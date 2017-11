TV PREPORUKA DANA: Priča o narušenom dugotrajnom prijateljstvu četiriju žena zašlih u srednju dob (Prijateljice pune love)

HRT2, 13.25, AKCIJSKA DRAMA, Požar

Michael Holander (S. Bogaert) nije dobar šef, prema osoblju se ponaša s prezirom i tiranski, a za njihove poslove sam ubire priznanja. Svjestan je da ga ljudi ne vole, no to mu i nije cilj, cilj mu je da ga slušaju. Za razliku od njega, njegov izvršni direktor Colin (D. Sutcliffe) zaslužan je što ekipa timski radi, jer je sposoban, efikasan i pun razumijevanja. Pripremajući prezentaciju za važnog poslovnog partnera, nije stigao na vrijeme čestitati kćeri šesnaesti rođendan, što mu ona ne želi oprostiti jer se previše puna ponovilo. Kad Hollander kaže da će on sam održati prezentaciju koju su pripremili Colin, Claire (J. Dowdall) i Reese, Colin je ogorčen, ne zbog sebe, nego zbog cijelog tima, a i zbog svoje zanemarene kćeri. Da stvar bude gora, Michael traži da se u zgradi isključi dovod vode dok je u zgradi važan poslovni partner, jer zbog renoviranja curi sa stropa. I Colin i majstor zadužen za održavanje upozore ga na opasnost, no Michael insistira da se učini kako on traži. Međutim, zbog nezgodnog slučaja odvojila se cijev za plin i bilo je dovoljno da majstor zapali cigaretu pa da bukne požar. Vatra se širi brzo jer plin i dalje curi, a vatrogasci otkrivaju da je voda zatvorena.

HRT3, 18.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Himalaja s Michaelom Palinom: Sjever – sjeverozapad

U ovoj pustolovini Michael Palin doživljava snijeg i led te oštre vjetrove i veliku nadmorsku visinu na 3200 km dugom putu kroz Himalaju.

Himalaja je jedinstveno mjesto na Zemlji, koja istodobno odiše veličinom i moći, odbojnosti i ljepotom, romantikom i mistikom te siromaštvom i političkom borbom. Ondje, na krovu svijeta, podnožja planina bogata su vegetacijom, prekrasnim rijekama i jezerima, vrućim kupeljima, prašumama i plantažama čaja. Od zelene doline Katmandua do visokog Kumbua ili od zatvorenog kraljevstva Butana do golog Tibeta, Himalaja je mnogo više od jedne kulture ili životna iskustva, jer ispituje granice duha i opstanka. Njezina povijest prepuna je ljudskih priča o hrabrosti, tmini i gorkim borbama.

DOMA TV, 19.35, KRIMI SERIJA, Mentalist

Usred prvog spoja s Kristinom Frye Patrick, Jane dobije poziv da je Crveni John ponovno napao, no ispostavi se da je riječ o imitatoru. Ali kada Kristina pokuša stupiti u kontakt s pravim Crvenim Johnom, ona i Jane nađu se u velikoj opasnosti u uzbudljivoj završnoj epizodi druge sezone. U prvoj epizodi treće sezone CBI istražuje otmicu poznatog odvjetnika i lobista, a ravnatelj DLE-a (gostujući glumac Michael Gaston) želi Janea na slučaju. Jane nije siguran hoće li nastaviti surađivati s Jedinicom nakon susreta licem u lice sa serijskim ubojicom Crvenim Johnom s kraja prošle sezone.

VIASAT HISTORY, 20.00, DOKUMENTARNO-IGRANA SERIJA, Tajne šest žena

Povjesničarka Lucy Worsley vraća se u doba vladavine dinastije Tudor da bi nam približila neke od najdramatičnijih trenutaka u životima šest žena Henrika VIII.

Kombinirajući dramu temeljenu na iskazima svjedoka, povijesne izvore i svoje vlastite komentare, Lucy se neprimjetno prebacuje iz sadašnjosti u prošlost.

U svijetu kojim su upravljali muškarci i gdje je kralj imao najveću moć, svaka je kraljica (baš kao i njezine dvorske dame) pronašla vlastite, jedinstvene metode kojima bi nametnula svoj utjecaj. Lucy želi otkriti, potvrditi i istražiti priče tih žena, a usto nam nudi i svoje viđenje samog Henrika.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Napokon mama

Riječ koju većina od nas izgovori najviše puta je mama. Danas se u svijetu na “mama” odaziva oko 2 milijarde žena. Ta moćna riječ tema je i emisije Žene, povjerljivo. Danieline gošće su: glumica, scenaristica i spisateljica Jelena Veljača, televizijska novinarka i voditeljica Nevena Rendeli Vejzović i glumica Mirna Medaković Stepinac.

HRT2, 21.00, DRAMA, Prijateljice pune love

Kad je Olivia (J. Aniston) napustila dobro plaćen posao, našla se na nesigurnom terenu glede vlastite budućnosti ali i odnosa s uspješnim i bogatim prijateljima. Frannie (J. Cusack), Jane (F. McDormand) i Christine (C. Keener) zabrinute su za svoju prijateljicu Oliviju koja nikako da se skrasi na njihov način. I dalje je sama dok su se one, čini se, uspješno udale i napreduju sa svojim karijerama.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Izgubljeni svjetovi planeta Zemlje

Prošlost je drugi planet – mnoštvo drugih planeta zapravo, a mi mnoge od njih oživljavamo svojim Brodom mašte kako bismo vidjeli Zemlju kakva je bila prije 250 milijuna godina. Pridružite nam se na putovanju prostorom i vremenom da biste spoznali kako je Zemljina autobiografija zapisana u atomima, oceanima, kontinentima i živim bićima.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Mame iz visokog društva

Jill je prava Njujorčanka koja je ostavila „normalan“ život iza sebe udavši se za zgodnog Andyja (Andy Buckley) iz plemićke obitelji kojeg obožava. Trudeći se ostati skromna i čvrsto na zemlji, Jill svoje vrijeme provodi sa najboljom prijateljicom Vanessom Wrigley (K.K. Glick) i iako je postala dio svijeta u koji joj se bilo jako teško uklopiti, daje sve od sebe da ostane svoja – i u tome je urnebesno zabavna ali i uspješna!

U trećoj sezoni, Jill će se fokusirati na svoju kćer Hazel za koju osjeća da je tako brzo prestala biti dijete i trudi se nadoknaditi svaki propušteni trenutak s njom. Za Jill je obitelj važnija od svega, no to će se možda promijeniti kada cijela obitelj Weber, ali i ostali stanovnici Upper East Side-a upadnu u velike financijske probleme.

HRT3, 23.00, ANIMIRANA SF DRAMA, Kongres

Glumica u godinama i bez posla prihvati posljednji angažman iako će njezina odluka imati posljedice na koje nije računala…

Scenarist i redatelj Ari Folman osvojio je europsku filmsku nagradu 2013. te mnogobrojne nagrade na festivalima znanstvene fantastike, među ostalima u Austinu u tri kategorije (najbolja glumica, film i scenarij).

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Crna lista

Na tvornicu za preradu plodova mora, koja pripadniku Brigade novih mučenika služi kao paravan, izvršen je napad, a oprema je ukradena. Red šalje FBI da istraže Nove mučenike i napad. Aram daje izjavu o svojoj djevojci koja je kao tajna operativka hakirala FBI. Novi mučenici šalju Farooka iz Libije da dovrši projekt i otkrije tko ih je napao. Novim mučenicima pritom pomaže Blackthorn Kincaid koji FBI-u pošalje dojavu o mogućem sumnjivcu, no ovaj padne u zasjedu. Za zasjedu je zaslužna Samar, koja sad radi za Mossad, no tom prilikom padne u ruke neprijatelju, ali Mossad i FBI ih udruženim snagama zaustave. Aram odbije doći na večeru sa Samar zbog narušenog povjerenja. Red uspijeva isposlovati pomilovanje za Liz i ona ponovno dobiva status posebne agentice.

NOVA TV, 23.45, AKCIJSKA KOMEDIJA, A sada, Boom

Bivši sveučilišni hrvač Scott Voss (Kevin James) 42-godišnji je apatični profesor biologije srednjoj školi koja je na rubu propasti. Kad rezovi u proračunu zaprijete ukidanju glazbenog odgoja i otpuštanju profesora glazbene kulture (Henry Winkler), Scott kreće sakupljati novac tako što postane borac mješovitih borilačkih vještina. Svi smatraju da je Scott lud, posebice školska medicinska sestra Bella (Salma Hayek), no u svojoj misiji Scott postigne nešto što nije očekivao dok se istovremeno pretvara u senzaciju koja ujedini cijelu školu.