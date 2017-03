TV PREPORUKA DANA: Priča o mafijaškoj obitelji Corleone u režiji Francisa Forda Coppole (Kum)

HRT2, 12.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Zavolite svoj vrt uz Alana Titchmarsha

U petoj sezoni popularne serije voditelj Alan Titchmarsh i njegov tim putuju po Britaniji i preuređuju vrtove ljudima koji to itekako zaslužuju. Oni, dakako, ne slute da će njihov vrt biti preoblikovan i to je potpuno iznenađenje za njih.

U ovoj hortikulturalnoj hit seriji doznat ćete korisne savjete i inspirativne trikove za uređenje – bilo da ste u vrtlarenju već iskusni, ili ste tek početnik. U svakoj epizodi pogledajte toplu ljudsku priču koja će vas sigurno dirnuti.



Prikazat ćemo i specijalnu epizodu “Zavolite svoj divlji vrt” u kojoj Alan ponovno posjećuje vrt koji su uredili uz hospicij.





HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osjećajna odvjetnica

Mary Ross (E. Rose) uspješna je odvjetnica u Bostonu, privatno u sretnoj vezi s Rickom (A. Kaufman). Upravo nakon što dobije važnu parnicu dozna da je njezina prateta Phylly umrla i da joj je u nasljedstvo ostavila svoju veliku prelijepu kuću u Plymouthu. U toj je kući Mary provela mnoge sretne dane u djetinjstvu, pa kad zajedno s Rickom dolazi u obilazak naslijeđenog imanja, preplavljuju je uspomene, te, iako bi bilo vrlo unosno kuću prodati, razmišlja o tome da je zadrži. Kad u vrtu primijeti mladića kako nešto obilježava, smatra ga običnim uljezom, no on je – kako piše na posjetnici koju joj je dao – Everett Mather (J. Bruening), “mjesni povjesničar”. Everett se posvetio istraživanju povijesnih nalazišta i ustanovio je s gotovo stopostotnom sigurnošću da je upravo na mjestu Maryne kuće bio proslavljen prvi Dan zahvalnosti u povijesti Amerike. Mary ne samo da ne dijeli Everettovo znanstveno oduševljenje, nego mu zabranjuje da dalje istražuje na njezinom posjedu, što jako čudi njezinu prijateljicu Victoriju (J. Jones), koja zapaža kako je Everett ugodan i vrlo zgodan momak. On pristojno obeća da će poštovati Marynu želju, no u sve se uplela spletkarica i blogerica Ashleigh (C. Vincent), koja pod imenom Putnica istraživačica objavljuje pikanterije. Ona objavi Everettovo otkriće bez njegova i Maryna dopuštenja, što dovede do prijetnje sudskom parnicom

HRT3, 15.35, KOMEDIJA, Đavolje oko

Đavao (S. Järrel) je dobio ječmenac na oku čiji je uzrok nevinost i čistoća vikarove kćeri. Zato iz pakla šalje Don Juana (J. Kulle) koji treba zavesti dvadesetogodišnju Britt-Marie (B. Andersson), riješiti je nevinosti i vjere u ljubav. Britt-Marie uspije ostati čvrsta, ali u nju se zaljubi Don Juan.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Antiputopis

Plitvice su vjerojatno mnogima u svijetu poznatije i od same Hrvatske. Prva pomisao na njih su čudesna jezera, no ovaj prirodni fenomen još ima i više od 40 vrsta staništa koja obiluju endemima, te rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. Jezera su izvorište rijeke Korane, bisera o kojem brigu vode stanovnici udruženi u “Čuvare Korane”.

No, koliko sve veći broj posjetitelja može ostaviti traga na krhkom i složenom ekosustavu Plitvica i kako riješiti dosad nerješivi problem kanalizacijskog ispusta tzv. Jezera sramote u rubnom dijelu Nacionalnog parka, pogledajte u 3. epizodi Antiputopisa – Čuvari šuma i voda.

Kao i u prijašnjim epizodama, u filmu sudjeluju prof. dr. Mladen Garašić te Romeo Ibrišević koji započinje jednu od svojih akcija – izvlačenje auto-olupine iz pitke vode rijeke Korane.

HRT2, 21.00, KRIMI DRAMA, Kum

Glava jedne od pet najmoćnijih njujorških mafijaških obitelji don Vito Corleone (M. Brando) jedan je od posljednjih tradicionalista: još uvijek vjeruje u važnost obitelji, odanost i poštovanje. Vremena se mijenjaju, a njegovi stavovi znače opasnost i probleme u dotad relativno mirnim odnosima među obiteljima, pogotovo kad Sollozzijevi odluče krenuti u posao s drogom. Don Vito je odlučno protiv, smatrajući zaradu od kocke sasvim dovoljnom, te Sollozzo (A. Lettieri) pokuša na njega atentat. U međuvremenu najmlađi sin Michael (A. Pacino), dotad drugačiji od ostalih članova obitelji – braće Sonnyja (J. Caan) i Freda (J. Cazale), te usvojenog brata Toma (R. Duvall) – polako počne stvari preuzimati u svoje ruke, kako bi ranjena oca koji leži u bolnici zaštitio od atentatora koji pokušavaju dovršiti započeti posao.

NATIONAL GEOGRAPHIC, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Genij

Serijal prati Einsteinov uspon od skromnih početaka kao maštovitog i buntovnog vizionara, do stjecanja statusa čovjeka koji je “otkrio tajne svemira” objavivši teoriju relativnosti. S druge strane vidjet ćemo i njegovu potpuno nepoznatu i dosad nikad ispričanu stranu – hladnokrvnost i bešćutnost u najbližim osobnim odnosima, uključujući one s vlastitom djecom, dvjema suprugama i nekoliko žena sa kojima je imao afere.

Serija je smještena u razdoblje globalnih nemira popraćenih svjetskim ratovima. Suočen s rastućim antisemitizmom u Europi, špijuniranjem i potencijalnim nuklearnim uništenjem svijeta, Einstein se nalazi između zahtjevnih uloga oca, muža i znanstvenika dok je njegov vlastiti život u opasnosti.

FOX LIFE, 22.00, KRIMI SERIJA, Ulov

Izgradivši detektivsku tvrtku Anderson/Vaughan Investigations zajedno sa svojom najboljom prijateljicom i poslovnom partnericom Valerie Anderson, Alice istražuje neke od najkompliciranijih slučajeva diljem svijeta zajedno sa svojim elitnim timom privatnih istražitelja. No kada je njezin zaručnik Benjamin Jones prevari za milijune dolara i nestane, Alice se nađe u bezizlaznoj situaciji. Tragajući za Benjaminom, Alice otkriva kako je on vrhunski kriminalac kojeg traži i FBI, te upada u mračni svijet organiziranog kriminala i izdajica.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni

Baš kad Reese pomisli da se izvukao, Stroj ga vraća u igru. Reese se ukrcava na međunarodni let pokušavajući iza sebe ostaviti tim i prošlost, no bijesan shvati da je putovanje namješteno i da Stroj za njega ima drukčije planove.

Reese se pridružuje Finchu u New Yorku, no odvažni bi plan njegovu povratničku misiju mogao pretvoriti u posljednju. Kad tim dobije broj iznimno vještog kradljivca starina, u iznenađujućem obratu ispostavi se da planiraju riskantnu pljačku koja bi ih sve mogla strpati iza rešetaka.

HRT3, 23.05, DRAMA, Ritual

Sudac ispituje troje putujućih glumaca jer je u tijeku istraga o opscenoj predstavi, a zbog toga bi mogli biti kažnjeni. Njih troje imaju složen odnos: Sebastian je teški pijanac u dugovima, nepostojan, kriv za ubojstvo bivšeg partnera; Thea je razdražljiva i čini se krhka, trenutno je sa Sebastianovim novim partnerom, Hansom; Hans je vođa trupe, bogat i samodovoljan. Ispitujući ih zajedno i nasamo, sudac igra na kartu njihove nesigurnosti…

U ovom TV filmu, kao i u mnogim svojim filmovima, Bergman propituje odnos društva prema umjetnicima.

NOVA TV, 23.35, KOMEDIJA, Slučajni milijunaš

Kada vlasnik pizzerije u malom gradu i pjesnik Longfellow Deeds (Adam Sandler) naslijedi 40 milijardi dolara od svog ujaka, preseli se u velegrad i nađe se okružen prevrtljivcima koji žele svoj dio kolača. Babe (Winona Ryder), televizijska voditeljica, glumi da je nevina djevojka iz provincije kako bi razotkrila Deedsa. No umjesto toga ona se u njega zaljubljuje. Deeds uviđa da novac neminovno mijenja stvari oko njega, no on neće dopustiti da promijeni i njega samog.