, jer ga ona optužuje da je pobjegao i htio spasiti samo sebe.