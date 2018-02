TV PREPORUKA DANA: Prearada istoimenog djela Georgea Cukora iz 1950. godine (Jučer rođena)

HRT2, 12.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Kuhinja za aktivne s Donalom Skehanom

U novoj kulinarskoj seriji Donal Skehan pokazat će vam kako pripremiti zdrava i ukusna jela uz koja ćete postati aktivniji, početi se baviti sportom pa možda čak i okušati u nekima od ekstremnih sportova.

U svakoj epizodi Donal donosi posebno osmišljene recepte za jela koja će vam pomoći da lakše podnesete sve fizičke napore koji vas očekuju tijekom dana.

Donal se upušta u razne avanture: spušta se kajakom niz rijeku Bann, penje po stijenama nadomak Prolaza divova, prolazi “vojnički dril” u Dublinu, uspinje na najvišu planinu u Irskoj, vozi biciklom kroz prirodu i svladava obalu Atlantika.

Donalu se pridružuje dr. Brendan Egan, kineziolog i predavač na sveučilišnom koledžu u Dublinu, koji prati utjecaj svake od ovih tjelesnih aktivnosti na Donalov organizam te bilježi koliko je kalorija potrošio.

Doznajte kako pripremiti jednostavna, zdrava i ukusna jela uz koja ćete lakše usvojiti aktivan način života.



HRT2, 13.15, LJUBAVNA DRAMA, Ljubavnik Lady Chatterley

Constance (H. Grainger) je uvijek bila djevojka oštrog uma i oštrog jezika, nimalo sklona licemjernom prenemaganju svoje klase. Zbog toga se, uz njezinu ljepotu, u nju zaljubio Clifford Chatterly, (J. Norton). Prije nego što su mladi mogli uživati u braku, Clifford je otišao u rat i iz rata se vratio kao invalid, oduzet od struka i impotentan. Connie je bila puna ljubavi i želje da mu pomogne, no Clifford je prelako odustao i od života i od bračne ljubavi: više sa ženom nije izmjenjivao ni poljupce. Razočarana, Connie provodi sve više vremena sama, a u jednoj od šetnji šumom upoznaje mladog lugara Olivera Mellorsa (R. Madden). Zaljubljuju se i postanu strasni ljubavnici.

HRT1, 15.45, KRIMI SERIJA, Zagonetni slučajevi dr. Blakea

Dr. Blake mora otkriti tajnu smrti rock’n’roll zvijezde koja se srušila u naručje obožavateljima na rasprodanom koncertu. Rock’n’roll je došao u mirni Ballarat, ali malo je stanovnika prigrlilo novu modu. Istodobno je grad posjetio i putujući propovjednik koji sa sobom donosi naizgled mnogo prihvatljiviji vjerski žar. Sukob Boga i vraga nikad nije bio očitiji, ali nikad ništa nije jednostavno, zar ne? Novac, seks i ambicija gorivo su koje pokreće šareno društvo sumnjivaca i svaki od njih ima dobar razlog da eliminira novog kralja rocka. I zato, dok Blake istražuje, Lawson mora pokušati održavati mir u podijeljenom gradu. U međuvremenu, prvi susret novog policajca Charlieja s temperamentnom Mattie ne završava dobro. Štoviše, završava da ne može gore.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Najluksuznije dubrovačke vile, u kojima noćenje stoji i do 30 tisuća kuna, već sada su bukirane za nadolazeću sezonu. Novinari IN magazina saznali su tko su gosti koji za boravak u ovim objektima mogu izdvojiti takav novac, kakve zahtjeve imaju i što im je sve na raspolaganju. Novinari IN magazina posjetili su rimski kvart Prati gdje su poput pravih Talijana ujutro popili kavu zajedno sa svježim sicilijanskim cannolijem. Nakon toga, kušali su najbolju pizzu u gradu, na tržnici su pak uživali u sirevima, a na kraju su objedovali slasne i ukusne njoke sa sirom. Ne propustite pogledati ovu ukusnu priču o talijanskoj kuhinji. U rubrici Kuhanje je IN Sanja Doležal priprema ukusna pačja prsa s prokulicama, recept koji je obavezno potrebno zapisati za sutrašnji ručak.

DOMA TV, 18.15, REALITY SERIJA, Restauratori

U novim nastavcima imamo priliku vidjeti zapošljavanje novih radnika, restauraciju sladoledarskog kamioneta, aparata za kokice, rane verzije jet-skija, NASA-inog Jet Packa, električnog automobila iz 1960-ih te mnogih drugih zanimljivih dijelova prošlosti. Također, ekipa se mora nositi sa željama klijenata koje se katkad čine nemoguće. No, uigranost, snalažljivost, domišljatost i inovativnost odlike su koje krase Rickov tim pa nešto što se čini nemoguće u njihovim spretnim rukama dobije savršen novi sjaj!

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Poznata fotografkinja Emma Sloan (Anne Ramsey) trudna je primljena u bolnicu nakon što je doživjela moždani udar na snimanju. Iako joj se stanje stabilizira nakon određenog vremena, sve pođe po zlu kada joj zataje bubrezi. Emma, koja je u prošlosti imala pobačaj, sada više brine o svom nerođenom djetetu nego o vlastitom zdravlju.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar: Plavi orkestar

Prije velikog koncerta u zagrebačkom Domu sportova samo u Koktel-baru poslušajte Plavi orkestar uživo! Sjaj tog benda koji je nastao u 80-im godinama prošlog stoljeća još uvijek ne blijedi jer se osim starih obožavatelja uvijek rađaju novi… Loša i dečki na aktualnoj turneji Everblue tour 2017. zapravo snimaju svoj prvi album uživo na kojem će se naći i dvije nove pjesme, čiji tekst potpisuje Momčilo Bajagić Bajaga.

Smijat ćemo se ponovno uz glumca Hrvoja Kečkeša u rubrici Snimam ti pismo, stari prijatelju moj i informirati u Koktelu vijesti.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jučer rođena

Želeći potkupiti nekoliko senatora koji bi morali poduprijeti njegov projekt, moćni poslovni čovjek Harry Brock (J. Goodman) stiže u Washington. Uz njegovog odanog tajnika Eda Deweryja (E. Herrmann) i mladog nećaka JJ-a (M. Perlich), u Harryjevoj je pratnji i atraktivna Billie Dawn (M. Griffith), njegova dobrodušna i praznoglava djevojka. Nakon što jedne večeri Billie svojim neznanjem i prostodušnošću osramoti Harryja, on odluči smjesta nešto poduzeti. Za oko mu zapne kritički intoniran novinski članak Paula Verralla (D. Johnson), markantnog i upornog novinara koji o Harryju pokušava pronaći neki kompromitirajući ili pikantan detalj. Kad mu Brock ponudi da uz pristojan honorar poradi na Billienom obrazovanju i poduči je barem osnovnim pravilima ponašanja u društvu, Paul zadovoljno pristane, vjerujući da će tako lakše doznati štogod o Harryju.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Invazija na Zemlju

Duboko u arktičkom krugu u zimi 2009. nebo sjeverne Norveške osvijetlila su nevjerojatna, naizgled neobjašnjiva svjetla. O jednoj od najprometnijih zračnih luka na svijetu 2006. i NLO-ima širile su se priče među osobljem velike američke zrakoplovne kompanije. Naposljetku se vraćamo u rane godine fenomena NLO-a i ponovno proživljavamo strahove koje je u javnosti izazvala velika strka s NLO-ima 1952. Postoje li racionalna, znanstvena objašnjenja za te fantastične događaje? Zašto se nakon proučavanja novinara istraživača i akademskih stručnjaka sumnje na urotu i zataškavanje i dalje održavaju? Hoćemo li ikada otkriti istinu?

HRT3, 22.55, DRAMA, Levijatan

U gradu na obali žive mehaničar Kolja (A. Serebrjakov), njegova druga žena Lilja (E. Ljadova) i sin tinejdžer, Roma (S. Pohodjaev). Pokvareni gradonačelnik Vadim (R. Madyanov) pokušava oteti zemlju na kojoj je sagrađena Koljina kuća…

Film je nominiran za Oscara u kategoriji stranog filma, a u toj kategoriji je osvojio Zlatni globus, zatim nagradu za najbolji scenarij u Cannesu, nominiran je za Zlatnu palmu itd.

NOVA TV, 23.05, KOMEDIJA, Pušteni s lanca

Rick (Owen Wilson) i Fred (Jason Sudeikis) su dva supruga koji imaju probleme u braku za svojim ženama. Jednog dana njihove žene im odluče dati tjedan dana slobode da čine što god ih je volja.

HRT1, 23.25, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harleena suradnja sa Stahlom otkriva Wozniakovu tajnu vezu s Donniejem. Nakon preuzimanja pošiljke, otetoga čovjeka, Wozniak odluči preuzeti velik posao. Tajanstveni čovjek naziva Sapersteinov uredski broj i tim se mora suočiti sa suprotnim osjećajima prema palom prijatelju i na kraju odlučuju očuvati uspomenu na njega.