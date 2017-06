TV PREPORUKA DANA: Priča o Indijancu Geronimu koji se na čelu svog apaškog plemena suprotstavio američkoj vojsci (Geonimo)

HRT2, 10.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Latino Amerikanci

Devet epizoda dokumentarne serije Latino Amerikanci upoznaje nas s identitetom i kulturnim izričajem Južne Amerike. Svaki film govori o drugoj zemlji, svaki je dokumentarac režirao drugi redatelj ili redateljica koji prikazuju svoju domovinu na jedinstven način. Kutovi gledanja su različiti poput kultura koje su prisutne u Južnoj Americi. Glazba, krajolici, okusi: sve se to isprepleće sa svjedočenjima sudionika koji nam pomažu da shvatimo povijest i posebnosti Južne Amerike.





HRT2, 14.25, KRIMI DRAMA, Glas iz prošlosti

Film snimljen prema istinitoj priči o ženi koja je osamdesetih godina pokušala prebjeći iz istočne u Zapadnu Njemačku, ali je uhvaćena, mučena i zatočena, a dvadeset i pet godina poslije u uglednom neurologu prepoznaje liječnika koji ju je u zatvoru podvrgavao mučenju.

Carola Weber (A. Kling) bila je pijanistica pred kojom je bila blistava karijera. No, osamdesetih godina pokušala je izbjeći iz Istočne Njemačke, uhapšena je i osuđena na zatvor. U zloglasnom ženskom zatvoru provela je više od tri godine. Njezin je život bio zauvijek promijenjen, jer je u zatvoru izgubila dva prsta na ruci.

Umjesto pijanističke karijere, posvetila se podučavanju klavira i radi kao dirigentica školskog zbora. S mužem Jochenom (T. Oertel) planira posvojiti dijete. Jochen je ravnatelj bolnice i na posao prima uglednog neurokirurga, prof. Limberga (U. Noethen). Kad Carola upozna Limberga, počinju joj se u sjećanje vraćati slike strahota koje je doživljavala u zatvoru i ubrzo shvati kako je prof. Limberg liječnik koji ju je u zatvoru drogirao i ispitivao. Već sljedeći dan suočava Limberga sa svojim sumnjama, no on sve opovrgava. Carola počinje istraživati i pokušava doprijeti do povjerljivih dokumenata kako bi dokazala da je Limberg bio član Stasija. Limberg se protiv njezinih optužaba bori diskreditirajući je kao mentalno neuravnoteženu, no kako se dokazi gomilaju, poduzet će i mnogo opasnije mjere da sačuva karijeru i brak.

HRT3, 19.00, VESTERN, Borba za ranč

Marvin Hayden se vraća na svoj ranč u Arizoni, međutim na njegovo iznenađenje ranč je na aukciji kako bi se namirile nagomilane porezne obveze. Vlasnik saloona Trimble Carson ima aspiracije prema Haydenovom ranču, a pomažu mu prijatelj Johnny Blue i šerif Bagley. No osim ove trojice i vlasnici susjednog ranča, braća Jorth i njihova sestra Ellen, dočekuju Haydena s neprijateljskim stavom koji datira još od davnih dana…

Roman “Thunder Mountain” Zanea Greya prvi puta je objavljen 1935. te je iste godine doživio i svoju prvu ekranizaciju, što ne treba previše čuditi s obzirom da su Greyeve priče i romani bili omiljeno štivo mnogim filmskim stvaraocima pa broj ekraniziranih Greyevih djela broji više od 110 igranih filmova te nešto serija i TV filmova.

DOMA TV, 20.00, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS LA

Ubojstvo nedavno puštenog zatvorenika prisiljava Callena da sam ode na tajni zadatak pod starim pseudonimom. Sam i ekipa iz L. A.-a prate ga iz daljine.

Ekipa žurno odlazi na mjesto zločina nakon što dobiju poruku “agent treba pomoć” i shvate da je u opasnosti jedan od njih.

HRT1, 21.25, DOKUMENTARNI FILM, Pucnjevi u Bazovici

Dokumentarno-igrani film priča nam tragičnu, ali herojsku priču o prvim žrtvama fašizma u Europi, jednom Hrvatu i tri slovenska domoljuba, koji su ubijeni u Bazovici.

6. rujna 1930. u 5.43 ujutro na livadi u Bazovici odjeknuli su pucnjevi. Toga dana život su izgubili: Zvonimir Miloš, Ferdinand Bidovec, Fran Marušič i Alojz Valenčič.

Film o žrtvama iz Bazovice nije samo priča o herojima tog vremena nego je i priča o običnom čovjeku, koji ima pravo svim sredstvima pobuniti se protiv nasilja…

Film nam kroz dokumentarno-igranu formu i s izjavama živih svjedoka, među ostalima i poznatog pisca Borisa Pahora, vjerno donosi priču o četvorici mladića, boraca protiv talijanskog nasilja, koje su fašisti iz Trsta tada proglasili teroristima te ih osudili na smrt.

HRT2, 21.55, VESTERN, Geronimo

Krajem 19. stoljeća Apaši su još jedino indijansko pleme koje slobodno luta, ali američka vlada ih želi preseliti u rezervat. Legendarni ratnik Geronimo (W. Studi) odbio se pokoriti na što su ga pokušali uhititi. Sljedećih pet godina američka vojska pokušavala je uhvatiti čovjeka koji je po svaku cijenu želio očuvati slobodu svog naroda.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie i Jake bore se za naklonost konobarica, a Alan i njegova recepcionerka Melissa, koja se oporavila od katastrofalne afere s Charliejem, susprežu emocije koje osjećaju jedno prema drugome.

HRT1, 22.55, POVIJESNA DRAMA, Car

Japanci su se predali i kraj je 2. svjetskog rata. Dok su se ratna zgarišta još dimila, američke okupacijske snage na čelu s generalom Douglasom MacArthurom (T. Lee Jones) već su upravljale Japanom. Ratni zločinci su u zatvoru i čekaju suđenje a veliko je pitanje hoće li i car Hirohito (T. Kataoka) biti uhićen, optužen i obješen. Brigadni general Bonner Fellers (M. Fox) kao stručnjak za Japan dobio je deset dana da ispita uključenost japanskog cara u ratna zbivanja. S poslijeratnim događajima u Japanu prepleću se sjećanja generala Fellersa na djevojku Ayau (E. Hatsune) u koju je bio zaljubljen tridesetih godina kad je iz Japana došla na studentsku razmjenu u SAD. Njegov prevodilac pokušava je pronaći.

NOVA TV, 23.40, AKCIJSKI FILM, Potkupljivač

Nick Chen (Chow Yun-Fat) jedan je od najodlikovanijih njujorških policajaca. Kao prvi kineski imigrant u policiji, Chen koristi svoje veze sa skupinom kineskih „poslovnih ljudi“ poznatih pod imenom Trijada da se uzdignu kroz redove. Sada, kao najboljem članu najrazvikanije gradske Jedinice za azijske bande, Chenov je posao održati red i mir u Kineskoj četvrti.No došlo je do zavade između Trijade i novopristiglih i brutalno nasilnih Fujianskih zmajeva. Kako se krhko primirje u Kineskoj četvrti prekida, Njujorška policija pojačava Jedinicu za azijske bande novim regrutom: murjakom idealistom Dannyjem Wallaceom (Mark Wahlberg) koji nije svjestan koliko su moć i utjecaj kompromitirale njegove nadređene. Kad Tong pokuša potplatiti ovoga mladog policajca, Chen je primoran preispitati svoju odanost…

Glumac Kim Chan u filmu ’Potkupljivač’ tumači ulogu Bennyja Wonga čiji je nadimak ’Uncle Benny’. Lik istog nadimka je odglumio i u filmu ’Smrtonosno oružje 4’.