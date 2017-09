TV PREPORUKA DANA: Pored pete sezone showa Tri, dva, jedan – kuhaj! i utakmice između Hrvatske i Crne Gore tu je i nova serija Prevaranti

HRT2, 12.25, PUSTOLOVNI FIL, Bijeli očnjak

Jack Conroy (E. Hawke) stiže na Aljasku u jeku zlatne groznice kako bi pronašao nekadašnjeg kompanjona svog pokojnog oca i očev posjed u blizini Klondikea na kojem bi nastavio tragati za zlatom. Put je dug i mukotrpan. Na početku ga orobe trojica lopova, gotovo se utopi u rijeci i umre od smrzavanja, ali na kraju ipak uspije… Istodobno, vučje mladunče čija je majka ubijena i koje je samo u planini također proživljava teške dane. Najstrašnije doba njegova života jest kad pripadne beskrupuloznim lopovima i sudjeluje u borbama pasa. U jednoj borbi Bijeli Očnjak će zamalo nastradati.





HRT2, 14.35, DRAMA, Moja kći mora živjeti

Katie O’Malley (M. Martin) normalna je sedamnaestogodišnjakinja, bavi se plesom, u buntu protiv roditelja, sve dok ne počne osjećati neprekidan umor. Pretrage pokažu da ima infekciju jetre koja se ne može izliječiti. Jedini spas je transplantacija. Oboje roditelja, Ragen (J. Carter) i Hugh (P. Popowich), odmah se testiraju kako bi se ustanovilo je li jedno od njih donor, no DNK analiza pokazuje da Hugh nije Katein biološki otac. To ni Ragen nije ni slutila, bila je to samo jedna pijana noć s bivšim dečkom iz srednje škole, Danom (S. di Zio), za vrijeme svađe s Hughom. Kreće u potragu za Danom,

HRT2, 16.45, KOŠARKA, EP (M): Hrvatska – Crna Gora

U 3. kolu skupine C Eurobasketa hrvatska košarkaška reprezentacija od u Cluju ima prvi pravi ispit na turniru.

Crna Gora spada u red onih reprezentacija koje, uz Španjolsku i Hrvatsku, po kvaliteti odskače od ostalih momčadi skupine C.

U prve dvije utakmice na turniru, Hrvatska i nije baš briljirala. Osim osvojenih bodova, izbornik Aco Petrović nije zadovoljan viđenim u Cluju.

Stoga, u ovoj utakmici naši košarkaški će, osim bodova bitnih za u lovu na prva dva mjesta skupine, htjeti pružiti jednu dobru partiju s kojom će se napuniti samopouzdanjem uoči za naredne utakmice.

RTL TV, 19.50, KULINARSKI SHOW, Tri, dva, jedan – kuhaj!

U petoj sezoni stiže deset novih natjecateljskih parova koji se bore za laskavu titulu najboljeg kuharsko-amaterskog para Hrvatske, novčanu nagradu od 50.000 kuna i Prima kuhinju u vrijednosti 30.000 kuna opremljenu svim aparatima. Ali stižu i novi članovi žirija! Uz bok chefu Tomislavu Špičeku ove će jeseni stati Mate Janković, chef, poduzetnik, savjetnik i promotor domaće gastronomije, koji će ovim projektom označiti svoj povratak na TV, te Mateja Domitrović Sabo, novinarka i urednica magazina “Dobra hrana” i velika zaljubljenica u gastronomiju.

Bez obzira na godine, zanimanja i mjesto od kuda nam dolaze, natjecatelji dijele istu strast za kuhanjem. Svakodnevno će prolaziti kroz razne kulinarske testove, dnevne i tjedne zadatke i gastro kvizove, a žiri će testirati njihovo kulinarsko (ne)znanje, snalažljivosti u kuhinji, kreativnost i odvažnost prilikom pripreme hrane, u kombiniranju namirnica i spajanju okusa.

HRT3, 20.00, RATNA DRAMA, Grimizno i crno

Napeta priča koja se zbiva u Rimu za vrijeme Drugog svjetskog rata, temeljena na stvarnim osobama i događajima. Junak je filma monsinjor Hugh O´Flaherty (G. Peck) koji kao dio organiziranog otpora prkosi Gestapou i uspijeva pomoći mnogim bjeguncima pred nacistima…

“Grimizno i crno” bio je jedan od najuspjelijih američkih televizijskih projekata, sniman raskošno, s visokim budžetom, na izvornim lokacijama u Rimu i Vatikanu. To je bio projekt koji je, zahvaljujući izvrsnom scenariju, okupio glasovite međunarodne glumačke zvijezde. Gregory Peck prvi je put pristao glumiti u jednom TV filmu. Režija je povjerena Jerryju Londonu koji se proslavio radom na televizijskoj seriji “Shogun”, a scenarij je, prema knjizi “The Scarlet Pimpernel of Vatican” J. P. Gallaghera napisao David Butler. Uz Gregorya Pecka u glavnoj ulozi treba istaknuti još C. Pulmmera u ulozi pukovnika Kapplera i J. Gielguda u ulozi pape Pia XII.

HRT1, 20.00, MOZAIČNA EMISIJA, Ritam ljeta

Ekskluzivno u prvoj ovotjednoj emisiji u goste nam dolaze: najtrofejniji hrvatski sportaš Ivica Kostelić, glazbenik sa iznimnom domaćom i inozemnom karijerom Tomislav Goluban te europski prvak i pobjednik ovogodišnjeg Hanžekovićevog memorijala na 800 m Marino Bloudek. U veseloj atmosferi otkrit će Danijelu Despotu što im je bilo najteže u karijeri, čemu se najviše vesele i što pripremaju. Također su pripremili i jedno malo iznenađenje. Koje?

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Uz pomoć svećenika Borga Laricija, don Costantea (Massimo Wertmuller), Nicola se skriva u crkvi. Anita ga pronalazi i pita što se dogodilo u tvornici. Nicola joj priznaje da je bio ondje u noći kada se dogodio zločin. Slušajući očev savjet, Anita se odluči na novi život i bježi iz mjesta zajedno s bratom. Destinacija je New York, te se oprašta od Francesca čeznutljivim poljupcem.

HRT1, 20.35, EMISIJA O ŠKOLSTVU, Ima li što novo?

Svi zainteresirani za temu obrazovanja imat će priliku saznati sve aktualnosti iz tog područja od kurikularne reforme, strukovnog obrazovanja, e-obrazovanja, udžbenika do svih drugih tema i pitanja koja si postavljaju učenici, učitelji i roditelji. Gosti u studiju su: ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, predsjednica stručnog Povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja Dijana Vican, pedagoginja Sanja Glibo, profesor hrvatskog jezika Ivan Janjić i brucoš Hrvoje Kožić.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

U prvoj epizodi sezone Jane i Lisbon potajno nastavljaju sužavati popis sedmorice osumnjičenih da su Red John dok istražuju ubojstvo čovjeka koji je na dvije godine nestao.

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Prevaranti

Serija prati Maddie (Inbar Lavi), zavodljivu umjetnicu s jedinstvenom metodom varanja neopreznih žrtava. Promjenom svoje osobnosti ona tjera muškarce i žene da se zaljube u nju, vjenča se s njima, te nestaje s njihovim novcem. Sakupi i taman toliko kompromitirajućih informacija da je sigurna da njene žrtve nikada neće otići na policiju. Njezina spletka svaki put upali, sve dok se njezine posljednje žrtve, Ezra (Rob Heaps), Richard (Parker Young) i Jules (Marianne Rendun), ne udruže kako bi je pronašli. No, kako bi uhvatili Maddie, trojac će i sam morati svladati umjetnost varanja. U seriji, uz ove vrsne glumce, jednu od važnijih uloga ima i sjajna Uma Thurman, kao agentica FBI-ja.

DOMA TV, 22.15, KRIMI SERIJA, Kosti

Forenzička antropologinja dr. Temperance Brennan i FBI-ev agent Booth udružuju snage u istrazi misterioznog neriješenog ubojstva mlade pripravnice u Senatu. Istraga ih vodi do tri osumnjičena: senatora s kojim je pripravnica imala ljubavnu aferu, mentalno nestabilnog senatorova pisca govora koji je žrtvu svojevremeno uhodio te njezina dečka, ujedno senatorova pomoćnika.

RTL TV, 22.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Žene ubojice

Kao što i sam naziv ove dokumentarno-kriminalističke serije govori, radi se o zločinima koji su se stvarno dogodili, a o njima govore žene optužene ili osuđene za ubojstva. Razlozi za ubojstvo mogu biti različiti, baš kao što su različiti i profili i motivi žena koje su ih počinile. Bilo da se radi o osveti zbog suprugove nevjere, ubojstva motiviranog isplatom velike svote novca osiguravajućeg društva, zločina počinjenog zbog godina zlostavljanja partnera ili možda nečeg četvrtog, ove žene počinile su kriminalno djelo.

NOVA TV, 23.00, ROMANTIČNA DRAMA, Umjetnost krađe

Crunch Calhoun (Kurt Russell) bivši je kradljivac umjetnina koji pristaje vratiti se u stari posao i sudjelovati u jednoj, posljednjoj pljačci zajedno sa svojim nepovjerljivim bratom Nickyjem (Matt Dillon). Crunch okuplja staru ekipu prevaranata i smišlja plan za krađu neprocjenjive povijesne knjige, no taj uspješni posao navede Nickyja da smisli novi, mnogo riskantniji plan.

HRT1, 23.15, ROMANTIČNA DRAMA, Najveća holivudska tajna

Na luksuznoj jahti bogatog novinskog magnata Randolpha Hearsta (E. Herrmann) skupilo se šaroliko društvo da na moru preko vikenda proslavi rođendan filmskog moćnika Thomasa H. Incea (C. Elwes). Tu je Hearstova ljubavnica, zvijezda nijemog filma Marion Davies (K. Dunst), kao i Inceova ljubavnica, glumica u usponu Margaret Livingston (C. Harrison), zatim Charlie Chaplin…

Hearst sumnja da Marion petlja s Chaplinom, čak nađe neke “dokaze” za to i usred noć naoružan pištoljem krene u potragu za Chaplinom (E. Izzard).