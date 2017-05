TV PREPORUKA DANA: Prebrzi i prežestoki s Paulom Walkerom i Evom Mendes i Prijevara s Richardom Gereom i Susan Sarandon

HRT2, 13.40, KRIMI FILM, Tajna dvorišne rasprodaje: Ubojstva iz romana

Kad je Jennifer Shannon (L. Loughlin) osobno dostavila kupljeni predmet starom gospodinu Hanleyju, nije mogla ni naslutiti da će ga naći mrtvoga. A s obzirom na okolnosti, ni detektiv Lynwood (K. O’Grady), ni njezin suprug Jason (S. Bacic), nisu je mogli optužiti da zabada nos gdje ne treba, jer ju je puki slučaj doveo do leša. Iako je ustanovljeno da je g. Hanley umro od srčanog udara, Jennifer odmah uočava nekoliko neobičnih okolnosti: pokraj njega je na podu čaša s viskijem, iako boce nema nigdje u stanu, pa ni u smeću; potom, stari gospodin imao je oko vrata svećenički ovratnik, iako ga to isto jutro, kad je bio u Jenniferinoj trgovini, nije nosio.

HRT3, 15.30, DRAMA, Žene čekaju

Rakel (A. Björk), Marta (M.-B. Nilsson), Karin (E. Dahlbeck) i Annette (A. Taube) u braku su s četvoricom braće. Dok ih čekaju da dođu kući, međusobno si prepričavaju kako im je u braku. Rakel je priznala mužu nevjeru, Marta se nije htjela udati nego biti samohrana majka. Karin ih je zabavila pričom iz dizala u kojem su se zaglavili muž i ona. Dok se one zabavljaju svojim bračnim dogodovštinama, Martina mlađa sestra, Maj (J. Kulle), sprema se pobjeći.

HRT2, 20.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Henry Hogson midsomerski je umjetnik čiji su pejsaži privukli pozornost kolekcionara umjetničkih djela iz cijeloga svijeta. No neke Hogsonove slike u optjecaju nisu onakve kakvima se čine, a pojedinosti o njihovu istinskom podrijetlu nalaze se u tajnoj crnoj knjižici. Da bi je se dokopali, neki su spremni na umorstvo kako bi zaštitili svoje investicije.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

U Simli počinje proslava kraljeva srebrnog jubileja. Aafrinova uloga dvostrukog agenta doseže krvavi vrhunac kad pokuša spriječiti Narešev plan za napad u središtu britanske vlasti. Potkralja muči obraćanje naciji.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Dobar, loš… – Filmski robot

Filmovi i roboti imaju nešto zajedničko: i jedni i drugi čovjekova su kreacija. Veliku većinu filmova o robotima snimio je čovjek stvaralac o čovjeku stvaraocu.

No što su zapravo strojevi? Jednostavni računalni programi ili bića s emocijama, koji mogu voljeti i mrziti, činiti dobro i zlo? Ako čovjek stvaranjem prkosi vlastitom Stvoritelju umjesto da ga oponaša, mogu li roboti učiniti isto to te se pobuniti protiv čovjeka?

Humoristični sporedni likovi, zlonamjerni umjetni mozgovi te strastveni ljubavnici… Roboti i kiborzi u filmovima koje ćemo vidjeti tipični su za konkretan filmski žanr – znanstvenu fantastiku.

HRT1, 20.50, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Kako iskreno, stvarno i učinkovito poduprijeti ekološku poljoprivredu, zdrave hrvatske proizvode i OPG-ove i suvremeni razvoj sela? U emisiji Hrvatska za 5 govore Darko Znaor, Miroslav Kovač, Ivica Ikić, izvrsni opegeovci i gledatelji HTV-a.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Vera

Tijelo bivšeg ribara na kočarici Tommyja Stonnalla izvuku iz mora šest tjedana nakon što su sinovi prijavili njegov nestanak. Bio je u depresiji zbog ženine smrti, golemih dugova i nikad dokazane optužbe sestre i brata Ellie i Jaya Connock da je podmetnuo požar u njihovoj ribarnici u kojem je poginuo njihov otac. No Vera odbaci mogućnost samoubojstva kad otkrije napušteni kombi s mrljama Tommyjeve krvi, koji je odvede do pansiona u kojem je boravio u tjednima nakon nestanka. Vera otkrije da je Tommy bio upleten u krijumčarenje.

NOVA TV, 22.00, DRAMA, Prijevara

Robert Miller (R. Gere) tajkun je fonda za osiguranje koji očajnički pokušava završiti prodaju svoje kompanije, prije nego se dozna istina o njegovim mutnim poslovima. Čak mu ni supruga i kći nemaju pojma koliko je duboko zaglibio njihov patrijarh, naviknut na luksuzan život. No kad mu plan propadne, za pomoć se obrati sumnjivom čovjeku za kojega se nadao da ga više neće nikada vidjeti. Da situacija bude gora, policijski istražitelj upravo je otkrio ključne dolaze koji bi Roberta mogli natjerati da plati za svoje grijehe.

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI TRILER, Prebrzi i prežestoki

Brian O’Connor (Paul Walker) traži šansu za iskupljenjem pa ponovno odlazi na tajni zadatak kako bi se ubacio u još jednu grupu uličnih entuzijasta brze i žestoke vožnje. Ovoga puta potraži pomoć bivšeg robijaša, Romana Piercea (Tyrese Gibson), te kolegice i agentice Monice Celemente (Eva Mendes) kako bi uhitio bossa Cartera Veronea (Cole Hauser), koji je na čelu velike operacije krijumčenja droge… Nakon što ga je prvi dio filma “Brzi i žestoki” proslavio, Vin Disel odustao je od pojavljivanja u drugom dijelu.

HRT3, 22.55, KRIMI DRAMA, Svjetla predgrađa

Osamljeni Koistenin (J. Hyytiäinen) radi u Helsinkiju kao noćni čuvar u velikom trgovačkom centru. Ponekad razgovara sa ženom (M. Heiskanen) koja prodaje hranu u blizini njegovog radnog mjesta i otkriva joj da razmišlja o pokretanju vlastitog posla. Iznenada mu se u životu prilijepila atraktivna mlada plavuša, fatalna Mirja (M. Järvenhelmi), koja iskorištava njegovu lakovjernost. Počinju zajedno izlaziti i on je doživljava kao curu. Ne zna da je Mirja u dosluhu s tipom koji planira pljačku nakita, a Koistenin je samo njihova usputna žrtva.

HRT1, 23.00, SPORTSKA DRAMA, Rudo i Cursi

Kada lovac na talente svrati u njihovo maleno selo, polubraća Beto i Tato bivaju otkriveni kao sportske nade. Beto biva prozvan “Rudo” zbog svojeg nevjerojatnog golmanskog stila čuvanja lopte, a Tato postaje “Cursi” zahvaljujući svojem načinu zabijanja golova. Slava će ih promijeniti. Hoće li zaboraviti na razlog igranja?… Od Carlosa Cuaróna scenarista filma “I tvoju mamu također” dolazi ova neodoljiva sportska komedija o rivalstvu dva brata. U glavnim se ulogama nalaze Gael García Bernal i Diego Luna.

HRT2, 23.50, TRILER, Tjelesna strast

Ned Racine odvjetnik je u gradiću na Floridi, sklon lakoj zaradi i provodu sa ženama. Dugog vrućeg ljeta upozna zanosnu i zavodljivu Matty Walker, suprugu znatno starijeg bogataša Edmunad Walkera. Ned i Matty smjesta se prepuste seksualnoj strasti, a ubrzo shvate da na putu njihove sreće stoji samo njezin muž…

“Tjelesna strast” debitantski je redateljski uradak Lawrencea Kasdana, jednog od najistaknutijih hollywoodskih autora osamdesetih i ranih devedesetih. Kasdan se prvo afirmirao kao (ko)scenarist drugog i trećeg dijela serijala “Ratovi zvijezda” Georgea Lucasa – “Imperij uzvraća udarac” i “Povratak jedija”, te velikog hita Stevena Spielberga “Otimači izgubljenog kovčega”, da bi veliko autorsko ime postao kao redatelj i scenarist niza filmova – “Silverado”, “Slučajni turist”, “Volim te do smrti”, “Grand Canyon”, “Wyatt Earp”, a prvi u tom nizu bio je”Tjelesna strast”.

NOVA TV, 00.00, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Gospodar prstenova: Dvije kule

Nakon što je čarobnjak Gandalf (Ian McKellen) nestao u ponoru, a Prstenova družina raspala, hobit Frodo (Elijah Wood) nastavlja put prema Mordoru sa svojim najboljim prijateljem Samom (Sean Astin). Frodo je iscrpljen, mučen priviđenjima i neprestano u bijegu pred okrutnim orcima, ali ne odustaje od zadatka koji mu je povjerio Gandalf – prenijeti svemoćni prsten do ognja planine Mordor i ondje ga zauvijek uništiti. Hobite će presresti prijašnji vlasnik prstena Gollum (A. Serkis) koji će im se ponuditi kao vodič do odredišta. Aragorn (Viggo Mortensen), patuljak Gimli (J. Rhys-Davies) i vilenjak Legolas (Orlando Bloom) stignu u kraljevstvo Rohan vladara Theodena (B. Hill). Kraljevoj nećakinji Eowyn sviđa se Aragorn, ali on je zaljubljen u Arwen (L. Tyler). Theoden je već u vlasti Sarumana (C. Lee) koji priprema zastrašujuću vojsku za odlučujuću borbu za prevlast u Međuzemlju.

RTL TV, 00.30, AKCIJSKI FILM, Gospodar zločina

Šef podzemlja Thomas Douglas (Steven Seagal) stvorio je vlastiti kriminalni imperij. No život u zločinu više ga ne privlači kao prije pa razmišlja o povlačenju. Istovremeno, pojavljuje se ambiciozni kriminalac Iceman (Ving Rhames) koji nastoji zasjesti na tron. Jedni prijatelj kojeg Douglas ima je njegov štićenik i plaćeni ubojica, no i on ima svojih osobnih problema i dilema.