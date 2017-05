TV PREPORUKA DANA: Preko pet tisuća talentiranih pjevačkih nada želi pokazati svoj talent (Zvijezde)

HRT2, 12.25, DOKUMENTARNA SERIJA, Veliki preporod britanskog vrta

Bogatoj britanskoj hortikulturnoj baštini gubi se trag. U modi su popločene terase i dvorišta, što ujedno znači da je zanimanje za tradicijske vrtove prepune cvijeća, bilja i drveća sve slabije. Neki od istaknutih aduta flore i faune britanskih vrtova gotovo su nestali. U ovakvoj situaciji u pomoć stižu najugledniji BBC-jevi vrtlarski stručnjaci, koji su čvrsto odlučili ljude ove zemlje ponovno pretvoriti u naciju zelenih prstiju. Treba pokrenuti snage i istaknuti važnost uvođenja ribnjaka, sadnje biljnog pokrova, klasičnih travnjaka, ornamentalne umjetnosti oblikovanja grmlja i drveća, no djelovati treba odmah, jer četiri tisuće četvornih kilometara privatnih vrtova vape za idejama i oživljavanjem. Sve metode, sva znanja i nadahnuta ostvarenja vrtlara iz doba Rimljana, Tudora, iz viktorijanskog doba i doba kralja Georgea sada su dovedeni u pitanje.

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav se vraća u igru

Laurel Welk (E. Kinney) traži novu cimericu, jer se njezina prijateljica i cimerica Gina udaje. Na oglas se javlja simpatična Patty koja ima samo pet minuta vremena da se predstavi, jer ima posao koji joj ne da predaha: ona je osobna asistentica poznate manekenke. Kako je Laurel, koja je diplomirala modni dizajn, bez posla i bez novca, Patty joj obeća da je može preporučiti u agenciji preko koje je i ona zaposlena. Nogometaš Danny Holland (J. Reardon) slomio je nogu, pa nekoliko tjedana mora mirovati i ići na rehabilitaciju. Za to vrijeme treba mu pomoć i on se javlja agenciji koja mu može poslati odgovarajuću osobu. U agenciji taj časa nemaju idealnu osobu, pa šalju Laurel, koja tvrdi da će dati sve od sebe. Danny je vidno razočaran kad vidi da su mu poslali djevojku, i to sitnu i naoko nejaku. No, Laurel je odlučna i mnogo jača nego što izgleda.

RTL TV, 20.00, GLAZBENO-NATJECATELJSKI SHOW, Zvijezde

Nakon iznimno uspješne dvije sezone glazbenog natjecanja “Zvjezdice”, vrijeme je za njegovu „odrasliju“ verziju.

O njihovoj će glazbenoj budućnosti i prvim koracima ka putu do sjajnog estradnog neba odlučivati Tony Cetinski, Massimo Savić, Goran Lisica Fox, Mirela Priselac Remi i Maja Bajamić, a potraga se odvija pod voditeljskom palicom Antonije Blaće kojoj će u potrazi za novim pjevačkim talentima pomagati Gina Victoria Damjanović.Žiri će u svakom dijelu natjecanja imati dvostruku ulogu. Osim što će odlučivati koji od kandidata svojim glazbenim sposobnostima zaslužuje prolazak u ostale faze natjecanja, pa sve do finala, Tony, Massimo, Fox, Remi i Maja će također imati priliku i dijeliti savjete, hrabriti i pomagati natjecateljima.Prva faza natjecanja je ona eliminacijska u kojoj će se žiri izmjenjivati i u skupini od tri člana održati audicije. Kandidati na audicijama pjevaju a capella. Šezdeset najboljih kandidata prelazi u drugu fazu natjecanja u kojoj će nastupati u grupama. Natjecatelji nastavljaju svoj put do zvijezda kroz još nekoliko faza natjecanja, sve do velikog finala iz kojeg će samo jedna ili jedan od njih izaći kao pobjednik i osvojiti laskavu titulu nove glazbene zvijezde, bogatu novčanu nagradu od 100 tisuća kuna i ugovor s Dallas Recordsom za snimanje albuma.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Škrinja: Stepinac

Veliki, izuzetni, sveti ljudi izborili su se da u njihovim biografijama dani kada su umrli uopće nisu važni dok se rođendani pamte i slave. Doktor Alojzije Viktor Stepinac, nadbiskup zagrebački i kardinal Svete Stolice, rodio se 8. svibnja 1898. Živio je u paklu Drugog svjetskog rata i nadmašio sve standarde ljudske hrabrosti. Stajao je uspravan među ljudima, a na koljenima pred Kristom i rekao svakome svoje: Führeru, Duceu, Poglavniku i Maršalu da griješe i da ih se ne boji, a Kristu da ga ljubi i poštuje toliko da je spreman uspeti se na njegov križ. Tito i partija osudili su ga kao zločinca. Papa i Crkva proglasili su ga blaženikom. Prvo će mu obilježiti zemaljski život, a drugo odvesti u vječnost.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Škorpion

Da bi zaštitili ključnu svjedokinju u slučaju protiv protiv opasnog narkokartela, tim Škorpion kreće u bijeg s kartelom za petama.

HRT2, 21.45, SPORTSKA DRAMA, Rocky 3

Nakon velike pobjede protiv Apolla Creeda (C. Weathers), Rocky (S. Stallone) je postao pravi šampion i u sljedećih šest mečeva s lakoćom brani naslov svjetskog boksačkog prvaka teške kategorije. Rocky je i mnogo zreliji nego prije: racionalnije raspolaže novcem, više nema nikakvih problema sa snimanjem reklama, a promijenio je i stil odijevanja pa ostavlja dojam znatno ozbiljnijeg, potpuno sređenog čovjeka. Njegov brak s Adrian (T. Shire) stabilan je i pun ljubavi, tu je i njihov voljeni sinčić, a harmoniju remeti tek Adrianin brat Paulie (B. Young) koji nije ništa postigao u životu i ljubomoran je na Rockyja. Na boksačku scenu stupa novi izazivač, divlji i krvoločni Clubber Lang (Mr. T) čiji protivnici mečeve ne završavaju samo nokautirani, nego i masakrirani. Na otvaranju nove sportske dvorane u Philadelphiji otkriva se i Rockyjev spomenik, što je vrhunski dokaz njegova statusa gradskog i nacionalnog heroja. No tu je i Lang koji Rockyja izvrijeđa, optužujući ga da izbjegava meč s njim. Rocky prihvaća izazov, što razljuti njegovog starog i ozbiljno bolesnog trenera Mickeyja (B. Meredith). On smatra da protiv boksača s instiktom ubojice Rocky nema nikakve šanse. Ipak, dolazi do meča koji bi trebao biti Rockyjeva posljednja borba. No neposredno prije početka Lang odgurne Mickeyja te on dobije srčani napad. Rocky ulazi u ring dekoncentriran, a istodobno je bijesan na Langa pa ne poštuje dogovorenu taktiku.

HRT3, 22.20, VESTERN, Posljednji hitac

Najslavniji dani Divljeg zapada davna su prošlost. Grad je osvojio tramvaj, a civilizacija se vidi na svakom koraku. Nekad slavni revolveraš Books (J. Wayne), sada star i bolestan, dolazi u Carson City prijatelju i liječniku (J. Stewart) koji mu potvrdi dijagnozu koju već zna. Bliži mu se kraj, ali on će se još jednom suprotstaviti nasilnicima…

“Posljednji hitac” jedan je od najboljih vesterna sedamdesetih godina. To je ujedno i posljednji film Johna Waynea, a snimljen je prema istoimenom romanu Glendona Swarthouta.

KANAL FOX, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Outcast

Kyleova žena Allison (Kate Lyn Sheil) koja se nalazi u psihijatrijskoj bolnici, u sve je lošijem stanju. Allison počinje primjećivati kako se u bolnici događaju neobične stvari – u samicama su zatvorena djeca, po noći se čuju nerazgovjetni zvukovi… Jedino što joj olakšava teške dane u bolnici jest pomisao da će uskoro izaći van i biti sa svojom kćeri Amber. Za to vrijeme Kyle se pokušava približiti i razgovarati sa svojom sestrom Megan (Wrenn Schmidt) koja je u depresiji nakon smrti muža Marka. Međutim, Megan ne želi nikakav kontakt s Kyleom jer ga smatra odgovornim za Markovu smrt.

HRT2, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Seks i grad

Samantha pristane izaći s muškarcem koji hoda isključivo s manekenkama i dopusti mu da snimi njihov spolni odnos. Carrie eksperimentira sa zgodnim manekenom i istražuje temu: Koliku moć imaju lijepi ljudi?

RTL TV, 23.35, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Popularni britanski hit snimljen je prema najvišim produkcijskim standardima na prekrasnoj lokaciji, na karipskom otoku Guadeloupe, a započela je komičnim glumcem Benom Millerom, kojemu je pripala glavna uloga uštogljenog britanskog detektiva Richarda Poolea.

Jednostavni, ali strogi britanski detektiv s velikom dozom humora, koji više voli londonsku kišu i friško opeglane plave košulje, nego tropsko vrijeme i pjenušavi pijesak, poslan je na mali fiktivni otok Saint-Marie, da bi rješio misteriozna ubojstva, gdje da dočekuje oronula policijska postaja i način rada na koji nije nimalo naviknut. Srećom, tu je njegova nova partnerica Camille Bordey (Sara Martins), vrlo sposobna, pametna i borbena žena, koja vjeruje svojim instinktima, dok ostatak ekipe u maloj policijskoj postaji ima svoj jedinstveni osebujni način otkrivanja misterija.

HRT1, 23.55, KRIMI SERIJA, Istrage gospođice Fisher

U ljetovalištu Queenscliff more skriva legende o gusarima i njihovom blagu. Kad Phryne pristane pomoći staroj školskoj prijateljici tete Prudence čija je kuća na moru opljačkana, Phryne i Jack otkriju da ljetni raj i nije tako savršen. Događaji postanu još ozbiljniji kad more počne izbacivati mrtva tijela na plažu, a Phryne se nađe pred prijetećim španjolskim bodežom.

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Misionar

Stara se osveta aktivira kad Ryder (Dolph Lundgren) odluči ispraviti nepravdu iz svoje prošlosti i osloboditi gradić od zlobnog ugnjetavača. Došao je na pogreb svog dobrog prijatelja J. J.-a, lokalnog stolara i Indijanca. Lokalni biznismen John Reno (Matthew Tompkins) upozna se s Ryderom te kaže kaže Murphyju (Charles Solomon Jr.), jednome od svojih zaposlenika, da drži Rydera na oku. Ryder se upusti u lokalne probleme prebivši grupu Renovih nasilnika koji su napali lokalnog narkomana Billyja (Jonny Cruz), jer im nije vratio novac koji im duguje.