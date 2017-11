TV PREPORUKA DANA: Priča o bivšem policajcu koji traži iskupljenje i uzvraća udarac moćniku koji ga je izigrao (Slomljeni grad)

HRT2, 13.25, DRAMA, Divlja prerijska ruža

Rose Miller (T. Samuel) odavno je otišla od kuće. Živi u gradu, radi kao tajnica direktora u velikom poduzeću, ima svoj stan i život kojim je zadovoljna. Kad dozna da joj je majka ozbiljno bolesna, uzima trotjedni godišnji odmor i vraća se u svoj rodni gradić Beresfor, u Južnoj Dakoti. Iako joj je drago što je uz majku, ništa je više ne privlači dosadnom seoskom životu. Uz stare prijatelje, upoznaje i jednog novog stanovnika, gluhonijemog Jamesa Hansena (T. Kotsur), vlasnika trgovine tehničkom robom. Stjecajem okolnosti, Rose i James sretat će se često, jer Rose dolazi na ideju da svoju majku razveseli nečim što je uvijek voljela, filmom. Kod Jamesa kupuje kameru, bira glavne glumce i lokaciju, a Jamesa zamoli da joj bude snimatelj. Tako počinje neobično filmsko snimanje, u kojemu gotovo svaki stanovnik mjesta na neki način sudjeluje…

Ovaj zanimljiv, vizualno lijep, topao film na festivalu u Heartlandu bio je nominiran za Veliku nagradu za najbolji film, a osvojio je nagradu za režiju.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI FILM, Posljednja bitka

Šerif Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) odlučio je ostatak života rješavati sitni kriminal u malom gradiću u Arizoni, u koji se povukao nakon debakla u Los Angelesu kada je njegov policijski tim desetkovan u jednoj akciji. No jednog dana mafijaški boss i vozač trkaćih automobila, Gabril Vortez (Eduardo Noriega) majstorski pobjegne iz ruku FBI agenta u Las Vegasu i zbriše u nabrijanoj Chevrolet Corvetti C6 ZR1, uzevši usput agenticu Ellen Richards (Genesis Rodrigues) kao taokinju i juri put Meksika brzinom 320 km na sat. Agent John Bannister (Forest Whitaker) napravio je cestovnu blokadu, no Vortezovi ljudi se probiju. I sada je jedini čovjek koji stoji Vortezu na putu prema slobodi – Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) i njegovi pomoćnici.

HRT1, 20.05, TRILER, Slomljeni grad

U New Yorku detektiv Billy Taggart (M. Wahlberg) mora na sud zbog ubojstva silovatelja Tavareza. Iako su važni dokazi nestali, Billy je oslobođen optužbe, ali na gradonačelnikovu sugestiju napustio je policiju. Sedam godina poslije radi kao privatni detektiv, živi s djevojkom Natalie (N. Martinez), koja je glumica i sestra je Tavarezove žrtve. Vrijeme je izbora i gradonačelnik Hostetler (R. Crowe) ponudi Billyju 25.000 dolara da istraži život njegove žene Cathleen (C. Zeta-Jones) za koju sumnja da ima ljubavnika. Billy otkrije da se ona sastaje s koordinatorom kampanje Hostetlerovog najvećeg političkog suparnika. Ubrzo je koordinator nađen mrtav na ulici.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

U midsomersko selo Burwood Mantle dolazi međunarodno biciklističko natjecanje. Kad vodećeg vozača netko ubije, viši inspektor Barnaby i narednik Nelson nađu se usred nemilosrdnog natjecateljskog svijeta ucjene, korupcije i krvoprolića gdje treba pobijediti pod svaku cijenu.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Rat u Novoj Kaledoniji

Marie se sjeća…

Mladoj Kaledonijki koja je tada imala dvadeset godina život se posve promijenio kad su 12. ožujka 1942. u Novu Kaledoniju došle američke trupe.

Više ništa neće biti kao prije.

Zaljubila se u Arthura, mladog pilota Američkih zračnih snaga.

Najljepše trenutke ljubavi proživljavaju u doba velikoga, ubojitog rata, rata na Pacifiku.

Unovačena je da bude bolničarka Crvenoga križa i proživjela je rat u toj zabačenoj bazi koja je prihvaćala ranjenike s prve crte bojišnice.

Vidjela je i transformaciju kaledonijskog otočja koje sraz dviju kultura, male francuske kolonije na kraju svijeta i američkog stila života četrdesetih godina, doživljava kao skok u budućnost.

Marie nam pripovijeda tu svoju priču.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Sherlock

Dok Sherlock čeka da vidi hoće li Moriarty povući svoj posthumni potez, tajanstven slučaj zbunjuje Scotland Yard, no Sherlocka više zanima naoko trivijalan detalj. Zašto netko uništava slike bivše premijerke Margaret Thatcher? Je li riječ o nekakvom bolesniku? Ili je posrijedi nešto mračnije, nešto što ima korijene duboko u prošlosti Mary Watson?

HRT1, 21.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Richard Wagner & Cosima Liszt

Cosima je bila jedno od nezakonite djece Franza Liszta i grofice d’Agoult za koje Liszt nije puno mario. Kao šesnaestogodišnjakinja upoznaje velikog očevog prijatelja Richarda Wagnera koji je tada imao četrdeset godina i bio u turbulentnom braku. Wagner je Cosimu fascinirao. Zato nije slučajno što se Cosima 1857. udala za Hansa von Bülowa, dirigenta i Lisztovog studenta, no i velikog Wagnerova prijatelja. Kada ga Bülow 1862. poziva u Beč kako bi postavio Tristana, Cosima i Wagner se imaju priliku bolje upoznati i rađa se ljubav koja će potrajati do kraja života.

RTL TV, 22.10, AKCIJSKI TRILER, Hladna istina

Ljetni odmor Will Shaw (Henry Cavill) odlučio je iskoristiti za posjetu ocu Martinu (Bruce Willis), koji radi kao savjetnik u vladi, i cijeloj obitelji koja je trenutno u Španjolskoj. Idućeg dana na jedrenju dolazi do svađe i nesreće, ali dok Will odlazi u grad po pomoć, brod najprije nestane da bi kasnije bio nađen, ali napušten. Policija je prilično suzdržana prema nestanku obitelji, no jedan agent, kada čuje Willovo ime, odluči mu pomoći. Dok njih dvojica pretražuju brod, susreću Zahira (Roschdy Zem), koji tvrdi da zna gdje se nalazi obitelj Shaw.

NOVA TV, 22.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Knjižničar: Potraga za oštricom

Flynn Carsen (Noah Wyle) je novi zaposlenik knjižnice Metropolitan Public. Ubrzo otkrije kako njegov posao i nije baš tako jednostavan kakvim se na prvi pogled činio. Flynn zapravo postaje čuvarem velikog svjetskog blaga, skrivenog u beskrajnim hodnicima zgrade.

Kad članovi misterioznog bratstva ukradu jednu od tri svete relikvije koja im omogućuje upravljanje sudbinom svijeta, uz pomoć Nicole (Sonya Walger) knjižničar Flynn odlazi u Amazonu kako bi spriječio da ukradu preostale dvije.

HRT2, 23.10, KRIMI SERIJA, Nestanak

Na Božić 2014. Alice Webster posrće ulicama Eckhausena u Njemačkoj i sruši se. 11 godina prije oteta je u tome gradu. Potraga za otmičarom zahuktava se i čini se da Alice zna ključne informacije o tome gdje je druga nestala djevojka, Sophie Giroux, čiji nestanak je 2003. istraživao francuski detektiv Julien Baptiste.

Dvije godine poslije Aliceini roditelji Sam i Gemma jedva da razgovaraju, a Alicein brat Matthew postao je nasilan i povučen. Julien je u Iraku, zbog informacije za koju je uvjeren da je ključna za nalaženje otmičara.

HRT3, 23.30, HOROR, Bezimeni

Pronađeno je tijelo šestogodišnje djevojčice, koje se jedino moglo identificirati prema ogrlici pronađenoj u blizini i po kraćoj lijevoj nozi, jer je sve drugo uništeno. Pet godina poslije djetetova majka Claudia (E. Vilarasau), ovisna o lijekovima za smirenje, dobila je telefonski poziv od osobe koja tvrdi da je njezina kći. Moli da ju pronađe i spasi prije nego je “oni” ubiju. Čini se da je Claudijina kći ipak živa, ali u velikoj opasnosti…

Snimljeno prema romanu britanskoga pisca Ramseyja Campbella. “Los sin nombre” je osvojio mnogobrojne nagrade na festivalima filmske fantastike u kategoriji najboljeg filma i redatelja.

NOVA TV, 00.25, AKCIJSKA KOMEDIJA, Poslije sumraka

Max Burdett (Pierce Brosnan) i njegova pomagačica Lola (Salma Hayek) su majstorski kradljivci koji se povlače na Rajski otok na Bahamima nakon još jednog uspjeha, pljačke drugog od tri poznata Napoleonova dijamanta. Njihova je financijska budućnost osigurana, a karijera u svijetu kriminala stvar prošlosti. Međutim, Stan (Woody Harrelson), FBI-ev agent koji je posljednjih sedam godina proveo neumorno tražeći Maxa, ne želi vjerovati u njihovo povlačenje i miran život. Misli da njih dvoje planiraju ukrasti i treći Napoleonov dijamant, jedan od tri savršena dijamanta na svijetu. Dijamant bi trebao stići na Rajski otok na turističkom kruzeru, što se slučajno podudara s dolaskom para na otok. Iako nema nikakve ovlasti na Karibima, Stan odluči uhvatiti lukavog Maxa i Lolu na djelu.