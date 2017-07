TV PREPORUKA DANA: Pored Čilićevog nastupa tu su još i Cesarica, Đakovački vezovi te filmovi Oteta i Svi putevi vode u Rim

HRT2, 14.00, PRIJENOS, Wimbledon 2017.: M. Čilić – S. Johnson

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić danas za ulazak u osminu finala Wimdledona igra protiv Amerikanca Stevea Johnsona, 31. tenisača svijeta protiv kojeg vodi 2-0 u međusobnim dvobojima.

Čilić je u prošlom 2. kolu svladao Mayera sa 7-6 (2), 6-4, 7-5. Imao je Međugorac čitav niz problema u tom dvoboju, ali na kraju je ostvarena uvjerljiva pobjeda.



Čilić je favorit protiv Johnsona, ali za pobjedu će se itekako namučiti.

FOX LIFE, 18.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Probdjevene noći

U seriji Christina Applegate i Will Arnett glume ponosne novopečene roditelje bebe Amy. Prkoseći tradiciji, odlučuju da će se supruga Reagan, koja radi kao producentica talk-showa vratiti na posao, dok će suprug Chris biti kod kuće s bebom. No stvari neće biti tako jednostavne kada zaposlena majka počne osjećati pritisak majčinstva i karijere i život joj počne izmicati kontroli.

HRT1, 20.00, PRIJENOS, Đakovački vezovi 2017.

Ulicama grada proći će šezdesetak kulturno-umjetničkih društava iz Republike Hrvatske i inozemstva. Zaustavit će se ispred katedrale, na novouređenome Strossmayerovu trgu, a zatim će đakovačkim ulicama proći svečano ukrašene konjske zaprege i konjanici na lipicancima. Tijekom ove manifestacije bit će održan i izbor za najbolje nošeno narodno ruho za djevojke, snaše, momke i bećare.

RTL TV, 20.20, AKCIJSKA DRAMA, Oteta

.Will Montgomery (Nicolas Cage), Vincent (John Lucas), Riley (Malin Akerman) i Hoyt (M.C. Gainey) kreću u višemilijunsku pljačku banke. No tijekom pljačke članovi bande se posvade i ostave Willa, kojeg uhvati FBI, ali bez dokaza jer je uspio zapaliti ukradeni novac. Nakon osam godina provedenih u kaznionici Will je na slobodi i odlazi posjetiti kćer Alison (Sami Gayle), koja nakon svađe s ocem odlazi svojim putem. Ubrzo Will primi poziv od Vincenta, koji kaže da je oteo Alison i da će je ubiti ako ne dobije 10 milijuna od pljačke koja je pošla po zlu.

HRT2, 21.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Kaubojska fešta u selu Ford Florey donijet će ubojstvo i opći nered. U dugovječnome zemljoposjedničkom sporu netrpeljivost raste kad prijeporno zemljište kupe nomadi u želji da se ondje skrase, a Barnaby će se kao Wyatt Earp sučeliti s Billyjem Kidom u svojoj verziji dvoboja iz klasičnog vesterna.

RTL TV, 22.15, PUSTOLOVNI FILM, Sanctum

Sedamnaestogodišnji Joshua McGuire (Rhys Wakefield), financijaš ekspedicije Carl Hulery (Ioan Gruffudd) i njegova djevojka Victoria Elaine (Alice Parkinson) kreću u istraživanje Esa’ala podvodnih špilja na Papua Novoj Gvineji. Joshov otac Frank (Richard Roxburgh), iskusni ronilac, već se nalazi na lokaciji i pronašao je mjesto na nešto nižem nivou špilja, na kojem tim može smjestiti kamp. Neočekivana tropska oluja te bujica vode koje su uslijedile, prisile ekipu da zaroni dublje u neistraženo područje. I dok panika među istraživačima raste, a količina hrane se smanjuje, pronaći izlaz iz labirinta opasnih špilja čini se nemogući zadatak.

HRT1, 21.30, PRIJENOS, Cesarica – hit godine

Na splitskim Prokurativama večeras se održava dodjela nagrade za hit godine “Cesarica”.

Ova nova glazbena nagrada isključivo je nagrada publike koja je tijekom protekla 2 mjeseca od 40 ponuđenih skladbi izabrala 12 finalista od kojih će jedna pjesma biti proglašena hitom godine i osvojiti nagradu Cesarica. Nagrada je ime dobila po istoimenoj pjesmi koja je dobila čak 4 Porina, te je prema mnogima najuspješnija hrvatska pjesma svih vremena.

Voditelji su Iva Šulentić i Duško Ćurlić, a dodjelu možete pratiti u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV.

NOVA TV, 22.45, KOMEDIJA, Svi putevi vode u Rim

Meggie (Sarah Jessica Parker) je samohrana majka iz New Yorka koja kre?e na put u Toskanu sa svojom buntovnom kćerkom Summer (Rosie Day). Ondje susreće svojeg bivšeg supruga od kojega Summer krade automobil i bježi u Rim. Počinje avanturistička potraga za Summer u kojoj bivši ljubavnici iznova otkrivaju uzajamno razumijevanje.

HRT3, 23.35, DOKUMENTARNI FILM, Ovo nije film

Panahi je u kućnom pritvoru i čeka odluku suda na priziv o šestogodišnjoj kazni zatvora i dvadeset godina zabrane snimanja filmova, napuštanja zemlje te davanja intervjua zbog “propagande protiv vlasti”. Zna da bi presuda bila njegova umjetnička smrt i u očaju počinje se snimati. Pozove u stan svog prijatelja i suradnika, Mirtahmasba, koji preuzme kameru…

Film je prokrijumčaren iz Irana u Francusku gdje je prikazan u Cannesu, a slijedili su mnogobrojni filmski festivali i priznanja. Film je prošao sjajno za razliku od Panahija koji je osuđen. Jedan od najpoznatijih iranskih redatelja, Jafar Panahi, dobitnik je nagrada u Cannesu, Berlinu, Veneciji, Locarnu, San Sebastianu i na nizu drugih velikih festivala, a najpoznatiji su mu filmovi “Bijeli balon”, “Offside”, “Krug”, “Taxi”.

HRT1, 23.55, SF DRAMA, Davatelj

Kad je Jonas (B. Thwaites) navršio 12 godina izabrali su ga da bude onaj koji će učiti o stvarnoj patnji i zadovoljstvu “zbiljskog” svijeta. Njegov učitelj (J. Bridges) trenira ga za primanje sjećanja i upoznaje ga s tajnama svijeta. Jonas otkriva emocije kao što su ljubav i strah, saznaje što je to obitelj i želi nešto promijeniti…

Snimljeno prema istoimenom romanu Loisa Lowryja.

NOVA TV, 00.35, MINI SERIJA, Oženi me

Životna priča jedne žene koja je odlučila pronaći nedostižnog “Šarmantnog princa”. Ali kad odjednom pronđe trojicu u isto vrijeme, za koga se ona u konačnici odlučuje postaje iznenađenje i za nju samu.