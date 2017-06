TV PREPORUKA DANA: Priča o ljubavnoj vezi između američkog predsjednika Roosevelta i njegove rođakinje Margaret (Predsjednikove ljubavnice)

HRT2, 14.25, DRAMA, Clara Immerwahr

Clara Immerwahr (K. Schuttler) bila je prva žena koja je doktorirala na sveučilištu Breslau. U to doba djevojke nisu išle ni u školu, a žena na biciklu izazivala je sablazan. Upravo pad s bicikla doveo je do poznanstva s Fritzom Huberom (M. Brückner), studentom kemije. Dvoje mladih zaljubili su se i Fritz je zaprosio Claru kad je dobio mjesto u Berlinu. No, Clara je istodobno dobila obavijest da će biti primljena na studij kemije ako bude imala dobre ocjene. Osim toga, na brak i na obitelj i ne pomišlja, jedino što je zanima jest znanost i ona odbija razočaranog Fritza. Clara postaje doktorica znanosti. Stjecajem okolnosti, ponovno će se sresti s Fritzom, udati se za njega i dobiti dijete, iako nije ni majčinski ni obiteljski tip: jedno što želi jest baviti se istraživanjima i raditi u laboratoriju. No, to joj je jedva dostupno. Mnogi muški kolege njezinu borbu da bude prhvaćena u znastvenim krugovima shvatit će kao živčani slom, a njezin vlastiti muž okrivit će je da je bolesno ambiciozna.





HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon smrti predsjednika Ostrova Elizabeth i predsjednik Dalton zabrinuti su zbog borbe oko preuzimanja vlasti u ruskoj vladi. Vladin koordinator za virtualnu sigurnost Oliver Shaw (Kobi Libii) nastoji otkriti hakera koji je omeo komunikacijske uređaje u predsjednikovu zrakoplovu. Jay smišlja plan za borbu protiv ruske propagande.

HRT1, 20.00,MOZAIČNA EMISIJA, Ritam ljeta

U emisiji govorimo o začinima, ali ne onim kulinarskim, već životnim. Legendarni glumac, bogate životne priče, Otokar Levaj, govoriti će o svome životu na dva kontinenta; američkom i europskom. Glazbena diva, Zdenka Kovačiček pjevat će svoje najveće hitove, a Nicolas Quesnoit i Ksenija Pluščec o tome kako žive i rade kroz svoju najveću strast i ljubav, ples.

PICKBOX, DRAMSKA SERIJA, Moć

Ono što će nas zaintrigirati u četvrtoj sezoni, a što je dao natuknuti i sam trailer jest zabijanje noža u leđa. Sada kada je u zatvoru i kada mu je poslovno carstvo na koljenima, tko će se okrenuti protiv Ghosta? Hoće li to biti Ghostov partner Tommy (Joseph Sikora) koji može najviše profitirati od izdaje Ghosta? Hoće li to biti Tasha (Naturi Naughton), Ghostova bivša supruga? Ili Angela (Lela Loren), ljubavnica koja ga je uhitila? Ili je možda najizglednije da je to Kanan (50 Cent) koji se želi osvetiti Ghostu jer ga je strpao u zatvor.

VIASAT HISTORY, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Zabranjena povijest

U četvrtoj sezoni Jamie otkriva da vatikanski arhiv sadržava osobne dokumente prošlih papa, kao i važne povijesne spise poput transkripta s Galileova suđenja, zahtjeva za poništenjem braka Henrika VIII., pa čak i pisama Abrahama Lincolna.

Jamie će nam također otkriti ne baš poznatu, ali neobičnu priču o Johannu Reichartu, čovjeku koji je prije Drugog svjetskog rata bio državni krvnik, da bi se pretvorio u nemilosrdni državni stroj za ubijanje koji je pogubio tisuće takozvanih neprijatelja Hitlerova Rajha.

RTL2, 20.15, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Četiri muškarca nestala su iz Oregona pa tim mora naći poveznicu među njima koja bi ih odvela do otmičara. U međuvremenu, JJ je uznemirena kada dozna da je njezin sin Henry odlučio ne slaviti Noć vještica.

HRT3, 20.15, FILM NOIR, Cijeli svijet za otkup

Irski emigrant i ratni veteran Mike Callahan (D. Duryea) radi u Singapuru kao privatni detektiv. Obrati mu se pjevačica iz noćnog kluba i traži pomoć jer misli da joj je muž, Julian March (P. Knowles), umiješan u kriminalne aktivnosti. Trebalo bi ga izvući iz toga i Callahan prihvati slučaj. Ispostavi se da je Julian umiješan u otmicu uglednog znanstvenika koji se razumije u hidrogenske bombe.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

Bolest uzima maha i April sve teže ispunjava svoje poslovne obveze i sve joj teže pada uloga dobre kćeri i sestre, pune podrške svojoj obitelji. Nakon što propusti važan sastanak, George zatraži od April da posloži svoje prioritete. April saznaje nešto više o Leu Hendrieu, ali on krivo protumači njezine motive.

U međuvremenu, na svoje iznenađenje, Brenna se sprijateljuje s Greer, jednom od popularnih djevojaka iz njezine škole.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Kad otac osumnjičenika kojega je Roe upucao uzme zaposlenike policijske postaje kao taoce, pregovarač natjera Ala i Carrie da se drže po strani.

Carrie otkriva pravi identitet svojeg suparnika Freda, koji joj ostavlja tragove, ne samo za aktualan slučaj ubojstva tenisača, već i za slučaj smrti Carriene sestre Rachel.

HRT2, 21.45. KRIMI SERIJA, Klica zla

Eva gotovo pregazi djevojčicu, a ispostavi se da ona boluje od misteriozne bolesti. Je li moguće da je to Josefine, njezina kći koja je nestala prije sedam godina? Ako je tako, tko je odgovoran za njezin nestanak? U potrazi za odgovorima Eva se obraća umirovljenom policajcu Olofu Granu, koji ima vrlo neobičnu teoriju. Evina istraga pokazuje se mnogo opasnijom nego što je slutila.

HRT1, 22.55, DRAMA, Predsjednikove ljubavnice

U proljeće 1939. majka američkog predsjednika Franklina D. Roosevelta zamolila je dalju rođakinju Margaret “Daisy” Suckley da ga posjeti i da mu bude pri ruci na imanju u Hyde Parku gdje se odmarao. Iako se godinama nisu vidjeli, ovaj ih je susret zbližio i postali su ljubavnici.

Iste godine u lipnju na imanju su odsjeli britanski kralj Georg VI. i supruga, kraljica Elizabeta, koji su posjetili Sjedinjene Države tražeći potporu za svoju zemlju u nadolazećem ratu. Tamo je bila i Daisy…

Film je snimljen prema podacima iz dnevnika Margaret “Daisy” Suckley, koji je nađen poslije njezine smrti. Povjesničari tvrde da nema izravnih dokaza za priču iz filma, tj. da je postojala ljubavna veza između američkog predsjednika i Margaret Suckley, bilo je to čvrsto i prisno prijateljstvo.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI FILM, Crna lista

Allan Campbell (Cole Hauser) nakon teškog dana odlazi u bar kako bi utopio svoje tuge u alkoholu. Tamo se u pripitome stanju sprijatelji s tajanstvenim čovjekom koji sebe naziva Jonas Arbor (Cuba Gooding Jr.) i otkrije mu popis od petorice ljudi za koje želi da su mrtvi. Međutim, počinju se pojavljivati trupla, a detektiv koji radi na slučaju (Jonathan LaPaglia) stoji Allanu za petama jer svi dokazi upućuju na njega. Allan više ne vjeruje da se radi o slučajnosti ili neslanoj šali i prisiljen je poduzeti ekstremne mjere prije nego što bude prekasno.