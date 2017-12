TV PREPORUKA DANA: Pored tradicionalnog koncerta Želim život pogledajte i dvije komedije, Američka mladenka i Luda vožnja

HRT1, 13.20, TALK SHOW, Dr. Oz

Paleo prehrana i način života predlaže se svima koji žele smršavjeti, ali može liječiti i tegobe koje izazivaju gastritis, artritis i bol u leđima. Zaboravite tablete i bol. Danas otkrijte rješenja za podizanje imuniteta u deset sekundi.

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dizalo za poljupce

Carlton (D. O’Donnell) odsjeda samo u hotelima s pet zvjezdica. Od svih očekuje da mu ugađaju, slova kojim je njegovo ime ispisano na pročelju nikad nisu dovoljno velika, a Kayla (K. Lee Staples), njegova zaručnica, nema razumijevanja za njegove potrebe. Kayla je odana i strpljiva, ali se počinje pitati je li Carltonu uopće stalo do nje.

RTL TV, 14.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Vjenčanje iz vedra neba

Mary Fiore (Jennifer Lopez) je ambiciozna i uspješna organizatorica vjenčanja u San Franciscu, koja radi samo za bogate klijente. To što nema životnog partnera jako brine njezinog oca Sala (Alex Rocco) koji joj stalno govori da se skrasi. Kada Mary upozna Stevea Edisona (Matthew McConaughey), zgodnog doktora, njen jednostavan život prilično se zakomplicira. Nakon romantične večere, Mary dozna da je Eddie zaručen za kontrol-frikušu Fran (Bridgette Wilson-Sampras), koja je angažirala upravo nju da im organizira vjenčanje.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Luda vožnja

Detektiv James Payton (Ice Cube) nalazi se na tajnom zadatku razotkrivanja kriminalaca, koje predvodi Omar (Laurence Fishbourne), koji lažne putovnice krijumčari u Atlantu. Nakon pucnjave i jurnjave, u kojoj je jedan policajac ranjen, poručnik zatraži od Paytona da odustane od slučaja, no ovaj je odlučan privesti Omara. Ben Barber (Kevin Hart) je pomalo nervozan i blebetav srednjoškolski pripadnik osiguranja, koji slobodno vrijeme provodi igrajući videoigrice, ali ima i veliku želju pohađati policijsku akademiju. Kada konačno upadne u školu, zatraži Paytona dozvolu da oženi njegovu sestru Angelu, na što mu James daje do znanja da mora zaslužiti njezinu ruku, točnije, da se mora dokazati i poći s njim uhvatiti Omara.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Zvijezde koje ne tamne

Pravih je zvijezda sve manje, pojavi se tek pokoja zvjezdica. Zabljesne i nestane. No, one istinske zvijezde nikada ne tamne. Danieline gošće su: zvijezda hrvatske estrade Tereza Kesovija, čelična lady Hrvatske televizije Ksenija Urličić, te sjajna glumica Branka Cvitković.

HRT3, 20.05, PRIJENOS, Svečani koncert povodom 70 godina JAZZ orkestra HRT-a

Jazz orkestar HRT-a jedan je od rijetkih svjetskih orkestara, osobito radijskih, koji se može pohvaliti s čak sedamdeset godina kontinuiranog djelovanja. Od osnutka u sezoni 1946./1947. pod nazivom Plesni orkestar Radio Zagreba profilirao se u jedan od najutjecajnijih jazz sastava na našoj sceni i pravi nukleus najboljih jazz glazbenika. Jedna od posebnosti orkestra je što većina članova, osim kao izvođači, djeluju i kao skladatelji i aranžeri.

Veliku, 70. obljetnicu, uz prijenos iz koncertne dvorane Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, u utorak 19. prosinca, Jazz orkestar HRT-a proslavit će pod vodstvom svojega šefa dirigenta Andreasa Marinella uz goste koji su po mnogočemu obilježili djelovanje orkestra: Gabi Novak i Matiju Dedića, Zdenku Kovačiček, Marka Tolju i sastav Chui!

NOVA TV, 21.00, PRIJENOS, Humanitarni koncert Želim život

Zaklada Ana Rukavina i Nova TV organiziraju humanitarni koncert i akciju Želim život kojima se prikupljaju sredstva za daljnji rad Zaklade Ana Rukavina. Građani će uživati u nastupima Halida Bešlića, Psihomodo Popa, Indire, Crvene jabuke, Maje Šuput, Miroslava Škore, Ivana Zaka, Vatre, Lane Jurčević, Borisa Novkovića, Opće opasnosti, Mie Dimšić i Nives Celzijus, a za dobro raspoloženje tijekom koncerta bit će zadužena poznata voditeljska lica Nove TV. Svi oni koji neće biti u mogućnosti pridružiti se koncertu na Trgu, moći će uživati u njemu pred malim ekranima u izravnom prijenosu na Novoj TV s početkom u 21 sat. Tijekom koncerta bit će aktivan i call centar u prostorima kavane Johann Franck gdje će se ugledna lica iz hrvatskog javnog života javljati na humanitarni telefon i time pomoći u prikupljanju sredstava za daljnje prikupljanje uzoraka za Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica i stručno usavršavanje mladih liječnika na području hematologije i drugih srodnih specijalizacija. Građani rad Zaklade mogu podržati već danas pozivom na humanitarni broj 060 9000. Cijena poziva iznosi 5kn (+ PDV), a pozivi građana na humanitarni broj bit će mogući tijekom cijelog prosinca. Koncert Želim život dobio je naziv po iskrenoj molbi za pomoć u liječenju od leukemije koju je prije jedanaest godina tada 29-godišnja Ana Rukavina Erceg uputila najbližim prijateljima.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Američka mladenka

Mladi John Whittaker (B. Barnes) plahi je i povučeni Britanac koji početkom 20-ih godina prošlog stoljeća na povratku s odmora provedenog na francuskoj rivijeri neugodno iznenadi svoje roditelje, posesivnu i ukočenu majku Veronicu (K. Scott Thomas) i nepopravljivo romantičnog oca Jima (C. Firth). John je njihov sin jedinac, dobro odgojen i obitelji privržen mladić od kojeg se očekuje da nastavi obiteljsku lozu i tradiciju, a ne da sa sobom dovede neobičnu suprugu koju nitko iz obitelji ne poznaje. Riječ je o atraktivnoj Amerikanki Lariti (J. Biel), temperamentnoj ljubiteljici automobilističkih utrka, koju je John upoznao tijekom odmora i koju je, snažno se u nju zaljubivši, smjesta odlučio oženiti. Za nevolju, Larita ne drži do britanske uštogljenosti i poštivanja tradicije, već je nesputana u ponašanju i govoru što iritira Veronicu. Johnovu obitelj čine i njegove mrzovoljne neudane sestre Marion (K. Parkinson) i Hilda (K. Nixon), a tu su i oštroumni sluga Furber (K. Marshall) i lijepa gošća Sarah Hurst (C. Riley). Kad Veronica odluči poduzeti sve da Laritu što prije izbaci iz kuće, doći će do niza neočekivanih, bizarnih i smiješnih zgoda.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNI FILM, Uživo iz svemira

Vodimo vas na put oko svijeta, i to doslovno, u ovom spektakularnom televizijskom događaju iz kontrolne postaje Međunarodne svemirske postaje u Houstonu. U suradnji s NASA-om putujemo u orbitu s dvojicom astronauta koji putuju brzinom od 28.000 km/h na visini od 400 km iznad površine Zemlje. Iz svemira vam donosimo uvid u eksperimente koji nikad dosad nisu javno prikazani, a koji najbolje svjedoče o znanstvenoj važnosti tog laboratorija u svemiru. Očekuju vas zadivljujuće snimke planeta Zemlje, od svitanja do sutona, od svjetala velegrada do zelene aurore borealis, pa sve do grmljavinskih oluja i zvijezda padalica. Vidjet ćete planet nekim drugim očima.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Kosti

Kad snajperist u bijegu Jacob Broadsky odnese još jednu žrtvu, Booth je odlučniji nego ikad uhvatiti svog lukavog neprijatelja. Nakon što metak namijenjen Boothu pogodi nevinu žrtvu, Booth kreće uhvatiti Broadskog jednom zauvijek. Neidentificirani ostaci kuglača pronađeni su zaglavljeni u uređaju koji slaže čunjeve. Kako nema jasnih tragova, Booth i Brennan na tajnome se zadatku pridružuju natjecateljski nastrojenoj kuglačkoj ekipi u nadi da će pronaći tragove.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Dok je Sheldon u posjeti majci u Teksasu, ostatak društva ukrašava božićno drvce i razmišlja kako je Sheldon utjecao na njihove živote.

HRT3, 22.55, KRIMI FILM, Žena u kavezu

Film snimljen prema romanu Jussija Adler-Olsena stavlja u središte policijskog inspektora Carla Morcku koji vodi odjel starih slučajeva kojima se više nitko ne bavi. Njegov jedini pomoćnik u tome je Assad. Njih dvojica prihvatila su se slučaja nestale žene.

HRT1, 23.55, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alicia i Lucca pridružuju se parnici u kojoj sudjeluje i direktor automobilske tvrtke kojeg zastupaju Lockhart, Agos i Lee te zaposlenik, kojeg zastupa Louis Canning, teško ozlijeđen u nesreći dok je testirao automobil s opcijom upravljanja bez vozača. Ruth i Eli pokušavaju pridobiti potencijalnu donatoricu kampanji Courtney Bolt te se Peter doseli natrag Alici kako bi ona stekla dojam jedinstvene obitelji.

NOVA TV, 00.15, KOMEDIJA, Mlađa punoljetnica

Mavis Gary (Charlize Theron) je spisateljica knjiga za mlade koja se nakon rastave vraća u rodni grad. Tamo želi prisjetiti se starih vremena i pokušati osvojiti bivšeg dečka iz srednje škole koji je sada sretno oženjen i ima kćer. Ipak, povratak kući mnogo je teži nego što je mislila te se Mavis na neobičan način zbliži s bivšim kolegom koji također nije prebolio srednjoškolsko doba.