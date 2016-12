TV PREPORUKA DANA: Priča o čarobnjaku i njegovom pomoćniku koji su uhvaćeni u sukob između dobra i zla (Čarobnjakov učenik)

HRT2, 13.15, POVIJESNI FILM, Korablja

Noa (D. Threlfall), njegova žena (J. Whalley), sinovi Šem (M. Fox), Ham (I. Smith) i Jafet (A. Hawley) sa ženama, te najmlađi sin Kenan (N. Mirallegro), još dječarac, žive zajedno i obrađuju zemlju koja zbog suše škrto rađa. Kad se najstariji sin želi odvojiti i izgraditi vlastitu kuću, Noa to dopusti i ostalim sinovima, pa će samo najmlađi ostati s njima. Kenan se u gradu zbližava s lijepom Sabbom (A. Thomas), kćeri Noinog prijatelja koji ne vjeruje u Boga nego ističe znanost kao jedini izvor spoznaje. K tome, ljudi su u gradu obijesni, bezbožni, odani grijehu, lakomi za materijalnim dobrima. Na Boga zaboravljaju. U to se vrijeme Noi dogodi neobičan susret: priđe mu nepoznati čovjek i kaže mu kako je on, Noa, izabran da spasi sebe i svoju obitelj i sve životinje tako da sagradi veliki brod u kojemu će preživjeti potop koji će Bog poslati na Zemlju. Čak mu daje i točne dimenzije broda koji mora sagraditi. Noa u čudu odlazi ženi i ispriča joj što je doživio, no ona misli da je lud ili Noa ili onaj tko mu je to rekao. Isto misle i njegovi sinovi, sva trojica, jedino Kenan drži da treba vjerovati. Kad Noa ode u grad svima objaviti što se sprema, svi mu se smiju i rugaju.

HRT1, 14.30, DRAMA, Baraba

Poncije Pilat (A. Kennedy) nudi okupljenom narodu izbor da odluči hoće li na križu biti raspet Isus ili razbojnik Baraba (A. Quinn), a narod odlučuje da to bude Isus. Film istaknutog američkog redatelja Richarda Fleischera bavi se životom Barabe koji nakon oslobađanja, pod utjecajem Rahele (S. Mangano) koja duboko vjeruje u Isusa, počinje razmišljati o novoj vjeri. To budi njegovu savjest, no nakon što je Rahela zbog svojih propovijedi kamenovana, Baraba se vraća zločinu i nakon uhićenja poslan je u rimske podzemne rudnike sumpora, a poslije i u arenu kao gladijator. Kroz sva ta stradanja prolazi s robom Sahakom (V. Gassman), uvjerenim vjernikom, koji sve više djeluje na njegovu savjest, te se i on priklanja kršćanstvu.



HRT3, 16.40, KOMEDIJA, Nepozvani gost

Dvojica opasnih zatvorenika pobjegnu tijekom prijevoza iz zatvora u zatvor. Policija sužava područje pretrage i već im je za petama, a oni nađu utočište u prekrasnoj kući gdje živi dražesna obitelj Roze. U zao čas za svadbu koju je obitelj planirala proslaviti te večeri, jer su ih bjegunci sve proglasili taocima, za svaki slučaj. I dok osuđenici postupno postaju mekši i pokazuju svoju bolju stranu, Rozeovi su sve manje simpatični a ova situacija iz njih izvlači najgore.

HRT3, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, D’Artagnanova kći

Sedamnaestogodišnja Eloise (S. Marceau) kći je slavnog mušketira D’Artagnana (P. Noiret). On je u mirovini, a nju odgajaju opatice u jednom samostanu. Nakon što jedne noći tamo provale vojnici obližnjeg plemića u potrazi za odbjeglim crnim robom i ubiju nadstojnicu, Eloise odlazi u Pariz potražiti očevu pomoć. Putem joj se pridružuje mladi buntovni pjesnik Bijeda. Došavši u Pariz, svojeglava i temperamentna Eloise vrlo se brzo sukobi s ocem te protiv njegove volje odlazi na dvor gdje privlači pozornost mladog kralja Luja i svemoćnog kardinala Mazarina.

HRT2, 20.05, PRIJENOS, Božić u Ciboni

Radost u tradiciji veličanstvenog koncerta na Štefanje okuplja nas u Domovini i izvan granica. HRT, Grad Zagreb, Centar za kulturu i informacije Maksimir i KK Cibona, u suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom, daruju božićne pjesme u izvedbi vrhunskih glazbenika i impresivnih zborova. Ovogodišnji koncert okupit će više od 1.000 izvođača uz pratnju Božićnog orkestra, pod dirigentskom palicom Zdravka Šljivca. Koncertu u KD Dražena Petrovića u Zagrebu bit će nazočni crkveni dostojanstvenici i predstavnici društvenog života, a posjetiteljima u dvorani, ali i gledateljima i slušateljima HRT-a, obratit će se kardinal Josip Bozanić.

RTL TV, 20.10, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Čarobnjakov učenik

Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarobnjak na Manhattanu u suvremeno doba koji pokušava obraniti grad od svog pradavnog neprijateljaMaxima Horvatha (Alfred Molina). Balthazar to ne može učiniti sam pa za svog štićenika regrutiraDavea Stutlera (Jay Baruchel), naizgled prosječnog mladića koji u sebi nosi skriveni čarobnjački potencijal.Čarobnjak svog novog kompanjona, koji uopće nije oduševljen tom idejom, upućuje u tajne magije pa ova dva neobična suradnika udružuju svoje moći protiv najžešćih i najokrutnijih zločinaca svih vremena. Dave će u sebi morati pronaći hrabrost da preživi školovanje, spasi grad, osvoji djevojku i postane’Čarobnjakov učenik’.

HRT1, 20.10, TALK SHOW, Dva : jedan u gostima – Nogometna reprezentacija hrvatskih svećenika

U božićnom izdanju emisije upoznat ćemo neuobičajenu i manje poznatu sportsku reprezentaciju – nogometnu reprezentaciju hrvatskih svećenika. U Rudama, slikovitom mjestašcu kraj Samobora, u sklopu priprema za Europsko prvenstvo svećeničkih nogometnih reprezentacija koje će se održati sljedeće godine u Vukovaru, Željka Ogresta posjetila je naše svećenike nogometaše. Kada i gdje je osnovana ova nogometna reprezentacija? Tko je kapetan, a tko njezin izbornik? Koliko su dosad utakmica odigrali i na kojim turnirima sudjelovali hrvatski svećenici reprezentativci?

Odgovore na ova, kao i na mnoga druga pitanja, o zanimljivoj nogometnoj reprezentaciji saznat ćemo u blagdanskoj epizodi.

HRT1, 21.20, DOKUMENTARNI FILM, Šibenik – 950 godina

U godini kada se obilježava 950. obljetnica prvog spomena grada Šibenika Hrvatska radiotelevizija i Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac proizveli su dokumentarno-igrani film “Šibenik – 950 godina” prema scenariju i režiji Zorana Budaka. Kroz burnu povijest Šibenika gledatelje vodi narator, šibenski glumac Mate Gulin, a za potrebe snimanja bilo je angažirano pedesetak kostimiranih statista. U 50 minuta sažeta je povijest Grada kroz male slike iz gradskog života i njegovih najistaknutijih stanovnika. Kadrovi za film, snimani su na različitim lokacijama grada i okolice, u Muzeju grada Šibenika, na šibenskim tvrđavama, u Katedrali sv. Jakova, a film pokriva sva relevantna životna područja u kojima su Šibenčani tijekom stoljeća ostavili trag, poput znanosti i umjetnosti, urbanizma, glazbe i sporta. Film “Šibenik – 950 godina” bit će filmski prikaz identiteta Krešimirova grada u čijem će otkrivanju sudjelovati brojne osobe iz šibenskog javnog života.

HRT2, 22.05, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako je rastao Alfie

Gospođa Silver (J. Dench) doseljava se u zgradu u kojoj živi g. Hoppy (D. Hoffman), kat ispod njega. Gospodin Hoppy do tog je susreta imao jednu veliku ljubav – cvijeće. A od tog trenutka njegova najveća ljubav postala je gospođa Silver. Svaki put kad bi je sreo, zavolio ju je još malo više. Ona to nije znala, jer je g. Hoppy, osim što je bio ljubazan, susretljiv i dobar, bio nadasve sramežljiv. Ali, ni on nije znao za njezine osjećaje prema njemu. A bilo ih je! Jer gospođa Silver svu je svoju nježnost poklanjala kornjači Alfieju. Imala je samo jednu brigu: Alfie uopće nije rastao. Kako bi je usrećio, g. Hoppy smišlja brojalicu koja počinje riječima Esio trot (što je obrnuto od tortoise, kornjača) i kaže da je to čudotvorna brojalica, podrijetlom iz sjeverne Afrike, uz pomoć koje kornjače brže rastu. Gospođa Silver, koja možda nije najpametnija gospođa na svijetu, ali je sigurno jedna od najtoplijih i najveselijih i najdobroćudnijih, presretna je zbog dara i od tog dana marljivo recitira pjesmicu onako kako ju je g. Hoppy poučio. I gle čuda! Alfie raste! A iza toga stoji golem trud i mnoge opasnosti kojima se g. Hoppy izlaže, još uvijek nespreman gospođi Silver otkriti tajne svojega srca.

HRT3, 22.05, PUSTOLOVNI FILM, Čovjek koji je htio biti kralj

Bivši vojnik engleske vojske, prevarant i krijumčar Peachy Carnehan (M. Caine), našavši se pred zatvorom, udružuje se s drugim veteranom Danielom Dravotom (S. Connery) i uz pomoć visokog kolonijalnog činovnika Rudyarda Kiplinga (C. Plummer) odlazi s Dravotom u Afganistan, ne bi li se rehabilitirao i istodobno učinio usluge Imperiju. I tako dvojica pustolova stižu u srce Azije, stječu povjerenje tamošnjeg stanovništva i njihovih vođa koji su spremni Dravota prihvatiti i kao svojega kralja. U tom usponu kriju se, međutim, i posve nepoznate opasnosti.

NOVA TV, 22.30, PUSTOLOVNI FILM, Putovanje u središte Zemlje

Profesor Trevor Anderson (Brendan fraser) brinut će o svom nećaku Seanu (Josh Hutcherson) desetak dana dok njegova majka Elizabeth (Jane Wheeler) priprema selidbu za Kanadu. Daje mu kutiju koja je pripadala njezinom nestalom bratu Maxu u kojoj su bilješke o njegovom posljednjem putovanju. Trevor odluči slijediti trag i s Maxom odlazi na Island gdje se sastaju s vodičem Hannahom Asgeirsson (Anita Briem). Dok se penju po planini, zatekne ih oluja i nađu sklonište u spilji. Tražeći izlaz iz nje, upadnu u rupu i otkriju izgubljeni svijet u središtu Zemlje.