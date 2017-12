TV PREPORUKA DANA: Pored utakmice između Liverpoola i Spartaka tu su i dvije drame Caravaggio i Djevojka za pamćenje

HRT2, 13.30, DRAMA, Brzi Freddie, udovica i ja

Bahati, obijesni bogataš Jonathan Donald (L. Fox) kao kaznu za pijanu vožnju mora odraditi određeni broj sati u domu za napuštenu djecu. Štićenici doma su tinejdžeri, većina ih ima životne probleme s kojima se mnogi ne suočavaju ni u starijoj dobi, a neki su i problematičnog ponašanja. Laura Cooper (S. Smart), voditeljica doma i njihova učiteljica, strogo vodi dom a takva je i prema samoj sebi bez smisla za običnu opuštenu zabavu. Jonathan svojim ponašanjem kao da donosi svjež zrak u monotonu domsku rutinu, a djecu do kraja osvoji kad ih, protiv Laurine volje, odvede u šoping po skupu, brendiranu odjeću kakva im je inače nedostupna. Iako nije ni slutio da će mu rad u domu postati važan u životu, neosjetno se veže i za djecu i za učiteljicu, a posebno za jednoga od dječaka, Fast Freddieja (J. McMullen), koji boluje od terminalnog zloćudnog tumora… A sve se to zbiva oko Božića.

HRT2, 16.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Sahara s Michaelom Palinom: Granica u pijesku

Putovanja Michaela Palina omogućila su mu obići svijet, od Sjevernog do Južnog pola, Tihog oceana, itd. No, možda je najveći izazov bio upravo putovanje kroz okrutnu Saharu. Nema jednostavnog načina za takvo što.

Michael Palin planira svoj posjet saharskoj Africi iz udobnosti britanskoga Gibraltara, udaljenoga svega 20 kilometara trajektom od Tangera, koji je nekoć bio poznat kao “zločesto mjesto” prije nego što je kralj Hasan svemu tomu stao na kraj.

Prije negoli dođe do prave Sahare, Michael najprije mora proći kroz Fes (duhovno središte Maroka), Marrakesh (turističko središte Maroka), i naposljetku Visoki Atlas koji poput stražara iz sredine nadgleda Maroko.

DOMA TV 19.30, KRIMI SERIJA, Mentalist

Da bi pronašao ubojicu policajke na tajnom zadatku iz odjela za narkotike, Jane i CBI-ev tim prate njezine korake tijekom istrage. Samaire Armstrong u gostujućoj je ulozi kao Summer Edgecombe, prostitutka koja u istrazi pomaže agentu Chou. Dean Norris u gostujućoj je ulozi kao narednik Don Henderson. Jane i CBI istražuju kada zvijezda i umirovljeni vođa navale bude proglašen mrtvim nakon eksplozije njegova auta. U međuvremenu veza Rigsbyja i Sare Harrigan prelazi na višu razinu dok se pripremaju za sudski slučaj. Craig Bierko u gostujućoj je ulozi kao Doc Dugan, umirovljeni profesionalni vođa navale. Michael Rady vraća se u ulozi Luthera Wainwrighta.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI SVIJET, Mijenjamo svijet – Portreti za povijest: Pablo Escobar

Pablo Emilio Escobar Gaviria izgradio je kokainski imperij na mitu, ubojstvima i povjerenju. Uz rijetko viđene arhivske snimke, stare fotografije i vrhunske grafičke prikaze, serija ujedno donosi intimni portret i upozorenje o posljedicama nesputane megalomanije čovjeka koji nije birao sredstva u svladavanju nedaća. Priču o njemu čut ćemo iz usta ljudi koji su ga stvorili i onih koji su se protiv njega borili. U ovoj epizodi donosimo izjave agenata Agencije za borbu protiv narkotika (DEA), kolumbijskih policajaca i političara koji su lovili Escobara, ali i bili njegove mete, a čut ćemo i priču iz perspektive njegovih plaćenih ubojica zvanih sicarios, krijumčara droge i članova obitelji, koji su s ljubavlju i odanošću služili narkobossu koji je ubio na tisuće nedužnih civila, vladinih dužnosnika i pripadnika snaga sigurnosti, a sve kako bi zadržao monopol nad carstvom smrti, tj. globalnim tržištem kokaina.

HRT2, 20.45, NOGOMET, LP: Liverpool – Spartak Moskva

Liverpool je prvi u svojoj skupini, ali poraz od Spartaka izbacio bi ga iz Lige prvaka tako da će Kloppova momčad u ovu utakmicu zasigurno ući bez kalkulacija

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Storije o neponovljivima: To je moj rodni kraj

Zavirite li u atelijere dubrovačkih slikara ili u zbirku dubrovačke Umjetničke galerije, naći ćete mnoštvo likova koji su svaki na svoj način posebni. Karakteristično je za dubrovačke slikare da osjećaju bilo Grada pa su oduvijek imali sluha za te i takve ljude. Ivo Dulčić portretirao je tako Beba, boema koji je desetljećima uz pratnju tamburice svirao na dubrovačkim ulicama. Pravo ime bilo mu je Pasko Burin, a peta epizoda serije nosi naslov po jednoj od pjesama koje je skladao. Neki od dubrovačkih vlastitih unikata bili su i vrhunski intelektualci, ali su na neki način živjeli u svom svijetu ili ispred svog vremena, poput doktora povijesnih znanosti Cvijeta Joba i možda prve hrvatske kubističke slikarice Jelene Dorotke Hoffman.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon se osjeća iznevjerenim kada se Leonard nakon povratka s putovanja po Sjevernom moru želi družiti s Penny umjesto s njim. U međuvremenu, u pokušaju da pomogne majci, Howard se ozlijedi.

NOVA TV, 22.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Poskupljenje životnih namjernica navodi Izeta (Mustafa Nadarević) na radikalne poteze. Odlučuje da se bavi peradarstvom, ali Enes (Žan Marolt) predstavlja prepreku njegovoj poslovnoj inicijativi. U studio dolazi čuvena estradna zvijezda. Zarada je na vidiku, međutim događaji se ne razvijaju onako kako je to Faruk (Senad Bašić) isplanirao. Izetova poslovna inicijativa će direktno ugroziti Farukov poslovni plan.

HRT3, 22.50, DRAMA, Caravaggio

Uz potporu kardinala Del Montea (M. Gough) već kao mladić Caravaggio (D. Fletcher) je razvio novi slikarski stil s realističnijim pogledom na svijet u kojem je živio. Odrasli Caravaggio (N. Terry) za svoje je slike modele uzimao s ulice: pijance, prostitutke, kockare. Za oko mu je zapeo Ranuccio (S. Bean), mladić koji se na ulici tuče za novac, postao mu je model i ljubavnik, kao i njegova djevojka Lena (T. Swinton). Ranuccio i Lena postali su ljubomorni jedno na drugo, a kad je Lena ubrzo pronađena mrtva, uhićen je Ranuccio…

Redatelj Derek Jarman za film je u Berlinu osvojio nagradu C.I.D.A.L.C. i Srebrnog medvjeda, a za Zlatnog medvjeda je nominiran; u Istanbulu je dobio posebnu nagradu žirija. Nastup u filmu “Caravaggio” bio je debi Tildi Swinton i Seanu Beanu.

NOVA TV, 23.45, ROMANTIČNA DRAMA, Djevojka za pamćenje

Molly (Alexis Bledel), usamljena djevojka koja nema sreće u životu upoznaje Gusa (Zachary Levi), hirovitog prodavača u draguljarnici, i misli da je konačno pronašla pravu ljubav. Što ga više upoznaje, to je više zaintrigirana njime, ali muči je što je dosta odsutan i okupiran. Skriva li on nešto? Da. Međutim, to joj nikako ne može reći, iako je probao. Naime, prije nekoliko godina pretrpio je aneurizmu na mozgu i zbog toga je izgubio kratkotrajno pamćenje. Svaki dan mu je novi dan i ne sjeća se ničega što se dogodilo prije nesreće i svaki puta kada vidi Molly, mora kopati po bilješkama kako bi saznao tko je ona. Svaki dan se iznova zaljubljuje u nju… no, može li takva ljubav potrajati?