TV PREPORUKA DANA: Priča o djevojci koja boluje od leukemije i pokušava uživati u svakom svojem danu (Prekinuti snovi)

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

Dr. Oz otkriva čime drastično možete usporiti starenje i kvalitetno si produljiti život. Pogledajte koja jednostavna jela i navike valja usvojiti kako biste izgledali i osjećali se mlađe. Uzimate li tablete koje vam zapravo nisu potrebne?

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Skroz malo trudna

Nina Hedler (S. Stappenbeck) zajedno sa svojom prijateljicom, koja je učiteljca, smislila je projekt za učenje njemačkog jezika za djecu imigrante uz pomoć lutaka dinosaura. Napravila je pilot slikovnicu i izradila lutke, a probni sat s djecom u školi pokazao se iznimno uspješnim. No, prije nego što uspije pred direktorima izdavačke kuće u kojoj radi održati prezentaciju, dobije obavijest kako će zbog rezanja troškova dobiti otkaz. Na nagovor prijateljice, a sve zbog projekta, Nina pristaje glumiti trudnoću kako bi izbjegla otkaz bar dotle dok ne prezentira svoj projekt učenja jezika. Pribavi lažni trbuh i objavi pred kolegama kako čeka dijete. Tih dana upozna šarmantnog muškarca s kojim provede večer i kojemu pristane biti pratnja na vjenčanju njegove bivše cure. Dominik (M. Meyer) joj se sviđa, kao i ona njemu, pa se nastavljaju viđati. No kad otkrije da joj je on šef, više ne može pred njim održati prezentaciju, jer on zna da nije trudna.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Očevi i kćeri

Zbog njega ćemo s radošću otići na nogometnu utakmicu, uživati u ribolovu ili naučiti vezivati kravatu. I on će za nas spremno učiniti sve što u muškom društvu inače izaziva podsmijeh. Mi smo njegove slatke, manipulativne princeze, a on naš superheroj koji nas u trenucima najveće nježnosti naziva – sine. U emisiji Žene, povjerljivo razgovaramo o očevima i kćerima. Gošće emisije su tri Adamove kćeri – književnica Julijana Matanović, modna dizajnerica Anamarija Asanović i glumica Perica Martinović.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Prekinuti snovi

Bolesna tinejdžerica Tessa (D. Fanning) napravila je popis onoga što još želi učiniti prije nego je bolest onemogući u tome. Jedna od želja je da izgubi nevinost jer se zaljubila u susjeda Adama (J. Irvine)…

Snimljeno prema romanu “Before I Die” Jenny Downham.

DOMA TV, 21.05, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Tim istražuje dobavljačicu Ministarstva obrane, Rebeccu Larmont, koja dizajnira oružje za nuklearni napad nakon što njezin muž Victor Larmont kaže da ima dokaz da ona prodaje tajne Mornarice stranoj vladi. Također, Kensi ide na tajni zadatak kao profesionalna plesačica u kubanskom klubu u kojem Victor radi, a Deeks je prati kao poslužitelj u toaletu.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Besmrtnici

Sam život šalje poruke već milijardama godina. Te su poruke zapisane u nama, u našem DNK-u. No možemo li preživjeti globalnu štetu koju nanosi naša civilizacija? Neil s nama dijeli svijetlu viziju budućnosti koja je moguća ako ozbiljno shvatimo znanstvena otkrića.

NOVA TV, 22.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Život priča priče

Slađana Škarić (43) iz Zagreba cijelog života se pita zašto ju je njen otac ostavio, zašto je otišao. Sjeća se samo u magli jednog susreta kada je imala četiri godine. Otišao je bez pozdrava i od tada počinje njezina potraga. Slađanu cijeli život kopka pomisao gdje joj je tata i zašto ju nikada nije kontaktirao. Samir AbuRumoh u Zagrebu je studirao geodeziju. Za to se vrijeme zaljubio i dobio dijete – Slađanu. Sa svojom djevojkom nije dugo ostao zajedno, te napušta Hrvatsku kada je Slađana imala samo četiri godine i od tada mu se gubi svaki trag. ”Cijelo vrijeme sam osjećala da mi nešto fali”, govori Slađana. Hoće li Slađana upravo u emisiji ”Život priča priče” uspjeti doznati nešto više o svom ocu koji danas živi u Palestini, te hoće li biti prilika da se uskoro i susretnu, saznat ćemo u emisiji. Druga emisija nas upoznaje i s Ivanom Marinićem (35) samohranim ocem šestero djece iz Žminja i njegove životne priče. Kada je prije godinu dana iznenada u 28. godini preminula Ivanova supruga, najmlađe dijete imalo je svega dva mjeseca, a najstarije 10 godina. Odjednom je ostao sam i odgovoran za odgoj i brigu šestero maloljetne djece. U studio emisije dolazi i Vedran Habel (38) iz Zagreba. Vedran je bio nekada glavni kuhar engleske nogometne reprezentacije te svjetski poznatih restorana i hotela, a danas je veliki humanitarac, osnivač i predsjednik Udruge nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja, osnovane s vizijom za poboljšanje obrazovanja osoba s invaliditetom.

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

17. sezona najdugovječnije serije koja se trenutačno prikazuje na malim ekranima koju je osmislio Emmyem nagrađeni producent Dick Wolf.

Detektiv Odafin Fin Tutuola (Ice T), poznat je po svojem britkom smislu za humor i dugogodišnjem radu na tajnim zadacima, zbog čega je idealni partner svim svojim kolegama.

Detektivka Amanda Rollins (Kelli Giddish) predanim se radom dokazala u odjelu, no svejedno se mora hvatati ukoštac s problemima s kojima se svakodnevno susreće na poslu. Detektiv Dominick Sonny Carisi (Peter Scanavino) u ekipu unosi svježinu i osebujan pristup istragama.

Pomoćnik okružnog tužioca Rafael Barba (Raúl Esparza) izvrsni je odvjetnik koji se odgovorno i gorljivo nastoji izboriti za pravdu žrtava seksualnih zločina.

RTL2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Nakon što su mu priredili patetičnu zabavu povodom 40. rođendana, Melissa je uvjerena da ostali članovi obitelji ne cijene Alana pa ga pozove da se preseli u njenu kuću u kojoj živi s majkom. Međutim, uznemirujući hobiji Melissine majke natjeraju Alana da se vrati k Charlieju.

HRT3, 22.50, TRILER DRAMA, Otmica

Teretni brojd “MV Rozen” plovio je prema luci kad su ga napali gusari u Indijskom oceanu. Članovi posade, među kojima su kuhar Mikkel (P. Asbaek) i inženjer Jan (R. Moller), postali su taoci u ciničnoj igri života i smrti u pregovorima oko milijunske otkupnine…

Film scenarista i redatelja Tobiasa Lindholma osvojio je mnogobrojne nagrade i nominacije u Danskoj te na međunarodnim filmskim festivalima.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Crna lista

G. Kaplan zbraja sva trupla koja je očistila za Reda s ciljem da ga uništi. U prisjećanjima na zbivanja od 60-ih pa do 80-ih godina 20. stoljeća doznajemo da je mladu g. Kaplan, odnosno Kathryn Nemec, Lizina majka Katarina Rostova zaposlila da čuva Liz. Kate otkrije da je Katarina u vezi s Redom i da ovaj misli da je Liz njegovo dijete. Nakon što je izbio požar, Katarina je morala pobjeći, a Kate je uputila da Liz ostavi Samu. Kate je svoj trag zamela u Teksasu gdje se zaljubila u Annie Kaplan, zaposlenu u agenciji za polaganje jamčevina. No bijesni klijent ubije Annie i nastrijeli Kate koja preživi, ali u lubanju joj ugrade metalnu pločicu. Nakon što se oporavi, Red je angažira da bude njegov čistač i pomogne mu štititi Liz. Radnja se vraća u sadašnjost, a Reddington poziva g. Kaplana na sastanak. Ona odbije i zavjetuje se da će mu se osvetiti i uništiti ga.

NOVA TV, 00.00, KOMEDIJA, Knjižničar 3: Prokletstvo Judina kaleža

Nakon što je kupio drevni kamen filozofa na aukciji umjetnina, knjižničara Flynna (N. Wyle) ostavi djevojka zbog čega on počne teško patiti. Njegovi ga prijatelji Charlene (J. Curtin) i Judson (B. Newhart) nagovore da ode na godišnji odmor. Flynn tako otputuje u New Orleans i prilikom odlaska u noćni klub sklopi poznanstvo sa zavodljivom francuskom pjevačicom. Usprkos jednostavnom nastupu, ona je čuvarica ključa za prilaz Judinom kaležu koji ima magičnu sposobnost oživljavanja vampira, a Flynn bi joj mogao poslužiti kao sredstvo da ojača svoju već ionako veliku moć. Istodobno, bivši ruski ministar obrane Sergej Kubiček (D. Tulaine) traga za kaležom ne bi li oživio vampira Vlada, u čemu mu pomaže mađarski profesor Laszlo (B. Davison).