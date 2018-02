TV PREPORUKA DANA: Pored dvije nove serije Bludnice i 96 sati pogledajte i domaću komediju Sonja i Bik

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, McBride: Doktor je mrtav… zbilja mrtav

Odvjetnik McBride (J. Larroquette) poznat je po svom nekonvencionalnom pristupu svakom svom slučaju. Sada na sudu zastupa Harryja Eversa (S. Tobolowsky), kojemu bivša žena želi sudskim putem zabraniti da viđa djecu. Presudno svjedočenje dao je psihijatar dr. George Prescott. Evers u izljevu bijesa viče na psihijatra i optužuje ga za krivokletstvo. Iste večeri odlazi k psihijatru kući, s pištoljem u ruci, ulazi u njegovu sobu i prijeti kako će se ubiti zbog njegovog svjedočenja. No, Prescott nepomično sjedi za svojim stolom. Živčanog Eversa to još više razjari, krene prema stolu, spotakne se i pištolj slučajno opali. Prescottova glava padne na stol, a Evers, uvjeren kako ga je ubio, u panici odbacuje pištolj i zove Mikea McBridea. Ni pola sata kasnije, kad je McBride pozvao policiju, tj. svoju prijateljicu poručnicu Robertu (M. DuBois), tijelo je nestalo. Iako svi sumnjaju u njegov vid ili zdrav razum, McBride ispravno pretpostavlja kako je netko uklonio leš da nešto prikrije, a kad policija otkrije kako je u Prescottovoj čaši na stolu nađen otrov koji iz krvi nestaje nakon 36 sati, uvjeren je da ga intuicija vodi pravim putem. Istragu olakšava Prescottov dnevnik, no sudeći po njegovim zabilješkama, mnogi su mu željeli smrt.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Na sudu se House mora braniti od optužbi za posjedovanje ilegalnih narkotika. Cuddy inzistira da se House ispriča Tritteru. U međuvremenu, u bolnicu stiže vatrogasac koji pati od dezorijentiranosti, a temperatura tijela mu je nestalna. Naposljetku, zbog loše protumačene informacije, vatrogasac je primoran otići na operaciju glave.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Osamdesete

U emisiji se vraćamo u vrijeme kada smo čekali u redovima za kavu i banane, nosili sakoe s golemim jastučićima, kada smo s walkmanom na ušima slušali Madonnu koja se osjećala kao djevica i Michaela Jacksona koji je još bio živ i crn. Bili smo mladi, izblajhani, šareni i otvoreni za sve što dolazi sa Zapada. Bili smo u osamdesetima. Gošće emisije su pratiteljice, predvodnice i muze zagrebačkih osamdesetih – pjevačica i kreatorica Matija Vujica, glumica Vanja Matujec te glumica i pjevačica Jasna Bilušić.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Sonja i Bik

Na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine zaustavlja se kamion: četvorica muškaraca prevoze bika Garonju na dogovorenu borbu u Hrvatsku. Nemaju sve potrebne papire ali se Stipe dosjeti rješenju: pustit će Garonju da sam prijeđe granicu pasući travu. Pa tko će legitimirati životinju?!

Sonja, vegetarijanka i aktivistica za zaštitu životinja iz Zagreba, velika je protivnica borbi bikova. U Zagori s negodovanjem gledaju televizijsku emisiju u kojoj ih ona optužuje za okrutan odnos prema bikovima. Pada i oklada da Sonja neće imati hrabrosti približiti se biku Garonji na bliže od tri metra. Stipe, vlasnik bika Garonje, toliko je siguran u to da daje bizaran ulog – svoja muda. Izazov Sonji nosi Ante, sin glavnog organizatora, agent osiguranja poznat po svojoj moći uvjeravanja.

HRT1, 21.00, DRAMSKA SERIJA, Milijarde

Smrt voljenoga člana obitelji Axe Capital prisiljava i Axea i Wendy da malo zavire u dubinu svoje duše, a za Chucka to znači strašno nazadovanje u lovu na Axe Capital. Južni okrug poražen je kad zadobije još jedan udarac jer korumpirani sudac odbaci slučaj insajderske trgovine. Briljantnim protupotezom Chuck iskoristi Lonnie Watley za raskrinkavanje suca, a usput podmaže i tračnice za budući potez protiv Axe Capitala. Axe se sveti nekim zaposlenicima koji su napustili tvrtku.

EPIC DRAMA, 21.45, DRAMSKA SERIJA, Bludnice

Vrlo snažna i duhovita drama smještena je u milje kozmopolitskog, georgijanskog Londona 18. stoljeća, koja nudi odvažan i novi pristup u najvrjedniju komercijalnu gradsku aktivnost: seks.

Bilo je to vrijeme kad se jedna od pet žena bavila prostitucijom, a ova provokativna serija, koju nose glavni likovi, temeljena je na pričama stvarnih žena i muškaraca koji su ih okruživali, fokusirajući se na nevjerojatnu Margaret Wells koja nastoji uskladiti uloge majke i vlasnice bordela. Kada njezin posao postane meta napada nemilosrdne suparnice, Lydije Quigley, Margaret mora uzvratiti, pa makar time ugrozila i vlastitu obitelj.

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, 96 sati

Serija se bazira na istoimenoj filmskoj trilogiji s holivudskim glumcem Liamom Neesonom u glavnoj ulozi, te gledateljima daje uvid u priču o nemilosrdnom operativcu kojeg osobna tragedija prisli na donošenje iznimno teških odluka. Pokušavajući preboliti smrt vlastite sestre i s velikom željom za osvetom, Mills prihvaća karijeru ubojitog operativca CIA-e. Borba protiv terorista te hvatanje najopasnijih kriminalaca, postaju Millsova životna misija. Potraga za opasnim ubojicom svoje sestre, odvodi ga u meksički narkokartel kojeg vodi zloglasni Carlos Mejia; no iako to još uvijek ne zna, Bryan je prvi na Carlosovoj listi za odstrel. Njegova svakodnevica tako postaje prava borba za život u kojoj će samo jedan od njih dvojce izaći kao pobjednik.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Posjet doktoru pretvorio im se u noćnu moru. Psuje, vrijeđa i ponižava, a bolnica mu ne može stati na kraj. Unatoč brojnim opomenama – liječnik i dalje bez kontrole. Nesnosan smrad i riblje glave u mulju kraj nacionalnog parka i obližnjeg vodocrpilišta. Mještani kraj Pirovca ogorčeni su na rad tvornice za preradu ribe. Povodom odluke da im se ne ukida invalidnina kada se zaposle istražujemo ima li posla za invalide u zemlji. U mjesecu ljubavi bili smo u selu neženja i selu neudanih! Zašto kršni sinjski momci nisu izgovorili sudbonosno „da“ i zašto žene iz Smokvice s Korčule ne idu pred oltar?

HRT2, 22.45, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Kad preminulom bezimenom beskućniku pod pazuhom pronađu čudnovat hijeroglif koji je isti kao kod žrtava od prije nekoliko godina, Jedinica za biheviorističke analize dolazi istražiti slučaj. Također, Reid odluči ranije isključiti majku iz kliničke studije kako bi je odveo sa sobom doma.

HRT3, 22.55, AKCIJSKI KRIMI FILM, Divlja pravda

Vlasnik noćnog klub i kockar Ron Lewis (J. D. Baker) našao se na krivom mjestu u krivo vrijeme, sukobio s policijom i završio u zatvoru na četiri godine. Nitko mu ne vjeruje da se samo branio, pa se zakleo na osvetu. U zatvoru je upoznao gangsterskog šefa Sala Viccaronea (J Marley) i profesionalnog ubojicu Vincea Greesona (G. Dell).

NOVA TV, 23.50, KOMEDIJA, Život se događa

Kim (Krysten Ritter), Deena (Kate Bosworth) i Laura (Rachel Bilson) mlade su, privlačne i vode bezbrižne živote bez obaveza. Nakon što Kim neplanirano zatrudni i odluči zadržati dijete, kasnonoćne zabave i izlaske prisiljena je zamijeniti odgovornim životom. Nasreću, Kim uz sebe ima Deenu i Lauru, koje daju sve od sebe da joj pomognu. Kim se u međuvremenu pokušava vratiti „u igru“ i nastaviti potragu za ljubavi.