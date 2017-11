TV PREPORUKA DANA: Pravi derbi 5. kola skupine D Lige prvaka igra se u Torinu između Juventusa i Barcelone

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Robin Roberts otkriva kako su joj optimizam i zahvalnost pomogli da pobijedi rak dojke i još jednu bolest. Pogledajte kako će je jedno iznenađenje ganuti. Jeste li ovisni o umjetnim zaslađivačima?

HRT2, 13.35, ROMANTIČNA DRAMA, Zaruke iz nužde

Clarissa Byers (L.i Giovagnoli) darovita je glumica, no njezin talent ne prate ostale odlike potrebne da se postane zvijezda: ne pokušava pod svaku cijenu na sebe svratiti pozornost novinara i ne pokušava izgledati kao savršeni model. Ona je obična djevojka s darom za glumu. No, na taj se način u Hollywoodu teško probiti, pa je sretna i kad dobije ulogu konobarice s dijalogom od sedam redaka. Međutim, na snimanju joj se dogodi nezgoda, izlije vrč kave u krilo zvijezdi filma, Chasu Hunteru (B. Daugherty), te dobije otkaz.



Već sljedeći vikend mora otputovati kući, jer će biti djeveruša na vjenčanju svojoj najboljoj prijateljici Mayi (L. Atkins). Među okupljenim prijateljima iz škole, osobito pred zlobnom Kelly (A. Guerra), teško joj je priznati da njezina karijera ne napreduje. Kelly je i u školi bila ona koja je potkopavala Clarissino samopouzdanje, a sad je još zlobnija jer hoda s Grahamom (R. Wayne), dečkom koji je nekada bio zaljubljen u Clarissu. I tako, kad zbog jedne fotografije na kojoj je Chas Hunter s djevojkom koja s leđa sliči na Clarissu, njezine kolegice pretpostave da je to sigurno uistinu ona, Clarissa to potvrdi. Vijest se putem SMS-ova i društvenih mreža brzo raširi sve dok ne dospije i u novine. Bezazlena laž uskoro je doprla i do Chasa, no njegova djevojka Suzie (M. May) u tome vidi jedinstvenu priliku: ona je tek u procesu rastave braka, i ako novinari doznaju da je s Chasom, bit će proglašena krivom za rastavu i izgubit će mužev imetak.

HRT3, 18.00, DOKUMENTARNI FILM, Okovani ledom

Ovo putovanje u svijet leda donosi nam uzbudljivu polarnu ekspediciju s podvodnim ronjenjem na Grenlandu.

U kolovozu 2012., potkraj arktičkog ljeta, dvojica istraživača plove u morskom kajaku usred ledenih grdosija koje nosi Istočnogrenlandska struja. Posjetit će jedine dvije zajednice na jednoj od najimpresivnijih divljih obala na svijetu. Riječ je o napetoj ljudskoj pustolovini koja će trajati dva mjeseca i protezati se duž 1000 kilometara.

Prvi mjesec dvojica kajakaša mukotrpno plove kroz vrtoglave kanjone fjordova i probijaju si put između ledenih santa. Spektakularno zaranjaju ispod santa u potrazi za velikim morskim polarnim sisavcima i nepoznatim čudesnim životinjama.

Ali dolazak zime komplicira im plovidbu. Sad se moraju boriti da prežive. Njihov će život odsad ovisiti o njihovim podvizima.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Nasilje u četiri zida

Film istražuje jednostavnu, ali uznemirujuću činjenicu o životu u Americi, a to je da je žena najugroženija upravo u svom vlastitom domu. Svakoga dana u SAD-u najmanje četiri žene stradaju od ruke nasilnog (i često bivšeg) partnera. Prvi je poriv dakako zapitati se: “Zašto jednostavno nije otišla?”

Dokumentarac ruši tu okrutnu logiku. Prateći iskustvo dviju žena – Deanne Walters, majke koja traži pravdu za zločin koji je njezin bivši suprug počinio nad njom te Kit Gruelle, odvjetnice koja traži pravdu za sve žene – postajemo svjedoci složene stvarnosti nasilja u obitelji. Njihova iskustva dovode u pitanje ustaljene i pogrešne pretpostavke te daju uvid u svijet koji je velikim dijelom nepoznat i od kojeg smo se sakrili iza zatvorenih vrata šutnje, zakona i nedostatka razumijevanja. Kitino nas djelovanje uvodi u život nekoliko žena koje pokušavaju pobjeći od svog zlostavljača te nailaze na otpor institucija koje ih sustavno iznevjeravaju često kriveći žrtvu za nasilje od kojeg želi pobjeći.

HRT2, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Juventus – Barcelona

Katalonski gigant vodeća je momčad grupe s 10 osvojenih bodova, Juventus ima sedam. Stoga, ovo je dvoboj koji može utjecati na promjenu stanja u vrhu poretka skupine.

Obje momčadi spadaju u samu kremu svjetskog nogometa, a kad toj konstataciji pridodamo da će se na terenu sudariti Ivan Rakitić i Mario Mandžukić, onda ovaj dvoboj ima posebnu težinu i mami posebni interes hrvatskih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Vrijedi spomenuti kako su u prvoj utakmici na Camp Nou, koja je bila odigrana u rujnu ove godine, Katalonci deklasirali Torineze s 3-0. Je li sad došlo vrijeme za talijansku ‘osvetu’? Nema sumnje, trener Juventusa Allegri spremio je recept za rušenje Juventusa. Samo, vrijedi vidjeti hoće li mu se planovi i ostvariti.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: Dobar večer, mi kucamo

Naslov epizode prenesen je iz lista Dubrava iz 1935. godine, kada je zabilježena dubrovačka kolenda na način “kako je pjevao Vlaho Obuljen, rečeni Slijepi”. Ivo Vojnović, kojega bi se također po mnogočemu moglo svrstati u neponovljive, Vlaha Slijepog uvrstio je u likove svoje drame Ekvinocijo. Štoviše, Vlaho je na dubrovačkoj premijeri 1903. glumio samog sebe, a stjecajem okolnosti mnogi od glumaca koji su kasnije igrali Vlaha Slijepog također su već za života uvršteni u dubrovačku galeriju neponovljivih. Jedan od njih je Predrag Vušović za kojeg je dovoljno reći – Pređo. U ovoj epizodi govorimo i o davnom lijeričaru po čijem se nadimku uobičajeno naziva popularna dubrovačka poskočica. Naravno, to je – Linđo.

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Kosti

Pronađeni su izobličeni ostatci lokalnog proizvođača piletine; trebao je naslijediti tvorničku farmu pilića poznatu po okrutnosti nad životinjama, protiv koje su vođeni prosvjedi. Farmer je imao mnogo neprijatelja, uključujući ekstremističke borce za prava životinja i ogorčene susjede. Angelu muči praksa farme pa pokreće vlastitu kampanju za zaštitu životinja. Booth ponovno mora dobiti FBI-evu potvrdu iz streljaštva, ali više ne gađa tako precizno kao prije operacije na mozgu. A tim istražuje ubojstvo patuljka koji se hrvao pod imenom ‘Željezni patuljak’.

NOVA TV, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Faruku (Senad Bašić) stiže kazna porezne inspekcije, ali on pronalazi rješenje, po kojem rasprodaje namještaj iz studija i narukvicu koju je Izet (Mustafa Nadarević) imao namjeru pokloniti Spomenki. U ispražnjen studio dolazi Deen Backović s namjerom da tu snima svoj novi album, a spletom okolnosti Izet dolazi do jedinog mogućeg zaključka te za sve krivi nova kućna pomoćnica Rapka (Belma Lizde Kurt).

HRT3, 22.55, LJUBAVNA DRAMA, Ples s neznancem

Ruth Ellis (M. Richardson), rastavljena žena s djetetom, 28-godišnja hostesa u jednom opskurnijem londonskom noćnom klubu, upoznaje mladog playboya Davida Blakeleya (R. Everett) i u njega se zaljubi. Zbog toga odbaci privrženog postarijega zaštitnika Desmonda Cussena (I. Holm). Njihov dvogodišnji odnos ubrzo počinju ispunjavati trzavice. David je emocionalno nezreo i nestalan, a Ruth počinje mučiti ljubomora…

Sugestivna “drama strasti” snimljena je prema istinitom događaju iz 1955. s tragičnim ishodom. Tada je punio novinske stranice te ušao u antologiju sudskih, kriminalnih slučajeva (Ruth Ellis je posljednja smaknuta Britanka). Redatelj M. Newell (Četri vjenčanja i jedan sprovod, Donnie Brasco, Osmijeh Mona Lise, Harry Potter i plameni pehar, Ljubav u doba kolere), pridržavao se svih poznatijih činjenica, pažljivo je oslikao sredinu i vrlo uvjerljivo prikazao likove. Film je proslavio debitanticu M. Richardson koja je sasvim zasjenila svojega partnera R. Everetta. Pretpostavlja se kako je njezinoj interpretaciji glavnoga lika pridonio i scenarij poznate britanske dramatičarke Shelagh Delancy.

RTL2, 23.05, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Herb se požali Alanu i Charlieju da on i Judith imaju bračnih problema. Iako mu je Charlie dao razborit savjet kako se zauzeti za sebe, Judith još jednom pritisne Herba na rub živčanog sloma. Istu večer Alan posjeti Judith kako bi uzeo Jakeove školske knjige, no završi u njezinom krevetu. Sljedeća tri mjeseca Alan i Judith uživat će u idili, Herb će morati iznajmiti novi stan, a Jake će živjeti sa stricem Charliejem.

HRT2, 23.25, HUMORISTIČNA SERIJA, Brooklyn 99

Jakeu se ispuni mladenački san kad sazna da će cijeli dan provesti sa svojim junakom Jimmyjem Broganom, nekadašnjim novinarom. No taj se san pretvara u pravu noćnu moru kad Jake pred njim oblati Holta i cijelu postaju. Za to vrijeme Terry i Charles pokušavaju naučiti Rosu kako da na sudu bude manje agresivna.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Kuća na kraju ulice

Nedavno rastavljena Sarah (Elisabeth Sue) i njezina kći Elissa (Jennifer Lawrence) dosele se u mali ruralni gradić kako bi započele novi život. Kada se počnu događati zapanjujuće i neobjašnjive stvari, Sarah i Elissa shvate da je gradić u sjeni hladnih tajni. Prije nekoliko godina, u susjednoj kući, kći je ubila svoje roditelje i nestala. Jedini preživjeli bio je njezin brat Ryan (Max Thieriot). Unatoč protivljenju Sarah, Elissa započinje vezu s Ryanom. Kako se njihov odnos produbljuje sve se više uvlače u misterij opasniji no što su ikad mogle zamisliti.