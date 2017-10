TV PREPORUKA DANA: Pratimo FIFA-ino proglašenje najboljih svjetskih nogometaša, događaj koji se održava u Londonu

24 KITCHEN, 13.00, KULINARSKI SHOW, Jamiejev i Jimmyjev gastronomski izazov

Jamie i Jimmy susreću se u Gastronomskom izazovu, gdje će zasukati rukave, spremni na goleme kulinarske pothvate. Iz svoje baze u Southend Pieru dvojica prijatelja iz djetinjstva upuštaju se u kulinarske pustolovine diljem kontinenta uspoređujući najbolju britansku hranu s najboljom hranom iz ostatka Europe. Nova sezona ovog kulinarskog showa započinje 23. Listopada u 13:00 h na kanalu 24Kitchen.

Ovo je vragolasta i drska emisija puna nevjerojatnoga kulinarskog znanja i dogodovština ove dvojice strastvenih momaka iz Essexa koja dokazuje da se za dobru hranu vrijedi boriti. Među mnogobrojnim poznatim ličnostima koje su do sada sudjelovale u serijalu, u novoj sezoni „Jamiejevog i Jimmyjevog gastronomskog izazova“ dečkima će se pridružiti i Lindsay Lohan te hollywoodska glumica Salma Hayek.





HRT2, 13.25, KRIMI DRAMA, Nestala sa 17 godina

Candace (A. Kell) ne voli školu, buntovna je i često je u sukobu s nastavnicima. No, najgori je ispad počinila na satu biologije kad je profesorici pred cijelim razredom rekla da laže, jer je na predavanju o genima tumačila kako dijete mora imati plave oči ako oba roditelja imaju plave oči. Candace je tvrdila da je to laž jer njezini roditelji imaju plave oči, a ona smeđe. Kod kuće doznaje da je posvojena, a to je tako potrese da ode od kuće, osjećajući se samom i iznevjerenom. Prvi koga upoznaje je Toby (B. Gavin), dečko koji je prema njoj pažljiv, pomaže joj, vodi je k sebi da prespava i čak joj daje novac da preko privatnog detektiva nađe pravu majku.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNO-IGRANA SERIJA, Tin… trideset godina putovanja…

Četverodijelna dramska igrano-dokumentarna serija u produkciji Hrvatske radiotelevizije, biografski je prikaz života i rada Augustina Tina Ujevića. Iz godine u godinu, kroz različite životne faze serija prati biografski krajolik kojime je Ujević “putovao” tijekom života. Cjelina toga putovanja važna je ne samo zbog otkrivanja poznatih i nepoznatih činjenica iz života toga književnoga velikana, već i zbog praćenja uzbudljive, turbulentne povijesti Europe, Hrvatske i regije kojoj pripadamo. Riječ je o povijesnim burama u kojima se raspada Austro-Ugarska, vremenu pred Prvi svjetski rat, životu za vrijeme Drugoga svjetskog rata u Zagrebu, te stradanju nakon tog rata pod komunističkim režimom. U tim povijesnim razdjelnicama pjesnik se iskazivao kao društveno-političko angažirano biće koje se smatralo nacionalnim vođom. Bio je boem koji je, živeći na rubu, bacao rukavicu malograđanskome konformizmu dvadesetih i tridesetih godina prošloga stoljeća, te čovjek osuđen na glad u poslijeratnome komunističkom periodu. Tin Ujević bio je hrvatski pjesnik, čije su prve zbirke izašle u Srbiji, ljubitelj kavana ali i usamljenik, čovjek raskidan životnim odlukama, no cjelovit u pjesničkome biću. Njegova biografija rastvara misterij života u kojemu su dva bića, ono društveno i ono umjetničko, živjela često jedno pored drugoga nezavisno, dok su okolnosti bivanja bile one koje su mu krojile mukotrpnu svakodnevicu.

HRT2, 20.30, PRIJENOS, FIFA BEST AWARDS

FIFA bira najbolje u nekoliko kategorija: najboljega igrača, najbolju igračicu, najboljega trenera, idealnu momčad, najbolju trenericu i najljepši zgoditak, a dodjeljuje i nagradu za poštenu igru te nagradu za navijače. Najzanimljiviji će dio prijenosa biti proglašenje najboljega nogometaša, a ovogodišnji su finalisti Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina) i Neymar (Brazil). U konkurenciji za najboljega trenera odlučivat će se između dvojice Talijana i jednoga Francuza, odnosno Massimiliana Allegrija i Antonija Contea te Zinedinea Zidanea.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SEIRJA, Navy CIS LA

Nakon što osuđeni kubanski špijun pobjegne iz američkog pritvora netom prije nego što je trebao biti izručen u domovinu tijekom razmjene zatvorenika, tim je šokiran jer je otkriveno da mu je Anna (Bar Paly) pomogla pobjeći. Osim toga, Deeks Kensi priznaje da misli da je ona neuredna osoba.

HRT2, 21.45, SPORTSKA DRAMA, Utakmica života

Usprkos nikakvim izgledima u nogometnoj utakmici s Englezima, Amerikancima je uspjelo pobijediti ih s 1 : 0 na Svjetskom nogometnom kupu 1950. u Brazilu. Pobjednička momčad temeljila se na obiteljskoj tradiciji i strasti prema lopti…

Snimljeno prema istoimenoj knjizi Geoffreyja Douglasa iz 2005.

KANAL FOX, 22.00, HOROR SERIJA, Živi mrtvaci

U osmoj sezoni, kreće prava borba za bolje sutra. Negan i njegovi Spasitelji nisu nikada bili okrutniji, te je jasno kako su gubici neizbježni. No, možda će Rick koji je na čelu Aleksandrije, Maggie koja je na čelu Hilltopa, te King Ezekiel koji je na čelu Kraljevstva zajedničkim snagama ipak stati na kraj nemilosrdnom Neganu.

AMC, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Halt and Catch Fire

Kraj prošle, treće sezone najavio je koncept svjetske internetske mreže, a finale serije junake postavlja na početak devedesetih i bavi se ranim danima Interneta i web pretraživača. Natjecateljsko okruženje tehnološkog svijeta nastavlja komplicirati njihove odnose na svim planovima.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA SERIJA, Dom iz snova

Biti samohrani roditelj posao je bez radnog vremena i bolovanja, a to najbolje zna majka Dragana koja se u teškim životnim uvjetima svakodnevno bori za svoje četvero djece. Mirjana, Karlo, Anamarija i Danijel skromna su djeca koja ne traže puno, a bolji životni prostor njihov je nedosanjani san. Njihova priča potakla je ekipu emisije ”Dom iz snova” da posjeti ovu skromnu, ali sretnu obitelj. Što će sve moći napraviti, s kojim problemima će se sve susresti tijekom radova, tek ćemo vidjeti. No, jedno je sigurno, dom u kojem će se ova obitelj vratiti bit će definitivno jedan novi početak za ovu skladnu i skromnu obitelj – mamu Draganu i njeno četvero djece.

HRT3, 22.45, POVIJESNA DRAMA, Gusar

Film se temelji na povijesnim činjenicama o ratu 1812. kada je gusar Jean Lafitte (Y. Brynner) pomagao Amerikancima braniti New Orleans od engleske ratne flote

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKI TRILER, Čuvari zakona

Bjegunac je zapravo bivši tajni agent koji sada postaje najtraženija pokretna meta u državi. Gerard kreće u lov za Sheridanom i obavezuje se da će tajanstvenog bjegunca privesti pravdi. S Gerardom i FBI –em kojeg predvodi John Royce (Robert Downey Jr.) za petama bivši agent mora saznati i tko je pravi ubojica kako bi dokazao svoju nevinost prije nego ga specijalni tim čuvara zakona ne uhvati. Gerard polako saznaje istinu tko je čovjek kojeg lovi, ali i Sheridan je sve bliži pravom krivcu za ubojstvo zbog kojeg je bio zatvoren.